Recherche contre le cancer : comment les virus peuvent être des armes puissantes pour guérir la maladie

il y a 2 heures

Certains virus ont une plus grande affinité pour les cellules cancéreuses et peuvent aider à les détruire.

Les virus ont toujours été considérés comme les grands méchants de la santé - une notion encore plus forte lors d'une pandémie comme celle que nous vivons, dans laquelle la cause du Covid a été associée à 20 millions de décès jusqu'à présent.

Mais au sein de l'oncologie, spécialité de la médecine qui s'occupe du cancer, certains de ces agents infectieux sont de plus en plus considérés comme des alliés : les virus peuvent devenir un outil précieux pour traiter toute une gamme de tumeurs, soulignent les experts.

L'exemple le plus récent de cette entreprise scientifique est CF33-hNIS Vaxinia, une virothérapie développée par City of Hope, un hôpital situé aux États-Unis, et la société pharmaceutique australienne Imugene.

Dans des tests précliniques, réalisés avec des échantillons de cellules et de cobayes, cette stratégie a pu réduire plusieurs types de tumeurs, telles que celles qui apparaissent dans le gros intestin, les poumons, les seins, les ovaires et le pancréas.

"Nous espérons exploiter la promesse de la virologie et de l'immunothérapie pour traiter une grande variété de cancers mortels", prédit le chirurgien du cancer Yuman Fong, l'un des créateurs de la virologie à City of Hope, dans un communiqué de presse.

Double action

Dans ce rite d'invasion, de kidnapping et de réplication, les cellules affectées par le virus ne résistent pas et meurent.

Et, en investissant dans ce type de traitement, il est possible d'obtenir deux effets positifs différents.

"La seconde est que certains de ces virus modifiés portent des gènes spécifiques qui génèrent des anticorps et stimulent le propre système immunitaire du patient pour qu'il reconnaisse la tumeur et commence à l'attaquer", ajoute le spécialiste, qui travaille également à la Fondation Oswaldo Cruz (FioCruz).

Mais comment garantir que ces virus thérapeutiques n'infecteront que les cellules tumorales et épargneront les unités saines de l'organisme ? C'est là que la biotechnologie et le génie génétique entrent en jeu.

"Nous injectons également le virus non modifié à des chiens diagnostiqués avec des tumeurs cérébrales et suivons l'évolution clinique et neurologique des cas", ajoute le chercheur, qui coordonne le Centre d'études sur le génome humain et les cellules souches à l'USP.