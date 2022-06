Changement climatique - Justice : le guide de montagne péruvien qui poursuit une entreprise énergétique allemande

Crédit photo, Getty Images Légende image, Saul Lliuya poursuit une compagnie pétrolière allemande qui aurait contribué à la fonte d'un glacier près de chez lui.

Les activistes expriment souvent leur espoir d'une "lutte équitable" contre le changement climatique. Ils citent des chiffres qui démontrent que les pays développés ont bénéficié d'économies fondées sur les combustibles fossiles et que, du fait de leur richesse, ils sont protégés de l'impact du réchauffement planétaire qu'ils ont en grande partie provoqué.

Les effets néfastes du changement climatique se font massivement sentir dans les régions qui ont historiquement le moins contribué aux gaz à effet de serre. Pour obtenir ce qu'ils appellent la justice climatique, certains portent la bataille devant les tribunaux.

"C'est triste et frustrant de penser que les montagnes telles que nous les connaissions vont un jour disparaître. Je me sens parfois impuissant", a déclaré Saúl Luciano Lliuya.

"Quand j'étais enfant, le glacier était couvert de blanc. Au fil du temps, il a rétréci."

Le guide de montagne est né dans la ville péruvienne de Huaraz en 1981, et au fil des décennies, il a vu le glacier local Palcaraju reculer, les eaux de fonte gonflant dangereusement un lac voisin.

Environ 50 000 personnes vivent dans la zone qui pourrait être touchée par les inondations, et l'on craint de plus en plus que leurs maisons ne soient emportées comme elles l'étaient autrefois.

Un samedi matin de 1941, un énorme volume d'eau a dévalé la vallée depuis le lac glaciaire, détruisant une partie nord de Huaraz et tuant des centaines - voire des milliers - de personnes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les habitants craignent que la fonte des glaces ne provoque des inondations dans ce lac glaciaire.

Craignant que cela ne se reproduise, Saul Lliuya s'est demandé ce que nous pouvions faire.

"J'ai décidé de faire des recherches, et j'ai découvert que les gros pollueurs sont en fait responsables du changement climatique", affirme M. Lliuya à la BBC.

Mais en lisant, il a découvert que les pays et les entreprises les plus responsables des émissions mondiales de gaz à effet de serre se trouvaient sur des continents totalement différents. Comment pouvait-il s'y prendre pour prouver leur culpabilité dans les problèmes environnementaux du Pérou ?

C'est le début d'une longue lutte pour Saul Lliuya, ses alliés de l'ONG berlinoise Germanwatch et, de l'autre côté de la salle d'audience, le géant de l'énergie RWE.

Le Péruvien a déposé une plainte contre la société allemande pour son "rôle dans l'alimentation du réchauffement climatique" par le biais de ses centrales à charbon. L'affaire a été admise pour la première fois par un tribunal de la ville de Hamm en 2017.

Il a été soutenu par Germanwatch, qui cherche à démontrer qu'il existe "une responsabilité légale des grands émetteurs d'être en charge des personnes menacées par leur contribution au changement climatique".

"Au début, je ne pensais pas que cela irait loin, mais nous y sommes", déclare Lliuya.

Qu'est-ce que la justice climatique ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les pays vulnérables au changement climatique ne doivent pas être laissés seuls face à la crise, insistent les militants.

Il y a un nombre croissant de litiges climatiques dans le monde, visant des gouvernements et des entreprises, certains devant des tribunaux nationaux, d'autres devant des tribunaux internationaux.

"Il y a plus d'affaires comme celle de Saul Lliuya et cela donne le sentiment qu'il y a un risque réel si vous ne respectez pas vos engagements", explique Tessa Khan, avocate internationale spécialisée dans le changement climatique et les droits de l'homme, basée à Londres.

"Chaque fois que l'humanité fait des progrès sociaux ou politiques, les tribunaux ont été impliqués", ajoute-t-elle.

Comme d'autres militants pour le climat, Tessa Khan estime que les gouvernements et les entreprises qui prennent des engagements en faveur du climat dans le cadre des Nations unies doivent être tenus responsables.

Pour les plaignants comme Saul Lliuya, porter des accusations devant les tribunaux est beaucoup plus personnel. Ils y voient un moyen pratique et tangible de lutter contre un système qu'ils considèrent comme injuste et qui leur porte directement préjudice.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Bangladesh est l'un des pays les plus vulnérables, mais il a relativement peu contribué à la crise climatique, selon les experts.

"Il s'agit d'accepter que les acteurs qui ont le plus contribué à la crise climatique sont ceux qui, en fin de compte, portent la plus lourde charge pour y remédier", explique Mme Khan.

Elle ajoute : "Qu'il s'agisse d'un litige, d'un pays parmi les plus vulnérables qui demande plus d'argent, ou de communautés au sein d'un pays qui sont les plus touchées par l'impact du changement climatique qui poursuivent les entreprises, la justice climatique est à la base de toute action sur le changement climatique".

Le Vanuatu se rend à la Cour internationale de justice

Sur la base de ce principe, le Vanuatu se rendra aux Nations unies en septembre.

Le pays du Pacifique Sud, qui figure parmi les régions les plus vulnérables du monde, souhaite que les États membres votent en faveur de sa demande d'avis consultatif auprès de la Cour internationale de justice.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Vanuatu cherche à obtenir une protection juridique internationale en matière de changement climatique

"Le Pacifique contribue peu aux émissions mondiales de carbone, et pourtant nous sommes en première ligne. Nous avons vu des problèmes d'eau et de sécurité, des communautés déplacées et des terres ancestrales perdues", explique Lavetanalagi Seru, porte-parole de la campagne du Vanuatu.

Un "avis consultatif" est une forme de conseil juridique que la CIJ fournit aux Nations unies. Il n'est pas juridiquement contraignant, mais c'est un instrument qui, selon les experts, pourrait ouvrir la voie au développement d'un droit international sur la crise climatique.

Il pourrait, par exemple, "clarifier les droits et obligations des États, donner des conseils sur la manière dont les plans climatiques nationaux devraient être élaborés et examiner comment les droits de l'homme des [jeunes] sont affectés par le changement climatique", explique M. Seru.

"L'une de nos frustrations est la lenteur des négociations dans le cadre du système des Nations unies. C'est l'un des outils qui nous permettra de pousser les pays du Nord à agir de toute urgence", ajoute-t-il.

Il semble qu'une action rapide soit de plus en plus nécessaire. Des chercheurs du Met Office britannique ont récemment constaté que la probabilité qu'au moins une des cinq prochaines années dépasse de 1,5 °C les niveaux préindustriels est désormais de 50 %.

Ce chiffre de 1,5 °C est celui que les dirigeants de la planète ont décidé d'atteindre afin d'éviter les pires effets du changement climatique : la faim, la sécheresse, la famine et les conflits.

Des vies qui dépendent du climat

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les événements climatiques extrêmes auront un effet beaucoup plus important sur les communautés les plus vulnérables.

Comme les avertissements précédents, celui-ci souligne le risque que certaines parties de la planète soient inhabitables dans un avenir très proche.

En conséquence, des millions de personnes seront obligées de fuir leurs maisons, et où iront-elles ? Recevront-ils une protection juridique, comme c'est le cas pour certains de ceux qui fuient pour cause de persécution ou de guerre ?

De nombreux militants souhaitent qu'une solution soit trouvée à l'avance.

"Si les pays riches continuent à émettre d'énormes quantités de CO2 qui rendent d'autres pays inhabitables, ils doivent ouvrir leurs frontières à ces réfugiés. C'est fondamental pour toute conception de la justice climatique", explique M. Khan.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les activistes demandent aux gouvernements de protéger les migrants climatiques.

Le changement climatique peut affecter des vies non seulement en rendant les rendant plus difficile physiquement, mais aussi en nuisant à l'économie.

Les récentes vagues de chaleur en Inde et au Pakistan ont mis une nouvelle fois en évidence la situation critique des personnes dont l'emploi dépend du climat, comme les travailleurs du bâtiment ou les livreurs.

"Non seulement ils vivent dans des pays qui ont moins contribué à la crise climatique, mais leurs salaires - dans certains cas, l'équivalent d'un dollar américain par jour - pourraient être affectés par les changements climatiques", explique Anjal Prakash, directeur de recherche à l'Indian School of Business.

Qu'elles souffrent directement des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine ou de phénomènes météorologiques extrêmes aggravés par le changement climatique, les communautés vulnérables doivent être indemnisées, estiment les militants.

"C'était le point de friction de la COP26 et ce sera le combat de la COP27", déclare M. Khan.

Une alternative à la "lenteur des politiques ''

M. Lliuya n'attend pas que les négociations sur le climat progressent comme il l'espère. Il réclame une compensation d'environ 17 000 euros à RWE. Il dit vouloir que cet argent serve à financer la construction d'un barrage pour protéger sa ville des inondations.

Le fondement de sa demande est une étude de 2014 qui a montré que le géant allemand de l'énergie est responsable à lui seul de 0,5 % de l'ensemble des émissions de dioxyde de carbone causées par l'homme depuis le début de l'industrialisation.

Il affirme que le montant de la compensation est proportionnel aux dommages que l'entreprise a causés à l'environnement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Saul Lliuya demande une compensation pour "aider le gouvernement à construire un barrage".

RWE rejette la plainte de Lliuya comme étant non fondée, affirmant qu'un seul émetteur ne peut et ne doit pas être tenu responsable des dommages causés par le changement climatique au Pérou.

Mais, selon Khan, si elle est confirmée, cette affaire pourrait créer un précédent.

"Si le tribunal accepte qu'une entreprise est responsable de la proportion de dommages qu'elle a causés en raison de la proportion de gaz à effet de serre qu'elle a émis historiquement dans l'atmosphère, en principe, vous pouvez appliquer cela à chaque entreprise énergétique."

Cependant, elle ajoute que ce ne serait qu'un début sur la voie de la justice climatique.

"Comme le reconnaissent tous les avocats spécialisés dans le changement climatique, les litiges ne sont qu'une partie de la solution. À lui seul, il ne suffira jamais à produire l'ampleur du changement dont nous avons besoin."

La semaine dernière, des juges de la cour allemande et un groupe d'experts se sont rendus au Pérou pour examiner si la maison de Saul est menacée par les inondations du lac.

Selon Germanwatch,"si le tribunal admet que le risque est élevé et imminent, la prochaine question serait de savoir s'il peut être attribué aux émissions de CO2 de RWE."

Le verdict est attendu l'année prochaine, et bien que Lliuya admette librement que son "procès ne sauvera pas la planète", il pense que quelque chose devait être fait.

"En tant que membre d'une famille d'agriculteurs, je m'inquiète de ne plus avoir assez d'eau pour nos cultures. Et en tant que guide de montagne, je m'inquiète de ne plus avoir grand-chose pour attirer les touristes."