La Kamera : l'usine à poison secrète du KGB pour réduire au silence les ennemis de l'URSS

il y a 17 minutes

L'institution de recherche, où les Soviétiques inventaient de nouvelles méthodes pour empoisonner les ennemis de l'État sans laisser de traces, était à l'origine un secret tchèque, la première des organisations soviétiques de renseignement politique et militaire, dont la tâche était de "supprimer et liquider" tout acte "contre-révolutionnaire" ou "déviationniste".

Tout comme le nom des services secrets soviétiques a changé au fil du temps, la "Chambre spéciale", initialement nommée, a ensuite été appelée Laboratoire n° 1, Laboratoire X et Laboratoire n° 12, avant d'être connue simplement comme la Kamera ou "la Chambre" sous Staline.

Bien qu'encore entourés de mystère, les détails de ses opérations secrètes ont été divulgués après l'effondrement de l'URSS, et ce qui est apparu a confirmé ce que les dissidents avaient précédemment révélé.

Une arme efficace

Et, bien sûr, les Soviétiques n'ont pas été et ne seront pas les seuls à l'utiliser..... Vous vous rappelez quand la CIA a essayé d'assassiner Fidel Castro en 1960 avec des cigares contaminés par la toxine botulique ?

Lorsqu'il s'agit de tuer une personne en particulier, le poison, mortel et efficace, offre plusieurs avantages.

Il peut être très discret si, comme c'était l'un des objectifs de la Kamera, il est insipide, inodore et indétectable lors d'une autopsie, comme l'ont montré certaines des innovations de ce laboratoire.

L'une des victimes, l'écrivain émigré antisoviétique Lev Rebet, est mort en 1957 d'une crise cardiaque - du moins c'est ce que l'on croyait, jusqu'à ce que l'assassin du KGB fasse défection quatre ans plus tard et raconte qu'il avait pulvérisé un brouillard de gaz toxique à partir d'une ampoule de cyanure écrasé sur le visage de Rebet lorsqu'il l'avait croisé dans un escalier.

Les agents du KGB ont également utilisé du fluorure de sodium, qui, à certaines doses, est mortel et est difficile à identifier comme cause de décès en raison de son utilisation la plus courante : la prévention des caries dentaires. De nombreuses personnes en ont déjà dans leur sang.