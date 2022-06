Do Kwon : le "roi des fous" accusé de l'effondrement du marché des crypto-monnaies

Do Kwon est un personnage insaisissable et n'a pas donné d'interviews depuis l'effondrement de sa cryptomonnaie Terra.

C'est le montant perdu par ceux qui ont investi dans deux crypto-monnaies dont la valeur s'est effondrée le 13 mai : luna et terra (également connue sous le nom d'UST), toutes deux créées par l'entrepreneur technologique sud-coréen de 30 ans Do Kwon.

Kwon a étudié l'informatique à la prestigieuse université de Stanford, aux États-Unis, et a travaillé comme ingénieur logiciel chez Microsoft et Apple, jusqu'à ce qu'il fonde Anyfi, une société tech dédiée au développement d'alternatives de connectivité.

Do Kwon l'a fondé avec Daniel Shin, dans le but de construire des systèmes de paiement basés sur la technologie blockchain (chaîne de blocs).

Forbes le considérait comme l'un des grands jeunes professionnels à succès du monde technologique et en peu de temps, il semblait que l'entrepreneur avait le monde à ses pieds.

Sans aucune humilité, Do Kwon a qualifié sa crypto-monnaie lunaire de "ma plus grande invention" et a proclamé aux quatre vents les qualités de la monnaie numérique pour "changer le monde".