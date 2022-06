Entrepreneuriat : comment un jeune fondateur d'une entreprise de technologie a vaincu l'adversité

Crédit photo, Fanbytes Légende image, Timothy Armoo a fondé Fanbytes en 2017.

Jeune entrepreneur noir disposant de peu de contacts dans le secteur, Timothy Armoo, 27 ans, a plus que déjoué les pronostics pour obtenir des investissements, développer et vendre sa start-up.

Il a grandi dans une cité HLM du sud de Londres et attribue une partie de son succès à un "coup de chance" à l'adolescence.

"Quand j'en parle à ma petite amie, dit M. Armoo, elle me dit : 'Tu sais que tu n'es pas censé être capable de faire ça'".

M. Armoo a fondé son entreprise de publicité sur les médias sociaux, Fanbytes, en 2017, et l'a développée jusqu'à employer 65 personnes.

L'entreprise londonienne met en relation des influenceurs sur les médias sociaux, avec de grandes marques pour des travaux de promotion.

Il vient de vendre l'entreprise à une plus grande société de publicité appelée Brainlabs, pour une somme à huit chiffres, dit-il - les deux sociétés privées, la somme exacte n'a pas été divulguée.

Il est encore incroyablement difficile pour les entrepreneurs noirs d'accéder au financement des start-ups.

Selon un rapport récent d'Extend Ventures, moins d'un pour cent des investissements en capital-risque au Royaume-Uni sont allés à des entrepreneurs noirs entre 2009 et 2019 - un chiffre similaire à celui des États-Unis.

Et des statistiques gouvernementales récentes suggèrent que les entreprises appartenant à des Noirs sont quatre fois plus susceptibles de voir leurs demandes de prêts commerciaux rejetées, que les fondateurs d'entreprises blancs ou sud-asiatiques.

Crédit photo, Fanbytes Légende image, Timothy Armoo (au milieu) a créé l'entreprise avec Ambrose Cooke (à gauche) et Mitchell Fasanya (à droite).

M. Armoo est né à Hackney, à Londres, mais il est parti vivre chez sa grand-mère au Ghana à l'âge de trois mois, où il est resté pendant dix ans.

De retour à Londres au début de son adolescence, il a vécu dans la cité HLM de Mawby House, sur la Old Kent Road, dans un appartement où habitait aussi son père, un immigré de la première génération.

"J'étais un enfant pauvre, nous n'avons jamais eu beaucoup d'argent et cela m'a donné une détermination d'acier", dit M. Armoo.

Mais il a ensuite eu ce qu'il appelle "un coup de chance", lorsqu'il a obtenu une bourse d'études en sixième année dans une école privée, Christ's Hospital à Londres, où les frais d'internat s'élèvent à plus de 12 000 livres sterling (environ 9.172.175 francs CFA) par trimestre.

"Cela m'a fait découvrir un monde que je ne connaissais pas auparavant.

Il y avait un enfant qui, un jour, qu'on est venu chercher en hélicoptère. Cela m'a ouvert les yeux et m'a donné un sentiment de confiance en ce qui est possible, même s'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui me ressemblaient", dit-il.

Timothy Armoo explique que cette expérience lui a donné confiance "dans la manière de parler dans certains cercles, dans les sujets que l'on aborde".

Il a ensuite utilisé ces compétences pour construire Fanbytes afin de rencontrer des investisseurs…

M. Armoo a également misé sur la valeur croissante des influenceurs des médias sociaux, notamment en matière de publicité.

Fanbytes recrute des stars des médias sociaux sur TikTok, Instagram et Snapchat, et les fait travailler avec de grandes marques pour collaborer à leurs campagnes publicitaires.

M. Armoo a créé Fanbytes avec deux autres entrepreneurs noirs et amis proches, Ambrose Cooke et Mitchell Fasanya.

M. Cooke a développé l'algorithme propriétaire de l'entreprise dans le cadre de sa thèse universitaire à l'Imperial College de Londres. L'algorithme extrait des données pour rechercher des influenceurs prometteurs sur les médias sociaux, ce qui permet à Fanbytes de les recruter avant qu'ils ne deviennent populaires et coûteux.

Aujourd'hui, il travaille avec certaines des plus grandes stars de TikTok, comme Rhia, du Royaume-Uni, qui est un influenceur de jouets avec plus de 14 millions de followers, et la vloggeuse Bella Poarch, qui a 89 millions de followers.

Parmi ses clients, on compte aussi bien Deliveroo que le gouvernement britannique.

Légende image, Ambrose Cooke a écrit l'algorithme Fanbytes pour trouver des influenceurs.

Fanbytes a été racheté par Brainlabs, une société de publicité numérique créée en 2012 par Daniel Gilbert, un ancien employé de Google.

"Le marketing d'influence est rapidement devenu une partie intégrante du mix média numérique, et les influenceurs sont devenus les nouveaux A-listers. Donc être capable de l'offrir aux côtés de nos autres capacités, sous un même toit, est un énorme avantage pour nos clients", explique M. Gilbert.

Les revenus publicitaires de TikTok devraient tripler pour atteindre 11 milliards de dollars (environ 6.731,3 milliards de francs CFA), soit plus que les revenus publicitaires combinés de Twitter et Snapchat, selon le cabinet de recherche Insider Intelligence.

"La publicité des influenceurs prend de plus en plus d'importance pour les marques, car les gens passent de plus en plus de temps à regarder le contenu des personnalités des médias sociaux", explique Rebecca McGrath, directrice associée de Mintel pour les médias et la technologie.

Selon un récent rapport de Mintel, près d'une personne sur cinq (19 %) ayant consulté du contenu d'influenceur a acheté un produit ou un service après avoir vu un influenceur en faire la promotion sur les médias sociaux au cours des trois mois précédant novembre 2021.

Cela signifie que les agences de publicité qui se concentrent encore sur la publicité traditionnelle, comme l'imprimé, pourraient à l'avenir commencer à acheter de plus petites start-ups dédiées spécifiquement aux influenceurs, explique Mme McGrath.

Crédit photo, Timothy Armoo Légende image, Timothy Armoo a fréquenté la City Academy de Hackney avant d'aller à l'école du Christ's Hospital.

M. Armoo espère qu'il pourra persuader d'autres personnes à suivre ses traces.

L'un des plus grands obstacles pour les fondateurs noirs, dit M. Armoo, "est qu'ils ne voient pas d'autres personnes comme eux le faire, ce qui normaliserait le succès". Le

"Le financement est là, et les opportunités sont là", ajoute-t-il. M. Armoo a partagé ses conseils d'affaires sur ses comptes de médias sociaux.

"Je me suis toujours vu comme un entrepreneur d'abord, puis comme un entrepreneur noir. Sinon, vous commencez à mettre trop l'accent sur votre race et vous commencez à penser à toutes les statistiques concernant les taux de financement inférieurs, ou le manque de sorties, ce qui fait que vous jouez mentalement sur la défensive", conseille-t-il.

"Soyez objectif, et résolvez les problèmes. Concentrez-vous pour être si bon qu'ils ne peuvent pas vous ignorer", recommande Timothy Armoo.

