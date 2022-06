Guerre Ukraine- Russie : pourquoi l'Ukraine n'attaque-t-elle pas la Russie et d'autres questions

il y a 52 minutes



Cela fait 100 jours que la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine et les événements sur le terrain restent complexes et rapides.

Les forces de Moscou ont été repoussées de Kiev, la capitale, et les troupes envoyées par Vladimir Poutine vers la deuxième ville, Kharkiv, ont été contraintes de franchir la frontière pour retourner en Russie - mais les combats intenses se poursuivent.

Nos correspondants sur le terrain ont répondu à vos questions sur l'évolution de la guerre et sur la capacité de l'Ukraine à survivre à l'assaut russe. Ils sont :

Sarah Rainsford, notre correspondante en Europe de l'Est, qui couvre la guerre en Ukraine après plus de deux décennies de reportages en Russie

Steve Rosenberg est notre rédacteur en chef à Moscou et un expert de la Russie qui y vit depuis la fin de la guerre froide

Notre correspondant diplomatique Paul Adams, qui a fait des reportages dans des zones de conflit partout dans le monde, y compris en Ukraine

Que fera la Russie ensuite ?

Steve Rosenberg, rédacteur en chef à Moscou

Après des revers initiaux, les troupes russes semblent faire des progrès dans l'est de l'Ukraine. Mais quel est l'objectif de Moscou ? Si la Russie occupe la totalité des régions de Donetsk et de Louhansk, le Kremlin s'arrêtera-t-il ou poursuivra-t-il sa progression vers d'autres territoires ?

Même si la Russie décide de s'arrêter, rien ne garantit qu'il s'agira d'une cessation permanente des hostilités. On dit qu'un léopard ne change pas ses taches... je soupçonne que le président russe ne le ferait pas non plus.

Dans ses discours et articles, Vladimir Poutine a clairement indiqué qu'il ne considérait pas l'Ukraine comme une nation souveraine, mais plutôt comme un territoire appartenant historiquement à l'orbite de Moscou.

Après avoir lancé son "opération militaire spéciale", le chef du Kremlin semble s'être attendu à ce que le gouvernement de Kiev tombe rapidement. Il a même appelé les militaires ukrainiens à se soulever et à renverser les dirigeants ukrainiens. Cela ne s'est pas produit.

Mais cela ne signifie pas que Vladimir Poutine a abandonné l'idée de forcer l'Ukraine à revenir dans la sphère d'influence de Moscou, même face aux sanctions occidentales.

Pourquoi l'Ukraine n'attaque-t-elle pas la Russie ?

Sarah Rainsford, correspondante en Europe de l'Est

C'est une guerre que l'Ukraine n'a pas choisie et n'a pas commencée. Elle est défensive de par sa nature même : le pays se bat pour son droit d'exister contre une attaque russe généralisée.

Je ne pense pas que vous puissiez sous-estimer ce qu'il en a coûté à l'Ukraine pour empêcher la Russie de prendre Kiev, et maintenant pour tenter de stopper l'avancée des troupes russes dans le Donbas.

Viser ouvertement et délibérément la Russie elle-même serait une escalade majeure à un moment où l'Ukraine se bat pour tenir la ligne.



Kiev ne cesse de réclamer davantage d'armes à l'Occident. Mais les États-Unis ont récemment indiqué très clairement que les missiles à plus longue portée qu'ils fourniront ne sont pas destinés à frapper le territoire russe : ils craignent une escalade.

Rappelez-vous que l'Occident a jugé trop risqué d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine alors que Kiev la réclamait depuis le début. Quant à l'Ukraine qui viserait des civils russes ? Ce serait un crime de guerre.

Certains soldats russes refusent-ils de se battre ?

Sarah Rainsford, correspondante en Europe de l'Est

Oui, même s'il est difficile d'en connaître l'ampleur. Le fait est que la Russie n'a pas officiellement déclaré la guerre : Vladimir Poutine insiste pour appeler son invasion une "opération spéciale", ce qui signifie que les soldats professionnels peuvent refuser d'y participer. Ils peuvent être renvoyés, mais ils ne peuvent pas - ou ne devraient pas - être poursuivis.

Pourtant, il faut avoir du cran pour le faire. Grâce à mes propres reportages en Ukraine, je sais que de nombreux soldats russes déployés au début de cette invasion étaient jeunes et inexpérimentés ; certains ne savaient pas qu'ils partaient en guerre, d'autres pensaient qu'ils prendraient Kiev en quelques jours, sans résistance.

Mais les preuves de lourdes batailles et de lourdes pertes sont partout, y compris dans les wagons de train réfrigérés que j'ai vus empilés avec des soldats russes morts. Je ne suis donc pas surpris que certains refusent de se battre, surtout maintenant qu'ils ont constaté par eux-mêmes que l'Ukraine ne veut pas être "libérée". Mais nous ne voyons pas de rapports de désertion massive.

Pourquoi l'OTAN ne protège-t-il pas Odessa ?

Paul Adams, correspondant diplomatique

Il y a beaucoup de raisons compliquées à cela.

Premièrement, l'OTAN n'est pas directement impliquée dans le conflit et souhaite que cela reste ainsi.

Deuxièmement, la convention de Montreux, qui régit l'accès maritime à la mer Noire, donne à la Turquie un droit de regard sur les États non riverains de la mer Noire qui sont autorisés à entrer et sortir par le Bosphore.

La Turquie entretient des relations beaucoup plus étroites avec Moscou que la quasi-totalité des autres membres de l'OTAN (à l'exception de la Hongrie) et veut être considérée comme un médiateur entre la Russie et l'Ukraine. Toute action visant à briser par la force le blocus russe d'Odessa serait inévitablement perçue par Moscou comme une action hostile.

La Grande-Bretagne et la Lituanie ont récemment indiqué qu'elles souhaitaient la mise en place d'une "coalition de volontaires" pour protéger la navigation commerciale à l'entrée et à la sortie d'Odesa, afin de permettre à l'Ukraine d'exporter dans le monde entier les produits agricoles dont elle a tant besoin, en particulier les céréales. Mais les plans n'ont pas encore pris forme.

En attendant, la décision danoise de fournir à l'Ukraine des missiles Harpoon de fabrication américaine, combinée au système Neptune de l'Ukraine (qui a été responsable du naufrage du Moskva, le navire amiral de la flotte russe de la mer Noire), signifie que, pour l'instant, Odessa ne risque pas d'être attaquée depuis la mer.

Où en sont les pourparlers de paix ?

Steve Rosenberg, rédacteur en chef à Moscou

Les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine ont commencé peu après l'invasion russe. Il y a eu plusieurs cycles de négociations, mais ils n'ont abouti à aucun accord.

Pour l'instant, les discussions sont terminées. Les deux parties se blâment mutuellement pour cela. Mais n'oubliez pas que si les forces russes n'avaient pas attaqué l'Ukraine, il n'y aurait pas besoin d'un cessez-le-feu !

Il est probable que l'évolution de la situation sur le champ de bataille dictera quand, comment et sous quelle forme les négociations reprendront.

En début de semaine, le président turc Erdogan s'est entretenu par téléphone avec ses homologues ukrainien et russe et a proposé de jouer un rôle de médiateur dans le conflit.

Cette semaine, le président turc Erdogan s'est entretenu par téléphone avec ses homologues ukrainien et russe et a proposé de servir de médiateur dans le conflit.

L'objectif militaire actuel de la Russie semble être de s'emparer et d'occuper (ou de "libérer", selon l'expression des Russes) l'ensemble de la région de Donbas. Moscou pourrait ne pas être prête à un cessez-le-feu tant qu'elle n'y sera pas parvenue.

Les alliés occidentaux de l'Ukraine ont-ils peur ou agissent-ils simplement avec prudence ?

Paul Adams, correspondant diplomatique

Certains, comme les républiques baltes, ont exprimé leur frustration face à ce qu'ils considèrent comme la réticence de l'Occident à donner à l'Ukraine tout ce dont elle a besoin.

Mais malgré toutes les déficiences militaires de la Russie - qui ont été cruellement mises en évidence au cours de plus de trois mois d'une campagne souvent bâclée - elle dispose toujours d'un vaste arsenal d'armes nucléaires qu'elle a laissé entendre qu'elle pourrait utiliser.

Les responsables occidentaux continuent de croire qu'il est peu probable que Moscou ait recours à de telles options apocalyptiques, mais ils ne peuvent pas simplement faire comme si ces dangers n'existaient pas.

Et si certains, dont la ministre britannique des affaires étrangères Liz Truss, semblent heureux de parler de l'expulsion des forces russes de l'ensemble de l'Ukraine, d'autres considèrent qu'un retour à la situation qui prévalait le matin du 24 février est un scénario plus probable et réalisable.

La Russie garderait ainsi le contrôle de la péninsule de Crimée, qu'elle a annexée en 2014, ainsi que d'importantes parties du Donbas oriental.

Des mesures sont-elles prises pour écarter Poutine du pouvoir ?

Steve Rosenberg, rédacteur en chef à Moscou

Compte tenu de la nature très secrète de la politique du Kremlin, il est normal que les rumeurs et les spéculations sur l'homme au sommet soient nombreuses. Après tout, c'est Poutine qui prend toutes les décisions importantes dans le pays.

Alors... Vladimir Poutine est-il gravement malade ? Les couteaux sont-ils en train d'être aiguisés en prévision d'un "coup d'État de palais" ? Les oligarques complotent-ils pour renverser le président ?



Je soupçonne les détracteurs du président Poutine de prendre leurs désirs pour des réalités. Bien sûr, tout le monde dans les couloirs du pouvoir du Kremlin ne sera pas satisfait de ce que fait la Russie en Ukraine et des sanctions internationales que Moscou s'est infligées.

Mais, pour l'heure, rien ne laisse présager un coup d'État anti-Poutine, y compris parmi les oligarques, dont le Kremlin a coupé les ailes il y a longtemps.