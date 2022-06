Santé - Innovation en chirurgie : le chirurgien qui a sauvé des milliers de vies grâce à une lésion cérébrale qui a changé sa personnalité

Crédit photo, Getty Images Légende image, Stephen Westaby est un grand chirurgien cardiaque célèbre qui a sauvé environ 10 000 personnes et dont les techniques innovantes pourraient en sauver encore beaucoup d'autres.

Stephen Westaby a opéré plus de 12 000 cœurs et estime qu'il a sauvé 97 % de ses patients.

Cela, en soi, est impressionnant.

Mais le médecin, aujourd'hui âgé de 73 ans, est également un pionnier de l'innovation, reconnu internationalement pour avoir aidé à développer et à affiner l'utilisation des pompes cardiaques, des cœurs artificiels et de la technologie d'assistance circulatoire pour faire circuler le sang dans tout le corps.

Il a toujours eu un flair pour la médecine et a déclaré qu'il avait décidé de devenir chirurgien cardiaque à l'âge de sept ans, après avoir vu une machine cœur-poumon en action dans une série médicale de la BBC intitulée Your Life in Their Hands.

Malgré cela, Westaby dit que sa carrière professionnelle aurait été très différente s'il n'avait pas reçu un coup à la tête à l'âge de 18 ans.

Comment tout cela a-t-il commencé?

Le grand-père

La maladie et la mort atroce de son grand-père bien-aimé ont raffermi la décision de Westaby de devenir chirurgien cardiaque.

"Un jour, nous promenions le chien et il a mis sa main sur sa poitrine et est tombé à genoux. Après environ une demi-heure, il s'est levé et nous sommes rentrés à la maison", déclare-t-il au programme Outlook de la BBC.

"Nous ne savions pas qu'il avait eu une crise cardiaque. Ensuite, je l'ai vu en avoir une autre et une autre, puis sombrer dans une grave insuffisance cardiaque, menant à une existence misérable. Enfin, un jour, je suis rentré de l'école et j'ai vu le médecin. devant la maison de mon grand-père. Je gardé le silence et j'ai vu mon grand-père devenir bleu sans pouvoir respirer.''

C'est ce même grand-père qui s'est rendu compte que son petit-fils avait une compétence très prisée pour un chirurgien.

"Il a remarqué que j'étais ambidextre. Il m'a appris à peindre et a vu que je pouvais dessiner à deux mains."

Bien que généralement droitier, Westaby pouvait manipuler un stylo, une brosse (et éventuellement des instruments chirurgicaux) avec les deux mains.

Avec cette dextérité et une conscience spatiale extraordinairement précise qui lui permettaient de bien dessiner, il avait déjà deux points en sa faveur pour devenir ce qu'il voulait.

Mais il y avait un facteur pertinent qui pesait contre lui.

Une timidité excessive

"Les chirurgiens doivent avoir le bon tempérament", explique-t-il Westaby dans un article du British Daily Mail.

"Il faut être capable d'expliquer la mort aux membres de la famille en deuil. Il faut avoir le courage de remplacer son patron quand il est fatigué, le courage d'assumer la responsabilité des soins post-opératoires des petits bébés ou d'affronter des catastrophes dans la salle "d'urgence".

"J'étais un garçon timide, sans prétention, qui avait peur de sa propre ombre."

À tel point que lorsqu'on lui a offert l'opportunité d'étudier à Cambridge, l'une des meilleures universités du monde, il a refusé, pensant qu'il ne se sentirait pas à sa place.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lors d'un match de rugby, Westaby a reçu un coup violent à la tête qui a changé sa personnalité.

Au lieu de cela, il a opté pour la Charing Cross Medical School à Londres, pensant qu'il pourrait y avoir une vie étudiante plus discrète. Au début, sa vie universitaire était monotone.

Pendant cette période, cependant, il décide d'apprendre à jouer au rugby, ce qui changera sa vie pour toujours.

Le coup à la tête

En 1968, "nous sommes partis en tournée en jouant au rugby. Par une journée d'hiver grise, nous avons affronté une équipe de Cornouailles, qui avait des joueurs très coriaces. J'ai été touché à la tête, me fracturant l'os frontal de mon crâne."

"Je voyais des étoiles dans le vestiaire et au lieu de m'emmener à l'hôpital, ces étudiants en médecine m'ont emmené au pub. Après plusieurs pintes de bière et m'être évanoui, je me suis réveillé le lendemain très malade."

Finalement, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Non seulement Westaby manquerait la tournée de rugby, mais cela aurait pu être la fin de sa carrière médicale. Mais l'incident, curieusement, a eu exactement l'effet inverse.

Légende image, "Pour moi, la chirurgie n'est pas un travail. Si je pouvais passer la journée et une partie de la nuit à faire exactement cela, je le ferais", déclare Stephen Westaby.

"La première nuit à l'hôpital, moi, ce garçon timide et introverti, j'ai flirté avec l'infirmière qui s'occupait de moi."

Quand ils ont essayé de lui parler, il a répondu de manière agressive, comme il ne l'aurait jamais fait auparavant.

Quelque chose avait changé.

Sans crainte

Les radiographies ont révélé une petite fissure dans l'os frontal du crâne.

"Le traumatisme crânien a affecté la partie de mon cerveau responsable de la pensée critique et de l'évitement des risques. Cela explique mon nouveau manque d'inhibition, d'irritabilité et d'agressivité occasionnelle."

"Les tests des psychologues ont montré que j'avais un score élevé sur ce qu'on appelle un 'inventaire de la personnalité psychopathique', et le psychologue m'a dit : 'Ne t'inquiète pas, la plupart des bons élèves sont des psychopathes. Les chirurgiens en particulier.' On s'attendait à ce qu'il revienne à la normale une fois que l'enflure s'est calmée, mais heureusement pour moi, ce n'est pas le cas."

Le résultat de la blessure à la tête était de réduire la peur et les inhibitions de Stephen Westaby.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Stephen Westaby dit que s'il n'avait pas reçu le coup à la tête qu'il a reçu en jouant au rugby, il ne serait pas devenu un grand chirurgien

"Du coup, je suis devenu le secrétaire social de la faculté de médecine, qui organisait les soirées universitaires, et peu après, le capitaine du rugby et du cricket."

"Je semblais immunisé contre le stress et je suis devenu un preneur de risque habituel, un accro à l'adrénaline qui a constamment soif d'excitation. En bref, je suis sorti de l'expérience de la blessure à la tête sans inhibition et sans relâche compétitif."

M. Westaby possédait désormais "la combinaison complète des compétences d'un chirurgien performant": coordination, dextérité manuelle et audace.

"La dernière chose que vous voulez, c'est un chirurgien effrayé."

Un cœur mécanique

Stephen Westaby a vécu les quatre décennies suivantes dans cette zone tendue entre la vie et la mort, rythmée par les battements de cœur.

Il se spécialise entre autres dans le domaine compliqué de la chirurgie pédiatrique et de l'opération des bébés et développe une méthode de chirurgie cardiaque sans soins intensifs.

Mais un domaine en particulier le fascine : le potentiel des cœurs artificiels.

Légende image, Westaby dans un épisode de "Your Life in Their Hands", la série de la BBC qui l'a inspiré lorsqu'il avait sept ans.

"Vous pouvez aider les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, mais les transplantations cardiaques sont très rares. Vous avez besoin que quelqu'un meure pour vous donner cet organe."

"J'ai toujours pensé qu'il devait y avoir un meilleur moyen, une solution mécanique." Mais les cœurs artificiels étaient trop gros, encombrants et peu pratiques.

"Un jour de 1993, j'ai rencontré un ingénieur qui travaillait sur les cœurs artificiels nommé Robert Jarvik." C'était le début d'un partenariat qui allait révolutionner la chirurgie cardiaque.

Robert Jarvik avait inventé une pompe qui aidait à faire circuler le sang dans tout le corps, mais il ne savait pas comment la faire fonctionner. C'est là que le Dr. Westaby est entré. E

nsemble, ils ont créé le Jarvik 2000, une turbine miniature alimentée par batterie.

"La première personne à posséder un Jarvik 2000 était un homme de 59 ans nommé Peter Houghton."

Stephen Westaby a été informé par le laboratoire de recherche d'Oxford qu'il ne pouvait insérer l'appareil que chez un patient dont l'espérance de vie n'était que de quelques semaines.

"Quand il a été amené à mon bureau dans un fauteuil roulant, ses chevilles étaient enflées, ses lèvres étaient bleues, son ventre était enflé. Il m'a rappelé mon grand-père juste avant sa mort et je cherchais désespérément à l'aider."

Peter vivrait encore 8 ans, bien plus longtemps que n'importe qui avec un cœur artificiel à l'époque.

Pendant ce temps, Westaby gagnait en notoriété, et pas seulement dans les cercles médicaux.

En 2004, il reçoit un appel téléphonique qui lui rappelle des échos du passé.

"Il y avait des producteurs de télévision qui voulaient faire une émission intitulée "Votre vie entre leurs mains" avec moi.

"J'ai tout de suite dit que je serais ravi de leur parler car c'était la série que je regardais quand j'avais 7 ans."