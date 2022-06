Amos Nachoum : le photographe qui a réalisé son "rêve fou" de nager avec des prédateurs marins

il y a 48 minutes

De l'Antarctique au Haut-Arctique, il a plongé dans des environnements extrêmes pour capturer certains des prédateurs les plus magnifiques et les plus insaisissables qui vivent sous l'eau.

Pas de démons

"Je me suis rendu compte que la photographie me donnait une chance de m'exprimer", se souvient-il.

Départ d'Israël

Plus tard, alors qu'il était jeune homme, il a effectué son service militaire, qui est obligatoire en Israël, et a combattu lors de la guerre israélo-arabe de 1973.

Il a conduit des taxis à New York et a gagné sa vie en faisant des petits boulots, avant de trouver sa place dans l'eau - en tant que moniteur de plongée.

Le rêve ultime

Avec l'aide d'un guide inuit local, il a repéré un ours polaire mâle et a plongé dans l'eau.

"L'ours polaire est très lourd et a beaucoup de graisse dans son corps et sa fourrure. Il doit travailler très dur pour descendre", explique-t-il.

Une échappée belle

"J'étais à environ 15 à 17 mètres et il continuait à descendre. Je ne pouvais voir que les pattes de sa main, son nez et son museau. Honnêtement, j'ai eu peur."

"Quand j'étais à environ 75 pieds, j'ai levé les yeux. Au lieu de faire face verticalement à moi, l'ours était plus horizontal et nageait avec le niveau de l'eau."

Un voyage dans l'Arctique coûte beaucoup d'argent et de préparation, notamment la location d'un avion charter et le montage de tentes.

Deuxième tentative

"Ils se sont approchés de plus en plus près et directement vers nous. J'ai regardé Adam et j'ai retiré le détendeur de ma bouche, j'ai souri et remis le détendeur et je suis descendu", se souvient Amos.