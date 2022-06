Plastique : que se passerait-il si nous arrêtions de l'utiliser ?

Kelly Oakes

BBC Future

il y a une heure

Crédit photo, Alamy

Sur les 8 300 millions de tonnes de plastique vierge produites jusqu'à la fin de 2015, 6 300 millions de tonnes ont été jetées.

La plupart de ces déchets plastiques sont encore parmi nous, ensevelis dans des décharges ou polluant l'environnement. Des microplastiques ont été trouvés dans la glace de mer de l'Antarctique, dans les entrailles d'animaux qui vivent dans les tranchées océaniques les plus profondes, et dans l'eau potable du monde entier.

En fait, les déchets plastiques sont désormais si répandus que des chercheurs ont suggéré qu'ils pourraient servir d'indicateur géologique de l'Anthropocène.

Mais que se passerait-il si nous pouvions, d'un coup de baguette magique, éliminer tous les plastiques de nos vies ? Pour le bien de la planète, ce serait une perspective tentante, mais nous découvririons rapidement à quel point le plastique s'est infiltré dans tous les aspects de notre existence. La vie telle que nous la connaissons est-elle possible sans le plastique ?

L'homme utilise des matériaux ressemblant à du plastique, comme la gomme-laque - fabriquée à partir d'une résine sécrétée par des insectes lacrymogènes - depuis des milliers d'années.

Mais les plastiques tels que nous les connaissons aujourd'hui sont une invention du XXe siècle : La bakélite, le premier plastique fabriqué à partir de combustibles fossiles, a été inventée en 1907.

Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que la production de plastiques synthétiques destinés à un usage autre que militaire a vraiment décollé.

Depuis lors, la production de plastique a augmenté presque chaque année, passant de deux millions de tonnes en 1950 à 380 millions de tonnes en 2015. Si elle se poursuit à ce rythme, le plastique pourrait représenter 20 % de la production de pétrole en 2050.

Aujourd'hui, l'industrie de l'emballage est de loin le plus gros utilisateur de plastique vierge. Mais nous utilisons également le plastique de nombreuses manières plus durables : il est présent dans nos bâtiments, nos transports et d'autres infrastructures vitales, sans parler de nos meubles, appareils électroménagers, téléviseurs, tapis, téléphones, vêtements et d'innombrables autres objets du quotidien.

Tout cela signifie qu'un monde entièrement dépourvu de plastique est irréaliste. Mais imaginer comment nos vies changeraient si nous perdions soudainement l'accès au plastique peut nous aider à trouver comment forger une nouvelle relation plus durable avec lui.

Dans les hôpitaux, la perte de plastique serait dévastatrice. "Imaginez que vous essayez de faire fonctionner une unité de dialyse sans plastique", explique Sharon George, maître de conférences en durabilité environnementale et technologie verte à l'université de Keele, au Royaume-Uni.

Le plastique est utilisé dans les gants, les tubes, les seringues, les poches à sang, les tubes à échantillons, etc. Depuis la découverte de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) en 1996 - causée par des protéines mal repliées appelées prions qui peuvent survivre aux processus normaux de stérilisation des hôpitaux - les instruments chirurgicaux réutilisables standard ont même été remplacés par des versions à usage unique pour certaines opérations. Selon une étude, une seule opération d'amygdalectomie dans un hôpital britannique peut entraîner plus de 100 déchets plastiques distincts. Si certains chirurgiens affirment que le plastique à usage unique est surutilisé dans les hôpitaux, à l'heure actuelle, de nombreux articles médicaux en plastique sont essentiels, et des vies seraient perdues sans eux.

Certains articles en plastique de tous les jours sont également essentiels à la protection de la santé. Les préservatifs et les diaphragmes figurent sur la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé, et les masques faciaux - y compris les masques chirurgicaux et les respirateurs en plastique, ainsi que les masques en tissu réutilisables - ont contribué à ralentir la propagation du virus Covid-19. "Un masque que vous avez pour le Covid est lié à notre sécurité et à celle des autres", dit George. "L'impact de son retrait pourrait être la perte de vies humaines, si vous le retirez à grande échelle".

Crédit photo, Alamy

Notre système alimentaire s'effondrerait aussi rapidement. Nous utilisons les emballages pour protéger les aliments contre les dommages en transit et les conserver assez longtemps pour atteindre les rayons des supermarchés, mais aussi pour la communication et le marketing. "Je ne peux pas imaginer comment [le plastique] serait complètement remplacé dans notre système", déclare Eleni Iacovidou, maître de conférences en gestion environnementale à l'université Brunel de Londres.

Les consommateurs ne seraient pas les seuls à devoir changer leurs habitudes : les chaînes d'approvisionnement des supermarchés, optimisées pour la vente de produits emballés, devraient être révisées. Entre-temps, les produits hautement périssables qui doivent parcourir de longs trajets entre la ferme et le supermarché, comme les asperges, les haricots verts et les baies, pourraient se retrouver dans les champs, sans être cueillis.

Si nous pouvions résoudre ces problèmes de chaîne d'approvisionnement, les fruits et légumes pourraient être vendus en vrac, mais nous devrions peut-être faire nos courses plus fréquemment. Une étude menée par l'organisation britannique WRAP, spécialisée dans la réduction des déchets, a révélé que les emballages en plastique prolongeaient la durée de conservation des brocolis d'une semaine lorsqu'ils étaient conservés au réfrigérateur et de 1,8 jour pour les bananes à température ambiante. En fait, la recherche a révélé que le gaspillage alimentaire pourrait même être réduit en vendant les fruits et légumes en vrac, car cela permet aux gens de n'acheter que ce dont ils ont besoin.

Même les boîtes de tomates et de haricots ne seraient plus disponibles - elles sont recouvertes d'un revêtement plastique pour protéger les aliments - et nous devrions donc acheter des légumes secs dans des sacs en papier et les cuisiner à la maison. "Nous devrons donc acheter des légumes secs dans des sacs en papier et les cuisiner à la maison à la place. "Je pense que nous devons être un peu plus mal à l'aise".

Le remplacement des emballages en plastique aurait des répercussions sur l'environnement. Si le verre présente certains avantages par rapport au plastique, comme le fait d'être recyclable à l'infini, une bouteille en verre d'un litre peut peser jusqu'à 800 g, contre 40 g pour une bouteille en plastique. Les bouteilles en verre ont donc un impact environnemental global plus élevé que les récipients en plastique pour le lait, les jus de fruits et les boissons gazeuses, par exemple. Lorsque ces bouteilles et bocaux plus lourds doivent être transportés sur de longues distances, les émissions de carbone augmentent encore plus. Et si les véhicules dans lesquels ils sont transportés ne contiennent pas de plastique, ils seront eux-mêmes plus lourds, ce qui signifie encore plus d'émissions.

D'une certaine manière, changer les emballages alimentaires serait la partie la plus facile. Vous achetez peut-être du lait dans une bouteille en verre, mais l'industrie laitière utilise des tubes en plastique pour transporter le lait de la vache à la bouteille. Même si vous achetez des légumes en vrac, des feuilles de paillis en plastique peuvent avoir aidé l'agriculteur qui les a cultivés à économiser de l'eau et à éloigner les mauvaises herbes. Sans le plastique, l'agriculture industrielle telle que nous la connaissons serait impossible.

Au lieu de cela, nous aurions besoin de chaînes alimentaires plus courtes - pensez aux magasins de produits agricoles et à l'agriculture soutenue par la communauté. Mais comme plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd'hui dans des villes, cela nécessiterait d'énormes changements dans le lieu et la manière dont nous cultivons les aliments. Ce n'est pas une tâche impossible, mais "nous devons y consacrer du temps et réduire la quantité de produits que nous consommons", estime Mme Iacovidou.

Crédit photo, Getty Images

Vivre sans plastique nécessiterait également un changement dans notre façon de nous habiller. En 2018, 62 % des fibres textiles produites dans le monde étaient synthétiques, fabriquées à partir de produits pétrochimiques. Alors que le coton et d'autres fibres naturelles comme le chanvre seraient de bons substituts pour certains de nos vêtements, l'augmentation de la production pour répondre à la demande actuelle aurait un coût. Le coton pousse déjà sur 2,5 % des terres arables dans le monde, mais cette culture représente 16 % de l'utilisation d'insecticides, mettant en danger la santé des agriculteurs et contaminant les réserves d'eau. Sans plastique, nous devrions abandonner la mode rapide au profit d'articles plus durables que nous pouvons porter encore et encore.

Nous serions également rapidement à court de chaussures. Avant l'apparition des plastiques synthétiques, les chaussures étaient souvent fabriquées en cuir. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes sur Terre, et nous en consommons beaucoup plus de paires chacune : 20,5 milliards de paires de chaussures ont été fabriquées en 2020. "Nous ne pourrions pas passer à des chaussures en cuir pour chaque personne sur la planète... c'est tout simplement irréalisable", déclare George.

Un monde sans plastique aurait toutefois des avantages : nous échapperions aux effets néfastes qu'il a sur notre santé.

La transformation du pétrole et du gaz en plastique dégage des gaz toxiques qui polluent l'air et ont un impact sur les communautés locales. De plus, les produits chimiques ajoutés lors de la production de plastique peuvent perturber le système endocrinien, qui produit des hormones régulant notre croissance et notre développement. Deux des produits chimiques perturbateurs endocriniens (PCE) les mieux étudiés sont les phtalates, utilisés pour assouplir le plastique mais également présents dans de nombreux cosmétiques, et le bisphénol A (BPA), utilisé pour durcir le plastique et couramment employé dans le revêtement des boîtes de conserve.

"Bien que ces phtalates ou le BPA soient importants pour la structure du plastique, ils ne sont pas chimiquement liés à celui-ci", explique Shanna Swan, professeur de médecine environnementale et de santé publique à l'école de médecine Icahn du Mount Sinai à New York. Cela signifie que lorsque ces produits chimiques sont utilisés dans les emballages alimentaires, ils peuvent s'infiltrer dans les aliments eux-mêmes et se retrouver dans notre organisme.

Certains phtalates peuvent diminuer la production de testostérone, réduisant ainsi le nombre de spermatozoïdes et augmentant les problèmes de fertilité chez les hommes. Le BPA, quant à lui, imite les œstrogènes et a été associé à un risque accru de problèmes de reproduction chez les femmes. Mais les effets vont au-delà de la fertilité. "L'ampleur des influences potentiellement perturbatrices des EDC est frappante", écrit Swan dans son livre Count Down. "Ils ont été liés à de nombreux effets néfastes sur la santé dans presque tous les systèmes biologiques, non seulement le système reproducteur, mais aussi les systèmes immunologique, neurologique, métabolique et cardiovasculaire."

L'exposition aux EDC pendant les périodes critiques de la croissance du fœtus peut avoir des effets durables. "Si la mère est enceinte, et qu'elle est exposée à des plastiques ou à d'autres produits chimiques qui altèrent le développement de son fœtus, ces changements sont des changements à vie, irréversibles", explique Swan. Cela signifie que, même si l'abandon pur et simple des plastiques réduirait notre exposition, leurs effets se feraient sentir pendant au moins les deux générations suivantes. "L'exposition de votre grand-mère a une incidence sur votre santé génésique et votre santé en général", ajoute M. Swan.

Crédit photo, Getty Images

À un moment donné, il faudra s'occuper du plastique qui se trouve déjà dans les océans. Pourrons-nous un jour tout nettoyer ? "Certains matériaux se trouvent sur le fond marin et ne vont nulle part, ils font partie de l'écosystème", explique Chelsea Rochman, professeur adjoint au département d'écologie et de biologie évolutive de l'université de Toronto. Mais avec les plastiques flottants, dit-elle, nous avons une chance de nous battre.

Les chercheurs pensent désormais que la plupart des plastiques flottant dans l'océan finiront par être rejetés ou enfouis le long de nos côtes. À l'heure actuelle, certains de ces plastiques sont éliminés à l'aide de pièges à ordures et du bon vieux nettoyage des plages. Si l'on continuait à les éliminer, cela ferait une différence pour la faune marine. "Il y aurait moins d'animaux échouant sur la plage avec des plastiques dans le ventre, et moins d'enchevêtrements", explique M. Rochman. "Une grande partie de ce qui est ingéré par les animaux n'est pas ce qui se trouve en haute mer, mais ce qui se trouve sur la côte."

En retirant les plus gros morceaux de déchets plastiques, on empêcherait également leur décomposition en microplastiques. La plupart des microplastiques trouvés loin des côtes datent des années 1990 ou d'avant, ce qui suggère que les gros morceaux mettent des décennies à se décomposer. Cela signifie que si nous arrêtions simplement d'ajouter de nouvelles pollutions plastiques dans les océans demain, les microplastiques continueraient à augmenter au cours des prochaines décennies - mais en éliminant également les débris existants, nous pourrions arrêter cette augmentation. "Peut-être arriverons-nous à un moment où chaque animal que nous sortirons de l'eau ne contiendra plus de microplastiques", déclare M. Rochman.

Dans un monde sans plastique, il pourrait être tentant de fabriquer de nouveaux types de plastique à partir de plantes.

Les plastiques biosourcés qui ont beaucoup des mêmes qualités que les plastiques pétrochimiques sont déjà utilisés. L'acide polylactique (PLA) à base d'amidon de maïs, par exemple, est utilisé pour fabriquer des pailles presque impossibles à distinguer de leurs homologues en plastique issu de combustibles fossiles - contrairement aux pailles en papier qui peuvent finir détrempées avant que vous n'ayez fini de boire. Les plastiques biosourcés peuvent être fabriqués à partir des parties comestibles de plantes comme le sucre ou le maïs, ou à partir de matières végétales impropres à la consommation, comme la bagasse, la pulpe qui reste après le broyage de la canne à sucre. Certains plastiques biosourcés, mais pas tous, sont biodégradables ou compostables. Mais la plupart de ces plastiques doivent encore être traités avec soin, souvent dans des installations industrielles de compostage, afin de s'assurer qu'ils ne persistent pas dans l'environnement - nous ne pouvons pas simplement les jeter à la mer et espérer que tout ira bien.

Même si nous créons l'infrastructure nécessaire pour les composter, les plastiques biosourcés ne sont pas forcément meilleurs pour l'environnement, du moins pas tout de suite. "Je pense qu'au début, nous verrions tous les impacts augmenter", déclare Stuart Walker, chercheur à l'université d'Exeter et auteur d'une récente étude sur les impacts environnementaux des plastiques biosourcés et fossiles.

Crédit photo, Getty Images

Le défrichage des terres pour les cultures aurait un impact sur les écosystèmes et la biodiversité. Les engrais et les pesticides sont associés à des émissions de carbone et peuvent polluer les rivières et les lacs locaux. Une étude a révélé que le remplacement des plastiques issus de combustibles fossiles par des alternatives biosourcées pourrait nécessiter entre 300 et 1650 milliards de mètres cubes d'eau (300-1650 trillions de litres) chaque année, soit entre 3 et 18 % de l'empreinte hydrique moyenne mondiale. Les cultures vivrières pourraient finir par être utilisées pour produire du plastique, ce qui mettrait en péril la sécurité alimentaire. Une fois cultivées, les cultures doivent être davantage raffinées pour atteindre l'équivalent biosourcé du pétrole brut, ce qui nécessite de l'énergie et entraîne des émissions de carbone.

Mais il est difficile de comparer l'impact environnemental des bioplastiques à celui des plastiques conventionnels, notamment parce que les plastiques à base de combustibles fossiles ont une longueur d'avance. "Nous fabriquons ces produits depuis si longtemps et à une telle échelle que nous sommes vraiment bons dans ce domaine", explique M. Walker. "Avec le temps, cela changerait et nous verrions qu'avec les bioplastiques, les émissions diminueraient." À mesure que les pays du monde entier décarbonisent leur approvisionnement en électricité, les émissions de carbone liées à la production de plastiques biosourcés diminueraient encore.

Cependant, la fabrication de plastique à partir de plantes ne résoudrait pas nécessairement les problèmes de santé liés à ce matériau. Bien que les recherches sur le sujet soient rares, il est probable que des additifs similaires à ceux utilisés dans les plastiques conventionnels soient également utilisés dans les alternatives biosourcées, explique Iacovidou. En effet, les propriétés dont les matériaux ont besoin sont les mêmes. "Ce qui me préoccupe le plus, c'est le devenir des additifs", dit-elle. Si les plastiques biosourcés sont mélangés à des déchets alimentaires et compostés, ce qui se trouve dans le plastique entre dans notre système alimentaire.

Il est clair que le remplacement d'un matériau par un autre ne résoudra pas tous nos problèmes de plastique.

On s'efforce déjà de déterminer quels plastiques sont inutiles, évitables et problématiques, et plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la région des îles du Pacifique, ont l'intention de les éliminer progressivement. Pour aller encore plus loin, nous pourrions décider de n'utiliser que les plastiques dont nous avons vraiment, vraiment besoin. Dans un récent chapitre de son livre, George décrit un cadre qui nous aide à déterminer quels plastiques sont vitaux. En se demandant si l'article en question répond à un besoin essentiel - comme la nourriture, le logement ou la médecine - et si le fait de réduire la quantité de matériau ou de remplacer le plastique par autre chose affecterait son utilisation, nous pouvons commencer à voir quels sont les plastiques dont nous pouvons ou ne pouvons pas nous passer.

Mais ces plastiques essentiels sont spécifiques au contexte et ne sont pas gravés dans la pierre. Dans certains endroits, la seule eau potable est en plastique, par exemple. "Cela signifie que nous devons y développer des infrastructures d'eau potable afin de ne pas dépendre d'eau conditionnée, mais pour l'instant, ce [plastique] est nécessaire", explique Jenna Jambeck, professeur d'ingénierie environnementale à l'université de Géorgie.

Il serait essentiel de réfléchir à l'ensemble du cycle de vie de tout nouveau matériau, y compris à ce que nous en faisons lorsqu'il ne remplit plus sa fonction. "Nous avons un peu oublié que le recyclage n'est pas l'étalon-or de ce que nous pouvons faire d'un matériau lorsque nous n'en avons plus besoin", explique M. Walker.

Avec des collègues de l'université de Sheffield, il a étudié l'impact environnemental des emballages jetables et réutilisables pour les plats à emporter. Ils ont découvert qu'un récipient en plastique durable n'avait besoin d'être utilisé qu'entre deux et trois fois pour être meilleur, en termes d'impact climatique, qu'un récipient en polypropylène à usage unique, même en tenant compte du lavage. Les récipients en acier inoxydable atteignent le même seuil de rentabilité après 13 utilisations. Heureusement, les plats à emporter n'auraient pas à disparaître dans un monde sans plastique.

Le plus grand changement auquel nous serions confrontés serait donc la réévaluation de notre culture du jetable. Nous devrions changer non seulement notre façon de consommer des articles - des vêtements et de la nourriture aux machines à laver et aux téléphones - mais aussi notre façon de les produire. "Nous sommes trop prompts à acheter des produits bon marché et jetables, alors que nous devrions fabriquer des produits compatibles et plus standardisés, afin de pouvoir les échanger et les réparer", explique George.

Sans plastique, nous devrions peut-être même changer notre façon de parler de nous-mêmes. Le terme "consommateur" est par nature un terme à usage unique", dit Walker. Dans un monde où les emballages sont réutilisés et réaffectés, et non jetés, nous pourrions devenir des citoyens.