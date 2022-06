Grossesse : ce qui arrive au bébé et aux femmes enceintes à chaque mois

Giulia Granchi

De BBC News Brésil à Sao Paulo

il y a 40 minutes

Crédit photo, Getty Images

Les premiers symptômes de la grossesse peuvent être différents selon les personnes. Pour la plupart, la découverte se fait au cours du premier mois, et non par un signe spécifique, mais en remarquant que les menstruations sont en retard - la confirmation vient généralement avec un test de grossesse positif.

Pour créer un nouvel être humain, il ne fait aucun doute que le corps et l'esprit subissent de nombreux changements - sans parler de toutes les étapes du fœtus, qui passe d'un organisme unicellulaire à un bébé entièrement formé, prêt à vivre en dehors du ventre de sa mère.

Chaque étape de la grossesse apporte des sensations et des changements différents, et il peut être décourageant - surtout pour les mamans et les papas qui en sont à leur première expérience - d'essayer de déterminer ce qui est normal et ce qui ne l'est pas.

Nous décrivons ci-dessous les étapes de la grossesse mois par mois (et aussi par semaines, comme le font les obstétriciens), afin d'expliquer ce à quoi il faut s'attendre au fur et à mesure du développement du bébé et des changements dans le corps de la femme enceinte.

Il est important de se rappeler que, bien que prévu, vous ne ressentirez peut-être pas tous les symptômes décrits dans le rapport - chaque corps réagit de manière différente. L'idéal est de maintenir un dialogue constant avec votre médecin et de le consulter en cas de doute.

Premier trimestre

1er mois (1 à 4 semaines)

Lors de la première visite médicale, il est courant que le professionnel de santé vous pose de nombreuses questions sur vos antécédents médicaux familiaux. Un examen pelvien interne est également effectué pour vérifier l'utérus, le vagin et le col de l'utérus, et un frottis (pour la prévention du cancer du col de l'utérus) peut être demandé si la femme enceinte n'en a pas eu un récemment, dans un délai d'un an environ.

Les analyses de sang et d'urine de routine ont également lieu à ce premier moment, en plus des contrôles généraux d'évaluation de la santé, notamment la taille, le poids et la pression artérielle.

Les vitamines et l'acide folique, qui contribuent à la bonne formation du bébé, sont recommandés à la femme enceinte dans cette phase initiale. Pour des raisons de sécurité, il est important de partager avec le médecin les informations concernant les médicaments ou les compléments que vous prenez.

Changements pour la femme enceinte

La production d'hormones pendant la grossesse, qui commence dès le premier mois, est une affaire très complexe, explique Rodrigo Buzzini, gynécologue et obstétricien et directeur du groupe Santa Joana.

"La production d'hormones, notamment l'HCG [qui sert d'indicateur de grossesse], est très intense. Pour avoir un paramètre, au début, les niveaux doublent toutes les 48 heures et continuent à augmenter jusqu'à la douzième semaine", explique le spécialiste.

Ce changement peut provoquer de la somnolence, des nausées et donner envie à la personne d'être plus recluse, sans participer à de nombreuses activités.

Crédit photo, himarkley/Getty Images

"Mais cela dépendra de l'individualité de chaque patient, en tenant compte de ses caractéristiques biologiques et de son environnement psychique", précise le médecin.

Certaines personnes ressentent également des changements au niveau de l'appétit - qui peuvent inclure une augmentation de la faim, mais aussi une aversion pour la nourriture.

Il est toutefois nécessaire, selon les médecins consultés par BBC News Brésil, que la femme enceinte continue à manger normalement, de la même manière qu'une personne qui n'est pas enceinte, mais en tenant compte du fait que le bébé recevra les effets positifs ou négatifs en fonction de l'alimentation.

Développement du bébé

À ce stade, le fœtus ne mesure que 0,1 à 0,2 millimètre de long et s'appelle un blastocyste. À trois semaines de gestation, le matériel génétique est déjà développé et le sexe naturel est déterminé, bien qu'il ne soit pas possible de l'identifier par des examens médicaux.

Une supplémentation en acide folique jusqu'à 12 semaines permet de réduire considérablement le risque de problèmes tels que l'anencéphalie, le spina bifida, la fermeture du tube neural et les problèmes de formation du fœtus.

2e mois (5 à 8 semaines)

S'il s'agit de votre première visite chez le médecin - certaines femmes ne découvrent pas la grossesse au cours du premier mois - on vous prescrira les tests mentionnés ci-dessus.

Votre prise de poids et votre tension artérielle seront également mesurées et surveillées.

"À la sixième semaine, il est déjà possible de réaliser une échographie transvaginale, c'est-à-dire de voir le sac gestationnel et d'évaluer les structures qui indiquent si la grossesse évolue bien", explique Ellen Freire, gynécologue et obstétricienne à Fleury Medicina e Saúde.

Changements pour la femme enceinte

Selon Freire, la femme peut ne rien ressentir, mais pour une partie des femmes enceintes, c'est dans cette phase que les symptômes "typiques" de la grossesse s'intensifient.

"Ils peuvent présenter une baisse de pression, des nausées et des vomissements constants. Nous recommandons de redoubler de soins avec un régime alimentaire et de ne pas faire d'automédication".

Développement du bébé

"Entre cinq et six semaines, la minuscule "graine" mesure déjà cinq millimètres de long. Certaines femmes enceintes se demandent comment un changement minuscule peut avoir un effet aussi perceptible ? C'est parce que le corps est passé en mode grossesse", explique le médecin.

Les traits du visage continuent de se former, tout comme les doigts et les yeux. Le tube neural, la structure embryonnaire qui donnera naissance au cerveau et à la moelle épinière, est déjà bien formé maintenant. Le tube digestif et les organes sensoriels commencent également à se développer.

À partir de la sixième semaine, le cœur de l'embryon commence à battre. Nous pouvons le capturer sur l'échographie et c'est un moment très émouvant, c'est normalement le moment où les parents "voient la lumière". En plus d'être agréable pour le couple, c'est le signe d'une bonne grossesse", souligne M. Freire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Après trois mois, le risque de fausse couche diminue de manière significative.

3e mois (9 à 12 semaines)

Il est temps de retourner au cabinet médical, où le médecin écoutera les plaintes éventuelles et répondra aux questions de la femme enceinte.

"Nous demandons l'échographie morphologique du premier trimestre qui nous montre des détails très importants du fœtus par rapport au placenta, la forme et la croissance du bébé - qui doit déjà être deux fois plus grand que lors de la première échographie - et pour l'évaluation des risques d'éventuels syndromes", explique Buzzini.

Changements pour la femme enceinte

Les seins d'une femme enceinte grossissent et les aréoles deviennent plus foncées. Selon la tendance préexistante de certaines femmes, l'acné peut apparaître. L'appétit peut commencer à revenir et les premières "fringales de grossesse" apparaissent.

"Le ventre commence aussi à apparaître et il est difficile de ne pas remarquer la grossesse", dit Freire.

Développement du bébé

À la fin du troisième mois, le fœtus mesure environ 10 centimètres de long et pèse généralement environ 28 grammes.

Les bras, les mains, les doigts, les orteils et les doigts sont déjà entièrement formés. Des ongles apparaissent et des dents commencent à se former sous les gencives.

Les organes reproducteurs se développent également, mais il est encore difficile de distinguer le sexe du bébé à l'échographie. Les systèmes circulatoire et urinaire fonctionnent et le foie produit déjà de la bile.

Dans cette phase, le fœtus commence à explorer un peu son environnement, en faisant des choses comme ouvrir et fermer ses poings et sa bouche : "Il a déjà un bon mouvement et il est possible de voir des membres, selon que l'échographiste sera capable de reproduire l'image et la position du fœtus", souligne le docteur Rodrigo Buzzini.

Second trimestre

4e mois (13 à 16 semaines)

La future maman est presque à mi-chemin de sa grossesse. Cette période est une étape importante de la grossesse : il est possible de connaître le sexe biologique du bébé grâce à une échographie. En raison de la formation plus avancée du fœtus, les risques de fausse couche diminuent considérablement.

Changements pour la femme enceinte

Le cœur de la mère pompe le sang plus rapidement pour alimenter son corps et celui du bébé, et les signes tels que les vertiges et l'essoufflement sont donc courants. Elle peut également souffrir de constipation et de douleurs dorsales dues à la croissance du fœtus.

Développement du bébé

"Les organes sont presque complètement formés et les battements du cœur du fœtus peuvent maintenant être audibles à l'aide d'un instrument appelé doppler", explique Mme Buzzini.

Les paupières, les sourcils, les cils, les ongles et les cheveux apparaissent. Les dents et les os deviennent plus denses.

Le fœtus peut déjà effectuer des actions telles que sucer son pouce, bailler, s'étirer et faire des grimaces. Le système nerveux commence lentement à fonctionner.

"Les organes génitaux sont déjà formés, donc, en fonction de la position du fœtus sur l'échographie, il est déjà possible de découvrir le sexe. Le fœtus présente également une possible sensibilité à la lumière et aux sons", précise le gynécologue.

Crédit photo, Getty Images Légende image, C'est au quatrième mois de grossesse que la famille peut connaître le sexe biologique du bébé.

5e mois (17 à 20 semaines)

À la fin du cinquième mois, la femme enceinte subit le deuxième examen morphologique - qui est aussi important que le premier pour évaluer le bon développement du fœtus.

Changements pour la femme enceinte

La plupart des femmes ont pris entre 2,5 et 6,5 kilos à ce moment-là, et l'utérus a la taille d'un melon. Par l'augmentation du ventre, le nombril peut faire saillie vers l'extérieur.

L'appétit peut augmenter et certaines femmes souffrent de pertes de mémoire, appelées "pregnancy brain" en anglais. Pendant cette phase, les femmes enceintes peuvent avoir des difficultés à se souvenir de détails ou à se concentrer sur des tâches.

Développement du bébé

"Le fœtus peut déjà avoir des sensations et entendre, c'est pourquoi nous recommandons d'écouter de la musique et de parler, pour faire interagir l'environnement extra-utérin", commente Buzzini.

Pendant l'échographie, le spécialiste vérifie les organes, avec des détails sur le cœur, la vessie, les reins, entre autres, et compte les doigts du bébé, qui peuvent bouger tandis que la mère ressent simultanément les mouvements d'extension des membres.

6e mois (21 à 24 semaines)

"Lorsque la femme enceinte approche de la fin du deuxième trimestre, il est important de l'écouter pour qu'elle ne se sente pas désemparée - et de toujours vanter les mérites de la grossesse en tant que processus riche, naturel, beau et bien conçu", estime Mme Buzzini.

Changements pour la femme enceinte

"Il est bien documenté qu'il y a une fréquence élevée d'hypertension et de troubles thyroïdiens à ce stade, donc nous faisons un contrôle", indique le médecin.

La plupart des femmes sont également soumises à un test de dépistage du diabète gestationnel, un trouble métabolique propre à la grossesse, causé par une résistance accrue à l'insuline due aux hormones de grossesse.

Développement du bébé

In utero, on réalise un échocardiogramme fœtal, une échographie spécifique au cœur du fœtus. Le bébé pèse déjà plus d'un kilo, et ses mouvements sont généralement ressentis de plus en plus intensément par la femme enceinte.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le bébé développe son audition à partir du cinquième mois.

7e mois (25 à 28 semaines)

Des discussions s'engagent entre les femmes enceintes et les professionnels de la santé sur la planification des naissances et les signes d'alerte.

Changements pour la femme enceinte

Avec un fœtus d'environ un kilo, la mère est déjà plus lourde et peut se sentir fatiguée.

"Certains patients disent qu'ils sentent leur ventre bouger de façon rythmique. C'est le hoquet du bébé, et c'est tout à fait normal", commente Rodrigo Buzzini.

Développement du bébé

Le fœtus poursuit sa maturation et développe des réserves de graisse corporelle. Le liquide amniotique commence à diminuer. En cas de naissance prématurée, les chances de survie du bébé augmentent après le septième mois.

Troisième trimestre

8e mois (29 à 32 semaines)

Les familles entament le compte à rebours jusqu'à l'arrivée du bébé pendant que la femme enceinte subit les examens de routine classiques - tels que les analyses de sang et d'urine, le contrôle du poids et de la tension artérielle.

Changements pour la femme enceinte

La mère continue à prendre environ un demi-kilo par semaine et peut ressentir une gêne lorsque le bébé bouge. Comme le bébé peut déjà peser jusqu'à deux kilos, il est possible que ses mouvements exercent une pression sur la cage thoracique de la femme enceinte. Elle peut avoir du mal à suivre les activités quotidiennes et devenir plus introspective.

Développement du bébé

Les poumons et le système nerveux sont en phase finale de maturation et le risque de grande prématurité n'existe plus.

9e et 10e mois (33 à 40 semaines)

Les consultations deviennent bimensuelles ou hebdomadaires. Une grossesse peut entrer dans son dixième mois - mais après 37 semaines, le bébé est déjà bien formé et n'est plus considéré comme prématuré.

Dans cette phase finale, les médecins demandent des tests pour se préparer au moment de l'accouchement.

On procède à une analyse du sang et de l'urine et on vérifie la présence de streptocoques du groupe B, le principal agent responsable de la septicémie précoce (complication infectieuse potentiellement mortelle) chez les nouveau-nés.

Si c'est la volonté de la femme enceinte, le professionnel de santé évalue les chances d'un accouchement normal - mais l'évaluation n'est pas définitive, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des changements le jour de l'arrivée du bébé.

Changements pour la femme enceinte

Lorsque le bébé se met dans une position plus favorable au travail, la mère peut ressentir un soulagement lié à la décompression des organes et respirer plus facilement.

Développement du bébé