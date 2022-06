Reflux : pourquoi certains aliments en augmentent le risque

Douleur dans la région de l'estomac, sensation de brûlure et envie de manger. Ce sont là quelques-uns des symptômes que présentait l'étudiante en éducation physique Emanuelle Carolina Pereira, 21 ans, lorsqu'elle souffrait de reflux (ou reflux gastro-œsophagien).

Le reflux est dû au retour anormal du contenu de l'estomac (au pH acide) dans l'œsophage, et peut atteindre, dans certains cas, le larynx et la cavité buccale.

Selon les experts, certains aliments provoquent une plus grande relaxation des muscles de transition entre l'œsophage et l'estomac…

Ainsi, l'ingestion de chocolat, de café, de boissons gazeuses, de boissons alcoolisées et d'aliments frits augmente le risque que la personne développe ce problème…

L'affection devient une maladie lorsque les signes se manifestent au moins une fois par semaine et perturbent la qualité de vie du patient. Selon les experts interrogés, environ 25 % de la population adulte souffre de cette gêne.

Emanuelle Pereira dit qu'elle se plaignait depuis qu'elle était bébé, mais que les effets les plus importants se sont fait sentir lorsqu'elle était adolescente. "J'ai commencé à manger plus de fast-food et j'ai senti que ça revenait", dit-elle.

Il y a trois ans, elle a commencé un traitement à court terme pour soulager ses symptômes et faire disparaître ses poussées. Elle a changé ses habitudes alimentaires et a ressenti une amélioration dans sa vie quotidienne.

Crédit photo, Arquivo pessoal Légende image, Emanuelle Pereira, 21 ans, a été diagnostiquée avec des lésions de l'œsophage.

Cependant, un an après le début de la procédure, elle a recommencé à manger de la mauvaise façon, avec des aliments gras, et a également souffert de certains effets secondaires du médicament.

Lorsqu'elle a subi une nouvelle endoscopie, un examen courant qui vérifie les changements dans les organes gastro-intestinaux, on lui a diagnostiqué des lésions dans l'œsophage.

L'étudiante continue à traiter ce nouveau symptôme et espère que les signes de reflux diminuent, car ils perturbent sa routine. "Cela complique un peu les exercices qui demandent plus de force abdominale. Manger est également mauvais, car cela donne une sensation de brûlure. Ce n'est pas gentil du tout."

Le retraité José Félix, âgé de 64 ans, a également souffert de reflux gastro-œsophagien pendant des années. Raffolant de coxinha, de café et d'aliments gras, il ressentait les effets d'une consommation excessive de ces aliments.

Les signes sont apparus presque immédiatement après leur consommation et il ne s'est pas rendu compte qu'il développait un reflux.

Crédit photo, Arquivo pessoal Légende image, José Félix, 64 ans, mangeait mal et souffrait de reflux pendant des années.

"Je ressentais beaucoup de brûlures, de hoquets et, parfois, c'était si fort que cela me donnait le vertige lorsque je me baissais pour ramasser quelque chose", se souvient-il.

Ignorant les symptômes pendant longtemps et prenant des recettes maison sur Internet - ce que les médecins ne recommandent pas -, il n'a consulté un gastro-entérologue que lorsque l'affection a commencé à entraver sérieusement ses activités quotidiennes.

Après quelques tests, il a reçu un diagnostic de reflux et développait déjà une gastrite. Outre les médicaments, José devait changer ses habitudes alimentaires et prendre le traitement au sérieux.

"J'ai arrêté de manger des aliments frits et j'ai suivi toutes les recommandations médicales. Après quelques semaines, j'ai déjà ressenti une grande amélioration", dit-il.

Jusqu'à aujourd'hui, le retraité essaie de suivre un régime alimentaire plus sain et évite les fast-foods et les boissons caféinées. Il dit qu'il est parfois difficile de résister, mais il ne veut pas ressentir les symptômes qu'il avait auparavant. "Si je mange une cuisse de poulet, je ne me sens pas bien à 100 %. Alors je l'évite."

Quelles sont les causes du reflux ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Résister aux aliments frits est un moyen de réduire le risque.

Le retour du contenu de l'estomac dans l'œsophage peut être physiologique ou, lorsqu'il se produit fréquemment, est caractérisé par le reflux gastro-œsophagien.

"Dans des conditions normales, il existe entre l'œsophage et l'estomac un mécanisme de barrière anatomique et fonctionnelle, qui peut être influencé par certains facteurs qui finissent par favoriser l'apparition du reflux", explique Helen Perussolo Alberton, médecin au service de gastroentérologie et d'hépatologie de l'hôpital Marcelino Champagnat, à Curitiba, au Brésil.

En général, les mauvaises habitudes alimentaires sont les principales causes du problème. Les aliments qui provoquent une plus grande relaxation des muscles de transition entre l'œsophage et l'estomac - appelés sphincter œsophagien inférieur - sont associés aux causes de la maladie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La consommation excessive d'agrumes est également associée au reflux.

La consommation de chocolats, de café, de boissons gazeuses, de boissons alcoolisées et d'aliments frits augmente le risque de développer ce problème.

"Ceux-ci ont un temps de digestion plus long dans l'estomac. Les boissons gazeuses augmentent également la pression à l'intérieur de l'estomac, ce qui aggrave le reflux", souligne Clóvis Massato Kuwahara, endoscopiste et professeur de médecine de la Pontifícia Universidade Católica do Paraná, au Brésil.

Le tabagisme augmente également l'incidence du reflux gastro-œsophagien. Outre la cigarette, la consommation excessive de fruits citriques tels que le citron, l'orange, le fruit de la passion et autres est également associée à cette maladie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le café et le chocolat sont à éviter.

Quels sont les symptômes ?

Les signes peuvent mettre du temps à apparaître et il est important que, dès l'apparition des premiers symptômes, la personne consulte un gastro-entérologue.

Les plus courantes sont les brûlures d'estomac, une sensation de brûlure généralement ressentie derrière la poitrine, et les régurgitations, qui sont la perception du retour du contenu acide vers l'œsophage et la bouche.

Le reflux peut également se manifester par des symptômes atypiques tels que la toux, l'enrouement, le sifflement, la sensation de noyade, la mauvaise haleine et même l'usure de l'émail dentaire.

Elle peut également compromettre les organes extra-œsophagiens, précise Helen Perussolo Alberton.

Pour recevoir le diagnostic de la maladie, il est nécessaire que le patient consulte des spécialistes et fasse des examens spécifiques tels que l'endoscopie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lorsqu'il se produit fréquemment, le retour du contenu de l'estomac dans l'œsophage est caractérisé par le reflux gastro-œsophagien.

L'approche initiale doit consister en des changements de comportement et de régime alimentaire.

Dans le premier cas, il est possible d'effectuer des actions quotidiennes simples. L'une d'entre elles consiste à respecter les horaires des repas en les prenant toutes les trois heures et en évitant la consommation excessive de plats lourds et caloriques avant d'aller se coucher.

Il est également recommandé de surélever la tête du lit pour éviter les reflux nocturnes et les risques d'étouffement.

S'agissant du second cas, le régime alimentaire, il est recommandé de réduire la consommation d'aliments et de boissons riches en caféine, en graisses et en acidité.

Parallèlement, sous surveillance médicale, le patient peut prendre des médicaments antiacides qui contribuent à améliorer la vidange de l'estomac. Normalement, l'ensemble du traitement peut durer six mois.

En l'absence d'évolution des symptômes, la personne doit subir de nouveaux examens. L'une d'elles est la manométrie, qui étudie la fonction motrice de l'œsophage et évalue si l'organe présente une certaine fragilité ou des altérations des fonctions péristaltiques.

Eduardo Grecco, gastrochirurgien et endoscopiste de l'Institut EndoVitta, au Brésil, explique que la personne peut également être soumise à la procédure appelée phmétrie, qui mesure l'acidité gastrique et indique la quantité idéale de médicaments que le médecin peut prescrire.

Dans certains cas, il existe également des alternatives chirurgicales et endoscopiques indiquées pour les personnes qui présentent un niveau élevé d'acidité dans l'œsophage.

"Dans le cas d'une intervention chirurgicale, une valve anti-reflux est fabriquée autour de l'œsophage et le patient reste un ou deux jours à l'hôpital", explique M. Grecco, qui est coordinateur du service et de la résidence médicale d'endoscopie de la faculté de médecine ABC.