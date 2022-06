Addiction : le mécanisme cérébral qui vous rend accro aux relations toxiques

Il existe des relations toxiques qui sont si subtiles qu'elles peuvent passer inaperçues

Ce que vous considérez comme une "alchimie brutale" peut être une relation toxique.

Ces dernières semaines, le procès d'Amber Heard et de Johnny Depp a fait beaucoup de bruit sur les médias sociaux, où l'on a parlé d'abus et de maltraitance. Mais il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à certains extrêmes pour vivre une relation toxique et souffrir de ses effets pernicieux.

Elle est si subtile et commune qu'elle peut passer inaperçue.

Prenons un exemple qui, j'en suis sûr, vous rappellera quelque chose. Vous rencontrez quelqu'un et cette personne est super impliquée, vous discutez à mort, vous partagez mille choses, elle vous propose de grands projets, elle vous dit que vous êtes incroyable.

Mais, en même temps, il/elle disparaît pendant quelques jours, vous laisse dans l'ignorance (la fameuse double coche bleue !), les projets proposés ne se concrétisent que de temps en temps ou ne passe pas autant de temps de qualité avec vous que vous le souhaiteriez. Mais ensuite il revient et le cycle se répète.

"Nous savons que le bon temps va revenir et nous sommes accrochés en attendant qu'il revienne, car nous savons avec certitude qu'il finira toujours par revenir. Ces moments forts sont si agréables que nous oublions les moments faibles", explique la psychologue Marta Novoa, spécialiste des relations amoureuses et auteur du livre "Amor del bueno".

Le flirt initial est normal, mais selon la façon dont il se produit, il peut être toxique

Des récompenses imprévisibles, aléatoires et incohérentes

Le psychologue Frederic Skinner a mené une expérience sur des rats. Il les a mis dans une cage où il y avait un levier et, chaque fois qu'ils appuyaient dessus, une boule de nourriture tombait. Ils ont essayé de voir ce qui se passerait si, lorsqu'on les pressait, aucune nourriture ne tombait. Les rats ont perdu leur intérêt et n'ont plus appuyé sur le levier. Dans les deux cas, il s'agissait d'un renforcement continu : il y a toujours de la nourriture ou il n'y en a jamais.

Que se passerait-il si, en appuyant sur le levier, la nourriture sortait au hasard ? Ils pensaient que le rat oublierait d'appuyer sur le levier.

Mais ce n'est pas le cas. Il est devenu obsédé et a appuyé sur le levier tout le temps, même si rien ne sortait. Il est devenu dépendant au point d'abandonner son repos, son alimentation et son toilettage.

"C'est le renforcement intermittent, une récompense imprévisible, aléatoire et inconstante", explique la biologiste et thérapeute psychocorporelle Lorena Cuendias.

"Les circuits de récompense du cerveau sont destinés à renforcer les comportements de survie tels que boire, manger ou se reproduire. Il est également activé lorsque nous recevons des signaux externes d'approbation et de validation", dit-elle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les mêmes connexions sont créées dans notre cerveau avec le renforcement intermittent qu'avec les drogues

La récompense et le plaisir entraînent la libération de dopamine et de sérotonine. Lorsque le stimulus est constant, lorsque le plaisir est prévisible - la boule de nourriture arrive toujours, on répond toujours aux messages whatsapp - le cerveau s'y habitue et libère de moins en moins de ces substances. En d'autres termes, vous ne faites pas le même saut lorsque vous recevez un "Bonjour, que faites-vous".

Lorsqu'il y a incohérence, nous sommes comme le rat.

Une drogue dans votre cerveau

"Il est impossible de prévoir quand et comment la poussée (hormonale) reviendra au cerveau. C'est quelque chose de précieux et vous le poursuivez quoi qu'il arrive", dit Cuendias.

Face à la privation, les neurones "auront besoin de plus en plus de doses avec des stimuli de plus en plus forts de ce qui produit le branchement".

En outre, l'ocytocine, l'hormone de l'amour et du lien affectif, est inhibée et il existe un déséquilibre entre l'ocytocine et la dopamine.

C'est là qu'intervient l'"obsession".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les sentiments de malaise, de montagnes russes, sont le signe d'une relation toxique

"Le déséquilibre (hormonal) peut amener la personne à ressentir des envies intenses de garder et de désirer son partenaire. La victime peut faire des choses qui la mettent en danger, comme autoriser certains comportements, notamment sexuels, qu'elle ne tolérerait pas autrement".

La personne atteinte travaille de plus en plus dur pour maintenir la relation et revenir à la phase de "lune de miel", où elle recevra davantage de dopamine. C'est une addiction.

"La dépendance aux drogues, au tabac ou à l'héroïne a le même mécanisme", remarque M. Cuendias.

"La drogue vous fait planer sur le moment, puis il y a le crash, et même le syndrome de sevrage. C'est exactement la même chose dans les relations. Les circuits qui sont activés dans le cerveau sont pratiquement les mêmes", explique M. Novoa.

La frontière entre le "flirt" et la toxicité est mince

Qui n'a pas sursauté lorsque quelqu'un qui nous plaît commence à nous suivre sur un réseau social ou nous envoie un message ; nous répondons, le flirt continue, les choses s'arrêtent pendant quelques jours et puis nous sommes de retour dans le jeu. Comme on est excité par ce flirt, par cette lutte acharnée.

Les deux thérapeutes affirment qu'il est normal qu'au début d'une relation, qu'elle soit occasionnelle ou formelle, il y ait des pics d'excitation et des creux.

"Cela nous arrive à tous. Nous avons un désir ardent de fusion. Les préliminaires sont naturels pour maintenir le lien et pour ce que la biologie recherche, à savoir la procréation", explique Lorena.

Mais il y a une ligne rouge. Ou plusieurs. Novoa et Cuendias soutiennent que l'important est de regarder à l'intérieur de soi et de voir ce que l'on ressent.

Le drapeau rouge pour Cuendias est "lorsque les sentiments sont plus forts que notre capacité à agir pour notre propre bien et intérêt".



Il peut y avoir une alchimie brutale et une très forte attraction. Mais, dit Novoa, elle doit s'accompagner d'un sentiment de paix en arrière-plan, non seulement lorsque la personne est présente, mais aussi lorsqu'elle ne l'est pas, "parce que vous avez la certitude que l'accord ne change pas, qu'elle est là pour moi et qu'il y a une implication".

Le drapeau rouge pour Novoa est le sentiment d'urgence, d'anxiété : "quand il y a de l'engagement, c'est plutôt comme des montagnes russes continues".

"Et toi et moi, qu'est-ce qu'on est ?"

Lorsque nous parlons d'asymétrie dans les relations, nous parlons généralement de différences d'âge ou de pouvoir. Mais une relation asymétrique est aussi une relation dans laquelle une personne parle de ses attentes et l'autre non.

Vous connaissez certainement aussi la scène, ce moment du lien affectif où l'un des deux demande : "et toi et moi, qu'est-ce que nous sommes ?

Au-delà des étiquettes, l'asymétrie survient lorsqu'une partie évoque ce qu'elle veut - et il ne s'agit pas nécessairement d'une relation stable - tandis que l'autre partie élude la question.

"Nous ne savons jamais dans quel cadre relationnel nous nous déplaçons. Nous ne savons pas vraiment à quoi nous attendre. C'est une relation dans laquelle il n'y a pas de limites, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune indication à aucun moment de ce qui est sain pour moi et de ce qui ne l'est pas", dit Novoa.

Donc, tout est permis. C'est là que la toxicité entre en jeu.

L'observation du corps, de ce que nous ressentons, est importante pour déterminer si nous sommes dans une relation toxique

"Cela conduit inévitablement à des asymétries. Il est très difficile d'obtenir une satisfaction générale des deux côtés".

Cela augmente à son tour le sentiment constant de montagnes russes que Novoa souligne : "il n'y a jamais de paix, tout est une énorme anxiété. Et quand il y a réconciliation, c'est aussi très intense".

Drapeaux rouges

En plus de l'examen du corps et de la façon dont nous nous sentons, les experts donnent d'autres indications pour détecter si nous sommes en train de tomber dans une relation toxique.

"Si nous perdons notre propre autonomie et identité, en faisant l'expérience du contrôle et de la manipulation, si nous nous abandonnons, si nous commençons à douter de nous-mêmes ou à nous perdre dans l'autre, lorsque je suis dysrégulée et que mon énergie est presque entièrement investie dans la relation", explique Lorena Cuendias.

L'agitation est un identifiant donné par les deux, ce sentiment d'insécurité que l'on ressent sans savoir d'où il vient.

"Il peut y avoir des conflits dans une relation, mais il y a la paix de l'esprit. Un autre point est que vous avez l'impression de ne pas pouvoir être comme vous êtes. Que vous devez cacher une partie de vous-même parce que vous pensez que l'autre personne ne l'acceptera pas ou qu'elle ne l'accepte pas ouvertement", explique M. Novoa.

Chercher une aide psychologique, comprendre l'origine de notre attachement à une relation toxique, peut nous aider à ne pas la répéter

Elle survient surtout dans les relations stables ou sporadiques, mais aussi dans les relations familiales et amicales.

Voir, dire, partir

Ceux qui sont dans quelque chose de toxique ne le voient pas aussi clairement, précisément à cause des mêmes processus qui sont activés dans le cerveau pour que l'accrochage se produise.

C'est pourquoi les deux experts suggèrent que la connaissance de soi est essentielle "tant pour rester dans une relation de ce type que pour en sortir".

"Travailler sur notre estime de soi, notre communication, l'écoute, savoir poser des limites, gérer les conflits. Tout cela est une mesure préventive pour entrer, mais cela nous aide aussi beaucoup pour sortir", énumère Novoa.

Pour Cuendias, il est essentiel de travailler en thérapie sur le lien d'attachement qui nous a conduit à cette relation : "l'élément déclencheur est un attachement insécurisant dans l'enfance qui nous fait chercher chez les autres ce qui nous a manqué".

Pour renforcer cela et, s'il n'est pas possible de suivre une thérapie, il est important de rechercher un lien avec une personne qui nous donne une référence de ce qu'est une relation sûre et nous aide à voir que nous pouvons avoir une alchimie extrêmement forte, mais avec la mauvaise personne.

Quelques pratiques toxiques