Nutrition : le tamarin et ses 6 principaux avantages pour la santé

Nicola Shubrook – Nutritionniste agréé

BBC Food

il y a 39 minutes

Qu'est-ce que le tamarin et est-il bon pour vous ? Nicola Shubrook, nutritionniste diplômée, explique les principaux bienfaits de ce fruit.

Qu'est-ce que le tamarin ?

Le tamarin est un type de fruit tropical qui provient du tamarinier, originaire d'Afrique mais qui pousse également dans d'autres régions tropicales, dont l'Inde. Le tamarinier produit des cosses en forme de haricot qui contiennent des graines et une pulpe fibreuse. Lorsque ces cosses mûrissent, la pulpe devient pâteuse et prend un goût aigre-doux.

Le tamarin est probablement plus connu pour son utilisation dans les plats asiatiques, mexicains et caribéens, et il est généralement acheté sous forme de pâte ou de purée, mais il peut également être acheté sous forme de gousses brutes, de bloc pressé et de concentré de tamarin.

Avantages nutritionnels du tamarin

100g de tamarin contient environ

- 238 kcal/1011 KJ

- 2,3 g de protéines

- 62,5 g de glucides

- 5,1 g de fibres

- 0,6 g de lipides

- 1,9 mg de niacine

- 14ug de folate

- 3,5 mg de vitamine C

- 30 UI Vitamine A

- 628 mg de potassium

- 74 mg de calcium

- 92 mg de magnésium

- 2,8 mg de fer

Quels sont les 6 principaux avantages du tamarin pour la santé ?

1. Une riche source d'antioxydants

La pulpe du tamarin est riche en nombreux phytonutriments qui agissent comme de puissants antioxydants alimentaires et peuvent renforcer l'efficacité des défenses immunitaires naturelles de l'organisme. Les antioxydants sont nécessaires pour réduire l'impact inflammatoire du stress oxydatif.

2. Peut avoir des propriétés anticancéreuses

Dans une étude animale de 2014, l'extrait de graines de tamarin a réduit les marqueurs de stress oxydatif et a retardé la progression du carcinome rénal. Ceci est dû à son effet antioxydant, et au fait que l'extrait de graines de tamarin a des propriétés d'induction d'enzymes antioxydantes et un effet de blocage des voies de signalisation liées au cancer.

3. Peut améliorer la santé cardiaque et le cholestérol

Le tamarin étant riche en polyphénols et en flavonoïdes, il a été démontré qu'il diminue le cholestérol LDL et augmente le cholestérol HDL, réduisant ainsi le risque d'athérosclérose. On a également constaté que la pulpe séchée avait des effets antihypertenseurs, réduisant la pression sanguine diastolique.

4. Offre des bienfaits pour la protection du foie

La maladie du foie gras, ou hépatostéatose, est en augmentation dans le monde occidental, et il a été démontré que l'extrait de tamarinier a un effet protecteur pour le foie, car il contient des antioxydants appelés procyanidines, qui contrent les dommages causés par les radicaux libres au foie.

5. Offre des avantages antimicrobiens naturels

Les composés naturels présents dans l'extrait de tamarin ont le potentiel d'être utilisés comme un antimicrobien naturel contre les micro-organismes pathogènes. Plus précisément, un composé appelé lupéol a été identifié pour ses propriétés antibactériennes.

6. Peut offrir des effets antidiabétiques

L'effet anti-inflammatoire de l'extrait de graines de tamarin a été démontré comme offrant des avantages potentiels de protection et améliorant la régulation de la glycémie chez les personnes atteintes de diabète.

Le tamarin est-il sans danger pour tout le monde ?

En tant qu'aliment, le tamarin fait partie de la famille des légumineuses et peut donc provoquer une réaction allergique chez certaines personnes. Le tamarin peut abaisser le taux de sucre dans le sang et doit donc être utilisé avec précaution si vous êtes diabétique. Il peut également avoir un effet laxatif s'il est consommé en grande quantité.

La méthode la plus simple consiste à acheter de la pâte de tamarin et à l'utiliser pour préparer des sauces, des marinades, des currys et d'autres plats comme le pad thaï. Si vous utilisez un bloc compressé, déchirez la quantité requise et faites-le tremper dans de l'eau chaude pendant 10 minutes. Mélangez ensuite le tout, passez au tamis, jetez la pulpe et utilisez le liquide. Pour le concentré de tamarin, mélangez 15 ml de tamarin avec 4 à 6 cuillères à soupe d'eau chaude.

Nicola Shubrook est thérapeute nutritionnelle et travaille avec des clients privés et des entreprises. Elle est membre accréditée de la British Association for Nutrition and Lifestyle Medicine (BANT) et du Complementary & Natural Healthcare Council (CNHC). Pour en savoir plus, rendez-vous sur urbanwellness.co.uk.