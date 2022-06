Mohammed ben Salman : les idées extravagantes du plus grand exportateur de pétrole du monde pour un avenir post-pétrole

Cecilia Barría

BBC News Mundo

il y a 58 minutes

Le prince héritier Mohammed bin Salman cherche à diversifier l'économie du royaume

Il ne viendrait à l'idée de personne de partir en vacances sur une plate-forme pétrolière.

Mais en Arabie saoudite, ils ont le projet de convertir l'une d'elle en un parc d'attractions exclusif pour les sports extrêmes, les restaurants dans lequel passer quelques jours entourés de luxe et d'excentricité.

Le projet s'appelle "The Rig", une idée qui symbolise les aspirations du prince héritier et dirigeant de facto du royaume, Mohammed bin Salman : faire du premier exportateur mondial de pétrole une destination touristique internationale et diversifier son économie.

Une stratégie qui fait partie du plan de réforme économique Vision 2030 que le dirigeant a promu dans le monde entier pour tenter de convaincre les investisseurs occidentaux d'affluer leurs capitaux vers le leader pétrolier.

Le gouvernement s'attend à ce que le tourisme soit la principale source de nouveaux emplois dans le secteur privé, représentant 10 % du produit intérieur brut (PIB) et de l'emploi d'ici dix ans, dans un pays où deux tiers des 21 millions d'habitants ont moins de 35 ans.

Se préparant à une ère post-pétrolière dans laquelle le monde serait moins dépendant du pétrole dans les prochaines décennies, l'Arabie saoudite a récemment commencé à ouvrir ses portes au monde extérieur.

En 2019, pour la première fois, le pays a commencé à délivrer des visas touristiques dans un royaume qui est historiquement resté encapsulé, sauf lorsque des millions de musulmans effectuent le pèlerinage annuel à La Mecque.

L'un des grands paris de l'Arabie saoudite est le tourisme

Pour progresser dans son objectif de stimuler le tourisme, elle devra surmonter plusieurs obstacles : elle n'est pas une destination économique comme l'Asie du Sud-Est ; il y fait une chaleur torride pendant huit mois de l'année ; il n'y a pas de liberté politique ni de liberté d'expression ; les hommes et les femmes coexistent à peine dans les rues ; et l'alcool est interdit.

Ces restrictions sont aggravées par l'ombre portée sur le royaume par des allégations de violations des droits de l'homme, l'image internationale du prince héritier étant encore ternie par le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi et la répression des militants des droits des femmes.

Pas seulement le tourisme

Malgré toutes les contraintes existantes, "l'économie saoudienne est beaucoup plus diversifiée que par le passé", déclare à BBC Mundo Karen Young, chargée de recherche principale et directrice du programme sur l'économie et l'énergie du groupe de réflexion Middle East Institute à Washington DC.

Crédit photo, Getty Images

Petit à petit, explique-t-il, la demande d'hospitalité et de divertissement sur le marché local crée de nouveaux types d'entreprises et de consommation.

Alors que "les nouveaux investissements dans l'hydrogène, l'exploitation minière et l'expansion des services financiers font croître l'économie non pétrolière à un rythme rapide", note-t-il.

Le problème est que la diversification économique n'est pas quelque chose qui se fera en une ou deux décennies. Le pétrole et les produits pétroliers, ajoute-t-il, continueront à jouer un rôle essentiel dans les recettes publiques pendant longtemps encore.

Moins de dépendance au pétrole

C'est ce que beaucoup se demandent : combien de temps il faudra pour passer à un avenir moins dépendant du pétrole.

Crédit photo, Getty Images

Une transition qui devra, à terme, "garantir le maintien à l'avenir des niveaux de vie élevés dont jouit actuellement le royaume", selon Omar al-Ubaydli, président de la Société des économistes de Bahreïn.

Le sort du plan du gouvernement dépendra en grande partie de certains des investissements qu'il a réalisés dans de nouveaux secteurs, tels que les énergies renouvelables et l'hydrogène, ainsi que de l'énorme expansion du tourisme religieux et domestique, note-t-il.

Al Ubaydli estime qu'un facteur clé de succès sera l'innovation locale, un processus qui est en cours mais qui prendra quelques années avant de voir des résultats tangibles.

"Le processus de diversification devrait prendre au moins 15 ans, si ce n'est plus", explique-t-il à BBC Mundo, estimant qu'il est encore trop tôt pour espérer un changement en si peu d'années et avec les perturbations causées par la pandémie de covid-19.

Pourtant, ajoute-t-il, "le pays a fait de bons progrès". Par exemple, beaucoup plus de Saoudiens sont employés dans des secteurs tels que le commerce de détail et le tourisme.

D'autre part, les exportations se diversifient et la production de minéraux joue un rôle important, dit-il.

Crédit photo, Getty Images

Selon M. al Ubaydli, cela a permis aux recettes fiscales d'être "beaucoup moins dépendantes du pétrole que par le passé".

Pour aller dans ce sens, le gouvernement investit dans des stations balnéaires de luxe, des cinémas et des complexes de divertissement afin d'attirer davantage de visiteurs et, parallèlement, de développer de nouvelles industries.

Un "désert futuriste"

L'Arabie saoudite possède l'un des plus grands fonds souverains au monde (avec près de 1 000 milliards de dollars), aux côtés de pays comme la Norvège, les Émirats arabes unis, la Chine, le Koweït et Singapour.

Depuis 2016, ce fonds saoudien a multiplié ses investissements à l'étranger, acquérant toutes sortes d'actifs, des clubs de football aux sociétés de jeux vidéo en passant par les entreprises qui fabriquent des voitures électriques, ce qui n'avait jamais été fait traditionnellement.

Grâce aux ressources du fonds, le pays finance une partie de la construction de villes dans le désert, avec le même objectif d'attirer les investissements étrangers et de projeter l'influence saoudienne dans le monde.

Une publicité de Neom promet que la ville sera comme un parc d'attractions

Jusqu'à présent, la transition vers une économie plus diversifiée est financée par les revenus pétroliers, et les experts ne savent pas combien de temps il faudra avant que les industries non pétrolières puissent se maintenir.

Le royaume a essayé de mettre la pédale douce pour développer ses entreprises, car la majorité de sa population est jeune et le pays doit leur offrir plus d'opportunités d'emploi et d'espace pour générer des entreprises qui les incitent à rester dans le royaume.

Dans cette logique, on comprend mieux pourquoi le pays investit dans des campagnes publicitaires ostentatoires pour convaincre le monde qu'il est possible de construire des villes futuristes avec des trains en lévitation, sans voitures et sans émissions de carbone en plein désert.

C'est ainsi qu'ils vendent l'un de leurs projets phares, Neom, une ville qui, une fois construite, deviendra "le modèle de demain dans lequel l'humanité progresse sans compromettre la santé de la planète".