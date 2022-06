Cancer de l'œsophage : quels sont les symptômes et pourquoi il ne faut pas les ignorer

il y a 37 minutes

ll s'agit de la sixième cause la plus fréquente de décès par cancer dans le monde, mais de nombreuses personnes ne réalisent pas qu'elles sont atteintes de la maladie.

C'est ce qui est arrivé à l'ancien footballeur écossais Andy Goram, qui a été gardien de but et a joué pour plusieurs clubs en Écosse et en Angleterre, et qui a récemment révélé qu'il avait un cancer de l'œsophage.