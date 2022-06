Travailleurs migrants au Qatar : leurs familles exigent une enquête sur les "décès liés à la chaleur"

Crédit photo, Getty Images Légende image, La chaleur peut atteindre plus de 40°C à Doha en été

La façon dont le Qatar classe les décès parmi les travailleurs migrants peut masquer le nombre réel de personnes qui meurent d'une exposition à des températures élevées, selon de nouveaux témoignages compilés par BBC News Arabic.

Les travailleurs migrants et leurs familles ont appelé les États du Golfe et les gouvernements des pays auxquels ils appartiennent à mener des enquêtes plus approfondies pour faire la lumière les décès de travailleurs soupçonnés d'être morts à la suite d'une exposition à des températures très élevées ou à la suite d'"insolation".

Malgré le manque de données suffisantes, on estime que le nombre de travailleurs migrants d'Asie du Sud et du Sud-Est qui meurent chaque année aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Qatar, à Oman et à Bahreïn est d'environ 10 000 personnes par an, selon Fairsquare Projects, une organisation de défense des droits de l'homme basée à Londres.

Elle examine les conditions des travailleurs expatriés dans les pays du Conseil de coopération du Golfe.

Au cours des quinze dernières années, plus de 2 000 travailleurs népalais sont morts rien qu'au Qatar.

Une étude internationale récente a révélé que la cause du décès dans 517 cas survenus au cours des huit dernières années était une maladie cardiaque, peut-être à la suite d'un stress thermique - une cause évitable.

La BBC a demandé au gouvernement qatari de répondre aux allégations selon lesquelles il n'aurait pas signalé de décès dus à la chaleur et que la façon dont le Qatar classe les décès de travailleurs migrants pourrait masquer le nombre de personnes décédées des suites d'une exposition à la chaleur. Mais nous n'avons pas reçu de réponse de leur part.

Légende image, Mohammed Al-Obaidli, un responsable du ministère qatarien du Travail, a confirmé à la BBC que la vie des travailleurs migrants est "la responsabilité de l'État"

Le gouvernement des Émirats arabes unis a affirmé dans une déclaration récente qu'il avait ratifié neuf pactes de l'OIT concernant les droits des travailleurs migrants.

Il a également confirmé qu'il interdisait le travail entre 12 h 30 et 15 heures pendant la saison estivale, et a également indiqué qu'il faisait de la fourniture d'eau potable une condition contraignante, et avait ouvert une permanence téléphonique pour les travailleurs leur permettant de porter plainte et de dénoncer les employeurs qui ont violé la recommandation.

Le gouvernement des Émirats arabes unis insiste sur le fait qu'il est déterminé à aller de l'avant avec l'amélioration des conditions de travail.

Les familles des travailleurs décédés affirment que le manque d'informations sur les circonstances du décès de leurs proches empêche toute enquête sur la possibilité que de mauvaises conditions de travail ou une négligence aient pu jouer un rôle dans leur décès.

Aucune des familles des travailleurs décédés dans les pays du Golfe, avec qui la BBC s'est entretenue, n'a reçu de compensation de la part du gouvernement qatari, ce qui les a affectées financièrement et psychologiquement.

"Il nous est revenu dans une boîte"

Légende image, Dan, décédé à l'âge de 31 ans, a dit à son père qu'il avait décidé de quitter le Népal afin d'améliorer les conditions de sa famille.

Le mari de Sita, Dan, a quitté le Népal il y a sept ans pour travailler en Arabie saoudite puis au Qatar, installant des portes et des fenêtres sur des chantiers de construction.

"Il transpirait constamment et avait des saignements de nez à cause de la chaleur", raconte Sita. "Ses amis l'ont trouvé se tordant de douleur, alors ils l'ont emmené à l'hôpital, mais il est mort en chemin."

Le certificat de décès délivré à Dan indiquait que la cause du décès était un "arrêt cardiaque". Mais le Dr Ratna, cardiologue à l'hôpital universitaire de Tribhuvan à Katmandou, au Népal, a déclaré à la BBC : "dans les jours qui ont précédé la mort de Dan Bahadur, les températures étaient bien supérieures à 40°C."

Légende image, Le ministère de la Santé publique du Qatar a enregistré la cause du décès de Dan à la suite d'une "crise cardiaque".

Il poursuit en disant : "chaque ouvrier expatrié qui travaille constamment à des températures supérieures à 40 degrés Celsius et jusqu'à la fatigue est exposé à une forte probabilité de mourir subitement. Le certificat de décès de Dan Bahadur indique qu'il est décédé des suites d'un 'arrêt cardiaque', mais tous les êtres humains meurent à la suite d'un arrêt cardiaque".

La famille de Dan cherche toujours des réponses sur la cause de sa mort subite, et son père, Badam, a confié à la BBC : "il nous est revenu dans une boîte, dans une boîte blanche. Je ne comprends pas ce qui s'est passé."

Légende image, La femme de Dan, Sita, dit : "je pense toujours à la façon dont il nous aurait aidés s'il était vivant".

"Le travail en été est interdit"

Le Qatar fait l'objet d'une surveillance étroite quant au traitement qu'il réserve aux travailleurs migrants depuis qu'il a été choisi pour organiser la Coupe du monde de football 2022.

En 2014, un rapport du cabinet d'avocats DLA Piper International, qui représente le gouvernement qatari, recommandait "fortement" que Doha enquête sur les décès de travailleurs migrants par arrêt cardiaque.

Il est à noter que le gouvernement qatari a mis en place, depuis 2017, des mesures qui empêcheraient l'emploi des travailleurs migrants à des températures très élevées, limiteraient leurs heures de travail et amélioreraient les conditions de vie dans leurs camps d'hébergement.

Cependant, Amnesty International affirme que Doha n'a pas encore amélioré "les procédures d'enquête sur les décès de travailleurs migrants, déterminé et traité les véritables causes".

Légende image, Les températures dans la région du Golfe atteignent régulièrement 50 degrés Celsius et augmentent actuellement à deux fois la moyenne mondiale en raison du changement climatique.

Mohammed Al-Obaidli, un responsable du ministère qatarien du travail, qui est responsable des travailleurs migrants, a indiqué à la BBC : "travailler pendant la saison estivale est totalement interdit. Je dois le souligner à plusieurs reprises. La mort d'un travailleur est un grand problème pour nous. En fin de compte, la vie humaine est extrêmement importante et c'est la responsabilité de l'État".

Il a précisé: "s'il est prouvé que la véritable cause du décès était l'exposition au soleil et le travail au soleil pendant la saison estivale, l'entreprise sera punie et contrainte à indemniser la famille du travailleur."

On sait que les températures dans la région du Golfe atteignent régulièrement 50 degrés Celsius et augmentent actuellement deux fois la moyenne mondiale en raison du changement climatique.