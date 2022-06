Mary Got Fit : "les gens disent que je déforme mon corps parce que je suis une bodybuildeuse"

Mary Got Fit, de son vrai nom Mary Nyarko

Elle a commencé à s'entraîner dans le jardin de sa mère avec des bouteilles d'eau, des sacs de sable, des pneus de camions lourds et des boîtes de conserve.

"La pire réaction que j'ai jamais eue"

Mary Got Fit est une bodybuildeuse ghanéenne/nigériane

"Quelqu'un m'a dit que mon corps était dégoûtant. Que ma mère a perdu neuf mois de dur labeur et de souffrance."

Mary Got Fit parle à Favour Nunoo de la BBC Pidgin.

"Cela me fait très mal, ça m'affecte parce que je suis un être humain", dit-elle.

"Cela me fait très mal, mais j'avance."

"Les gens peuvent tenir des propos très durs mais je ne vais pas les battre. Si je les bats, ils diront que c'est un homme macho qui bat les gens. ", dit Mary Got Fit.

Mary Got Fit a brisé les stéréotypes sur les femmes

Ce que les gens ne savent pas sur les bodybuilde uses

"Donc si une personne fait quelque chose, ça nous fait mal. Mais nous allons à la salle de gym et nous déversons tout. "

"Ici, au Ghana, je ne peux pas aller aux funérailles, aux mariages et à toutes ces choses parce qu'il faut que je mette des vêtements qui couvrent tout mon corps", révèle-t-elle.

"Une autre fille peut porter quelque chose sans manches qui montre ses bras. On dira que ses bras sont fins, "oh elle est parfaite, oh elle est belle."