Maternité : les mères kenyanes choisissent entre le travail et leur bébé

Par Evelyne Musambi

BBC News, Nairobi

il y a 36 minutes

Sophy Saronge se sent coupable.

Cette Kenyane de 25 ans a repris son travail trois mois après son accouchement et n'a donc pas pu allaiter sa petite fille pendant les six mois recommandés.

Cette nutritionniste de formation explique qu'elle n'avait pas le choix car sa famille avait besoin d'argent.

"J'ai dû reprendre le travail pour notre survie", explique-t-elle.

Lire aussi :

Mais elle est entourée de conseils selon lesquels elle a fait le mauvais choix pour sa fille.

Les autorités sanitaires kényanes recommandent de nourrir les bébés uniquement au lait maternel pendant les six premiers mois. En outre, le gouvernement a imposé aux fabricants de lait maternisé de mentionner, tant dans les campagnes publicitaires que sur les produits, que le lait maternel est recommandé.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que donner à un bébé uniquement du lait maternel pendant six mois "offre une puissante ligne de défense contre toutes les formes de malnutrition infantile". Il s'agit également du "premier vaccin du bébé, qui le protège contre de nombreuses maladies infantiles courantes".

Dans l'ensemble, le Kenya affiche des taux d'allaitement élevés, presque tous les bébés étant nourris au sein immédiatement après la naissance. Mais seulement un peu plus de 60 % des bébés sont exclusivement nourris au sein pendant six mois, selon les données publiées par l'International Breastfeeding Journal.

Du temps libre mais pas de salaire

"J'ai dû donner du lait de vache à ma fille alors que je suis nutritionniste et que je savais pertinemment que son organisme ne pouvait pas le digérer facilement", explique Mme Saronge.

Le lait maternisé - généralement fabriqué à partir de lait de vache traité pour le rendre plus adapté aux bébés - était inabordable pour elle, le prix ayant augmenté depuis que le gouvernement a réintroduit une taxe de vente de 16 % sur ce produit en 2021.

Pour ne rien arranger, Mme Saronge affirme que les trois mois de congé qu'elle a pris après son accouchement n'ont pas été rémunérés car, comme beaucoup d'autres Kényans, elle n'avait pas de contrat de travail en bonne et due forme qui lui aurait donné droit à une indemnité de maternité.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Santé: ces femmes actives qui tiennent à allaiter

D'autres ont plus de chance.

Son mari ayant un bon revenu, Caroline Wairimu a pu quitter son emploi dans le marketing lorsqu'elle a donné naissance à des jumeaux.

Crédit photo, Caroline Wairimu Légende image, Caroline Wairimu a eu la chance de pouvoir prendre six mois de congé.

"La meilleure façon d'encourager les mères à allaiter exclusivement pendant six mois est de leur donner six mois de congés de maternité rémunérés. La plupart abandonnent au bout de trois mois, car il est difficile de concilier travail et maternité", explique-t-elle.

Actuellement, les nouvelles mères, qui ont un contrat de travail, ont droit à un congé de maternité payé de trois mois.

Selon Ruth Mumbi, militante des droits des femmes, le gouvernement ne se préoccupe pas des problèmes des femmes et n'a donc pas montré d'intérêt pour l'allongement du congé de maternité.

Le ministère du travail n'a pas répondu à la demande de commentaires de la BBC.

Mais le ministère de la santé affirme que des progrès significatifs ont été réalisés en accordant aux mères un congé de maternité de trois mois entièrement rémunéré. Le gouvernement n'envisage cependant pas pour l'instant de prolonger cette période par de nouveaux amendements à la législation du travail.

Certains analystes estiment que les autorités se heurtent à une forte résistance des employeurs - le président Uhuru Kenyatta n'a pas réussi à signer la loi sur un projet de loi adopté au parlement en 2016, rendant obligatoire la mise à disposition de salles d'allaitement par les entreprises. Le projet de loi a été réintroduit en 2019, mais n'a toujours pas été approuvé par le parlement.

Mais la directrice de la nutrition au ministère de la Santé, Veronica Kirogo, affirme que le gouvernement s'est engagé à respecter la législation proposée, de nombreux ministères et 50 entreprises du secteur privé ayant déjà mis en place des salles d'allaitement.

Cela permet aux mères de demander à quelqu'un d'amener leur bébé pour l'allaiter ou d'exprimer le lait maternel et de le conserver dans un réfrigérateur.

Elle a laissé sa fille chez une de ses voisines

Evelyne Mueni, une mère célibataire dont les revenus dépendent d'emplois subalternes, raconte qu'elle a dû reprendre le travail après seulement un mois.

"J'ai dû laisser ma fille à la voisine qui lui donnait du lait de vache et du porridge pendant que je lavais les vêtements à la main et nettoyais les maisons des gens afin de pouvoir payer ma nourriture et mon loyer", dit-elle.

Mme Kirogo explique que les mères travaillant dans le secteur informel sont encouragées à continuer à tirer leur lait maternel à la main et à le laisser reposer dans de l'eau froide pendant huit heures afin qu'il ne soit pas gaspillé.

Mais Mme Mueni dit qu'il était plus facile pour elle d'acheter du lait de vache car elle ne parvenait pas à tirer suffisamment de lait pour satisfaire son bébé.

Le Dr Moses Lango, spécialiste de la néonatalogie, affirme que "le sevrage précoce n'est pas recommandé du point de vue de la santé publique car le lait maternel suffit aux bébés pendant les six premiers mois".

"D'un point de vue médical, les médecins autorisent le sevrage précoce pour diverses raisons, mais seulement à partir de l'âge de quatre mois et demi environ, lorsque le bébé montre des signes d'envie de se nourrir en ouvrant la bouche lorsqu'on lui propose de la nourriture et qu'il est capable d'avaler", ajoute-t-il.

Des efforts sont déployés à l'échelle du continent pour encourager les mères à choisir l'allaitement maternel.

L'OMS a demandé l'arrêt de la publicité agressive pour les préparations pour nourrissons après la publication d'un récent rapport indiquant que les fabricants achetaient des données sur les nouveaux parents à partir d'applications et utilisaient ces informations pour les cibler.

Comme le Kenya, le parlement du Liberia a adopté une loi qui réglemente la publicité et l'étiquetage des substituts du lait maternel afin d'encourager l'allaitement.

La Namibie a récemment augmenté les prestations mensuelles de l'État versées aux femmes pendant le congé de maternité à un minimum de 20 $ (16 £) et à un maximum de 1 000 $, afin d'inciter les mères à rester à la maison et à allaiter plus longtemps.

En Namibie, le congé de maternité est de trois mois - dont un mois pendant les derniers stades de la grossesse - et seules les mères qui ont été employées pendant au moins six mois peuvent en bénéficier, ainsi que des prestations de l'État.

"L'allaitement maternel améliore le QI, la fréquentation scolaire et est associé à un revenu plus élevé à l'âge adulte", indique l'OMS.