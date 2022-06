Bitcoin : le Salvador, pays où l'on peut tout acheter avec la monnaie numérique

Par Joe Tidy

Cyber journaliste

il y a une heure

Légende image, De nombreux magasins indiquent clairement à leurs clients qu'ils acceptent les bitcoins

Les crypto-monnaies ont continué à dégringoler cette semaine, des milliards ayant été effacés de la valeur de jetons comme le bitcoin.

Le crash affecte les investisseurs du monde entier, y compris le gouvernement du Salvador. Le pays d'Amérique centrale a versé des millions de dollars dans le bitcoin et en a fait une monnaie légale il y a neuf mois, encourageant les gens à l'utiliser pour les transactions quotidiennes.

Des bibelots aux tacos en passant par l'essence et même les maisons, vous pouvez acheter à peu près tout au Salvador avec des bitcoins. Acheter en crypto-monnaie auprès de vendeurs de rue ou de grandes chaînes est une expérience remarquable.

Cela montre le chemin parcouru par le bitcoin depuis qu'il a été imaginé sur des forums Internet en 2008.

La décision du président Nayib Bukele de faire de la crypto-monnaie une monnaie légale signifie qu'en théorie, elle doit désormais être acceptée par toutes les entreprises, aux côtés de l'autre monnaie du Salvador, le dollar américain.

Mais le dernier effondrement de la crypto-monnaie a suscité de nouvelles questions sur cette politique, notamment sur l'utilisation de près de 100 millions de dollars de fonds publics pour acheter des bitcoins, chaque achat étant célébré par le président dans un tweet.

Les 2 300 bitcoins du pays valent désormais la moitié de ce que le gouvernement a payé pour les acquérir, mais le ministre des finances a balayé les critiques, affirmant que le risque fiscal est "extrêmement minime".

Bitcoin Beach

L'endroit où le mouvement Bitcoin du Salvador a commencé est El Zonte, une petite ville de surf et de pêche sur la côte sud. C'est là, en 2019, qu'un donateur anonyme a fait à un groupe de fans de crypto-monnaies le premier de nombreux dons importants de bitcoins.

Personne n'admet savoir qui il ou elle est, mais l'accord était que la ville pouvait garder les pièces numériques à condition qu'elles ne soient pas converties en dollars.

Légende image, El Zonte reçoit toujours des dons en bitcoins d'un bienfaiteur inconnu

L'idée était de créer la première économie circulaire en bitcoins au monde, où les gens peuvent être payés en bitcoins - un système de paiement en ligne de pair à pair - et en vivre.

C'est une idée radicale. Dans le reste du monde, les bitcoins peuvent être utilisés pour des achats en ligne, mais à l'exception d'un petit nombre de cafés branchés ou de projets ponctuels, il n'était pas possible de les utiliser dans la rue.

El Zonte a reçu jusqu'à présent environ 350 000 dollars (220 365 210 FCFA) de son bienfaiteur anonyme, une somme importante pour cette ville miteuse mais magnifique, désormais également connue sous le nom de Bitcoin Beach.

Katerina Contreras a été l'une des premières bénéficiaires.

Légende image, Katerina Contreras a été formée comme maître-nageuse et payée en bitcoins

Il y a deux ans, pendant la pandémie, on lui a proposé un stage de sauveteur, et cela lui a semblé être une bonne affaire. Les organisateurs ont payé le transport et la nourriture des stagiaires en bitcoins.

"Ensuite, pendant six mois, nous avons travaillé comme maîtres-nageurs et avons été payés en bitcoins", raconte-t-elle.

Certains commerces de la ville disent avoir constaté une hausse de 30 % du commerce, car les touristes en bitcoins, alimentés par les chaînes de YouTubers en crypto, sont attirés par la nouveauté de dépenser leurs pièces numériques en vacances.

Cependant, l'adoption du bitcoin reste inégale.

Mes voyages m'ont amené à conclure que plus vous vous éloignez de Bitcoin Beach, moins vous avez de chances de pouvoir acheter des choses dans cette monnaie numérique.

À Bitcoin Beach, un peu plus de la moitié des commerces que j'ai rencontrés acceptaient les bitcoins, mais si vous vous rendez à San Salvador, la capitale, en 80 minutes vers le nord, la proportion est plutôt d'un quart.

Portefeuille de Chivo

Le gouvernement affirme qu'il n'a pas l'intention d'obliger les entreprises à accepter les bitcoins, même si elles devraient le faire en vertu de la loi sur les bitcoins du pays. Jusqu'à présent, il s'est contenté d'offrir des incitations.

L'argent liquide est toujours roi ici, avec plus de la moitié des Salvadoriens ne possédant pas de compte bancaire, mais le président Bukele a versé 200 millions de dollars (125 949 950 000 FCFA) d'argent public dans une application de portefeuille Bitcoin subventionnée, appelée Chivo.

Crédit photo, Bitcoin 2021 / Bitcoin Magazine Légende image, Le président Bukele a annoncé son intention de faire du bitcoin une monnaie légale. Il est apparu par vidéo lors d'une conférence sur le bitcoin

Toute personne qui télécharge l'application reçoit 30 dollars (18 888 FCFA) en bitcoins pour s'inscrire, ce qui peut expliquer pourquoi elle a été téléchargée quatre millions de fois, dans un pays qui en compte 6,5 millions.

Mais de nombreuses personnes utilisent l'application pour des transactions en dollars, et non en bitcoins. Elle est souvent utilisée de cette manière, par exemple par les personnes qui travaillent à l'étranger et envoient de l'argent à leur famille, car il n'y a pas de commission ni de frais de transfert.

Et certains signes indiquent qu'après la vague d'intérêt initiale, les gens utilisent moins Chivo.

Une autre incitation à l'utiliser a vu le jour fin février, avec l'ouverture de l'hôpital pour animaux le plus avancé du pays.

Légende image, Chivo Pets est l'hôpital pour animaux le plus grand et le plus moderne du pays

Les grandes files d'attente sont courantes, les gens et les animaux de compagnie s'abritant dans des files d'attente sous des gazebos pour leur rendez-vous. Et ce, parce que tous les soins aux animaux, même les opérations chirurgicales complexes, ne coûtent que 25 cents (15,7 FCFA)- à condition d'être payés avec l'application Chivo, et de préférence en bitcoins.

Le personnel affirme que le centre est payé avec "les bénéfices de Bitcoin", mais les représentants du gouvernement n'ont pas répondu aux demandes d'explication sur la façon dont ces bénéfices ont été réalisés.

L'argent public

Le Fonds monétaire international (FMI) a exhorté le Salvador à revenir sur sa décision de faire du bitcoin une monnaie légale, arguant qu'il est trop instable à cette fin, et des économistes locaux comme Tatiana Marroquin sont de plus en plus inquiets.

Selon elle, le gouvernement n'a pas assez d'argent pour aider les personnes vulnérables et ne devrait donc pas prendre de risques en versant des fonds publics dans la crypto-monnaie.

Légende image, Les achats de bitcoins du président Bukele comparés à la valeur des bitcoins selon CoinMarketCap

Elle affirme également qu'il y a un manque de transparence.

"Nous ne savons pas exactement quand et avec quel argent ils ont acheté des bitcoins".

La ministre du Tourisme, Morena Valdez, insiste toutefois sur le fait que les Salvadoriens ont confiance dans le président Bukele, malgré la chute de la valeur du bitcoin.

"Nous savons que chacune des décisions du président est prise au bon moment. Les gens ont une grande confiance dans ses décisions et dans l'évolution de l'économie du pays", dit-elle.

On pensait que d'autres pays envisageaient de suivre l'exemple du Salvador, avant le début du dernier crash en mai, mais la République centrafricaine est le seul pays à l'avoir fait. Le président du pays, Faustin-Archange Touadéra, a annoncé cette mesure sur Twitter, en décrivant le bitcoin comme une "monnaie universelle".

Le Salvador veut maintenant aller plus loin.

Le président Bukele a annoncé le projet de construction d'une nouvelle ville - Bitcoin City - au pied d'un volcan qui fournira de l'énergie géothermique et alimentera une mine de bitcoins géante.

Légende image, Le président Nayib Bukele, coiffé de sa casquette de baseball, examine une maquette de la ville prévue

Il espère réunir les fonds en vendant pour 1 milliard de dollars (629 661 880 000 FCFA) d'obligations Volcano, mais celles-ci devaient être mises en vente en mars et ne sont pas encore parues.

Les autorités se disent confiantes dans leur capacité à réunir les fonds et à payer une dette extérieure imminente de 800 millions de dollars.