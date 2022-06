Récession - Economie : Qu'est-ce que c'est et pourquoi fait-elle peur à nouveau les marchés du monde entier ?

il y a 30 minutes

Certains plus pessimistes que d'autres, les responsables de la gestion de milliards de dollars et les hommes politiques ont analysé publiquement la question, confirmant le fait que dans les plus hautes sphères du pouvoir, il s'agit d'une préoccupation pertinente.

"Confluence potentielle de calamités"

Outre les traces laissées par la pandémie de covid-19, les turbulences des marchés financiers et la menace persistante du changement climatique, la guerre en Ukraine et la crise alimentaire actuelle constituent une "confluence potentielle de calamités", a ajouté Mme Georgieva.

Précisant le sens de ses propos, elle a déclaré que si elle ne s'attend pas à une récession pour les principales économies mondiales, elle ne peut pas non plus l'exclure.

Une menace qui, entre autres, est alimentée par une inflation élevée (la plus forte depuis quatre décennies), des pénuries dues à des goulots d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement et le séisme géopolitique provoqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Qu'est-ce qu'une récession ?

L'évolution du PIB aide les entreprises à juger quand elles doivent se développer et embaucher davantage de travailleurs ou investir moins et réduire leurs effectifs.

D'autres, en revanche, adoptent une vision plus souple et la définissent comme "une baisse significative de l'activité économique, généralisée à l'ensemble de l'économie et qui dure plus de quelques mois".