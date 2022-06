Changement climatique : pourquoi cette "ruée vers l'or" des combustibles fossiles dans le monde

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le gaz naturel liquéfié peut être exporté par bateau et constitue l'une des solutions que les pays de l'UE utilisent pour remplacer le gaz en provenance de Russie.

Les promesses de lutte contre le changement climatique prises en novembre 2021 lors du sommet mondial sur le changement climatique COP26 pourraient s'étioler avec la guerre que mène actuellement la Russie en Ukraine.

Au cours de la réunion, qui s'est tenue à Glasgow, près de deux cents gouvernements ont signé un document qui fixe le programme de lutte contre ce problème mondial pour la prochaine décennie.

Ils y ont convenu de mettre à jour d'ici à 2022 leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et se sont engagés à supprimer progressivement les subventions qui réduisent artificiellement - et facilitent ainsi la consommation des combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz naturel.

Malgré ces promesses, quelques mois plus tard, la production et la consommation de ces carburants ont reçu un coup de fouet grâce à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Un rapport publié cette semaine sur l'impact de cette guerre sur la lutte contre le changement climatique affirme qu'il y a maintenant une sorte de "ruée vers l'or" mondiale pour la construction d'infrastructures de production, de transport ou de traitement des combustibles fossiles, en particulier le gaz naturel liquéfié (GNL).

Le document a été produit par Climate Action Tracker (CAT), un projet scientifique indépendant qui suit les mesures prises par les gouvernements pour lutter contre le changement climatique et les confronte aux objectifs de l'accord de Paris, à savoir "maintenir le réchauffement bien en deçà de 2°C et s'efforcer de le limiter à 1,5°C".

Le rapport souligne, entre autres, les projets de construction de nouvelles usines de GNL en Allemagne, en Italie, en Grèce et aux Pays-Bas, tandis que des pays comme les États-Unis, le Canada, le Qatar, l'Égypte et l'Algérie prévoient d'augmenter leurs exportations de GNL.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Allemagne, l'Italie, la Grèce et les Pays-Bas font partie des pays qui misent sur de nouvelles installations de GNL.

Dans le même temps, il note que de nombreux producteurs de combustibles fossiles ont augmenté leur production, tandis que les gouvernements de plus d'une douzaine de pays développés réduisent les taxes sur la consommation de carburant ou d'énergie, encourageant ainsi leur consommation.

L'idée d'augmenter la consommation de combustibles fossiles pour répondre à la crise énergétique actuelle a été remise en question mardi par le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, qui a déclaré qu'il était "illusoire" d'investir de l'argent dans le charbon, le pétrole ou le gaz pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine.

Il a ajouté que la formule de la consommation énergétique mondiale ne fonctionne pas et qu'utiliser davantage de charbon ne fera que renforcer le "fléau de la guerre, de la pollution et de la catastrophe climatique".

BBC Mundo s'est entretenu avec Niklas Höhne, un expert du NewClimate Institute, une ONG berlinoise qui fait partie du consortium CAT, au sujet des conclusions de l'étude et des défis que la situation actuelle pose pour la lutte contre le changement climatique.

Climate Action Tracker a réalisé une étude sur la réponse mondiale à la guerre en Ukraine du point de vue du changement climatique. Qu'ont-ils trouvé ?

En ce moment, il y a des gouvernements qui essaient de faire les choses différemment à cause de la crise énergétique. Ils doivent maintenant faire face à cette situation où ils n'importeront plus de combustibles fossiles de Russie.

Ils peuvent donc faire deux choses : essayer d'obtenir des ressources fossiles d'ailleurs ; ou travailler à plus d'efficacité et à des énergies renouvelables.

Malheureusement, nous constatons que la plupart des pays connaissent une sorte de "ruée vers l'or" vers de nouvelles infrastructures de combustibles fossiles, de nouveaux pipelines de gaz naturel liquéfié (GNL), de nouveaux ports GNL et de nouveaux champs pétroliers et gaziers.

C'est très contre-productif pour la politique climatique car une fois cette infrastructure construite, elle sera utilisée pendant plusieurs décennies et nous liera à un avenir à très forte teneur en carbone.

Pourquoi s'attendent-ils à ce que cette nouvelle infrastructure soit utilisée pendant plusieurs décennies ?

Le problème avec les nouvelles infrastructures, c'est que la construction d'un pipeline est coûteuse et qu'une fois qu'il est construit, les investisseurs veulent l'utiliser pendant des décennies.

Le problème est que nous voulons réduire la consommation de gaz à zéro au niveau mondial d'ici le milieu du siècle et si nous construisons de nouvelles infrastructures maintenant, cette réduction sera très difficile. Ces investissements nous lieront donc à des émissions élevées de gaz à effet de serre ou finiront en actifs échoués.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pour pouvoir importer du GNL, les pays doivent disposer de terminaux maritimes spécialement conçus à cet effet.

On s'inquiète de la construction de ces nouvelles infrastructures. Mais de quelles autres manières les gouvernements travaillent-ils contre les objectifs climatiques dans la crise actuelle ?

Le principal problème est l'infrastructure, mais il y a un autre problème : actuellement, presque tous les gouvernements que nous avons évalués ont soutenu leurs consommateurs avec des réductions de taxes sur les combustibles fossiles. Ce n'est pas une bonne idée.

Je peux comprendre que les gouvernements veuillent aider leurs consommateurs et leurs industries, mais ils ne devraient soutenir que ceux qui en ont vraiment besoin.

Plus à la population pauvre ou à l'industrie qui est vraiment en danger, mais au lieu de cela, ce qu'ils font est de réduire les taxes sur les combustibles fossiles et cela signifie qu'ils réduiront la pression sur tous les citoyens et les compagnies pétrolières, même ceux qui peuvent se le permettre et qui peuvent s'éloigner des combustibles fossiles. Ce n'est pas non plus une bonne idée.

Mais dans le contexte actuel, où l'inflation et les prix de l'énergie sont si élevés, quelles sont les alternatives pour les gouvernements, car beaucoup de gens ont du mal à faire le plein de leur voiture pour se rendre au travail. Y a-t-il des solutions viables que vous recommanderiez ?

Oui, s'il s'agit d'une compensation pour la hausse des prix de l'énergie, alors il faut compenser les ménages les plus pauvres et non les ménages les plus riches.

Certaines personnes ont proposé de le faire sur une base, de sorte que chaque personne reçoive le même montant. D'autres disent qu'il est préférable de passer par le système fiscal pour que les pauvres bénéficient d'un allégement fiscal supplémentaire ou d'un supplément d'argent dans leur poche, ce qui serait certainement possible et constituerait une meilleure option.

Mais la véritable solution à long terme est d'économiser l'énergie et de recourir davantage aux énergies renouvelables. Les économies d'énergie sont toujours une option rentable.

Par exemple, rouler moins vite grâce à des limitations de vitesse, baisser un peu le chauffage en hiver, limiter l'accès des voitures aux villes pour que les gens utilisent les transports publics.

Subventionner davantage les transports publics pour que les gens n'utilisent pas la voiture, mais les transports en commun, les gouvernements disposent de nombreuses options pour aider leurs citoyens et leurs entreprises dans cette crise.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Espagne est l'un des pays où le gouvernement a réduit les taxes sur les carburants.

Dans le rapport, vous soulignez que la plupart des pays occidentaux ont essayé de réduire ou d'arrêter complètement l'achat de combustibles fossiles russes et que beaucoup ont annoncé des objectifs ambitieux pour la transition vers des sources d'énergie renouvelables telles que l'éolien et le solaire. N'est-ce pas une bonne chose pour la lutte contre le changement climatique ?

Oui, il y a des choses que certains pays font bien. Plusieurs ont augmenté leurs objectifs en matière d'énergies renouvelables et certains ont également introduit des subventions pour les transports publics.

C'est bien, mais nous sommes tellement en retard sur la politique climatique et nous devons réduire les émissions de manière si radicale que nous n'avons pas le temps de faire des erreurs.

L'Agence internationale de l'énergie affirme qu'à partir de maintenant, nous ne devrions plus investir dans de nouvelles infrastructures de combustibles fossiles.

Et si nous assistons maintenant à une "ruée vers l'or" vers les investissements dans les infrastructures énergétiques à base de combustibles fossiles, ce serait un grave problème car nous ne pouvons pas nous permettre de faire cette erreur.

À l'heure actuelle, nous devrions utiliser le même argent, les mêmes efforts et le même temps pour promouvoir l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, et non pour développer les infrastructures de combustibles fossiles.

Mais à court terme, est-il vraiment possible d'exploiter les sources renouvelables pour résoudre la crise actuelle ?

L'expansion des énergies renouvelables n'est pas rapide, mais la construction d'un nouveau gazoduc ou d'un nouveau terminal GNL ne l'est pas non plus. Vous avez donc le même problème.

La chose la plus rapide à faire est de réduire la consommation d'énergie en conduisant moins vite ou en baissant le chauffage. Ce serait très rapide, mais malheureusement, de nombreux gouvernements n'utilisent pas cette option.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En pleine crise énergétique, certains pays ont renouvelé leur engagement en faveur des sources renouvelables.

Le rapport du CAT ne mentionne pas la Chine, le plus grand consommateur d'énergie au monde. Quelle est votre opinion sur la réponse de Pékin à cette crise ?

Je pense que la Chine est un peu moins touchée par la crise. Ils ont un certain commerce énergétique avec la Russie, mais ils ne sont pas aussi dépendants que l'Europe.

La Chine envisage également d'augmenter ses objectifs en matière d'énergies renouvelables. Ce serait bien. Mais dans le même temps, la Chine envisage d'acheter du pétrole et du gaz moins chers à la Russie. Dans les conditions du marché, elle pourrait le faire, mais pour d'autres raisons, ce ne serait pas un bon signe.

La Chine est très importante du point de vue du climat. Elle est responsable d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre et ce qui s'y passe est très important pour les émissions mondiales et le climat mondial. En outre, on pourrait s'attendre à ce que la crise conduise à une plus grande poussée vers l'efficacité et les énergies renouvelables.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Outre les destructions qu'elle a causées en Ukraine, l'invasion russe a entraîné des perturbations majeures sur le marché mondial de l'énergie.

Avez-vous d'autres recommandations ou des solutions alternatives à cette crise ?

Il y a un autre élément. De nombreuses entreprises de combustibles fossiles réalisent des bénéfices record parce que les prix de l'énergie sont très élevés et que leurs prix de production sont les mêmes.