Géopolitique : Pour Taïwan, les États-Unis et la Chine se dirigent-ils vers une guerre ?

Par Tessa Wong

Reporter digital Asie, BBC News

il y a 34 minutes

Crédit photo, Reuters Légende image, Le ministre chinois de la défense a critiqué les États-Unis pour leurs récents commentaires sur Taïwan

Quelques semaines après la mise en garde du président américain à l'encontre de la Chine au sujet de Taïwan, Pékin livre sa réfutation la plus sévère à ce jour, affirmant qu'elle "écrasera résolument toute tentative" d'indépendance de Taïwan.

Dimanche, le général Wei Fenghe, ministre chinois de la Défense, accuse en substance les États-Unis de soutenir l'indépendance de l'île, affirmant qu'ils "violent leur promesse sur Taïwan" et "s'ingèrent" dans les affaires de la Chine.

"Laissez-moi être clair : si quelqu'un ose faire la sécession de Taïwan de la Chine, nous n'hésiterons pas à nous battre. Nous nous battrons à tout prix et nous nous battrons jusqu'au bout. C'est le seul choix possible pour la Chine", dit-il lors du dialogue de Shangri-la, un sommet sur la sécurité en Asie qui se tient à Singapour.

Ses commentaires font suite au récent message du président américain Joe Biden à la Chine, selon lequel celle-ci "flirte avec le danger" en faisant voler ses avions de guerre à proximité de Taïwan. Il promet de protéger militairement l'île si elle est attaquée.

Taïwan, qui se considère comme une nation souveraine, est depuis longtemps revendiquée par la Chine. Mais Taïwan compte également les États-Unis comme son principal allié, et Washington dispose d'une loi qui l'oblige à aider l'île à se défendre.

L'escalade de la rhétorique intervient alors que la Chine envoie de plus en plus d'avions de guerre dans la zone de défense aérienne de Taïwan - ils ont effectué leur plus grande sortie de l'année le mois dernier - tandis que les États-Unis ont envoyé des navires de guerre dans les eaux taïwanaises.

Les États-Unis et la Chine se dirigent-ils vers un conflit militaire ?

Combler le fossé

L'une des principales craintes est que la guerre soit déclenchée si la Chine envahit Taïwan. Pékin a affirmé par le passé qu'elle pourrait récupérer l'île par la force si nécessaire.

Mais la plupart des analystes estiment que cela est peu probable - pour l'instant.

La question de savoir si la Chine a la capacité militaire de réussir une invasion fait débat, et Taïwan a considérablement renforcé ses défenses aériennes et maritimes.

Mais beaucoup s'accordent à dire que Pékin reconnaît qu'une telle action serait trop coûteuse et désastreuse, non seulement pour la Chine, mais aussi pour le monde entier.

"Il y a beaucoup de rhétorique, mais les Chinois doivent faire très attention s'ils veulent lancer une invasion de Taïwan, surtout si près de la crise ukrainienne. L'économie chinoise est bien plus interconnectée avec l'économie mondiale que ne l'est celle de la Russie", explique William Choong, chercheur principal à l'Institute of Southeast Asian Studies.

La position constante de la Chine est qu'elle souhaite une "réunification pacifique" avec Taïwan - ce que le général Wei a réitéré dimanche - et qu'elle n'agirait que si elle était confrontée à une provocation.

L'un des éléments déclencheurs serait probablement une déclaration officielle d'indépendance de Taïwan. Mais c'est une chose que la présidente Tsai Ing-wen a vigoureusement évitée, même si elle insiste sur le fait que Taïwan est déjà un État souverain.

La plupart des Taïwanais soutiennent cette position, connue sous le nom de "maintien du statu quo", bien qu'un nombre de plus en plus restreint d'entre eux disent vouloir se diriger vers l'indépendance.

Crédit photo, Taiwan Presidential Office Légende image, Le président taïwanais a posé avec un lance-roquettes antichar sur une photo distribuée par le gouvernement qui est devenue virale récemment

De même, les États-Unis seraient réticents à l'idée d'être entraînés dans un conflit militaire coûteux en Asie, et ont signalé à plusieurs reprises qu'ils ne voulaient pas de guerre.

Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, qui a également participé au Dialogue, a affirmé dans son discours que les États-Unis ne soutiennent pas l'indépendance de Taïwan et qu'ils ne souhaitent pas non plus "une nouvelle guerre froide".

"Les deux parties campent sur leurs positions sur Taïwan. Elles ont besoin d'avoir l'air dures, elles ne veulent pas être perçues comme reculant ou faisant marche arrière", indique Collin Koh, chargé de recherche à la S Rajaratnam School of International Studies.

"Mais en même temps, ils sont très attentifs à ne pas entrer dans un conflit direct. Ils regardent la rhétorique de l'autre avec les yeux grands ouverts, et les deux parties essaient de tempérer le risque."

Le fait que le général Wei et M. Austin se soient rencontrés en marge du dialogue de Shangri-la est un signe positif, car cela signifie que les deux parties veulent montrer "qu'elles sont toujours prêtes à s'asseoir et à discuter, à parvenir à un consensus et à accepter d'être en désaccord", explique M. Koh.

Selon lui, cela conduira probablement à davantage de discussions opérationnelles entre les deux armées, ce qui réduira la possibilité d'erreurs de calcul sur le terrain qui pourraient conduire à un conflit, et à une "revigoration du dialogue" globale qui a fait défaut sous l'administration de Donald Trump.

Crédit photo, EPA Légende image, Les récentes remarques de M. Biden sur Taïwan ont été perçues par certains comme un changement apparent de ton dans la politique américaine

Cela dit, la Chine et les États-Unis devraient poursuivre leur rhétorique dans un avenir prévisible.

La Chine pourrait même intensifier sa "guerre de la zone grise" destinée à épuiser les forces militaires et la patience de Taïwan - par exemple en envoyant davantage d'avions de guerre - ou ses campagnes de désinformation, a déclaré le Dr Ian Chong, expert de la Chine à l'Université nationale de Singapour.

Taïwan a déjà accusé la Chine de mener des campagnes de désinformation à l'approche des élections sur l'île, qui organisera d'importantes élections locales à la fin de l'année.

Pour les États-Unis et la Chine au moins, "il n'y a pas de volonté politique de changer de position" pour le moment, en particulier avec des événements importants à l'horizon - les élections américaines de mi-mandat en novembre, et le 20e congrès du Parti communiste chinois au second semestre de l'année, au cours duquel le président Xi Jinping devrait consolider davantage son pouvoir.

"Le bon côté des choses, c'est qu'aucune des deux parties n'est prête à l'escalade", ajoute le Dr Chong.

"Mais la non-escalade ne signifie pas que nous parviendrons à une meilleure position. Nous sommes donc tous coincés dans cette position pour un certain temps."