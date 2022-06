Famine : comment les scientifiques la prédisent-t-elle ?

il y a 17 minutes

Crédit photo, FAO Colombia Légende image, Des organisations humanitaires ont envoyé des brigades de santé animale pour vacciner et traiter environ 12 500 bovins, moutons et chèvres, dans la Guajira, en Colombie.

Il y a plusieurs décennies, des chercheurs se sont fixé pour objectif de faire en sorte que la famine ne prenne plus jamais le monde par surprise. Malgré d'énormes succès, un immense potentiel inexploité subsiste dans leurs outils de prévision.

Pendant plusieurs semaines en 2018, Yadira Martínez González a soudainement dû nourrir 15 bouches supplémentaires. Les proches de son mari, qui avaient émigré de la Colombie au Venezuela il y a des décennies, sont revenus dans le cadre d'un exode de millions de personnes quittant un pays en ruine.

Une crise économique attribuée à une corruption présumée et à une mauvaise gestion financière, ce que le président et les hauts fonctionnaires du pays ont nié, a fait grimper l'inflation de plus de 860 %, selon les données officielles.

A lire aussi :

Le travail de Martínez González, qui vendait ses produits d'artisanat le long de l'une des rares routes traversant le désert de La Guajira, ne suffisait pas à acheter de la nourriture pour les quelque 40 personnes qui composent désormais sa famille.

"Nous ne mangions pas beaucoup. Peut-être deux fois, plus probablement une fois par jour", dit-elle.

Elle n'était pas la seule à avoir des invités inattendus du Venezuela. Faute de nourriture, les animaux ont commencé à disparaître de la zone rurale où habitait Martínez González, Palenstu, dans la Guajira, l'un des plus de 2 500 villages - appelés rancherías - des Wayúus, le groupe indigène le plus nombreux de Colombie.

Alors que la tension montait sur le sol poussiéreux, les satellites et les stations météorologiques locales indiquaient que les pluies n'arriveraient pas. Sans aide, les récoltes seraient mauvaises. Une famine semblait imminente.

Mais elle n'est jamais arrivée pour les 45 familles de la communauté de Martínez González, ni pour 7 000 autres personnes dans quatre municipalités de La Guajira.

En juin 2018, des travailleurs de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), du Programme alimentaire mondial et d'Action contre la faim s'est rendu dans ces communautés. Ils ont constaté que l'exode vénézuélien avait élargi la taille des familles wayúu à la frontière de quatre personnes en moyenne, tandis que la sécheresse persistante avait réduit de près de la moitié la production de cultures, de lait et de viande.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Aissa Maiga : "le réchauffement climatique du point de vue africain

Compte tenu des prévisions de pluies inférieures à la moyenne et de températures élevées, les organisations savaient qu'elles devaient agir avant que la crise n'atteigne son paroxysme.

Elles ont mis en place un programme d'action rapide et, en septembre 2018, elles avaient déployé une stratégie en quatre étapes pour aider les communautés. En huit mois, elles avaient réhabilité 18 puits d'eau, distribué des semences, des conseils et des outils pour créer des fermes communautaires, et envoyé des brigades de santé animale pour vacciner et traiter environ 12 500 bovins, moutons et chèvres.

Le programme de 400 000 dollars US (310 000 livres sterling) a transformé les communautés. En neuf mois, les 17 fermes communautaires mises en place par le programme ont augmenté la disponibilité de légumes frais pour les familles concernées de deux à quatre jours par semaine, selon la FAO.

Au total, les 1 000 ménages de cinq municipalités ont récolté environ 115 kg de nourriture provenant de cinq cultures différentes, dont certaines nouvelles, comme l'aubergine, selon la FAO. En comparaison, les familles qui n'ont pas participé au programme ont récolté 35 kg à partir d'un nombre de cultures bien inférieur.

Plus important encore, selon Martínez González, elles ont retrouvé l'état d'esprit collectif de leurs aînés vis-à-vis de la nourriture. "Cela nous a permis non seulement d'avoir de la nourriture mais aussi d'apprendre aux enfants et aux jeunes membres à valoriser nos terres", dit-elle.

Crédit photo, FAO Colombia Légende image, Une famille Wayuu, confrontée à la crise migratoire, est retournée à La Guajira, près de la frontière avec le Venezuela.

L'intervention, qui a tenté de s'attaquer à la crise bien avant qu'elle ne survienne, est une réponse humanitaire inédite aux crises alimentaires graves.

"Il ne s'agit pas de fournir une aide d'urgence pour distribuer de la nourriture, mais de créer les conditions d'une adaptation à la sécheresse", explique Alan Bojanic, représentant de la FAO en Colombie.

Au lieu de se concentrer sur les dons de nourriture et l'aide en espèces, ces interventions renforcent simultanément la résilience des populations aux chocs immédiats et futurs, explique la sociologue Erin Lentz, qui étudie la sécurité alimentaire et l'aide alimentaire à l'université du Texas, à Austin.

Les interventions précoces comme celle de Martínez González ne sont possibles que parce qu'il y a quarante ans, après qu'une famine dévastatrice a tué environ 1 million de personnes en Éthiopie au milieu des années 1980, un groupe de spécialistes des sciences de la terre, de climatologues, d'agronomes et d'analystes de données ont uni leurs forces pour s'assurer qu'une famine ne prendrait plus jamais le monde par surprise. Ils sont devenus des prévisionnistes de la famine - et ils ont réussi à atteindre leur objectif.

"Les systèmes d'alerte précoce ont, dans l'ensemble, permis de prévoir la plupart des crises [alimentaires] que nous avons connues récemment", explique Dan Maxwell, professeur à la Freedman School of Nutrition Science and Policy de l'université Tufts, aux États-Unis.

Grâce à des analyses en temps réel des régimes de pluie et de vent, des niveaux d'humidité du sol, du débit des rivières, des prix internationaux des céréales, des variations météorologiques et des données satellitaires sur l'évolution de la couverture végétale, combinées à des informations sur l'intensité des conflits et les crises humanitaires, ces prévisionnistes peuvent prévoir l'apparition d'une famine des mois avant qu'elle ne survienne.

Par conséquent, ils permettent aux gouvernements locaux d'agir et aux fonds internationaux de toucher le terrain avant que la famine ne survienne, empêchant ainsi la pire issue possible dans des régions déjà en proie à l'insécurité alimentaire.

En 2016, Fews Net, le réseau de systèmes d'alerte précoce à la famine, l'un des plus grands systèmes d'alerte précoce à la faim actuellement en place, a prédit une sécheresse extrême sans précédent dans la Corne de l'Afrique qui allait par la suite plonger environ 27 millions de personnes dans une insécurité alimentaire grave.

L'alerte a permis de fournir immédiatement de la nourriture à 2 millions de personnes en Somalie. Par rapport à une sécheresse survenue en 2011, une intervention précoce a permis de réduire de plus de 1 million le nombre de Kényans souffrant de faim sévère, selon un rapport.

"Mais je pense qu'il est important de réaliser que ce sont [les humains] qui sont au mieux de leur forme", déclare Chris Funk, directeur du Climate Hazards Center (CHC) de l'UC Santa Barbara, qui recueille la plupart des données météorologiques de Fews Net.

Crédit photo, FAO Colombia Légende image, Des femmes Wayúu de la communauté de Parenska à La Guajira, en Colombie, surveillent les cultures dans un centre de formation agricole.

Le héros de M. Funk est un statisticien du XXe siècle nommé Gilbert Walker.

Mathématicien anglais obsédé par la recherche et la mesure de modèles et de cycles, M. Walker a été recruté pour diriger le département météorologique indien en 1903.

Il s'est vu confier une tâche énorme : prévoir l'arrivée des pluies de mousson - qui, à peine vingt-six ans plus tôt, avaient fait échouer les récoltes, déclenchant la pire famine jamais enregistrée dans ce pays.

Gilbert Walker a entrepris de comprendre comment les pluies, les températures et la pression sont liées les unes aux autres et façonnent les régimes climatiques mondiaux.

Ses travaux et ceux d'autres chercheurs ont permis de comprendre les phénomènes El Niño et La Niña, des changements périodiques de la température de l'océan Pacifique qui peuvent entraîner des sécheresses ou des pluies excessives dans certaines régions du monde.

"Nous sommes en quelque sorte toujours sur ses traces. Nous faisons la même chose qu'il a entreprise", déclare M. Funk.

En 1985, alors que Chris Funk, alors enfant, regardait le concert Live Aid pour l'Éthiopie sur sa télévision, l'Agence américaine pour le développement international (USAID) créait Fews Net dans le but d'aider les gouvernements et les organismes de secours à planifier leurs interventions en cas de crise humanitaire.

La tâche n'était pas insignifiante. Voir l'image complète de la sécheresse, c'est comme se concentrer simultanément sur quelque chose de massif et de lointain, sur quelque chose de minuscule aussi, qui vous frôle le nez.

Les aspects massifs et lointains sont les variations mondiales qui affectent les précipitations : les changements de température, des vents et de la surface de la mer, ou les fluctuations de la pression atmosphérique. Les satellites peuvent facilement les repérer.

Mais les satellites ont du mal à voir des choses comme l'humidité du sol local, la couverture végétale, le débit des rivières et des fleuves et les températures de l'air.

Lorsque ces changements sont visibles par les satellites dans l'espace, il est souvent trop tard : l'aide alimentaire est déjà en retard.

Pendant des années, Fews Net a travaillé à partir d'informations satellitaires et des données ponctuelles des stations météorologiques locales. Puis, en 2002, il a commencé à financer un petit groupe de recherche sur le climat à l'UC Santa Barbara, appelé le Climate Hazard Group (aujourd'hui Center).

Codirigé par M. Funk, le premier rapport de l'équipe en 2002 combinait les rares informations historiques sur les précipitations en Éthiopie et les données sur l'état des cultures en Afrique australe pour documenter les impacts d'El Niño 2002 dans la région. En conséquence, l'USAID a envoyé quelque 280 millions de dollars (environ 168,1 milliards de francs CFA) d'aide alimentaire.

"Nous faisons plus ou moins la même chose depuis lors. Mais maintenant, nous sommes devenus beaucoup plus performants", a dit M. Funk.

Pour obtenir de meilleures données, l'équipe a développé une stratégie à double sens. Tout d'abord, elle a réussi à obtenir des données d'une série de satellites européens collectant des informations météorologiques sur l'Europe et l'Afrique depuis les années 1980.

Ces satellites mesurent la température des nuages et l'utilisent comme un indicateur des précipitations : si la température d'un amas de nuages particulier tombe en dessous de -38°C (-36°F), il est probable qu'il pleuve sur le sol directement en dessous. Grâce à ces données, l'équipe a cartographié les pluies en Afrique.

Simultanément, elle a convaincu les agences météorologiques locales de partager les données de leurs stations météo.

Le processus a été lent mais productif, déclare Diego Pedreros, un scientifique de terrain de l'US Geological Survey et collaborateur de longue date de Chris Funk.

Au fil des ans, l'équipe a noué des partenariats avec des chercheurs locaux, des scientifiques de terrain et des agences gouvernementales dans tous les États-Unis et dans des pays comme le Guatemala, le Kenya, le Botswana, le Niger et l'Éthiopie.

Ses membres reçoivent maintenant les informations de 2 000 stations météorologiques dans 17 pays, mises à jour tous les deux jours.

Crédit photo, Eduardo Soteras/Getty Légende image, Une femme fait sa provision d'eau à Gode, en Éthiopie, où une famine dévastatrice a tué environ 1 million de personnes au milieu des années 1980.

Grâce à la possibilité de voir à la fois les éléments monstrueux et minuscules des sécheresses à venir, le Climate Hazard Center envoie un rapport tous les cinq jours à ses partenaires du gouvernement américain, aux agences humanitaires et aux agences internationales comme la FAO.

Le rapport est une série de cartes des points chauds d'Afrique, d'Asie et d'Amérique centrale, avec des informations sur les précipitations en temps réel et des projections pour les quinze, trente et soixante prochains jours.

Il compare également les niveaux actuels à ceux des années précédentes, en replaçant les données dans leur contexte : les précipitations sont-elles inférieures ou supérieures à la moyenne ? Quelle est la probabilité que les choses changent ? Quelle est la gravité de la situation par rapport aux années précédentes ?

Sur la base des cartes, des employés d'agences gouvernementales américaines et des analystes de la sécurité alimentaire introduisent d'autres variables telles que les prix des céréales, les chocs économiques récents dans les économies locales et l'exacerbation des conflits armés pour créer une prévision définitive de la famine pour plus de 35 pays.

Le travail du Climate Hazard Center est essentiel pour déterminer comment dépenser le budget annuel d'aide alimentaire de l'USAID, qui s'élève à près de 4 milliards de dollars (environ 2.447,8 milliards de francs CFA).

Selon M. Lentz, l'alerte rapide sur les famines permet aux gens de réagir aux crises et même de s'en remettre.

"Je pense vraiment que cette rapidité fait une énorme différence en empêchant les gens d'utiliser des stratégies d'adaptation de plus en plus mauvaises, [se retrouvant dans des situations] dont ils ne peuvent ensuite plus se sortir."

Pourtant, les informations produites par Fews Net ne permettent pas toujours aux décideurs d'agir à temps. Les systèmes d'alerte précoce sont aujourd'hui efficaces pour avertir de l'imminence d'un choc, mais les décideurs hésitent à dépenser de l'argent tant qu'ils n'ont pas vu la crise se dérouler, dit M. Maxwell.

"Le problème, c'est que lorsque vous voyez ce qui se passe réellement, il est beaucoup trop tard", souligne-t-il.

Fews Net et des outils similaires ont mis en garde contre des signaux inquiétants dans le sud de Madagascar depuis mai 2021, prédisant la poursuite, pour la troisième année consécutive, de la pire sécheresse depuis quarante ans. En septembre 2021, M. Funk écrivait des articles pour tenter d'attirer l'attention de l'opinion.

Aujourd'hui, près de 1,5 million de personnes vivent au bord de la famine, se nourrissant d'insectes et de feuilles de cactus.

"Ce que je trouve vraiment frustrant, c'est que cela se produit si fréquemment, et que nous réagissons surtout de manière réactive", dit M. Funk.

Pour combler ce fossé entre les prévisions et la réponse, certains experts proposent de considérer les famines non pas comme un choc immédiat, mais comme l'issue fatale d'une urgence plus vaste et plus silencieuse qui plane souvent sur ces communautés : la faim chronique.

Crédit photo, BrazilPhotos/Alamy Légende image, En plus de fournir une aide d'urgence en temps de crise, les organisations humanitaires peuvent aider les populations à s'adapter à la sécheresse sur le long terme.

Selon M. Lentz, la réponse à la famine et à la faim a traditionnellement été traitée comme deux questions distinctes et presque sans rapport l'une avec l'autre.

Les réponses à la famine visent souvent à attirer l'attention de manière momentanée, tandis que les programmes de réduction de la faim ont tendance à être liés à des projets de développement.

Pourtant, la faim et les famines sont intimement liées. Lorsqu'une crise frappe une population souffrant de faim chronique, "elle est déjà plus proche du seuil d'insécurité alimentaire aiguë", explique M. Lentz.

Mme Martínez González en a fait l'expérience. Lorsqu'elle s'est soudainement retrouvée à devoir nourrir 15 bouches supplémentaires, la capacité de sa communauté à se nourrir elle-même s'était déjà détériorée depuis près de dix ans.

Elle se souvient que, lorsqu'elle était enfant, sa famille récoltait régulièrement des légumes. Les femmes partaient vers le Venezuela pour y acheter des produits bon marché.

Mais à partir de 2013, La Guajira a connu l'une des pires sécheresses jamais enregistrées. Les puits d'eau étaient endommagés ou à sec. Les éleveurs ont vu la plupart de leurs animaux mourir.

Les haricots, les pastèques, les citrouilles, les ignames, le maïs et les melons ne poussaient que très peu, voire pas du tout.

Le Venezuela a interdit toute exportation d'aliments essentiels en 2014, et les patrouilles frontalières ont commencé à dépouiller les femmes Wayúu des quelques kilos de riz, d'huile ou de farine qu'elles ramenaient pour leurs familles.

Puis, lorsque l'inflation a fait de la nourriture un luxe au Venezuela, des milliers de migrants ont commencé à marcher vers la Colombie et d'autres nations d'Amérique latine. En novembre 2018, environ 1,2 million de personnes s'étaient installées en Colombie, dont beaucoup à La Guajira. La dernière estimation montre que près de 6 millions de Vénézuéliens se sont déplacés, fuyant désespérément la pauvreté, la violence et la faim. Environ 1,8 million sont restés en Colombie, dont plus de 106 000 se sont installés à La Guajira, selon les données du gouvernement colombien.

Pourtant, la plupart des interventions humanitaires et étatiques dans la péninsule sont à court terme et visent à aider les gens à surmonter l'obstacle immédiat, explique l'anthropologue Claudia Puerta Silva, qui travaille dans la région depuis vingt ans. Cependant, une fois que les communautés ont surmonté la crise à court terme, elles sont souvent plus vulnérables aux nouveaux chocs qu'auparavant, dit-elle.

Si leur résilience n'est pas renforcée, elles peuvent se retrouver piégées dans un cercle vicieux, ajoute-t-elle. Ce cas de crise permanente associée à une réponse à court terme n'est pas une exception. Un rapport de l'Humanitarian Policy Group a révélé qu'en 2016, l'essentiel de l'aide alimentaire humanitaire était concentré dans les 10 mêmes pays, et que 86 % de cet argent était destiné à des communautés où les crises avaient duré plus de trois ans. "Les crises durent depuis des décennies, mais l'aide humanitaire est restée annualisée et à court terme", peut-on lire dans le rapport.

Une meilleure réponse, selon M. Lentz, consiste en des interventions précoces qui aident les communautés à renforcer leurs capacités pour l'urgence à venir et le long terme. C'est précisément ce qu'a fait la FAO à La Guajira, qui connaît une situation continue de faim chronique qui peut facilement déboucher sur une famine si les circonstances se détériorent.

"La plupart des projets qui arrivent à La Guajira sont des projets d'urgence", explique M. Bojanic, de la FAO en Colombie. "Ce sont des projets de six mois ou d'un an pour faire face à une situation critique. Mais nous savons que ce n'est pas la solution pour une région aussi compliquée."

Avec les prévisions de sécheresse en main, la FAO et la communauté ont donné la priorité à la plantation de semences à cycle court, tolérantes à la sécheresse, comme le maïs, le manioc et divers haricots. Le projet a également soutenu les activités économiques, créant une boutique en ligne pour que les communautés puissent vendre leurs objets artisanaux, ce qui s'est avéré utile pour les soutenir lors du confinement lié au Covid-19 deux ans plus tard.

Crédit photo, FAO Colombia Légende image, La communauté Ooroko de La Guajira, en Colombie, construit des abreuvoirs bleus pour les animaux.

Cela donne à M. Funk l'espoir que les gens utilisent les prévisions de la faim au-delà des crises spécifiques. Les agences gouvernementales du Kenya et du Malawi utilisent maintenant les conditions observées pour concevoir des polices d'assurance pour les petits agriculteurs qui s'attendent à des variations de la sécheresse, afin de les aider à obtenir des prêts et d'augmenter la production en cas de besoin.

PlantVillage, un partenariat entre 20 organisations à but non lucratif et des gouvernements locaux, aide les agriculteurs à planifier la saison à venir en les informant par SMS ou par message WhatsApp du type de semences le plus efficace dans un avenir proche et de l'arrivée éventuelle des pluies.

Jusqu'à présent, ce programme a touché environ 350 000 agriculteurs au Kenya.

Ce type d'interventions précoces et planifiées peut également permettre d'économiser des millions de dollars.

Par exemple, l'USAID a estimé qu'environ 2,6 milliards de dollars (environ 1.591 milliards de francs CFA) d'aide humanitaire pourraient être économisés au Kenya, en Zambie et en Éthiopie au cours des quinze prochaines années en combinant des interventions précoces avec de petits transferts d'argent liquide pour que les familles disposent d'une protection en cas d'urgence.

Dans un monde où le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire grave a doublé en deux ans seulement en raison des conflits, de la sécheresse et des catastrophes naturelles, et où le changement climatique intensifie déjà la sécheresse dans de nombreuses régions, il est plus que jamais nécessaire de planifier à temps pour prévenir la famine.