Espace : la Chine et son ambitieux plan pour devenir une superpuissance spatiale

il y a 29 minutes

Qu'est-ce que la station spatiale Tiangong ?

L'année prochaine, elle lancera un télescope spatial, appelé Xuntian. Il volera à proximité de la station spatiale et s'y amarrera pour l'entretien et le ravitaillement.

La Chine est le troisième pays de l'histoire à envoyer des astronautes dans l'espace et à construire une station spatiale, après l'Union soviétique (aujourd'hui la Russie) et les États-Unis.

Les projets de la Chine pour atteindre la Lune et Mars

D'ici 2030, elle souhaite avoir placé ses premiers astronautes sur la lune et envoyé des sondes pour collecter des échantillons sur Mars et Jupiter.

Que font les autres pays ?

La NASA prévoit de retourner sur le satellite avec des astronautes américains et d'autres pays à partir de 2025 et a déjà testé sa nouvelle fusée géante SLS au Centre spatial Kennedy.

Qui fixe les règles de l'espace ?

La Russie et la Chine ne signeront pas les accords et affirment que les États-Unis n'ont pas le droit de fixer les règles de l'espace.

Quelle est l'histoire de la Chine dans l'espace ?

Elle a déjà envoyé une mission non habitée sur la lune, appelée Chang'e 5, pour collecter et ramener des échantillons de roche.

Avec le lancement de Shenzhou 14, la Chine a maintenant envoyé 14 astronautes dans l'espace, contre 340 pour les États-Unis et plus de 130 pour l'Union soviétique.

Mais il y a eu des revers. En 2021, une partie d'une fusée chinoise a quitté son orbite et s'est écrasée dans l'océan Atlantique et deux lancements ont échoué en 2020.

Qui paie pour le programme spatial chinois ?

Cependant, en 2016, la Chine a ouvert son industrie spatiale aux entreprises privées, et celles-ci investissent désormais plus de 10 milliards de yuans (plus de 920 milliards FCFA) par an, selon les médias chinois.