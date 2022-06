Santé - Alimentation des bébés : les risques de leur donner de la nourriture avant le sixième mois

Crédit photo, SIA KAMBOU Légende image, L'OMS recommande l'allaitement maternel jusqu'à deux ans et plus et l'allaitement exclusif pendant les six premiers mois de la vie.

"Mec, un bébé de 2 mois est mort parce que la mère a donné du bouillon de haricot avec de l'angu [plat à base de semoule de maïs] et a infecté l'intestin (même la chirurgie n'a pas aidé), le "pédiatre" disant à la maman de prendre le sein et de donner du lait + du mucilon [céréale pour enfants] au bébé de 1 mois pour prendre du poids, vous n'avez aucune idée de comment est un hôpital pour enfants à cause de plusieurs cas."

La déclaration ci-dessus, postée sur Twitter il y a quelques semaines, est devenue virale, suscitant une vague de commentaires - et de doutes - sur la diversification de l'alimentation pour bébé.

BBC News Brésil s'est entretenu avec des experts pour clarifier certaines des principales questions posées par les mères - jusqu'à quand doit-on allaiter ? Quand et comment donner le premier aliment autre que le lait ? Un complément au lait artificiel est-il nécessaire ? Faut-il utiliser une bouteille ou non ?

Les risques

Selon la pédiatre Rosângela Gomes dos Santos, présidente du département de l'allaitement de la Société de pédiatrie de São Paulo (SPSP), "l'allaitement doit être exclusif jusqu'au sixième mois et doit se poursuivre jusqu'à l'âge de deux ans ou plus".

C'est ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé (OMS), explique le spécialiste.

Les conseils sont suivis par le ministère de la santé et sont inclus dans le livret du dossier destiné aux mères.

"L'allaitement doit être exclusif jusqu'au sixième mois et, après cette période, on peut faire l'introduction d'aliments", explique Santos à BBC News Brésil, en renforçant qu'on ne doit pas donner "de l'eau ou du thé" au nouveau-né.

Selon le pédiatre, l'introduction d'aliments avant le sixième mois, autres que le lait maternel ou le lait artificiel prescrit par le pédiatre (pour les mères qui ne peuvent pas allaiter pendant cette période), peut entraîner des problèmes de santé pour le bébé.

"L'intestin du nouveau-né n'est pas assez développé. Dans des situations extrêmes, il peut avoir une infection intestinale et cela peut générer des complications généralisées, conduisant à la mort", dit-elle.

Mais, normalement, ce qui se passe, explique Cinara Carneiro, pédiatre intensiviste, c'est que l'introduction d'aliments avant le moment recommandé génère un tableau de malnutrition chez le bébé.

"L'enfant a beau être dodu, mignon, mais il souffre de malnutrition. Car, en fait, il n'a pas la bonne proportion des nutriments proposés. Il peut souffrir d'anémie ou d'une surcharge de la fonction rénale, ce qui entraîne une blessure", explique-t-elle.

"Ce dont nous devons être conscients, c'est que, lorsque l'alimentation est proposée à un moment inadéquat du développement de l'enfant, celui-ci aura des carences nutritionnelles. Cela entraîne donc un retard dans leur développement", ajoute-t-il.

Mme Santos ajoute que l'utilisation de préparations lactées par les mères qui ne peuvent pas allaiter doit être parcimonieuse - et qu'elle doit être faite en suivant les recommandations médicales.

"La mère, même celle qui a des difficultés à allaiter, doit essayer de le faire le plus longtemps possible. Quant aux préparations lactées, elles doivent être réalisées en respectant les dosages corrects", précise la spécialiste.

Mme Carneiro émet toutefois une réserve concernant les nouveau-nés (jusqu'à 28 jours)".

"Comme il y a un plus grand risque qu'ils développent, surtout les prématurés, une maladie appelée entérocolite nécrosante (lésion de la surface interne de l'intestin), le lait maternel est privilégié et les préparations pour nourrissons sont évitées. D'où l'importance des banques de dons de lait", explique-t-il.

Selon le ministère de la santé, "l'allaitement maternel réduit la mortalité de 13 % jusqu'à l'âge de cinq ans, prévient les diarrhées et les infections respiratoires, réduit le risque d'allergies, de diabète, d'hypercholestérolémie et d'hypertension, permet une meilleure alimentation et réduit le risque d'obésité. De plus, l'acte contribue au développement de la cavité buccale du petit et favorise le lien affectif entre la mère et le bébé".

"Commencer la diversification des aliments"

À partir du sixième mois et jusqu'au neuvième mois, "l'enfant doit connaître tous les aliments", dit Mme Santos.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Du sixième au neuvième mois, "l'enfant doit connaître tous les aliments", affirme la pédiatre Rosângela Gomes dos Santos.

"C'est une façon pour le corps de ne pas créer de résistance contre un aliment, pour éviter le développement d'allergies", ajoute le pédiatre.

"A partir de six mois, il est déjà recommandé d'introduire d'autres aliments car le sein lui-même ne nourrira pas l'enfant avant son développement et tout ce dont il a besoin", ajoute Carneiro.

Mais comment commencer à diversifier l'alimentation ?

"Les aliments doivent être réduits en purée ou en morceaux (méthode dite BLW, ou "Baby-led weaning" ou "sevrage imposé par bébé"), ils ne peuvent pas être mélangés dans un mixeur ou passés au tamis", précise Mme Santos.

"Une protéine, un légume, une céréale. Il doit s'agir d'un aliment sain, il ne doit pas contenir de sel avant un an. Les sucreries doivent également être évitées jusqu'à l'âge de deux ans."

"La mère peut commencer à voir si le bébé a l'aptitude à manger en morceaux. Donne quelque chose à sa mère pour qu'il le porte à sa bouche. Il s'agit d'un processus d'apprentissage. Mais il faut l'enseigner", ajoute-t-il.

L'objectif, selon le pédiatre, est de stimuler la mastication du nouveau-né.

"Le problème est que, bien souvent, la mère introduit le biberon trop tôt et l'enfant perd l'habitude de mâcher. Lorsque le nouveau-né utilise le sein, lorsqu'il suce le lait de sa mère, il a un mouvement plus complet des muscles faciaux que lorsqu'il suce le biberon. Par conséquent, nous finissons par voir de nombreux enfants de plus de six mois qui ont de grandes difficultés à mastiquer, mais cette stimulation est importante".

Mme Santos nous rappelle que l'enfant doit "tout essayer".

"La nourriture peut être en très petits morceaux, à condition que l'enfant soit sous surveillance. C'est-à-dire qu'elle le prend avec sa main et le porte à sa bouche. Parfois, la mère donne ces préparations plus épaisses et l'enfant ne fait qu'avaler, sans mâcher."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mélanger les aliments dans un mixeur ou les passer dans un tamis retarde le développement des muscles faciaux et doit donc être évité.

Ainsi, battre les aliments dans le mixeur ou les passer au tamis finit par retarder le développement des muscles faciaux, selon le pédiatre.

"L'idéal est de passer du sein au bonnet. Pas de bouteille. Nous conseillons aux mères de ne pas utiliser le biberon et la tétine".

En ce qui concerne la posture, Santos ajoute que l'enfant doit être assis.

"Dès six mois, elle a déjà la capacité de s'asseoir. A l'exception des bébés prématurés qui ont des retards de développement."

Crédit photo, Andreza Prado/Arquivo pessoal Légende image, Andreza Prado (en rose, à gauche), consultante en lactation et éducatrice périnatale, souligne que de nombreuses mères - ainsi que leur réseau de soutien, les grands-mères, par exemple - croient encore que le lait maternel ne répond pas aux besoins nutritionnels du bébé

Désinformation

Andreza Prado, consultante en lactation et éducatrice périnatale, souligne que de nombreuses mères - ainsi que leur réseau de soutien, les grands-parents, par exemple - croient encore que le lait maternel ne répond pas aux besoins nutritionnels du bébé.

"C'est un mythe. L'échec de l'allaitement n'est pas lié à la qualité du lait. Il est urgent de faire prendre conscience aux mères que le lait maternel, dans sa composition nutritionnelle, est suffisant pour le nouveau-né", dit-elle, qui est mère de deux enfants, Caio et Elis.

"Malheureusement, de nombreuses mères croient encore que si le bébé ne prend pas de poids, c'est que leur lait est faible", déplore-t-elle.

"Il ne faut pas proposer au bébé un autre liquide que le lait maternel et, en cas d'impossibilité, la préparation lactée prescrite par le pédiatre", renforce-t-elle.

Sur son compte Instagram (@manasdopeitoamamentacao), Mme Prado guide les mères sur l'allaitement - ce qui est, selon l'experte, vital pour renverser les mythes courants et éviter la désinformation.

Elle préconise donc que les mères s'adressent à des professionnels spécialisés dès la grossesse.

Crédit photo, Andreza Prado/Arquivo pessoal Légende image, Andreza Prado (en rose, à droite) plaide pour que les mères soient guidées sur les bonnes pratiques d'allaitement pendant la grossesse ; l'"alimentation efficace" est l'une des leçons apprises.

Parmi les erreurs les plus courantes, elle cite le manque d'information sur ce qu'on appelle "l'allaitement efficace" (lorsque l'enfant prend toute l'aréole - ou presque - et pas seulement le mamelon), l'utilisation de mamelons artificiels et l'imposition d'horaires d'allaitement.

"La prise en charge correcte du bébé est très importante. Comment suce-t-il le lait ? Est-ce qu'il suce et se nourrit ? De nombreuses mères pensent que la douleur pendant l'allaitement est normale. Mais cette douleur finit par annihiler l'allaitement et constitue l'une des principales raisons du sevrage précoce. Cela ne devrait pas être comme ça et ce n'est pas censé être comme ça", dit-elle, soulignant que les mères devraient "savoir comment positionner le bébé au sein".

"L'utilisation de tétines artificielles, comme les tétines et les biberons, interfère avec la succion. Il faut les éviter autant que possible", rappelle-t-elle.

"Enfin, l'allaitement doit se faire à la demande, c'est-à-dire quand le bébé le souhaite, que ce soit la nuit ou le jour. Et autant qu'il/elle le souhaite, jusqu'à ce qu'il/elle se sente satisfait(e). La mère ne doit pas imposer de calendrier pour l'allaitement", conclut-elle.