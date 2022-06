Nutrition : comment votre régime alimentaire peut traiter les maladies

L'un des plus anciens textes médicaux au monde est le papyrus Ebers, une compilation de 110 pages de traitements et de remèdes rédigée aux alentours de 1500 avant J.-C. Le texte, trouvé entre les jambes d'un corps momifié dans une tombe égyptienne, contient des instructions sur les plantes à consommer pour traiter diverses maladies, donnant 811 prescriptions pour un large éventail de troubles allant des maladies mentales aux morsures de crocodiles.

Puis vint le "Corpus hippocratique", souvent attribué au médecin grec antique Hippocrate, largement considéré comme le père de la médecine occidentale moderne (bien que les spécialistes pensent aujourd'hui que le recueil a été rédigé par de nombreux guérisseurs qui ont suivi Hippocrate). Parmi les remèdes, on trouve le miel pour traiter l'insomnie et les plaies infectées, la cerise d'hiver pour améliorer la vue et guérir les maux de dents, le basilic utilisé pour adoucir l'intestin et aider à l'inflammation, et la gomme arabique pour la contraception. Au total, 40 % des remèdes de la collection étaient fabriqués à partir de 44 plantes, dont 34 étaient également consommées comme aliments.

L'utilisation d'aliments pour assurer une longue vie a été abordée dans la médecine traditionnelle chinoise, méditerranéenne et ayurvédique et dans de nombreux autres textes anciens. Aujourd'hui encore, ces textes continuent d'inspirer les tendances contemporaines en matière de bien-être. Et dans certaines régions du monde, les populations indigènes et les communautés tribales continuent d'utiliser des centaines de plantes comestibles comme médicaments en les intégrant à leur régime alimentaire.

Cependant, la majorité de la population mondiale dépend de systèmes de santé modernes dans lesquels l'alimentation joue un rôle relativement faible dans le traitement ou la prévention des maladies. Au contraire, l'alimentation a été largement vilipendée en tant que cause sous-jacente des maladies métaboliques et cardiovasculaires dues à la surconsommation et à une mauvaise alimentation. Mais il existe aujourd'hui un consensus croissant sur le fait qu'une alimentation saine peut non seulement permettre de prévenir ces problèmes de santé, mais aussi de traiter les maladies.

Comment pouvons-nous améliorer l'alimentation des populations du monde entier pour prévenir les maladies ? Les aliments pourraient-ils à nouveau être utilisés comme médicaments ?

De nombreuses plantes comestibles du quotidien ont inspiré des médicaments que vous pouvez trouver chez vous. Leur capacité à synthétiser des composés qui nous sont utiles fait d'elles des aides précieuses pour la chimie. "Les plantes sont en fait de brillants chimistes, elles ont déjà fait une grande partie du travail pour les humains", explique Melanie-Jayne Howes, directrice de recherche en phytochimie et pharmacognosie (l'étude des médicaments d'origine naturelle) aux Royal Botanic Gardens Kew, au Royaume-Uni.

"Plutôt que de devoir partir de zéro pour synthétiser un nouveau médicament, ce qui peut demander beaucoup de temps, d'efforts et de ressources chimiques, il peut être plus efficace d'utiliser une substance chimique végétale comme matière première pour concevoir et développer un médicament, car les étapes de la production de ce médicament particulier peuvent être réduites", ajoute Howes.

Les premières découvertes de certains produits chimiques dans les plantes comestibles qui ont inspiré le développement de nouveaux médicaments ont pu être accidentelles ou fortuites dans certains cas, ou basées sur la façon dont ces plantes étaient utilisées traditionnellement, mais leur présence dans des cultures comestibles largement répandues peut aider les scientifiques à les trouver plus facilement.

"Je définirais l'alimentation en tant que médecine comme l'incorporation de l'alimentation et de la nutrition dans le système de santé", déclare Dariush Mozaffarian, doyen de la Friedman School of Nutrition Science and Policy de l'université Tufts, dans le Massachusetts (États-Unis). "Et la science dit très clairement que cela peut être fait pour guérir et prévenir les maladies. L'alimentation et la nutrition sont la principale cause de mauvaise santé dans presque tous les pays du monde. Pourtant, les systèmes de santé, les discussions sur les soins de santé et le financement des soins de santé ignorent largement cette réalité."

Mais les scientifiques découvrent également des moyens d'utiliser l'alimentation pour modifier le cours des maladies en fournissant des repas médicalement adaptés aux patients souffrant de maladies chroniques ou en prescrivant des produits spécifiques à ceux qui souffrent de maladies sensibles au régime alimentaire comme le diabète, l'obésité ou l'hypertension artérielle. Il a été démontré que la distribution de repas adaptés aux besoins nutritionnels des patients atteints de cancer, de VIH ou de diabète, par exemple, permettait de réduire de près de moitié les admissions ultérieures à l'hôpital des personnes bénéficiant du régime adapté et de diminuer jusqu'à 16 % les coûts globaux des soins de santé. Aux États-Unis, des chercheurs mènent également des essais dans le cadre desquels des aliments frais soigneusement choisis sont prescrits à des patients atteints de diabète de type 2 et à des mères à faibles revenus - une approche connue sous le nom de "farmacy" - afin d'améliorer leur santé. De nombreux hôpitaux comptent des diététiciens spécialisés parmi leur personnel afin d'améliorer le rétablissement de leurs patients grâce à une meilleure alimentation.

Mais le concept consistant à traiter les aliments comme des médicaments pourrait avoir un impact beaucoup plus large sur la santé humaine.

On estime que dix aliments seulement jouent un rôle dans près de la moitié des décès dus aux maladies cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux et au diabète de type 2 survenant chaque année aux États-Unis. Ces décès sont dus à une consommation insuffisante de noix, de graines, de fruits de mer oméga-3, de légumes, de fruits et de céréales, ou à une consommation excessive de sodium, de viande transformée et de boissons sucrées.

Historiquement, dans la plupart des pays développés, les conseils de santé se sont concentrés sur les "mauvais" aliments et sur la limitation de la consommation d'ingrédients potentiellement dangereux comme le sucre et le sel. Mais on prend de plus en plus conscience que, même dans les pays riches, une grande partie de la population n'a pas accès à des aliments contenant les nutriments dont elle a besoin pour rester en bonne santé.

Le monde n'était déjà pas sur la bonne voie pour atteindre l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) d'éliminer la faim dans le monde d'ici à 2030, mais la pandémie de Covid-19 a fait reculer cet objectif encore davantage. La malnutrition - qui recouvre toutes les formes d'alimentation inadéquate, y compris le manque de nutriments essentiels dans votre régime alimentaire et l'obésité - est un problème qui touche des personnes dans le monde entier, y compris dans des pays développés comme les États-Unis et le Royaume-Uni. L'OMS estime que deux milliards de personnes souffrent de malnutrition et que 928 millions de personnes, soit 12 % de la population mondiale, seront en situation d'insécurité alimentaire grave en 2020. Ce chiffre est supérieur de 148 millions à celui de 2019.

"L'insécurité alimentaire est directement liée aux conditions médicales chroniques", explique Hilary Seligman de l'Université de Californie San Francisco, aux États-Unis. "Cela s'explique par le fait que les personnes vivant dans des ménages en situation d'insécurité alimentaire peuvent avoir un apport alimentaire plus faible. Parce que les aliments plus sains coûtent plus cher. Et le stress lié à l'insécurité alimentaire et à une alimentation moins saine crée une inflammation dans l'organisme. Lorsque le ménage se concentre sur l'accès aux aliments, d'autres comportements favorables à la santé, comme l'activité physique et le renouvellement des médicaments, sont moins susceptibles d'être prioritaires."

L'insécurité alimentaire exerce également une pression immense sur les systèmes de santé. Seligman et ses collègues ont constaté que l'insécurité alimentaire est étroitement associée à un recours accru aux soins de santé, notamment aux visites aux services d'urgence et aux admissions en milieu hospitalier. Les personnes dont les coûts de soins de santé sont les plus élevés souffrent souvent d'insécurité alimentaire.

Aux États-Unis, les coûts des maladies cardiovasculaires pour le système de santé sont estimés à 316 milliards de dollars (239 milliards de livres) chaque année, et à 327 milliards de dollars (247 milliards de livres) pour le diabète.

"Si vous pensez aux sommes que chaque pays consacre aux soins de santé sans tenir compte de l'alimentation dans cet investissement, cela explique en fait en grande partie où nous en sommes aujourd'hui avec les épidémies mondiales d'obésité, de prédiabète et de diabète", déclare M. Mozaffarian, ajoutant : "Il n'y a aucun moyen d'enrayer la hausse des coûts des soins de santé dans le monde si nous ne nous occupons pas d'abord de l'alimentation."

Les partisans de l'utilisation de la nourriture comme médecine estiment qu'en augmentant l'accès, la disponibilité et les connaissances autour d'une alimentation plus saine, certaines maladies chroniques peuvent être éliminées ou ralenties tout en réduisant considérablement les coûts des soins de santé dans le monde.

Mais il existe certains défis. Les programmes existants aux États-Unis se concentrent sur des populations relativement petites, déjà malades, et sont conçus pour ne durer que quelques semaines ou quelques mois, explique Seligman. Aux États-Unis, une personne admise à l'hôpital pour une insuffisance cardiaque peut recevoir des repas adaptés pendant six semaines ou un enfant inscrit dans une clinique de gestion du poids peut recevoir des bons pour des fruits et légumes pendant trois mois. Cependant, les bénéfices d'une intervention diététique peuvent prendre des années, voire des décennies, pour se concrétiser, ce qui signifie que le patient doit continuer à changer son mode de vie sans soutien médical.

"Si nous pouvons aider un enfant à adopter un régime alimentaire plus sain tout au long de son enfance, nous générerons d'énormes bénéfices à long terme qui seront probablement rentables. Mais ils ne se produiront pas rapidement. Par exemple, nous pourrions éviter des cas de diabète 30 ans plus tard, ou retarder l'apparition de l'obésité d'une décennie", note le Dr Seligman.

La pandémie a suscité un regain d'intérêt pour une alimentation plus saine, mais comme Follow the Food l'a souligné précédemment, l'accès à des aliments nutritifs de bonne qualité n'est pas facile pour tout le monde, même dans les pays développés. Souvent, les aliments sains sont chers, ce qui signifie que seuls ceux qui ont les moyens et le privilège de s'offrir diverses préférences alimentaires peuvent y avoir accès. Le défi est de savoir comment permettre aux personnes moins fortunées d'accéder elles aussi à des aliments riches en nutriments. Certains innovateurs tentent d'augmenter la teneur en nutriments des cultures de base dans le monde entier.

Il existe déjà un marché important pour une alimentation plus saine, en particulier pour les produits biologiques, ce qui suggère que les gens pensent que les produits biologiques sont meilleurs pour leur bien-être, même s'il n'y a pas de preuve que les aliments biologiques sont plus sains que les autres. Il y a donc de bonnes raisons de penser que les aliments fortifiés seraient également populaires auprès des consommateurs.

Les entreprises de technologie et de services n'ont pas tardé à découvrir la tendance à l'alimentation saine liée à la pandémie, tandis que les découvertes sur le rôle protecteur d'un système immunitaire sain contre des maladies infectieuses comme le Covid-19 ont encore accru l'intérêt pour une alimentation saine.

Des scientifiques de l'université de Cranfield mettent au point une nouvelle variété de tomate plus nutritive, que vous pouvez voir dans le clip vidéo ci-dessous.

"Je pense que la diversification des régimes alimentaires est la solution ultime", déclare Howarth Bouis, lauréat du Prix mondial de l'alimentation et fondateur de HarvestPlus, une organisation non gouvernementale qui se consacre à l'éradication de la "faim cachée". "Il faut faire des efforts dans ce sens... Mais si l'on ne travaille que sur la diversité alimentaire, cela va prendre des décennies et des décennies, car il faut essentiellement augmenter les revenus des gens pour qu'ils puissent s'offrir des régimes alimentaires diversifiés."

En Afrique, bon nombre des céréales et des légumes-racines qui constituent la base de l'alimentation manquent de micronutriments essentiels. Il en résulte un problème appelé "faim cachée", où ce qui peut sembler être une abondance de nourriture manque en réalité de vitamines et de minéraux nécessaires. On estime que 19 % de la population africaine est actuellement sous-alimentée. En Afrique de l'Est, par exemple, 35 % des femmes en âge de procréer souffrent d'anémie - de 19 % au Rwanda à 54 % au Mozambique - la carence en fer d'origine alimentaire en étant la cause principale. Chez les enfants, la carence en fer est encore plus grave.

Pour s'attaquer à ce problème, HarvestPlus a commencé à utiliser un processus appelé "biofortification" au Brésil, en Afrique et en Inde, qui se concentre sur une cause fondamentale de la faim cachée, au sens propre comme au sens figuré. En injectant les vitamines et minéraux nécessaires dans les cultures, il vise à renforcer leur valeur nutritionnelle avant que les gens ne commencent à les manger.

"L'idée que j'ai eue était la suivante : si les gens mangent ces grandes quantités d'aliments de base jour après jour, essayons d'y injecter davantage de ce dont ils ont besoin", explique M. Bouis. "Faisons en sorte que l'agriculture fournisse les minéraux et les vitamines dont les gens ont besoin. Comblons cette lacune dans l'approvisionnement alimentaire."

L'ajout de vitamines ou de minéraux à des produits alimentaires tels que le lait ou les céréales est une pratique courante. Cependant, il s'agit d'un processus coûteux et ces produits sont déjà hors de portée de ceux qui souffrent le plus de carences. Enrichir les cultures elles-mêmes est ce qui rend la biofortification unique. Jusqu'à présent, HarvestPlus a touché environ 10 millions de ménages agricoles dans 60 pays. Du riz au blé en passant par les bananes, il existe désormais 290 variétés de 12 cultures biofortifiées qui fournissent des quantités plus élevées de vitamine A, de fer ou de zinc.

La pauvreté, les inégalités et l'industrialisation de notre système alimentaire ont conduit à une crise nutritionnelle mondiale qui durera plusieurs générations. Selon l'OMS, 22 % (149,2 millions) des enfants de moins de cinq ans seront touchés par un retard de croissance en 2020, 6,7 % (45,4 millions) souffriront de cachexie et 5,7 % (38,9 millions) seront en surpoids.

Si les carences sont plus graves en Asie et en Afrique, de nombreuses communautés souffrent de malnutrition, même dans les pays les plus riches comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. Selon Mozaffarian et Seligman, cela affecte le bien-être de générations entières et leur participation à la société, en exerçant une pression énorme sur les systèmes de santé et en augmentant les niveaux mortels d'obésité, de cancer et de maladies cardiaques. Mais il ne s'agit pas d'une tendance irréversible.

Des médecins, des scientifiques et des innovateurs du monde entier repensent notre approche de l'alimentation. Qu'il s'agisse de la sélection des plantes, du génie génétique des cultures, de l'information des communautés sur la diversité des régimes alimentaires ou de l'utilisation de l'alimentation comme outil préventif contre des maladies potentielles, de nombreuses interventions sont en cours.