Mohamed : les images du prophète de l'Islam ont-elles toujours été interdites ?

il y a 25 minutes

[Abraham] dit à son père et à son peuple : "quelles sont ces images auxquelles vous vous attachez ? Ils répondirent : "nous avons trouvé nos pères en train de les adorer". Il dit : "vous avez certainement été, vous et vos pères, dans une erreur manifeste".

Pourtant, aucune règle du Coran n'interdit explicitement la représentation du Prophète, selon le professeur Mona Siddiqui de l'université d'Édimbourg. L'idée est plutôt née des hadiths, récits de la vie et des propos de Mohamed recueillis dans les années qui ont suivi sa mort.

Siddiqui cite des représentations de Mohamed - dessinées par des artistes musulmans - datant des empires mongol et ottoman.

Elle affirme que ces images ont été inspirées par la dévotion : "la majorité des gens ont dessiné ces images par amour et vénération, sans intention d'idolâtrie."À quel moment les représentations de Mohamed sont-elles devenues haram, ou interdites ?

Les formes dominantes de l'art islamique sont les motifs géométriques, comme on le voit sur le toit de cette mosquée à Dubaï.

La colonisation de certaines terres musulmanes par les forces et les idées européennes a également été significative, dit-elle.

Les images de Mohamed ont commencé à disparaître, et une nouvelle rhétorique contre les représentations a vu le jour.

Mais l'imam Qari Asim, de la mosquée Makkah de Leeds, l'une des plus grandes du Royaume-Uni, nie qu'il y ait eu un changement significatif.

"La majorité de ces images se rapportent à ce voyage nocturne particulier et à l'ascension vers le ciel. Il y a un bélier ou un cheval. Il est sur le cheval ou quelque chose comme ça.''

"Les érudits classiques ont très fortement condamné ces représentations également. Mais elles existent bel et bien."

On peut se demander si toutes ces représentations avaient réellement pour but de représenter le prophète ou un proche compagnon impliqué dans la même scène, suggère-t-il.

"Il n'y a pas d'unanimité dans les deux sources fondatrices - le Coran et les Hadiths. La communauté musulmane ultérieure a eu tendance à avoir des opinions différentes sur cette question comme sur d'autres."

"Le débat est devenu beaucoup plus vigoureux - particulièrement associé au mouvement de Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Vous aviez des soupçons sur la vénération de tout ce qui n'est pas Dieu. Cela incluait le Prophète.

La situation est différente avec la sculpture ou tout autre type de représentation tridimensionnelle, note Goddard, où l'interdiction a toujours été plus claire.

"Le Coran lui-même ne dit rien", explique à la BBC le Dr Azzam Tamimi, ancien directeur de l'Institut de la pensée politique islamique, "mais il est accepté par toutes les autorités islamiques que le prophète Mohamed et tous les autres prophètes ne peuvent pas être dessinés et ne peuvent pas être produits en images car ils sont, selon la foi islamique, des individus infaillibles, des modèles et ne doivent donc pas être présentés d'une manière qui pourrait leur manquer de respect."