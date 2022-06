Santé - Rhinite - Sinusite - Bronchite : quelles sont leurs principales différences : ?

Priscila Carvalho

Rio de Janeiro, BBC

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

En raison du temps sec, de l'augmentation de la suie dans l'air, des chutes soudaines de température et de l'augmentation des polluants, les allergies ont tendance à se manifester fréquemment et à déclencher des problèmes tels que la rhinite, la sinusite, la bronchite et d'autres infections des voies respiratoires.

L'apparition de ces affections sont causées par des affections virales, qui augmentent considérablement avec le froid.

"Une vague de froid, où les gens sont déjà préalablement sensibilisés, ferment les fenêtres et deviennent plus confinés, augmente les crises virales, et la symptomatologie du patient finit par être plus importante", souligne Marco Cesar, otorhinolaryngologue à l'hôpital universitaire de Cajuru, au Brésil.

Mais comment faire la différence entre toutes ces maladies et rechercher le bon traitement ? Normalement, les symptômes sont très distincts et certains signes peuvent être remarqués dès les premiers jours d'inconfort.

Nous énumérons ci-dessous les principales inflammations et la manière de les reconnaître :

Rhinite

Considérée comme une maladie inflammatoire du nez, qui entraîne des symptômes tels qu'une obstruction nasale, un écoulement nasal et des démangeaisons internes, elle peut être causée par plusieurs facteurs.

Lorsqu'elle se présente sous une forme allergique, le contact avec la poussière, les poils d'animaux et les acariens en augmente les risques.

Dans les cas non allergiques, on peut observer une rhinite sénile ou vasomotrice, qui se manifeste par une modification de la salive.

Ce phénomène est plus fréquent chez les personnes âgées et peut entraîner un écoulement fréquent des narines.

Il existe également une rhinite médicamenteuse, qui est causée par l'utilisation fréquente de médicaments dans le nez.

"Il s'agit d'une dépendance chimique et psychique, et la personne ne cesse de s'en servir", explique M. Cesar, qui est également chirurgien du nez et membre de l'American Rhinologic Society.

Il existe également une rhinite chimique, avec la présence de beaucoup de sécrétions. En général, elle provient d'un cas de grippe et aussi des variations de température.

Pour traiter une inflammation, le meilleur moyen est de prévenir les causes de la maladie.

Dans le cas de la rhinite allergique, l'idéal est de contrôler et d'assainir l'environnement, en plus de l'utilisation de médicaments antiallergiques et de sprays nasaux avec des médicaments, si le médecin le demande.

Lorsque la maladie est causée par une bactérie, l'utilisation d'antibiotiques est recommandée, sous l'orientation du professionnel de santé.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La rhinite et la sinusite entraînent une obstruction nasale.

Sinusite

Il s'agit d'une inflammation des sinus de la face, qui affecte généralement la qualité de vie d'une personne. Elle peut être causée par des bactéries, des virus et aussi par une rhinite.

"L'inflammation de la muqueuse nasosinusienne inhibe le mouvement de ses cellules spécialisées chargées de pousser le mucus vers la gorge", explique Raul Zanini, otorhinolaryngologue à l'hôpital Albert Einstein, au Brésil.

De ce fait, la sinusite provoque une obstruction du nez, des sécrétions épaisses, des écoulements, des douleurs à la pression (qui peuvent irradier jusqu'aux dents), une diminution du goût et de l'odorat. Chez les bébés, elle déclenche des difficultés d'alimentation et une mauvaise alimentation.

L'affection peut se manifester à tout moment de la vie, mais elle est plus fréquente en cas de changements soudains de température et de conditions météorologiques à faible humidité relative.

Le tabagisme actif et passif, ainsi que les particules présentes dans l'air en raison de la pollution, favorisent également l'inflammation.

Il existe également des altérations anatomiques à l'intérieur du nez telles que la déviation de la cloison nasale, les polypes et l'augmentation des cornets nasaux (connus sous le nom de viande spongieuse) qui augmentent la prédisposition à la sinusite.

Le traitement recommandé par les médecins peut consister en l'utilisation d'antibiotiques, mais il peut aussi se faire avec une solution saline.

Ce dernier soulage les symptômes et accélère la récupération de la mucociliaire, qui agit sur le mécanisme de défense des voies respiratoires. Les inhalations, également avec une solution saline, peuvent faciliter l'élimination des sécrétions des sinus du visage.

Dans les cas plus graves et récurrents, une intervention chirurgicale avec un professionnel spécialisé est nécessaire.

Bronchite

Il s'agit d'une maladie inflammatoire des bronches du poumon de nature virale ou bactérienne.

Il est important de ne pas le confondre avec l'asthme, qui est également une affection respiratoire, mais dont les symptômes sont différents et qui est déclenché par un processus allergique.

Dans la bronchite aiguë, le patient présente beaucoup de catarrhe, de la toux, une poitrine pleine et les enfants sont les plus touchés.

Elle est également plus fréquente en cas de fortes chutes de température.

Lorsque la maladie est virale, des médicaments contre la fièvre, des nébulisations, une physiothérapie respiratoire et beaucoup de liquides sont recommandés.

"Lorsqu'elle est bactérienne, les antibiotiques sont recommandés", explique Débora Carla Chong, pneumologue pédiatrique et professeur à la faculté de médecine de l'Université catholique pontificale du Paraná, au Brésil.

Pharyngite

Crédit photo, Getty Images Légende image, La pharyngite peut être d'origine virale ou bactérienne.

C'est le fameux mal de gorge et il est très fréquent chez les patients qui ont une obstruction nasale ou qui dorment la bouche ouverte. En général, lorsqu'ils se réveillent le matin, ils se sentent très mal à l'aise.

Outre ce symptôme, la personne peut avoir un mal de tête au réveil.

La pharyngite peut également être virale, ce qui est fréquent lorsque l'on dort avec les cheveux mouillés, que l'on est serein ou que l'on marche pieds nus.

Elles peuvent également être bactériennes, causées par l'espèce streptococcus pyogenes. Dans ce cas, il s'agit d'une affection soudaine, fréquente chez les enfants dès l'âge de deux ans.

"En l'absence de traitement, l'inflammation peut évoluer vers un rhumatisme articulaire aigu, une réaction auto-immune qui touche les articulations, et peut affecter le cœur et, dans les cas graves, le cerveau", ajoute le pneumologue.

Le traitement doit être fait avec des antibiotiques, sous orientation médicale.

Otite

Ce type d'inflammation est caractérisé par une douleur à l'oreille et une gêne dans la région. L'infection peut être causée par des virus, après un rhume.

Les otites sont également récurrentes chez les enfants et peuvent être déclenchées pendant l'allaitement. Lorsque le lait régurgite, il va dans l'oreille moyenne et peut provoquer une inflammation.

"C'est la première infection de l'enfant et elle survient dans la tranche d'âge de six à trois ans", explique Mme Chong.

Les symptômes les plus courants sont une douleur intense dans l'oreille, de la fièvre, une perte d'appétit et un écoulement local. Le traitement le plus approprié est l'utilisation d'antibiotiques et d'analgésiques, sous contrôle médical.

Enfin, il y a encore l'inflammation causée par l'augmentation de l'adénoïde, un organe lymphatique situé derrière les cavités nasales et au-dessus du palais.

Il nuit à la "communication" avec l'oreille et le nez et provoque beaucoup de flegme dans la région.