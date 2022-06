Variole du singe, hépatite mystérieuse et Covid : le monde est-il désormais plus sujet aux épidémies ?

André Biernath - @andre_biernath

BBC News Brasil

il y a 34 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon les scientifiques, les épidémies et les pandémies pourraient devenir plus fréquentes dans les années à venir.

Les dernières semaines ont été marquées par deux épidémies préoccupantes pour les autorités sanitaires.

La première est l'hépatite d'origine mystérieuse, qui touche principalement les enfants. La seconde est l'émergence de cas de monkeypox dans plusieurs pays.

Les scientifiques tentent de démêler les origines et les causes de ces épidémies, qui surviennent en pleine pandémie de covid-19, une maladie causée par un virus totalement inconnu avant 2020.

Et avant que le coronavirus ne domine l'actualité, la dernière décennie a vu l'évolution d'autres problèmes de santé liés à des virus comme Ebola, Zika, la dengue et la rougeole.

Ces crises sanitaires sont-elles le fruit du hasard ou vivons-nous dans un contexte de flambées, d'épidémies et de pandémies ?

Lire aussi :

Les spécialistes consultés par BBC News Brésil considèrent la deuxième hypothèse comme la plus probable. Actuellement, le monde présente une série de caractéristiques qui facilitent l'émergence ou la résurgence des maladies infectieuses.

Sept facteurs contribuent à expliquer ce scénario : l'intensification des mouvements de population entre les pays, l'urbanisation galopante, le changement climatique, l'augmentation de la demande de protéines animales, l'intensification des contacts avec les zones sauvages, le rejet des vaccins et le manque de professionnels de la santé et de surveillance.

Voyages internationaux

Traverser des continents et des océans en quelques heures est désormais relativement facile et bon marché.

Prenez, par exemple, un voyage entre Sao Paulo au Brésil et Urasoe sur l'île d'Okinawa au Japon. Il est possible de s'y rendre en 33 heures et 10 minutes, avec des escales à Dallas et Chicago aux États-Unis, et à Tokyo et Okinawa au Japon.

En pratique, cela signifie que vous pouvez être infecté par un virus au Brésil et, avant de développer des symptômes, vous retrouver littéralement à l'autre bout du monde.

Les données de la Banque mondiale estiment qu'en 1990, un milliard de personnes ont voyagé en avion. En 2019, ce nombre est passé à 4,5 milliards de passagers, soit plus de la moitié de la population mondiale.

D'une part, la mobilité accrue à travers les frontières représente une opportunité pour les affaires, les connexions et les contacts avec d'autres cultures. D'autre part, elle facilite la transmission des agents infectieux et peut accélérer l'apparition d'épidémies, voire de pandémies.

Ces dernières semaines, la variole dite du singe, auparavant limitée à certaines régions d'Afrique, est apparue simultanément sur d'autres continents, avec des cas signalés principalement dans plusieurs pays européens et aux États-Unis.

Et ce phénomène est lié à la mobilité mondiale.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les voyages internationaux deviennent plus rapides et plus accessibles, mais ils facilitent le transit du virus dans différentes parties du monde.

Urbanisation

Les Nations unies (ONU) estiment qu'en 1950, deux tiers de la population mondiale vivaient dans des zones rurales.

L'agence estime que d'ici 2050, cette proportion sera inversée : dans un peu plus de deux décennies, 66 % des personnes vivront dans les villes. Et le changement le plus spectaculaire se produira en Asie et en Afrique.

Selon les experts, le problème majeur est que nombre de ces nouveaux espaces urbains présentent des lacunes en matière d'infrastructures, de transports publics, de logement, d'assainissement de base et de soins de santé.

Et cela crée des conditions idéales pour que les virus et les bactéries se développent et circulent librement.

Le déversement d'eaux usées brutes dans les cours d'eau et les sources, par exemple, peut être à l'origine de graves infections gastro-intestinales.

L'accumulation de déchets dans les terrains vagues constitue un environnement idéal pour la prolifération de vecteurs, tels que le moustique Aedes aegypti, qui transmet la dengue, le Zika et le chikungunya.

"Il ne faut pas non plus oublier que les environnements urbains sont propices aux agglomérations, et nous savons à quel point le contact étroit, surtout dans des endroits exigus et mal ventilés, facilite la propagation des agents pathogènes", ajoute le virologue Flavio da Fonseca, professeur à l'université fédérale de Minas Gerais.

Changement climatique

L'augmentation de la température moyenne de la planète a diverses conséquences sur la santé.

L'Organisation mondiale de la santé estime qu'entre 2030 et 2050, le changement climatique sera directement lié à 250 000 décès supplémentaires chaque année.

Parmi les causes de ces décès, l'organisation souligne l'augmentation des maladies infectieuses telles que le paludisme et la dengue.

En effet, les moustiques qui transmettent ces maladies se reproduisent précisément dans la chaleur et profitent des réservoirs d'eau qui apparaissent pendant la saison des pluies.

Toutefois, si la tendance est au réchauffement des températures, cela représente une grande opportunité pour de nombreux vecteurs de gagner du terrain et de contribuer à propager encore plus loin les agents infectieux.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les moustiques tels que l'Aedes aegypti se reproduisent plus facilement pendant les saisons chaudes ou pluvieuses.

"Nous assistons aujourd'hui à l'émergence de maladies typiques des régions tropicales dans les zones subtropicales. Nous avons déjà des cas de chikungunya et de fièvre du Nil occidental dans le sud de l'Europe et de dengue en Floride aux États-Unis", explique le virologue Anderson F. Brito, chercheur à l'Instituto Todos pela Saúde (ITpS).

On ne peut pas non plus ignorer le rôle que la destruction des réserves naturelles peut jouer dans l'émergence de nouvelles maladies causées par des virus, des bactéries et d'autres agents pathogènes.

Les données de la Banque mondiale indiquent qu'en 1990, le monde comptait 41,2 millions de kilomètres carrés de zones forestières. Ce nombre est tombé à 39,9 millions en 2016.

La superficie dévastée de plus de 1,3 million de kilomètres carrés en seulement 26 ans est presque équivalente à l'ensemble de l'Amazonie (le plus grand État du Brésil). et dépasse la superficie de pays comme le Pérou, la Colombie et l'Afrique du Sud.

D'un point de vue sanitaire, cela représente également une grande menace pour l'homme. En effet, les virus sont toujours là dans la nature, accomplissant leurs cycles sans fin de réplication à l'intérieur d'un autre être vivant.

La croissance des villes et de l'agro-industrie finit par détruire bon nombre de ces réservoirs naturels, déplaçant les animaux et permettant le contact entre les animaux et les humains. Les virus, qui n'affectaient auparavant qu'une espèce, peuvent "sauter" jusqu'à nous.

"Et nous avons une vision très anthropocentrique des choses. Nous pensons que la plupart des agents pathogènes affectent la population humaine, alors qu'en fait la plupart de ces agents se trouvent dans la nature et coexistent en équilibre avec leurs hôtes", ajoute Fonseca.

"Lorsque nous éliminons ces habitats, le virus a tendance à chercher une alternative, et qui sont généralement les hôtes les plus proches ? Nous-mêmes", poursuit-il.

"La plupart du temps, cette interaction ne mène nulle part. Mais il existe des cas où l'agent pathogène parvient à bien s'adapter et commence à évoluer spécifiquement pour l'espèce humaine, provoquant de nouvelles maladies", ajoute le spécialiste.

L'une des plus récentes épidémies d'Ebola, par exemple, a débuté en Afrique de l'Ouest en 2014 et s'est produite précisément dans des régions d'extraction de bois et de minéraux. En raison de ces activités, les humains ont commencé à avoir davantage de contacts avec les animaux de la région, notamment les chauves-souris porteuses du virus.

"Il s'agit de milieux naturels dégradés, dans lesquels l'exposition de l'espèce humaine à de nouveaux virus est plus fréquente", précise-t-il.

Plus de viande dans l'assiette

La demande croissante de protéines animales est un autre facteur qui augmente le risque de nouveaux agents pathogènes et d'épidémies.

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) estime que la demande mondiale de morceaux de bœuf augmentera de 81 % entre 2000 et 2030. La même augmentation est observée pour les autres types de bétail : agneau (88%), porc (66%), volaille (170%) et œufs (70%).

Ces animaux ne sont pas toujours élevés dans des conditions sanitaires correctes. L'absence de normes et de contrôle signifie que, dans de nombreux pays, ces animaux sont détenus dans des conditions exiguës et peu hygiéniques, voire mélangés à d'autres espèces.

C'est tout ce qu'il faut pour qu'un agent infectieux mute, se combine et "saute" à l'homme.

Lors de la pandémie H1N1 de 2009, qui a pris naissance au Mexique, des études ont montré que le virus de la grippe à l'origine de tous ces problèmes était un mélange de quatre souches différentes : deux provenant de porcs, une d'oiseaux et une d'humains.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les poulaillers sans mesures adéquates sont des environnements idéaux pour que les virus subissent des mutations dangereuses.

Et ce n'est pas un exemple isolé.

Tout au long du XXe siècle, l'humanité a été confrontée à plusieurs épidémies de grippe, comme la grippe espagnole en 1918, la grippe asiatique en 1957 ou la grippe de Hong Kong en 1968. Elles sont toutes issues de mutations de virus circulant parmi les oiseaux.

"Tout cela ne fait que renforcer l'idée que la santé humaine n'est pas isolée et que nous devons réfléchir de plus en plus au lien que nous avons avec la santé animale et l'environnement", interprète M. Brito.

Refus des vaccins

Le sixième facteur de la liste est lié à la difficulté croissante de convaincre la population de l'importance de la vaccination.

Que ce soit en raison des difficultés de production et de distribution des doses, ou de l'influence des fake news sur le sujet, le fait est que la couverture vaccinale contre de nombreuses maladies est inférieure aux objectifs.

Avec une couverture vaccinale inférieure à l'objectif, rien ne garantit que d'autres maladies infectieuses, telles que la polio ou la rougeole, poseront de graves problèmes après des décennies de contrôle.

"Les vaccins sont victimes de leur propre succès", interprète Fonseca.

"Les gens ne voient plus au quotidien les effets graves de nombreuses maladies infectieuses, comme la polio ou la rougeole. En conséquence, de nombreuses personnes ont commencé à ne pas accorder à la vaccination l'importance qu'elle mérite", ajoute-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le refus des vaccins peut favoriser la résurgence de maladies qui ont été contrôlées pendant des décennies

Manque de structure

L'absence d'une structure sanitaire et de surveillance de base dans de nombreux endroits permet à un petit problème de se transformer en épidémie, voire en pandémie.

Les professionnels de la surveillance sont chargés d'analyser les dossiers de santé et d'observer si des changements de tendances se produisent, comme une augmentation anormale des cas, des hospitalisations et des décès liés à une maladie spécifique dans une région donnée.

À partir de ces données, des politiques publiques peuvent être utilisées pour aider à contenir le problème. Il peut être nécessaire de renforcer la vaccination dans ce lieu, ou de contrôler l'entrée et la sortie des personnes pendant un certain temps.

Dans ce scénario, il est également essentiel de disposer d'un service de santé capable de prendre en charge, de diagnostiquer et de traiter les patients de la meilleure façon possible.

Le problème est qu'une grande partie du monde n'a pas encore mis en place cette structure. Par conséquent, de nombreuses maladies peuvent facilement apparaître et se propager avant que les autorités nationales ou internationales ne s'en aperçoivent.

La surveillance moderne implique non seulement d'observer l'augmentation des cas, mais aussi de mettre en place toute une structure technologique capable de séquencer génétiquement des échantillons et d'identifier l'agent responsable de la maladie.

"Tout au long de la pandémie de covid-19, la structure de surveillance s'est améliorée dans les pays à revenu élevé et intermédiaire, mais n'a pas suffisamment progressé dans les pays à faible revenu", compare Brito.

"Et nous devons comprendre que tant que nous aurons des angles morts dans les systèmes de surveillance mondiaux, le monde entier restera en danger", conclut-il.