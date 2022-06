Amour : comment le provoquer avec philtre scientifiquement prouvé

Sophie Ward

BBC Radio 4

il y a 24 minutes

Crédit photo, Getty Images

Qu'est-ce qui nous fait nous sentir amoureux ? Et pouvons-nous faire en sorte de ressentir ce sentiment quand on le veut ?

Je suis un passionnée du biomédical et des neurosciences et je me suis donné pour mission de fabriquer un philtre d'amour scientifiquement prouvé.

Commençons par le début.

Les humains sont obsédés par l'amour. Mais pourquoi ressentons-nous cela ? Pourquoi l'amour existe-t-il ?

"Les humains sont une espèce incroyablement coopérative, non pas parce que nous nous aimons, mais parce que nous devons survivre", déclare Anna Machin, une anthropologue évolutionniste à l'Université d'Oxford qui étudie l'aspect scientifique dans nos relations les plus proches.

A lire aussi :

Sa théorie est que "dans un monde idéal, toutes les espèces seraient seules parce qu'il est très, très difficile de coopérer les unes avec les autres".

"Mais nous avons développé des réseaux sociaux très complexes où nous aimons non seulement nos amoureux, mais aussi les enfants, la famille, les amis, les animaux de compagnie, Dieu, etc. Nous devons donc faire trois choses principales :

survivre

endurer, trouver de la nourriture, construire un abri, apprendre beaucoup d'informations

et élever nos enfants incroyablement dépendants.

"Le problème, c'est que vivre avec d'autres personnes est vraiment difficile."

"Tout d'abord, vous devez exister dans une hiérarchie très stricte, ce qui signifie que vous passez beaucoup de temps à surveiller où se trouvent les autres."

"En plus, les gens ne sont parfois pas très gentils. Ils mentent, trichent et volent."

"Donc, être coopératif est très stressant."

"Donc, au niveau le plus élémentaire, l'amour est un pot-de-vin biologique formel que l'évolution a créé pour s'assurer que nous commençons, puis investissons et entretenons les relations dont nous avons besoin pour survivre."

Et pour nous soudoyer, la biologie a rejoint la chimie.

Les premiers ingrédients

Crédit photo, Getty Images

Il existe quatre principaux produits chimiques qui sont responsables du sentiment amoureux.

"Lorsque vous démarrez une relation, à ce moment où vous vous sentez attiré par quelqu'un, de l'ocytocine et de la dopamine sont libérées, ce qui est très important à ce stade."

"L'ocytocine réduit vos inhibitions pour initier de nouvelles relations sociales en calmant le centre de la peur de votre cerveau, l'amygdale."

L'ocytocine est probablement la plus étudiée des quatre principaux produits chimiques. On l'appelle familièrement la "drogue de l'amour", mais en fait, les trois autres substances sont tout aussi cruciales en matière d'amour.

"La dopamine est la récompense chimique de votre corps, mais lorsqu'elle est libérée par rapport à l'attirance et à l'amour, c'est pour vous motiver à faire un effort - à aller parler à la personne que vous aimez. L'ocytocine est incroyable, mais si elle est libérée seule, elle peut vous faire vous sentir si détendu que vous ne pouvez rien faire."

Alors mettons ces deux produits chimiques dans le chaudron. Et il y en a un troisième qui est également critique au début d'une relation : la sérotonine.

"Nous pensons que c'est associé aux aspects obsessionnels de l'amour."

"Au début d'une relation, tu es juste obsédé : tu parles constamment de cette personne, tu as envie d'être avec elle tout le temps. Même dans une relation à long terme, il faut être vaguement obsédé par ton partenaire pour te donner la peine de coordonner ta relation".

Mais nous avons un problème.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les effets sont durables.

"L'amour humain peut durer des décennies, et l'ocytocine et la dopamine sont excellentes, mais nous sommes devenus tolérants et leurs effets ne durent pas longtemps."

Nous avons besoin de quelque chose de plus.

Le principal produit chimique de liaison qui soutient l'amour humain à long terme est la bêta-endorphine.

"Il le fait parce que c'est très addictif."

"Lorsque vous interagissez avec quelqu'un que vous aimez - vous le touchez, vous riez, vous le serrez dans vos bras - vous recevez une énorme dose de bêta-endorphines et vous ressentez de l'euphorie, de la chaleur, de la joie, de la sécurité... ce sentiment d'être amoureux. Et puis , lorsque vous vous en éloignez, vous ressentez un syndrome de sevrage, qui vous oblige à revenir pour satisfaire cette envie irrésistible."

"Cela fonctionne exactement de la même manière que n'importe quel opiacé."

Bon, ça y est : ocytocine relaxante, dopamine vigoureuse, sérotonine obsessionnelle et bêta-endorphine addictive... faut-il ajouter des aphrodisiaques ?

Le désir

"Il y a beaucoup de preuves anecdotiques à travers l'histoire sur les effets des aphrodisiaques. Mais les preuves scientifiques n'ont pas tendance à les étayer", déclare le Dr. Kate Lister, soulignant que "c'est très difficile à mesurer en laboratoire".

"Si vous appelez ça un aphrodisiaque, c'est probablement l'effet placebo qui est bien documenté ", ajoute l'historienne du sexe et auteure de A Curious History of Sex.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une vieille idée est que pour aiguiser votre désir, vous devriez réchauffer votre corps avec des aliments épicés ou riches en matières grasses.

Elle dit que de nombreux 'aphrodisiaques' ont atteint ce statut car ils ressemblent un peu à la forme des organes génitaux : asperges, carottes, voire cornes de rhinocéros phalliques ou huîtres, papayes ou figues, qui évoquent la vulve.

Alors Kate a pensé que c'était une bonne idée d'en inclure quelques-uns dans la potion. Elle nous a aussi donné d'autres idées.

"Vous savez ce qu'ils avaient au 16ème siècle en dehors des bordels ? Des pruneaux bouillis parce qu'ils pensaient que c'était bon pour la libido. Un autre est le tiramisu. Son origine est vivement débattue, mais on dit qu'il était consommé dans les bordels italiens pour l'énergie des clients."

A éviter à tout prix

Nous listons des ingrédients, mais il serait dommage d'en inclure un par inadvertance qui gâche tout. Y a-t-il quelque chose à éviter ?

"Tout au long de l'histoire, on croyait que si vous vouliez supprimer vos pulsions sexuelles , vous deviez manger des aliments fades et ennuyeux", explique Lister. "C'est de là que viennent les céréales cornflakes."

"John Harvey Kellogg, l'inventeur, faisait partie d'une brigade anti-masturbation à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a créé les céréales cornflakes."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Non, merci !

D'accord, notre potion n'admet que des saveurs vibrantes et intenses. Mais qu'en est-il des senteurs ?

Et les odeurs ?

"La façon dont les odeurs peuvent affecter l'excitation sexuelle n'a jamais été étudiée scientifiquement, malgré le nombre de parfums disponibles", explique le neurologue et psychiatre Alan Richard Hirsch, directeur neurologique de la Taste and Smell Treatment and Research Foundation à Chicago.

"Nous avons donc fait une étude originale qui a porté sur des étudiants en médecine qui ont été initiés à toutes sortes de parfums, parfums et eaux de Cologne différents. Ensuite, nous avons mesuré le débit sanguin du pénis."

"Comme parfum de contrôle, dont nous pensions qu'il n'aurait aucun effet, nous avons utilisé l'odeur des brioches à la cannelle cuites au four. Et les brioches à la cannelle avaient un plus grand effet que tous les parfums réunis ! "

À partir de là, Alan a mis en place une expérience plus vaste étudiant les hommes de la population générale de Chicago âgés de 18 à 64 ans.

"Nous avons essayé toutes sortes de parfums et beaucoup d'aliments et nous avons découvert que...

Le parfum n ° 1 qui a augmenté le flux sanguin du pénis était une combinaison de lavande et de tarte à la citrouille

# 2 était des beignets et de la réglisse noire

#3 était la tarte à la citrouille et les beignets ."

Cela semble étrange, pourquoi ces saveurs ont-elles provoqué plus d'excitation ?

"La meilleure théorie qui a été soulevée était que dans notre passé évolutif, les gens avaient tendance à se rassembler autour d'endroits où il y avait de la nourriture, et autour de la nourriture, ils étaient plus susceptibles de trouver un compagnon."

Et les femmes ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une tarte à la citrouille unisexe ?

Alan a fait une autre étude et a découvert que l'odeur qui affectait le plus l'excitation sexuelle féminine était une combinaison de bonbon à la réglisse et de concombre.

Bien sûr, ce n'est pas si simple. Chaque individu réagit différemment.

"Nous avons également fait l'étude à Chicago; les gens d'ailleurs ont probablement des références hédoniques olfactives complètement différentes."

L'important est que le pouvoir de l'odorat soit réel.

"Nous faisons souvent appel au visuel, qui est médiatisé par la partie logique du cerveau, alors que l'odorat est une pure émotion."

Neurochimiques, aphrodisiaques, arômes... manque-t-il autre chose ?

Selon le professeur de psychologie sociale de l'Université Anglia Ruskin, Viren Swami, définitivement oui.

Votre décision

"Nous oublions souvent cela, peut-être pas tellement l'attirance, mais aimer et entretenir des relations est aussi un choix. Nous choisissons d'être amoureux. Nous choisissons de nous comporter avec amour et nous choisissons de prendre soin des autres", explique l'auteur de L'Attraction expliquée : la science de la façon dont nous façonnons nos relations [ traduction libre].

Crédit photo, Getty Images

"Les gens qui se concentrent sur des choses comme les gènes et les neurosciences nous dégagent de cette responsabilité en disant :"Ce n'est pas vous, vous n'avez pas pris de décision consciente. C'est votre cerveau qui vous dit que vous vous sentez ainsi.

"Mais même s'il y a un sentiment initial qui ne peut pas être contrôlé, à la fin, nous choisissons de tomber amoureux."

Viren a rappelé les propos d'Erich Fromm, auteur de L'Art d'aimer, qui disait : "L'amour n'est pas un sentiment, mais une pratique".

"L'amour seul ne sert à rien."

"Si vous êtes assis seul à la maison et amoureux, alors c'est bien, mais alors quoi ? Mais si vous sortez dans le monde et dites :"J'aime cette personne, ou ce groupe de personnes, ou ma communauté ou l'écologie ou les animaux ou toute autre chose, alors je vais le faire pour eux", vous montrez de l'amour et c'est tellement plus significatif."

Cela devient un peu philosophique, mais il a raison : ajoutons quelques-uns de ces merveilleux ingrédients abstraits à la potion.

Une cuillerée de libre arbitre, pour commencer, car nous ne sommes pas qu'une boule pré-programmée de neurochimie, une bonne dose d'altruisme, une touche de bienveillance, une tasse de communication , etc.

Oh, et une dernière chose importante !

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les derniers ingrédients.

"L'autre ingrédient que je dirais est - et cela remonte également à Erich Fromm - qu'il ne sert à rien d'aimer les autres si vous ne vous aimez pas d'abord."

Et maintenant, buvez !

Alors souvenons-nous...

Ces ingrédients abstraits ont été ajoutés au mélange de tiramisu, de figues et de prunes compotées, dont les propriétés aphrodisiaques douteuses sont renforcées par un puissant cocktail neurochimique d'ocytocine, de dopamine, de sérotonine et de bêta endorphine.

Et j'ai ajouté quelques tranches de tarte à la citrouille pour les messieurs et de réglisse pour les dames, pour lui donner ce parfum sexy que nous recherchions.

En fin de compte, bien sûr, la concoction n'est pas meilleure que le tonique à la mouche espagnol écrasé servi par les anciens Grecs ou les gâteaux de séduction médiévaux suspects à base de sueur, de sang et d'autres fluides corporels.

Mais même si je ne m'attendais pas à pouvoir embouteiller l'amour, peut-être que nous pourrons profiter de la recette.