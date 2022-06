Accès à l'eau au Paraguay : comment le pays a-t-il réussi à le rendre universel sa population

Veronica Smink

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Senasa Légende image, Le Paraguay a doublé l'accès à l'eau potable dans les zones rurales en seulement deux décennies.

Il n'y a pas de ressource plus vitale pour les êtres humains que l'eau. Cependant, aujourd'hui, l'accès à cette précieuse ressource est très inéquitable.

Selon les Nations unies, un quart de l'humanité n'a pas accès aujourd'hui à une source d'eau potable.

Il s'agit de la population la plus pauvre du monde. De manière générale, l'accès à l'eau est déterminé par la capacité économique.

Plus un pays est riche, plus son réseau de couverture est étendu. Et dans les pays en développement ou sous-développés, les populations les plus riches disposent de plus d'eau que les populations plus pauvres, et les populations urbaines plus que les populations rurales.

Mais ce n'est pas vrai partout. Un pays en particulier est cité en exemple pour montrer qu'il n'est pas nécessaire d'être riche pour pouvoir fournir de l'eau à tous.

Dans cet article, nous expliquons comment le Paraguay, un petit pays niché entre le Brésil, l'Argentine et la Bolivie, a réussi à assurer l'accès universel à l'eau pour sa population, avec une répartition plus équitable que celle des pays les plus riches de la région.

"Une question de gouvernance"

Le problème de l'accès à l'eau tient en partie au fait qu'il s'agit d'une denrée rare.

Si notre planète contient plus d'eau que de terre, plus de 97 % de celle-ci est de l'eau salée, impropre à la consommation humaine ou à l'irrigation.

Et sur ces 3 % d'eau douce, deux tiers sont gelés.

Cela signifie que les quelque 8 milliards d'habitants de la planète dépendent soit des très rares sources d'eau de surface non salée (lacs, marais et rivières, qui représentent moins de 1 % de l'eau douce totale), soit des eaux souterraines, qui constituent notre principale source.

Crédit photo, Getty Images Légende image, De l'eau tombant dans un verre

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que "les eaux souterraines fournissent la moitié de l'eau utilisée par les ménages dans le monde, un quart de l'eau utilisée pour l'agriculture irriguée et un tiers de l'approvisionnement en eau nécessaire à l'industrie".

Mais l'exploitation de cette ressource souterraine - lorsqu'elle existe - nécessite des équipements et des investissements, et son acheminement jusqu'aux ménages exige la construction d'un réseau de distribution.

C'est pourquoi le facteur humain est essentiel pour expliquer les inégalités qui existent en matière d'accès à l'eau.

"La crise mondiale de l'eau est, aujourd'hui, principalement une question de gouvernance plutôt que de disponibilité de la ressource", déclare Luis Felipe López-Calva, directeur régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

"L'eau est un service de base et un droit de l'homme que les États devraient garantir de manière égale à tous les citoyens, indépendamment de l'endroit où ils vivent ou du montant qu'ils peuvent payer pour ce service", affirme-t-il.

M. López-Calva a dénoncé le fait qu'"en Amérique latine et dans les Caraïbes, comme dans une grande partie du monde, l'accès à l'eau continue d'être très inégal".

Mais il souligne, en citant l'exemple du Paraguay, que "ces inégalités ne sont pas inévitables".

La quinzième économie d'Amérique latine dispose d'une "couverture quasi universelle de l'accès à l'eau potable", dit-il, soulignant que les mérites du Paraguay ne s'arrêtent pas là.

Par rapport à d'autres nations d'Amérique latine qui garantissent également un service de base à la quasi-totalité de leur population, comme le Chili, le Mexique et l'Uruguay, ce pays d'Amérique du Sud se distingue comme celui qui distribue l'eau de la manière la plus uniforme.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "En Amérique latine et dans les Caraïbes, comme dans une grande partie du monde, l'accès à l'eau reste très inégal", a récemment averti le directeur régional du PNUD.

"Au Paraguay, il y a moins de 2 points de pourcentage de différence dans l'accès à l'eau entre les zones rurales et urbaines ou entre les groupes les plus riches et les plus pauvres", déclare le fonctionnaire du PNUD.

Cela fait d'elle le pays dont l'accès à l'eau est le plus équitable de la région.

Et pas seulement dans la région. Le Paraguay a également été reconnu par l'ONG Water Aid comme l'un des pays du monde ayant le plus augmenté la distribution d'eau dans les régions rurales.

Au début de ce siècle, environ la moitié des habitants de ces zones avaient accès à cette précieuse ressource, un chiffre qui a aujourd'hui doublé.

Une porte-parole de Water Aid a déclaré à BBC World que, selon les derniers chiffres compilés en 2020 par le Programme commun OMS/Unicef de surveillance de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'hygiène (JMP), 99,6 % des Paraguayens ont au moins un "accès de base" à l'eau.

L'ingénieure Sara López, chargée de garantir l'accès à l'eau potable dans le pays, explique que la clé du succès est une loi promulguée il y a cinquante ans par le gouvernement d'Alfredo Stroessner.

La loi 369 de 1972 a créé l'agence que López dirige aujourd'hui : le Service national d'assainissement environnemental du Paraguay (Senasa).

Mais il ne s'agit pas d'une agence gouvernementale typique chargée de la distribution de l'eau.

Car cette même loi a mis en place un nouveau modèle communautaire qui a décentralisé la gestion de l'eau, créant une nouvelle figure : les juntas de Saneamiento (conseils d'assainissement), qui reçoivent une assistance technique et une formation du Senasa.

"Ce sont des organisations communautaires composées de voisins dans chaque localité, et ce sont elles qui exploitent et entretiennent les systèmes d'eau", dit Mme López à BBC Mundo.

Crédit photo, Senasa Légende image, Constitution d'une commission d'assainissement au Paraguay

La fonctionnaire estime qu'il y a actuellement quelque 4 000 commissions d'assainissement en activité au Paraguay, allant des plus petites dans les plus petites villes aux plus grandes, qui sont chargées d'approvisionner en eau jusqu'à 50 000 habitants.

Il existe également 1 000 autres commissions d'assainissement, comme on appelle les groupes communautaires, qui n'ont pas encore obtenu de statut juridique du ministère de la Santé publique et de la Protection sociale, dont dépend le Senasa.

Une autre particularité de la loi sur l'eau est qu'elle a placé l'organisme chargé de superviser la distribution de cette précieuse ressource sous la tutelle de ce ministère, puisque, selon Mme López, l'accès à une source d'eau saine est une question de "santé préventive".

Conseils d'assainissement

Sara López explique que les conseils d'administration sont composés de cinq personnes seulement : un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier et un membre, qui sont élus par une assemblée constitutive.

"Ils travaillent ad honorem, ne reçoivent pas de salaire ou d'indemnité journalière et sont remplacés tous les cinq ans", dit-t-elle.

Cependant, ils fonctionnent "comme une entreprise commerciale, embauchant notamment des opérateurs, des administrateurs, des techniciens et des plombiers".

Crédit photo, Senasa Légende image, Un réservoir d'eau du Senasa.

Ces professionnels perçoivent un salaire, qui est obtenu à partir des tarifs pratiqués sur l'eau.

"Il y a un tarif de base pour une consommation mensuelle de base, qui est de 12 000 à 15 000 litres par mois, et ceux qui consomment plus paient plus", déclare-t-elle .

Quant aux prix, le premier tarif est défini avec l'aide du Senasa, mais chaque assemblée détermine ensuite ses prix.

Sara López affirme que "l'eau est bon marché au Paraguay". En moyenne, il faut payer environ 3 dollars US (1836 f cfa) pour 12 000 litres.

Les conseils d'assainissement peuvent faire fonctionner les systèmes d'approvisionnement, selon l'ingénieure.

"Un puits est foré à environ 150 mètres, et l'eau est pompée vers un réservoir surélevé, d'où elle est distribuée par gravité. Aucun autre pompage n'est nécessaire", dit-elle.

Le forage est effectué par le Senasa, qui fournit aussi, généralement, les réservoirs d'eau.

Crédit photo, Senasa Légende image, Les communautés sont responsables de l'installation de la tuyauterie.

"Le système est facile à utiliser et à entretenir pour des personnes qui ne sont pas très qualifiées. Comme l'eau qui sort du puits est de bonne qualité, tout ce que nous demandons, c'est que le système soit désinfecté", ajoute Sara López.

Walter Godoy, un assistant de projet du Senasa, déclare à BBC Mundo que l'État finance 82 % des travaux, tandis que les communautés apportent le reste.

"Quinze pour cent des coûts à la charge de la communauté correspondent à la main-d'œuvre nécessaire pour installer les tuyaux et acquérir le terrain où ils sont posés, et seulement 3 % sont payés en espèces, ce qui équivaut à 70, voire 100 dollars US (61215 f cfa)", a expliqué M. Godoy.

"Dans les communautés indigènes, l'État finance 100 % des travaux", ajoute-t-il.

Ce système communautaire vertueux, qui tire parti de la disponibilité des eaux souterraines, a permis au Paraguay de doubler l'accès à l'eau potable en quelques décennies seulement.

Crédit photo, Senasa Légende image, Sara López, directrice générale du Senasa, et le président paraguayen, Mario Abdo Benítez, reçoivent la reconnaissance de la communauté de Ñupy San Rafael après avoir inauguré un nouveau puits d'eau.

"Dans les années 1990, nous avions une couverture de 50 % dans le pays, mais avec ce modèle, nous avons pu augmenter rapidement et fortement la couverture dans toute la république", explique Mme López.

"Si nous comparons cette augmentation à celle qu'ont connue d'autres pays, le Paraguay se distingue comme l'un des pays qui a le plus progressé dans le monde", déclare M. López-Calva du PNUD.

"Ce changement n'est pas le résultat d'une augmentation soudaine de la quantité d'eau disponible dans le pays, mais le résultat d'investissements intentionnels pour améliorer la gouvernance de l'eau", précise-t-elle.

Crédit photo, Senasa Légende image, Les communautés indigènes du Chaco utilisent des réservoirs pour recueillir l'eau de pluie.

Bien que le système des conseils d'assainissement ait permis au Paraguay d'apporter de l'eau à la quasi-totalité de sa population, il existe une petite bande de terre qui reste exclue, reconnaît la directrice générale du Senasa.

"Dans la région orientale du pays, où vit 97 % de la population, les eaux souterraines sont abondantes et c'est là que se trouvent les populations les plus vulnérables et dispersées, mais dans le Chaco paraguayen, à l'est, il y a de nombreuses communautés indigènes, quelque 200 000 personnes, et là, la source est plus difficile car les eaux souterraines sont salées", explique-t-elle .

Pour cette raison, la principale source d'eau est la collecte des eaux de pluie, un processus rendu difficile par la sécheresse qu'a connue la région durant ces deux dernières années.

"Je pense que dans le Chaco, nous n'atteignons pas les populations les plus pauvres, du moins pas de manière durable, car nous y arrivons, mais après un certain temps, nous devons revenir en arrière", déplore Sara López.