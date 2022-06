Guerre Ukraine - Russie : électrocutions et passages à tabac, les horreurs de la "purge" en Russie

Par Hugo Bachega

BBC News, Zaporizhzhia

il y a 33 minutes

Légende image, Comme de nombreux Ukrainiens qui tentent de quitter les zones occupées par les Russes, Andriy a été contraint de passer par un processus appelé "filtration"

Les Ukrainiens qui veulent quitter les villes sous occupation russe ne peuvent pas le faire sans subir un processus terrifiant appelé "filtrage". Les téléphones sont fouillés, les comptes de réseaux sociaux passés au crible. Tout ce qui est jugé incriminant peut conduire à des passages à tabac, voire à l'électrocution, disent les civils, et beaucoup sont envoyés de force en Russie.

Andriy regardait anxieusement les soldats russes connecter son portable à leur ordinateur, essayant apparemment de restaurer certains fichiers. Andriy, un agent de marketing de 28 ans, essayait de quitter Mariupol au début du mois de mai. Il avait supprimé tout ce qu'il pensait qu'un soldat russe pourrait utiliser contre lui, comme des SMS évoquant l'invasion de l'Ukraine par la Russie ou des photos de la dévastation de sa ville causée par des semaines de bombardements incessants.

Mais l'Internet à Marioupol, un port autrefois animé du sud de l'Ukraine, avait été coupé dans le cadre du siège imposé par la Russie, et Andriy n'avait pas été en mesure de supprimer certains de ses messages sur les réseaux sociaux. Il se souvenait des premiers jours de la guerre, lorsqu'il avait partagé quelques messages anti-russes et des discours du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. "Je suis foutu", a-t-il pensé.

Les soldats, m'a dit Andriy, avaient déjà leur attention sur lui. Lorsqu'il a rejoint pour la première fois les files d'attente pour le filtrage à Bezimenne, un petit village à l'est de Mariupol, l'un des Russes a remarqué sa barbe. Le soldat a supposé que c'était un signe qu'Andriy était un combattant du régiment Azov de la ville, une ancienne milice qui avait des liens avec l'extrême droite. "Est-ce que c'est toi et ta brigade qui tuent nos gars ?" On a demandé à Andriy. Il a répondu qu'il n'avait jamais servi dans l'armée, qu'il avait commencé à travailler directement après avoir obtenu son diplôme, mais "ils ne voulaient pas l'entendre".

En fouillant dans son téléphone, les soldats se sont intéressés à ses opinions politiques et lui ont demandé son avis sur Zelensky. Andriy, prudemment, a dit que Zelensky était "bien", et l'un des soldats a voulu savoir ce qu'il voulait dire par là. Andriy lui a dit que Zelensky était juste un autre président, pas très différent de ceux qui l'avaient précédé, et qu'en fait, il n'était pas très intéressé par la politique. "Eh bien", a répondu le soldat, "vous devriez simplement dire que vous n'êtes pas intéressé par la politique".

Les soldats ont gardé le téléphone d'Andriy et lui ont dit d'attendre dehors. Il a rencontré sa grand-mère, sa mère et sa tante, qui étaient arrivées avec lui et avaient déjà reçu un document qui leur permettait de partir. Quelques minutes plus tard, Andriy a dit qu'on lui a ordonné de se rendre dans une tente où des membres du service de sécurité russe, le FSB, effectuaient des contrôles supplémentaires.

Cinq agents étaient assis derrière un bureau, dont trois portaient des cagoules. Ils ont montré à Andriy une vidéo qu'il avait partagée sur Instagram d'un discours prononcé par Zelensky, datant du 1er mars. Avec elle, il y avait une légende écrite par Andriy : "Un président dont nous pouvons être fiers. Rentre chez toi avec ton navire de guerre !" L'un des officiers a pris les devants. "Vous nous avez dit que vous étiez neutre en politique, mais vous soutenez le gouvernement nazi", se souvient Andriy. "Il m'a frappé à la gorge. En gros, c'est lui qui a commencé le passage à tabac."

Légende image, Andriy a dit que les soldats ont découvert qu'il avait partagé des discours du Président Zelensky après avoir connecté son téléphone à leur ordinateur

Comme Andriy, Dmytro s'est vu confisquer son téléphone à un poste de contrôle alors qu'il tentait de quitter Marioupol fin mars. Dmytro, un professeur d'histoire de 34 ans, a déclaré que les soldats étaient tombés sur le mot "rusciste", un jeu de mots sur "Russie" et "fasciste", dans un message adressé à un ami. Les soldats, m'a dit Dmytro, l'ont giflé et donné des coups de pied, et "tout [s'est] passé parce que j'ai utilisé ce mot".

Dmytro a dit qu'il avait été emmené, avec quatre autres personnes, dans un poste de police du village de Nikolsky, également un point de filtrage. "L'officier le plus haut gradé m'a frappé quatre fois au visage", a-t-il dit. "Cela semblait faire partie de la procédure".

Ses interrogateurs ont déclaré que les enseignants comme lui diffusaient de la propagande pro-ukrainienne. Ils lui ont également demandé ce qu'il pensait des "événements de 2014", année où la Russie a annexé la péninsule de Crimée et a commencé à soutenir les séparatistes pro-russes de Donetsk et de Louhansk.

Il a répondu que le conflit était connu sous le nom de guerre russo-ukrainienne. "Ils ont dit que la Russie n'était pas impliquée, et m'ont demandé si j'étais d'accord pour dire qu'il s'agissait, en fait, d'une guerre civile ukrainienne".

Les officiers ont à nouveau vérifié son téléphone, et cette fois-ci, ils ont trouvé la photo d'un livre qui avait la lettre H dans son titre. "On te tient !", ont dit les soldats à Dmytro. Le président russe, Vladimir Poutine, affirme que sa guerre en Ukraine est un effort pour "dé-nazifier" le pays, et les soldats, selon Dmytro, croyaient qu'il lisait des livres sur Hitler.

Le lendemain matin, Dmytro a été transféré avec deux femmes dans une prison de Starobesheve, un village de Donetsk contrôlé par les séparatistes. Il a compté 24 personnes dans la cellule à quatre lits. Après quatre jours et un autre interrogatoire détaillé, il a finalement été libéré, et a fini par atteindre le territoire tenu par les Ukrainiens. Des semaines plus tard, il ne sait toujours pas ce qui est arrivé à ses compagnons de cellule.

De retour à l'intérieur de la tente de Bezimenne, Andriy a remarqué deux autres personnes, les mains attachées derrière elles, qui avaient été laissées dans un coin pendant que les officiers s'occupaient de lui. "Ils ont commencé à me frapper beaucoup plus fort", explique Andriy, "partout". À un moment donné, après un coup à l'estomac, il a eu l'impression qu'il allait s'évanouir. Il a réussi à s'asseoir sur une chaise.

"Je me suis demandé ce qui serait le mieux", dit-il, "perdre conscience et tomber ou tolérer davantage la douleur".

Au moins, a pensé Andriy, il n'avait pas été envoyé ailleurs, loin de sa famille. Selon les autorités ukrainiennes, des milliers de personnes auraient été envoyées dans des centres de détention et des camps installés dans les zones contrôlées par la Russie pendant le filtrage. Dans presque tous les cas, leurs proches ne savent pas où elles sont détenues, ni pourquoi. "J'étais [très] en colère à propos de tout", affirme Andriy, "mais, en même temps, je sais que cela aurait pu être bien pire".

Sa mère a essayé d'entrer dans la tente, mais elle a été arrêtée par les agents. "Elle était très nerveuse. Plus tard, elle a dit qu'ils lui avaient dit que ma "rééducation" avait commencé", indique Andriy, "et qu'elle ne devait pas s'inquiéter." Son calvaire, dit-il, a duré deux heures et demie. Il a même été forcé de faire une vidéo disant "Gloire à l'armée russe !", une moquerie de "Slava Ukraini !", le slogan ukrainien.

La dernière question, selon Andriy, était de savoir s'il avait "compris ses erreurs", et "j'ai évidemment répondu oui". Alors qu'il était libéré, les officiers ont fait entrer un autre homme, qui avait déjà servi dans l'armée ukrainienne et portait plusieurs tatouages. "Ils l'ont immédiatement poussé au sol et ont commencé à le battre", révèle Andriy. "Ils ne lui ont même pas parlé".

Légende image, "J'essaie même de justifier le processus d'une manière ou d'une autre. J'essaie de me convaincre qu'il y a une certaine logique," dit Andriy à propos du filtrage

Selon les autorités ukrainiennes, les forces russes et les séparatistes soutenus par la Russie ont procédé à des filtrages dans les territoires occupés pour tenter d'établir les liens éventuels des résidents avec l'armée, les forces de l'ordre et même le gouvernement local, alors que les forces d'invasion tentent de rétablir les services et les infrastructures.

Les hommes en âge de combattre sont particulièrement ciblés, vérifiés à la recherche d'ecchymoses qui pourraient suggérer une utilisation récente d'armes, par exemple sur les doigts et les épaules. Selon les témoins, les fouilles corporelles sont courantes, même pour les femmes. Oleksandra Matviychuk, responsable du Centre pour les libertés civiles, un groupe de défense des droits de l'homme basé à Kiev, a déclaré que le processus, même lorsqu'il n'est pas violent, était "inhumain". "Il n'y a aucune nécessité militaire à cela... Ils essaient d'occuper le pays avec un outil que j'appelle 'l'immense douleur des civils'. Vous demandez : 'Pourquoi tant de cruauté ? Pour quoi faire ?"

Maksym, un sidérurgiste de 48 ans, a raconté qu'il avait été contraint de se déshabiller pendant que les agents de Bezimenne vérifiaient jusqu'aux coutures de ses vêtements. On lui a demandé s'il appartenait au régiment Azov ou était un sympathisant nazi - il a nié être l'un ou l'autre - et pourquoi il voulait quitter Mariupol. "J'ai répondu : 'en fait, c'est vous qui êtes sur le sol ukrainien'". L'un des officiers, qui selon lui étaient tous russes, a réagi en frappant Maksym avec la crosse de son arme dans la poitrine. Il est tombé.

"J'ai appuyé ma tête sur le sol, en me tenant les côtes. Je ne pouvais pas me relever", dit-il. "C'était très douloureux de respirer".

Il a été emmené dans ce qu'il a décrit comme une "cage", où d'autres personnes étaient détenues. Il a remarqué qu'un homme, un haltérophile, avait un tatouage de Poséidon, le dieu grec, avec un trident. Selon Maksym, les soldats ont cru qu'il s'agissait des armoiries ukrainiennes. "Il leur a expliqué mais ils n'ont pas compris". Les personnes détenues dans la "cage" ne recevaient ni eau ni nourriture, et devaient uriner dans un coin devant tout le monde, m'a raconté Maksym. À un moment donné, épuisé, il a essayé de dormir sur le sol. Un officier est entré et lui a donné un coup de pied dans le dos, le forçant à se lever.

Les gens étaient emmenés pour être interrogés et, à leur retour, "on voyait que la personne avait été battue", raconte Maksym. Il a vu une femme d'une quarantaine d'années gisant dans la douleur, apparemment après avoir été frappée à l'estomac. Un homme, qui semblait avoir une cinquantaine d'années, avait la lèvre en sang et des bleus rouges sur le cou. Maksym pense qu'il a été étranglé. Personne dans la "cage" n'a demandé ou dit quoi que ce soit aux autres. Ils avaient peur que des agents du FSB puissent se déguiser en prisonniers.

Après quatre ou cinq heures, Maksym a été libéré et autorisé à quitter Marioupol. Quelques jours plus tard, il s'est mis en sécurité dans le territoire contrôlé par l'Ukraine et s'est rendu à l'hôpital pour soigner la douleur persistante dans sa poitrine. Le diagnostic : quatre côtes cassées.

Yuriy Belousov, qui dirige le département de la guerre au bureau du procureur général ukrainien, explique que son équipe a reçu des allégations de torture et même de meurtres pendant la filtration. "[Cela semble être] une politique russe conçue à l'avance, et plutôt bien préparée", m'a-t-il dit. "Ce n'est certainement pas un cas isolé ou [quelque chose] fait par un militaire local".

Il a reconnu qu'il était difficile de vérifier les cas, ou d'estimer l'ampleur des violences. Les autorités ukrainiennes ne sont pas en mesure de mener des enquêtes dans les territoires occupés et la plupart des victimes restent réticentes à partager leur histoire, craignant que leurs proches à Marioupol ne soient pris pour cible si leur identité est dévoilée.

Vadym, 43 ans, qui travaillait dans une entreprise publique à Marioupol, a déclaré avoir été torturé à Bezimenne en mars. Des soldats séparatistes avaient interrogé sa femme après avoir découvert qu'elle avait "aimé" la page de l'armée ukrainienne sur Facebook, et restauré sur son téléphone un reçu d'un don qu'elle leur avait fait. "J'ai essayé de la défendre, dit-il, mais j'ai été mis à terre". Il s'est relevé, mais a été battu une fois de plus. Un schéma, dit-il, qui se répète sans cesse.

Lorsque les soldats russes ont compris où il travaillait, ils ont emmené Vadym dans un autre bâtiment. Là, Vadym a déclaré que les soldats séparatistes lui ont demandé des "choses stupides" et ont commencé à le battre. "Ils ont utilisé de l'électricité. J'ai failli mourir. Je suis tombé et je me suis étouffé avec mes plombages dentaires, qui étaient sortis de mes dents", raconte Vadym. Il a vomi et s'est évanoui. "Ils étaient furieux. Quand j'ai repris conscience, ils m'ont dit de tout nettoyer et ont continué à me donner des chocs électriques."

La torture, selon Vadym, n'a cessé qu'après l'intervention d'officiers russes. Ils ont procédé à une nouvelle série d'interrogatoires avant de finalement le libérer. En quittant le bâtiment, Vadym a vu une jeune femme, qui avait été identifiée au cours du processus comme étant une greffière du tribunal, être emmenée.

"Un sac en plastique a été mis sur sa tête, et ses mains ont été attachées", souligne Vadym. "Sa mère était à genoux, suppliant qu'on ne lui enlève pas sa fille".

La libération de Vadym était assortie d'une condition : il devait se rendre en Russie. Selon des responsables ukrainiens, environ 1,2 million de personnes en Ukraine, dont des milliers d'habitants de Marioupol, ont été envoyées en Russie contre leur gré depuis le début de l'invasion en février. La Russie nie qu'elle procède à une déportation massive, qui constituerait un crime de guerre au regard du droit humanitaire international, et affirme qu'elle aide simplement ceux qui veulent partir. L'Ukraine rejette cette affirmation.

Certaines des personnes envoyées en Russie ont réussi à s'échapper vers d'autres pays et même à revenir en Ukraine. Leur nombre reste incertain. Vadym, avec l'aide de ses amis, a déménagé dans un autre pays européen - il n'a pas voulu révéler le lieu exact. Il a perdu une partie de sa vision, m'a-t-il dit, et les médecins ont déclaré que c'était le résultat des blessures à la tête causées par les coups. "Je me sens mieux maintenant, mais la rééducation prendra beaucoup de temps". Je lui ai demandé ce qu'il pensait de la filtration. "Ils séparent les familles. Des gens sont portés disparus", dit-il. "C'est de la pure terreur."

Le ministère russe de la Défense n'a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires sur ces allégations. Le gouvernement russe a précédemment nié qu'il commettait des crimes de guerre en Ukraine.

Légende image, Andriy a dit qu'un soldat russe avait dit à sa mère qu'il était en "rééducation"

Andryi et sa famille se sont maintenant installés en Allemagne, après avoir également été contraints de se rendre en Russie. Avec le recul, il pense que les forces d'occupation semblaient utiliser la filtration pour montrer leur "pouvoir absolu". Les soldats, dit-il, agissaient comme s'il s'agissait d'une "sorte de divertissement", quelque chose pour "satisfaire leur propre ego".

Je lui ai parlé d'une autre Ukrainienne que j'avais rencontrée - Viktoriia, un ingénieur à la retraite de 60 ans. Un soldat a découvert qu'elle avait ajouté un drapeau ukrainien à sa photo de profil sur Facebook, me dit-elle, ainsi que le message "L'Ukraine avant tout."

Elle a dit qu'il a pointé son arme sur elle et l'a menacée : "Je vais te mettre dans la cave jusqu'à ce que tu pourrisses !". Il lui a ensuite donné des coups de pied, dit-elle. Viktoriia ne comprenait pas pourquoi il avait agi de la sorte. "Qu'est-ce que j'ai fait ? De quel droit ont-ils agi ?"

Andriy a déclaré qu'il ne pouvait pas expliquer un tel comportement. "J'essaie même de justifier le processus d'une manière ou d'une autre. J'essaie de me convaincre qu'il y a une certaine logique."

Mais, dit-il, "il n'y a pas de logique".

Certains noms ont été changés pour protéger les identités