Psychologie : comment l'auto-illusion nous amène à croire à nos propres mensonges

il y a 35 minutes

Le secteur des médias regorge aujourd'hui de personnes qui ont vécu dans le mensonge. Il y a Elizabeth Holmes, l'entrepreneuse en biotechnologie, qui a été déclarée en 2015 la plus jeune et la plus riche femme milliardaire self-made. Elle risque aujourd'hui vingt ans de prison pour fraude.

Il y a ensuite Anna Sorokin, alias Anna Delvey, qui s'est fait passer pour une héritière allemande et a ensuite escroqué la haute société new-yorkaise de centaines de milliers de dollars. Et Shimon Hayut, alias Simon Leviev, le soi-disant escroc de Tinder.

On pourrait espérer que ce type de comportement est un phénomène relativement rare, limité à quelques situations extrêmes. Mais l'auto-tromperie est incroyablement courante et pourrait avoir évolué pour apporter certains avantages personnels.

Protéger l'ego

Cela suggère que les croyances étaient authentiques et profondément ancrées - et étonnamment solides.

La sincérité morale

Dans le second scénario, il aurait fallu un changement complet d'avis, ce qui aurait été plus difficile à justifier pour eux-mêmes.

Se persuader soi-même, persuader les autres

Selon cette théorie, l'auto-déception nous permet d'être plus confiants dans ce que nous disons, ce qui nous rend plus persuasifs.

Ils ont ensuite passé un test de persuasion : ils devaient se présenter devant un jury d'employeurs fictifs et convaincre le panel de leurs prouesses intellectuelles - avec une récompense potentielle de 15 euros (16 dollars, 12,80 livres sterling) si les juges pensaient qu'ils étaient parmi les plus intelligents du groupe.

Choisir son camp

La folie des grandeurs

Et en nous trompant sur la véracité de nos croyances, nous faisons preuve d'une plus grande conviction dans nos opinions - ce qui peut nous aider à persuader les autres.

À tout le moins, ces escrocs semblent avoir eu une opinion anormalement élevée de leurs propres capacités et de leur droit d'obtenir ce qu'ils voulaient - et ils ont volontiers ignoré les implications éthiques potentielles de ce qu'ils faisaient.

Mme Holmes, en particulier, semble avoir cru en son produit, et a tenté de justifier son utilisation de données trompeuses. Malgré toutes les preuves du contraire, elle a déclaré lors de son procès que "les grandes entreprises de matériel médical comme Siemens pourraient facilement reproduire ce que nous avions fait". M. Hayut, quant à lui, continue d'affirmer qu'il est "le plus grand gentleman", qui n'a rien fait de mal.

Il se peut que plus l'enjeu est important, plus les mensonges que nous sommes capables de nous raconter sont grands.

Le plus souvent, notre auto-illusion peut être bénigne - elle nous permet d'avoir un peu plus confiance en nous que de raison.

De multiples études ont montré que cela nous amène à réfléchir de manière plus analytique à une situation. Dans les tests de laboratoire, ce raisonnement systématique s'avère bien plus efficace que de simplement dire aux gens de "penser rationnellement".

David Robson, écrivain scientifique, est l'auteur de "The Expectation Effect : How Your Mindset Can Transform Your Life", publié par Canongate (Royaume-Uni) et Henry Holt (États-Unis) début 2022.