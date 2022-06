Guerre Ukraine - Russie : les soldats russes qui refusent de se battre

Par Olesya Gerasimenko et Kateryna Khinkulova

BBC World Service

il y a une heure

Crédit photo, EPA Légende image, Des militaires russes près de Kherson, en Ukraine - 20 mai 2022

Selon des avocats et des militants russes des droits de l'homme, certains soldats russes refusent de retourner combattre en Ukraine en raison de leur expérience sur la ligne de front au début de l'invasion. La BBC s'est entretenue avec l'un de ces soldats.

"Je ne veux pas retourner [en Ukraine] pour tuer et être tué", déclare Sergey*, qui a passé cinq semaines à combattre en Ukraine au début de l'année.

Il est maintenant chez lui en Russie, après avoir pris conseil auprès d'un avocat pour éviter d'être renvoyé au front. Sergey n'est que l'un des centaines de soldats russes qui, d'après ce que l'on sait, ont demandé de tels conseils.

Sergey se dit traumatisé par son expérience en Ukraine.

"J'avais pensé que nous étions l'armée russe, la plus superpuissante du monde", déclare le jeune homme avec amertume. Au lieu de cela, on attendait d'eux qu'ils opèrent sans même un équipement de base, comme des dispositifs de vision nocturne, dit-il.

"Nous étions comme des chatons aveugles. Je suis choqué par notre armée. Cela ne coûterait pas grand-chose de nous équiper. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait ?"

Sergey a rejoint l'armée en tant que conscrit - la plupart des hommes russes âgés de 18 à 27 ans doivent effectuer un an de service militaire obligatoire. Mais, après quelques mois, il a pris la décision de signer un contrat professionnel de deux ans qui lui permettrait également de toucher un salaire.En janvier, Sergey a été envoyé près de la frontière avec l'Ukraine pour ce qu'on lui a dit être des exercices militaires. Un mois plus tard - le 24 février, jour où la Russie a lancé son invasion - on lui a demandé de traverser la frontière. Presque immédiatement, son unité s'est trouvée attaquée.

Alors qu'ils s'arrêtent pour la soirée dans une ferme abandonnée, leur commandant leur dit : "eh bien, comme vous l'avez compris maintenant, ce n'est pas une blague."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un convoi de véhicules militaires russes se dirigeant vers la région de Donbas - 23 février 2022

Sergey dit avoir été complètement choqué.

Mes premières pensées ont été : "est-ce que ça arrive vraiment ? Est-ce que ça m'arrive vraiment à moi ?"

Ils étaient continuellement bombardés, dit-il, aussi bien lorsqu'ils se déplaçaient que lorsqu'ils étaient stationnés pendant la nuit. Dans son unité de 50 personnes, 10 ont été tuées et 10 autres blessées. Presque tous ses camarades avaient moins de 25 ans.

Il a entendu parler de militaires russes si inexpérimentés qu'ils "ne savaient pas comment tirer et ne pouvaient pas distinguer le bout d'un mortier de l'autre".

Il raconte que son convoi - qui traversait le nord de l'Ukraine - s'est disloqué après seulement quatre jours lorsqu'un pont qu'ils s'apprêtaient à traverser a explosé, tuant les camarades qui les précédaient.

Sergey parle du traumatisme d'un autre moment où il a dû dépasser des camarades piégés dans un véhicule en feu devant eux.

"Il avait explosé, soit à cause d'un lance-grenades, soit à cause d'autre chose. Je n'ai pas compris ce que c'était. Il a pris feu, et il y avait des soldats [russes] à l'intérieur. Nous l'avons contourné et avons continué, en tirant au fur et à mesure. Je n'ai pas regardé en arrière".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des habitants près d'un char russe détruit à Sloboda, Tchernihiv, Ukraine - 8 mai 2022

Son unité a progressé dans la campagne ukrainienne, mais il y avait un manque évident de stratégie, dit-il. Les renforts n'arrivaient pas et les soldats étaient mal équipés pour la tâche de prendre une grande ville.

"Nous sommes partis sans hélicoptères - juste en colonne, comme si nous nous dirigions vers un défilé".

Il pense que ses commandants avaient prévu de capturer les bastions et les villes clés très rapidement - et avaient calculé que les Ukrainiens se rendraient simplement.

"Nous nous sommes précipités en avant, avec de courtes nuitées, sans tranchées, sans reconnaissance. Nous n'avons laissé personne à l'arrière, donc si quelqu'un décidait d'arriver par derrière et de nous frapper, il n'y avait aucune protection".

" Je pense que [tant] de nos gars sont morts en grande partie à cause de cela. Si nous nous étions déplacés progressivement, si nous avions vérifié que les routes n'étaient pas minées, de nombreuses pertes auraient pu être évitées."

Les plaintes de Sergey concernant le manque d'équipement sont également apparues dans des conversations téléphoniques supposées être entre des soldats russes et leurs familles, interceptées et mises en ligne par les services de sécurité ukrainiens.

Au début du mois d'avril, Sergey a été renvoyé de l'autre côté de la frontière, dans un camp situé du côté russe. Les troupes avaient été retirées du nord de l'Ukraine et semblaient se regrouper en vue d'un assaut à l'est.

Plus tard dans le mois, il a reçu l'ordre de retourner en Ukraine, mais a dit à son commandant qu'il n'était pas prêt à y aller.

Crédit photo, EPA Légende image, Bannière avec les lettres Z et V, en soutien à l'armée russe, sur un bâtiment à Moscou - 19 mai 2022

"Il a dit que c'était mon choix. Ils n'ont même pas [essayé] de nous dissuader, parce que nous n'étions pas les premiers", raconte Sergey à la BBC. Mais il était suffisamment inquiet de la réaction de son unité à son refus pour décider de demander conseil à un avocat.

Un avocat a dit à Sergey et à deux collègues partageant les mêmes idées de rendre leurs armes et de retourner au quartier général de leur unité où ils devraient déposer une lettre expliquant qu'ils étaient "moralement et psychologiquement épuisés" et qu'ils ne pouvaient plus continuer à se battre en Ukraine.

On a dit à Sergey que le retour à l'unité était important car le simple fait de partir pouvait être interprété comme une désertion, ce qui peut entraîner une peine de deux ans dans un bataillon disciplinaire.

Selon Alexei Tabalov, avocat russe spécialisé dans les droits de l'homme, les commandants de l'armée tentent d'intimider les soldats sous contrat pour qu'ils restent dans leur unité. Mais il souligne que le droit militaire russe comprend des clauses qui permettent aux soldats de refuser de combattre s'ils ne le souhaitent pas.

Crédit photo, Reuters

Le militant des droits de l'homme Sergei Krivenko dit qu'il n'a pas connaissance de poursuites contre ceux qui refusent de retourner au front.

Cela ne veut pas dire que des poursuites ne sont pas tentées.

Un commandant du nord de la Russie a demandé qu'une action pénale soit engagée contre son subordonné qui refusait de retourner en Ukraine, mais un procureur militaire a refusé de poursuivre, selon des documents consultés par la BBC.

Une telle action serait "prématurée" sans avoir évalué le préjudice pour le service militaire dans lequel il était impliqué, a déclaré le procureur.

Crédit photo, Reuters Légende image, Le personnel des services russes répète pour le défilé du Jour de la Victoire à Moscou - 7 mai 2022

Et il n'y a aucune garantie que d'autres poursuites ne soient pas engagées à l'avenir.

Les soldats comme Sergey - réticents à retourner au front - ne sont pas inhabituels, selon Ruslan Leviev, le rédacteur en chef de Conflict Intelligence Team, un projet médiatique qui enquête sur les expériences des militaires russes en Ukraine par le biais d'entretiens confidentiels et de documents de source ouverte.

Leviev dit que son équipe estime qu'une minorité non négligeable des soldats russes sous contrat envoyés en Ukraine pour combattre lors de l'invasion initiale ont refusé d'y retourner.

Crédit photo, Reuters Légende image, Le président Vladimir Poutine rend visite aux soldats blessés lors du conflit en Ukraine - 25 mai 2022

Les médias russes indépendants ont également rapporté des centaines de cas de soldats refusant d'être déployés à nouveau en Ukraine depuis le début du mois d'avril.

Plusieurs avocats et militants des droits de l'homme avec lesquels la BBC s'est entretenue ont déclaré qu'ils offraient régulièrement des conseils aux hommes qui tentaient d'éviter de retourner en Ukraine. Chacune de nos personnes interrogées a traité des dizaines de cas et pense que ces soldats partagent également leurs conseils avec leurs collègues.

Bien que Sergey ne veuille pas retourner au front, il souhaite achever son service militaire exceptionnel en Russie pour éviter toute conséquence imprévue. Mais cela signifie que - bien que sa lettre de refus de combattre ait été acceptée - il n'y a aucune garantie qu'il ne sera pas renvoyé en Ukraine pendant sa période de service.

"Je peux voir que la guerre continue, elle ne s'en va pas", dit-il à la BBC. "Au cours des mois [de service militaire obligatoire] qui me restent, tout - y compris le pire - peut arriver".