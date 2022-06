Psychologie des couleurs : pourquoi votre couleur préférée est probablement le bleu

Mark Ellwood

BBC Future

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un homme qui étend les bras est couvert de poudre bleue

Dès notre plus jeune âge, nous sommes préparés à choisir une couleur préférée, mais étrangement, en grandissant, notre préférence change souvent - et c'est en grande partie dû à des influences indépendantes de notre volonté.

En 1993, le fabricant de crayons de couleur Crayola a réalisé un sondage non scientifique, mais fascinant : il a demandé à des enfants américains de nommer leur couleur de crayon préférée. La plupart ont choisi un bleu assez standard, mais trois autres nuances de bleu ont également figuré dans le top 10.

Sept ans plus tard, l'entreprise a répété son expérience. Une fois encore, le bleu classique s'est classé en tête, tandis que six autres nuances de bleu sont apparues dans le top 10, y compris le "bleu blizzard" au son délicieux. Ils ont été rejoints par une nuance de violet, un vert et un rose.

La prédominance du bleu dans ces listes ne surprend pas Lauren Labrecque, professeur associé à l'université de Rhode Island, qui étudie l'effet de la couleur dans le marketing. Comme un tour de passe-passe sponsorisé par Pantone, elle demande souvent aux étudiants de ses cours de nommer leur couleur préférée.

A surtout lire sur BBC Afrique :

Après leur réponse, elle clique sur sa présentation. J'ai déjà préparé une diapositive disant "80% d'entre vous ont dit bleu"", leur dit Mme Labrecque. Elle a généralement raison. "Parce qu'une fois que nous devenons adultes, nous aimons tous le bleu. Cela semble être interculturel, et il n'y a pas de grande différence - les gens aiment simplement le bleu." (Il est intéressant de noter que le Japon est l'un des rares pays où les gens classent le blanc dans leurs trois couleurs préférées).

Le choix de notre couleur préférée a tendance à émerger pendant l'enfance : demandez à n'importe quel enfant quelle est sa couleur préférée et la majorité d'entre eux, crayon en main, seront déjà prêts à répondre.

D'après les recherches, les nourrissons ont des préférences larges et assez incohérentes pour les couleurs. (Mais plus les enfants passent de temps dans le monde, plus ils commencent à développer des affinités fortes avec certaines couleurs, en fonction de celles auxquelles ils ont été exposés et des associations auxquelles ils les associent.

Ils sont plus susceptibles d'associer des couleurs vives comme l'orange, le jaune, le violet ou le rose à des émotions positives plutôt que négatives.

Une étude portant sur 330 enfants âgés de 4 à 11 ans a révélé qu'ils utilisaient leurs couleurs préférées lorsqu'ils dessinaient un personnage "gentil" et qu'ils avaient tendance à utiliser du noir lorsqu'ils dessinaient un personnage "méchant" (bien que d'autres études n'aient pas trouvé de tels liens, ce qui signifie que les associations émotionnelles et les couleurs sont loin d'être simples).

Les pressions sociales - telles que la tendance des vêtements et des jouets pour filles à être roses - ont également un effet important sur le choix des couleurs à mesure que les enfants grandissent.

Crédit photo, Alamy Légende image, Malgré le large éventail de crayons de couleur proposés, les enfants choisissent souvent leur couleur préférée à plusieurs reprises

On pense généralement que lorsque les enfants entrent dans l'adolescence, leurs choix de couleurs prennent une teinte plus sombre, mais il n'y a pas beaucoup de recherches universitaires qui le confirment.

Au Royaume-Uni, par exemple, on a constaté que les adolescentes sont attirées par les violets et les rouges, tandis que les garçons préfèrent les verts et les jaunes-verts.

Une étude sur le choix de la couleur de la chambre à coucher des adolescents britanniques a révélé qu'ils avaient tendance à choisir le blanc, tandis qu'ils citaient le rouge et le bleu comme couleurs préférées.

Ces palettes de couleurs semblent converger à mesure que les gens grandissent et deviennent adultes. Il est intriguant de constater que si la majorité des adultes disent préférer les couleurs bleues, il est probable qu'ils n'aiment pas non plus la même couleur : un brun jaunâtre foncé est couramment identifié comme la moins populaire.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Il se dit l'homme le mieux habillé au monde...

Mais pourquoi avons-nous des couleurs préférées ? Plus important encore, qu'est-ce qui motive ces préférences ?

En bref, nous avons des couleurs préférées parce que nous avons des choses préférées.

C'est du moins l'essentiel de la théorie de la valence écologique, une idée avancée par Karen Schloss, professeur adjoint de psychologie à l'université du Wisconsin-Madison aux États-Unis, et ses collègues.

Ses expériences ont montré que les couleurs - oui, même le beige - sont loin d'être neutres. Au contraire, les êtres humains leur attribuent une signification, principalement tirée de leur histoire subjective, et créent ainsi des raisons très personnelles de trouver une nuance répulsive ou attirante.

"Cela explique pourquoi des personnes différentes ont des préférences différentes pour une même couleur, et pourquoi votre préférence pour une couleur donnée peut changer au fil du temps", explique-t-elle.

À mesure que de nouvelles associations s'accumulent - que ce soit par l'exposition quotidienne au monde qui nous entoure ou artificiellement par un conditionnement délibéré -, ce que nous aimons peut changer au fil du temps.

Mme Schloss a affiné cette théorie par le biais de plusieurs expériences, dont une à l'université de Californie-Berkeley. Avec ses collaborateurs, elle a montré à des volontaires des carrés de couleur sur un écran, tandis que des messages leur demandaient d'évaluer dans quelle mesure ils les appréciaient. Puis les chercheurs se sont éloignés, comme pour suggérer qu'une nouvelle expérience commençait.

Ils sont revenus pour montrer à nouveau des images colorées à ces mêmes volontaires, sauf que cette fois, au lieu de simples carrés, ils ont vu des objets. Chaque image était dominée par l'une des quatre nuances suivantes.

Des images à dominante jaune et bleue ont servi de contrôle : elles représentaient des objets neutres, comme des agrafeuses ou un tournevis. Les photographies rouges et vertes, en revanche, étaient délibérément faussées.

La moitié des participants ont vu des images rouges qui auraient dû évoquer des souvenirs positifs, comme des fraises juteuses ou des roses à la Saint-Valentin, tandis que les images vertes qui leur étaient montrées étaient conçues pour dégoûter, comme de la bave ou de l'écume d'étang.

L'autre moitié a vu une série d'images qui inversaient ces associations : pensez à des blessures brutes rouges contre des collines vertes ou des kiwis.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende audio, Maty et Idrissa imposent leur style et leur rythme sur le marché de l'horlogerie.

En refaisant le test de préférence pour les couleurs, Schloss et son équipe ont constaté un changement dans les préférences. Les choix des volontaires s'étaient orientés vers la couleur qui avait été mise en valeur de manière positive, tandis que la nuance négative n'avait guère diminué.

Le lendemain, elle les a fait revenir et a refait les tests pour voir si cette préférence persistait pendant la nuit - ce qui n'était pas le cas. Selon Mme Schloss, le changement induit par l'expérience semble avoir été annulé par les couleurs que les participants ont expérimentées dans le monde réel.

"Cela nous indique que nos expériences avec le monde influencent constamment la façon dont nous le voyons et l'interprétons", explique Schloss. "Pensez aux préférences en matière de couleur comme à un résumé de vos expériences avec cette couleur : vos expériences quotidiennes régulières dans le monde influencent ce jugement."

Les travaux de Schloss sur les préférences en matière de couleur peuvent aussi, par inadvertance, expliquer en partie la position du bleu en tant que favori si répandu. Le règne du bleu s'est poursuivi sans interruption depuis les premières études sur les couleurs enregistrées, qui ont eu lieu dans les années 1800.

Et la plupart de nos expériences avec cette couleur sont susceptibles d'être positives, comme des océans idylliques ou un ciel clair ("having the blues" est une expression réservée à l'anglais).

Dans le même ordre d'idées, son travail permet également de comprendre pourquoi cette couleur marron boueuse est si détestée, associée comme elle l'est aux déchets biologiques ou aux aliments en décomposition. Pourtant, pendant une brève période de l'année, cette teinte trouve grâce, en grande partie grâce aux changements qui se produisent dans le monde naturel.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il est peut-être surprenant de constater que notre préférence pour les couleurs change avec l'âge, en grande partie en raison de nos expériences dans le monde qui nous entoure

Dans le cadre d'une expérience destinée, du moins en partie, à déterminer si les couleurs préférées sont une composante statique de l'identité d'une personne, Schloss et son équipe ont demandé à des volontaires de Nouvelle-Angleterre de suivre leurs goûts et leurs dégoûts en matière de couleurs chaque semaine au cours des quatre saisons de l'année. Leurs opinions semblaient directement influencées par la nature, les goûts et les dégoûts augmentant et diminuant en fonction de la palette de la nature.

"Leurs préférences augmentaient à mesure que les couleurs de l'environnement changeaient", explique-t-elle. La hausse la plus importante a eu lieu en automne, lorsque les couleurs chaudes - rouge foncé et orange - ont été plébiscitées, avant de retomber en même temps que les feuilles.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, S'habiller pour un entretien d'embauche

Lorsqu'on lui demande d'expliquer pourquoi l'automne a connu un tel essor, elle avance deux explications. Tout d'abord, la région où elle a mené ses recherches est réputée pour ses manifestations automnales - l'observation des feuilles est un élément essentiel du tourisme en Nouvelle-Angleterre - et les volontaires ont donc pu être préparés à cette préférence.

Mais ce qui l'intrigue le plus, c'est qu'elle pense aussi qu'il y a un aspect évolutif en jeu - la netteté du contraste. "C'est fascinant de spéculer que c'est peut-être parce que c'est un peu rapide, ce changement rapide et dramatique de l'environnement - si rapide, puis il disparaît. L'hiver, il y a beaucoup de blanc et de brun, mais nous ne sommes pas aussi souvent dehors pour le voir."

L'environnement dans lequel nous vivons influe sur nos préférences en matière de couleurs d'autres manières également. Une autre étude menée par Schloss a porté sur des étudiants de l'université de Californie-Berkeley et de Stanford, montrant que les couleurs de l'université influençaient les teintes qu'ils choisissaient comme favorites. Plus un étudiant dit adhérer aux valeurs et à l'esprit de l'école, plus sa préférence est élevée.

Il est facile de penser que la théorie de la valence écologique a besoin de temps pour s'imposer, pour que nous intégrions ces signaux sociaux dans le monde que nous voyons. Mais la psychologue expérimentale Domicele Jonauskaite affirme que c'est faux.

Elle étudie les connotations cognitives et affectives de la couleur à l'université de Lausanne, en Suisse, et a examiné la façon dont les garçons et les filles perçoivent le bleu et le rose - ils expriment et démontrent une préférence acquise pour la couleur à un jeune âge.

L'amour des filles pour le rose suit une courbe en cloche, atteignant son apogée au début de l'âge scolaire - vers cinq ou six ans - avant de retomber à l'adolescence.

"En revanche, les garçons évitent le rose dès le plus jeune âge, vers cinq ans au moins. Ils se disent : "je peux aimer n'importe quelle couleur, mais pas le rose". C'est vraiment rebelle pour un garçon d'aimer le rose", dit-elle. Et parmi les hommes adultes, il est difficile de trouver quelqu'un qui dise : "Le rose est ma couleur préférée".

Par le passé, certains chercheurs ont proposé que cette préférence particulière pour les couleurs, ancrée dans le sexe, soit évolutionnaire : les femmes étaient les cueilleuses dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, selon cette théorie, et devraient donc avoir une préférence pour les couleurs associées aux baies.

C'est tout à fait faux, affirme Jonauskaite, qui cite plusieurs articles récents sur la préférence pour les couleurs dans des cultures non mondialisées - des villages de l'Amazonie péruvienne, par exemple, et un groupe de chasseurs-cueilleurs dans le nord de la République du Congo. Aucun de leurs enfants de sexe féminin n'a montré une préférence pour le rose.

"Pour qu'il y ait cette préférence, ou cette aversion, pour les garçons, il faut que cette aversion ait un codage d'identité sociale", dit-elle. En fait, le rose était considéré comme une couleur stéréotypée pour les hommes avant les années 1920 et n'a été associé aux filles que vers le milieu du XXe siècle. (Pour en savoir plus sur le mythe de la préférence sexuelle rose-bleu).

Même les plus jeunes enfants peuvent percevoir et classer les couleurs, comme le suggère Alice Skelton, qui participe à la gestion du Sussex Colour Group & Baby Lab, à l'université du Sussex, au Royaume-Uni.

Elle s'intéresse particulièrement aux bébés et aux enfants et cherche à mieux comprendre comment les préférences précoces en matière de couleurs se traduisent par des préférences esthétiques plus tard dans la vie.

"On croit à tort que les bébés ne peuvent pas voir les couleurs dès la naissance, alors qu'ils le peuvent", explique-t-elle, en faisant remarquer que le développement de l'œil est inégal.

Les récepteurs qui perçoivent les verts et les rouges sont plus matures à la naissance que ceux qui traitent les bleus et les jaunes, de sorte que les rouges intenses, en particulier, s'enregistrent plus facilement chez les nouveau-nés.

Crédit photo, Alamy Légende image, Si votre choix de couleur vous fait sortir du lot, cela pourrait indiquer que vous êtes à la recherche de sensations fortes

L'idée de la valence écologique - selon laquelle nous attribuons des significations aux couleurs des objets que nous rencontrons dans le monde - est vraie même chez les plus jeunes enfants.

"Les enfants ne prêtent attention à la couleur que si une fonction lui est associée. Ils ne prêtent vraiment attention à une couleur que si elle leur apporte quelque chose", explique Mme Skelton.

Imaginez qu'il y ait deux bouteilles. L'une est verte, l'autre est rose. La bouteille verte contient un liquide savoureux, la rose un mélange acide. Les enfants remarqueront et se souviendront de ces couleurs, car le fait de reconnaître leur différence leur apporte un bonus cognitif.

"C'est comme une banane mûre : la couleur est un indice utile de certaines propriétés d'un objet", explique Mme Skelton.

Cette banane mûre, bien sûr, pourrait être d'un brun jaunâtre, la même teinte que les adultes dégoûtés ont tendance à éviter dans les tests de laboratoire.

Mme Skelton offre un réconfort à tous ceux dont les préférences en matière de couleur ne correspondent pas à la règle dominante du bleu. Ceux qui sont attirés par des teintes impopulaires pourraient être le produit d'une période particulière, chérissant des souvenirs positifs de leur enfance - pensez aux bébés des années 1970 se blottissant sur des canapés marron bouclés.

Mais il existe une autre possibilité intrigante. La plupart des humains sont attirés par l'harmonie visuelle, le plaisir et les sensations faciles évoqués par des bleus souvent positifs.

"Il se pourrait que, tandis que certains essaient d'atteindre l'homéostasie, d'autres soient des chercheurs de sensations, un peu comme les gens sont des alouettes et des noctambules", dit-elle. "Pensez aux artistes, dont le travail principal consiste à rechercher des choses qui mettent au défi leur système visuel ou leur préférence esthétique."