Indice de masse corporelle : pourquoi la méthode de définition de l'obésité pourrait être erronée

Rafael Abuchaibe

BBC News Mundo

il y a 28 minutes

"Poids, taille..."

C'est ainsi que commence généralement un rendez-vous chez le médecin en 2022, mais cela pourrait aussi être comme ça en 1972 ou en 1922.La plupart du temps, ces informations de base sur notre anatomie sont entrées dans une formule mathématique pour définir ce que l'on appelle l'indice de masse corporelle (IMC).

Depuis plus de 40 ans, la formule simple permettant d'établir l'IMC, qui consiste à diviser le poids d'un patient (en kilogrammes) par le carré de sa taille (en mètres), aide les médecins, les courtiers d'assurance et même les moniteurs de gymnastique à classer les gens dans l'un des quatre camps suivants : poids insuffisant, normal, surpoids et obésité.

Mais malgré la simplicité et la praticité de l'IMC en tant qu'outil de mesure, un nombre croissant d'experts remettent en question la valeur de cet indice en tant qu'outil de diagnostic.

Légende image, On ne peut rien interpréter de la santé d'une personne en regardant simplement son IMC.

"Vous ne pouvez pas interpréter quoi que ce soit sur la santé d'une personne simplement en regardant son IMC", déclare Kendrin Sonneville, professeur de sciences nutritionnelles à l'université du Michigan, à BBC News Mundo, le service en langue espagnole de la BBC.

Une mesure statistique

Pour comprendre les arguments de ce débat, il faut remonter aux origines de l'IMC.

La formule permettant de mesurer l'IMC est née grâce au mathématicien, astronome et statisticien belge Lambert Adolphe Quetelet en 1832.Quetelet est considéré comme l'un des "fondateurs des sciences sociales", explique Garabed Eknoyan, néphrologue au Baylor College of Medicine de Houston, au Texas, dans une étude réalisée en 2007.

"Au moment où il a créé son indice, Quetelet ne s'intéressait pas à l'obésité", ajoute-t-il. "Son souci était de définir les caractéristiques de "l'homme normal" et d'adapter la distribution à la règle."

Quetelet était obsédé par la compréhension de la façon dont les tendances probabilistes se reflétaient dans les populations humaines et a commencé à étudier la relation entre la taille et le poids.

Ses études pionnières sur la croissance humaine l'ont amené à conclure qu'à l'exception des poussées de croissance qui suivent la naissance et la puberté, "la prise de poids est égale au carré de la taille", a déclaré M. Eknoyan.

C'est alors qu'est né ce que l'on a appelé pendant plus d'un siècle l'indice Quetelet.

Le rôle de l'assurance

En 1972, les compagnies d'assurance américaines ont commencé à estimer le niveau de risque de leurs clients en comparant leur poids au poids moyen d'individus similaires.

Les clients considérés comme "à haut risque" payaient plus.

Furieux de cette situation, le physiologiste Ancel Keys a mené une étude sur 7 000 personnes en bonne santé pour montrer que la formule utilisée par les assureurs était compliquée et inefficace. L'outil utilisé par Keys était l'indice de Quetelet.

Avec un seul changement de "marque" - de l'indice de Quetelet à l'indice de masse corporelle - la formule est devenue la mesure standard pour établir le poids santé de tout individu. Ce titre est encore valable aujourd'hui.

"La raison pour laquelle nous l'utilisons est très bête", explique Rekha Kumar, endocrinologue à l'hôpital universitaire Weill Cornell de New York, à BBC News World.

"C'est un outil très bon marché et rapide à calculer, et les alternatives pour effectuer une mesure similaire sont coûteuses, compliquées et difficiles d'accès."

Mais l'IMC fonctionne-t-il ou non ?

"L'IMC n'est pas conçu pour être appliqué au niveau individuel", déclare à BBC News World Kendrin Sonneville, professeur de sciences nutritionnelles à l'université du Michigan (États-Unis).

"C'est une mesure conçue pour caractériser les populations, comme en moyenne, quelle est la taille corporelle d'une population particulière et dans quelle mesure cela a changé au fil du temps."

Et il existe un large éventail de facteurs qui influent sur le poids et la santé d'une personne.

"Les gens se sentent très mal si on leur dit que leur IMC est trop élevé, ou les gens supposent qu'ils sont en bonne santé si leur IMC est normal", explique Rekha Kumar.

"Et rien de tout cela n'est nécessairement vrai. L'IMC n'est qu'un outil pour attirer l'attention sur ce qui pourrait être un problème de santé, mais ce n'est pas un bon outil utilisé isolément pour faire des hypothèses sur la santé d'une personne."

La nutritionniste néo-zélandaise Lucy Carey déclare à BBC News World que l'IMC "ne fournit aucun type d'information pouvant être utilisé pour déterminer l'état de santé d'un individu".

"Cela pourrait être utile au niveau de la population, pour identifier les tendances dans le temps".

D'autres critiques ont des opinions encore plus radicales.

"Le calcul de l'IMC d'une personne ne présente vraiment aucun avantage", affirme Jeffrey Hunger, professeur associé de psychologie à l'université de Miami, aux États-Unis.

Nous devons nous éloigner de cette vision "manichéenne" qui ne fait que perpétuer la croyance que cette mesure pourrait être valable. L'IMC mérite de figurer dans la grande corbeille de l'histoire", déclare M. Hunger.

Le côté obscur de l'IMC

"Un père me racontait son expérience avec une infirmière, raconte la nutritionniste Carey.

" L'infirmière lui a dit que son fils de 4 ans était trop lourd pour sa taille. Cet enfant de 4 ans a commencé à arrêter de manger, disant qu'il était 'trop gros'."

Carey rencontre ce genre de cas en permanence, c'est pourquoi elle a écrit une chronique pour le New Zealand Medical Journal sur les risques liés à l'utilisation de l'IMC pour déterminer si un enfant a un poids sain ou non.

Mais les effets ne se résument pas à des problèmes d'image, affirme Carey. Il y a aussi le risque d'affecter d'autres habitudes dans la vie.

"Si nous mettons trop l'accent sur leur corps et qu'ils ne perdent pas de poids, nous courons le risque de dire 'cela n'avait pas de sens' et ils peuvent finir par abandonner les bonnes habitudes qu'ils ont créées", déclare-t-il à la BBC.

"Je le constate à chaque fois. Des patients qui arrêtent de faire du sport parce qu'ils n'ont pas perdu de poids, alors qu'ils amélioraient considérablement leur capacité cardiorespiratoire."

Le professeur Sonneville est d'accord. "De nombreuses preuves montrent que lorsque l'on se concentre sur le poids et que l'on fait en sorte que les gens se sentent mal à propos de leur poids, il y a un effet contre-intuitif sur le comportement. Ils se sentent moins motivés".

Que peut-on faire ?

Les experts que nous avons interrogés s'accordent à dire qu'il faut changer la façon dont la médecine est pratiquée, en misant moins sur les tendances et plus sur l'individu.

"Nos systèmes et nos structures sont très axés sur le poids. Notre formation à l'école de médecine est basée sur des mesures comme l'IMC. Mais ce n'est pas parce que nous l'avons toujours fait de cette façon que c'est bien", déclare M. Sonneville.

"Nous disposons de suffisamment d'informations pour savoir que nous devons changer, et je pense que ceux qui ont pratiqué la médecine à partir d'un point de vue unique devront s'adapter aux nouvelles idées et reconnaître les dégâts qu'ils ont causés en se concentrant autant sur le poids et l'IMC", dit-il.

La nutritionniste Carey assure que le changement d'approche nécessitera de moins se fier à des outils numériques tels que l'IMC.