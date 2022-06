Pénurie mondiale de diesel : pourquoi cela survient et quel impact aura-t-elle sur votre porte-monnaie ?

L'augmentation du prix de l'essence à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie suscite des inquiétudes dans le monde entier et aggrave le problème de l'inflation qui touche de nombreuses économies mondiales.

Mais il existe un autre carburant à base de pétrole qui est devenu encore plus cher - il a atteint un niveau record en juin - et qui cause des maux de tête encore plus importants que l'essence.

Il s'agit du diesel, également connu sous le nom de gazole ou gasoil.

Ce qui inquiète le plus les experts, c'est que la flambée des prix de ce distillat est due au fait qu'il y a une pénurie mondiale de diesel, un phénomène qui, selon eux, sera difficile à inverser à court terme.

Vous pensez peut-être que cela ne vous concerne pas parce que vous n'avez pas de voiture, ou que vous en avez une, mais qu'elle fonctionne à l'essence.

Cependant, même si vous n'avez jamais utilisé de diesel dans votre vie, cette crise aura un impact sur votre portefeuille, où que vous soyez.

Pourquoi ?

Parce que le diesel est le carburant utilisé par la plupart des véhicules de transport de marchandises, des camions qui transportent nos aliments, nos médicaments et même l'essence que nous remplissons dans les stations-service, aux navires qui transportent des marchandises dans le monde entier.

C'est également ce qu'utilisent de nombreux bus et trains.

Et c'est le carburant dont dépendent les industries pour alimenter leurs machines et les agriculteurs pour faire fonctionner leurs tracteurs afin de pouvoir planter et récolter les cultures.

En conséquence, le manque de diesel crée de graves problèmes dans le monde entier, qui menacent de s'étendre si la demande continue de dépasser l'offre.

Files d'attente pour le diesel à Colombo, la capitale du Sri Lanka, l'un des endroits touchés

Crise mondiale

La pénurie de carburant entraîne des problèmes de mobilité dans des endroits aussi dispersés que le Sri Lanka, le Yémen et plusieurs pays africains.

La hausse des prix du diesel entraîne également des protestations de la part des communautés indigènes et paysannes en Équateur.

L'Europe est une autre région où la crise suscite d'énormes inquiétudes.

Contrairement à ce qui se passe dans de nombreuses autres régions du monde, de nombreux conducteurs de voitures particulières en Europe utilisent le diesel car il s'agit d'une source d'énergie plus efficace et moins polluante que l'essence.

Avant que la Russie n'attaque l'Ukraine, l'Europe importait environ deux tiers du pétrole brut qu'elle raffinait pour produire du diesel en provenance de cette dernière.

Mais suite aux sanctions économiques imposées à Moscou par l'Occident, l'Europe s'est appuyée sur les États-Unis pour une grande partie de son diesel.

Si cela a permis d'éviter les pénuries, l'impact sur le porte-monnaie a été sensible, avec des prix records des deux côtés de l'Atlantique.

Alors que les Britanniques paient aujourd'hui plus de 100 £ (76 413 FCFA) pour faire le plein de leur voiture - la valeur du litre étant d'environ 2,30 $ US (1 437 FCFA) - les camionneurs américains paient 1,50 $ US (937 FCFA) le litre, soit le prix le plus élevé jamais enregistré aux États-Unis.

La hausse des prix du diesel affecte le transport de marchandises aux États-Unis

"Les augmentations de prix sont si élevées dans certains États que les camionneurs doivent payer de leur poche pour charger, et beaucoup sont plus sélectifs quant aux voyages qu'ils effectuent."

"Certaines petites entreprises de camionnage ont du mal à payer les salaires et envisagent de réduire leurs effectifs, voire de cesser leurs activités, en raison des coûts élevés", rapportait le magazine Fortune à la mi-mai.

Pour sa part, le Wall Street Journal note que "les coûts affectent particulièrement les petites flottes de camions qui constituent la majeure partie du marché très fragmenté du camionnage aux États-Unis".

Pénurie en Argentine

À l'autre bout du continent américain, la pénurie de diesel provoque un nouveau chaos.

Sur les routes du centre et du nord de l'Argentine, de longues files de camions attendent de faire le plein de ce carburant, dont la vente a été limitée en de nombreux endroits à 20 litres par véhicule (une petite fraction de ce qu'ils transportent).

Dix-neuf des 23 provinces argentines connaissent des problèmes d'approvisionnement, selon une étude réalisée début juin par la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac).

"Le manque de gazole menace d'endommager l'un des moments les plus importants pour l'économie argentine en difficulté : la récolte abondante et les semailles ultérieures de céréales et d'oléagineux, tels que le soja, le maïs et le tournesol, qui sont les principaux produits d'exportation du pays", explique Veronica Smink de BBC World à Buenos Aires.

Mme Smink précise que la pénurie de diesel en Argentine est aggravée par des facteurs locaux qui compliquent encore la situation et par une pénurie mondiale de l'offre.

Le diesel est indispensable pour les récoltes et les semis en Argentine

"Près d'un tiers du diesel consommé dans le pays est importé et les compagnies pétrolières ont non seulement plus de mal à s'en procurer en raison des effets de la guerre en Ukraine, mais l'importer aux prix actuels n'est pas rentable en raison des faibles prix locaux imposés par le gouvernement", dit-elle.

Les causes de la crise

Mais l'invasion russe n'est pas la seule raison de la pénurie de diesel.

Avant même que Vladimir Poutine n'ordonne l'offensive à la fin du mois de février, la demande mondiale de diesel dépassait déjà l'offre.

Selon les experts, la principale raison de ce décalage est la pandémie de coronavirus.

La paralysie économique provoquée par les quarantaines en 2019 et 2020 a fait chuter la consommation de carburant, ce qui a conduit les raffineries à réduire leur production de diesel.

Certaines ont même fermé définitivement leurs portes, tandis que d'autres ont décidé de se convertir au raffinage de carburants renouvelables dans le cadre de la transition du secteur énergétique vers des sources plus propres et plus respectueuses de l'environnement.

Lorsque le monde a commencé à se redresser, à partir de 2021, la demande de diesel a rapidement dépassé l'offre.

Le Venezuela a été l'un des premiers pays à souffrir d'une pénurie de diesel

La reprise rapide des vols commerciaux aggrave le problème, car le kérosène est fabriqué à partir de la même partie du pétrole brut que le diesel.

John Kemp, analyste de marché chez Reuters, avertit que la hausse de la demande a conduit de nombreux pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie à épuiser une grande partie de leurs stocks de diesel.

En Europe et aux États-Unis, les actions sont tombées à leur plus bas niveau depuis la crise financière de 2008, ajoute-t-il.

Un responsable du gouvernement américain a confié aux journalistes, fin mai, que le président Joe Biden envisageait la possibilité d'utiliser un stock d'urgence de diesel, créé dans le nord-est du pays il y a plus de vingt ans, qui n'a jusqu'à présent été utilisé qu'une seule fois pour atténuer les effets de l'ouragan Sandy en 2012.

L'objectif premier serait d'augmenter l'offre de carburant afin de faire baisser les prix, qui ont contribué à ce que les États-Unis enregistrent leur plus forte inflation depuis quatre décennies, ce qui pourrait ternir les résultats du parti démocrate au pouvoir lors des élections législatives de novembre prochain.

Toutefois, les analystes préviennent que les effets de la libération des stocks d'urgence du Nord-Est seront limités, car le million de barils de diesel qui serait libéré sur le marché ne serait pas suffisant pour avoir un impact sur les prix.

L'impact économique

Pour M. Kemp, la pénurie mondiale de diesel "laisse présager un ralentissement économique imminent".

"La pénurie mondiale de diesel indique que le cycle économique atteint son sommet et qu'une période de croissance plus lente, voire une récession, est imminente pour ramener la consommation au niveau de la production", ajoute-t-il.

Le dernier rapport économique de la Banque mondiale (BM), publié cette semaine, confirme que l'on assiste à "un brusque ralentissement de la croissance", et prévient que cela pourrait conduire à la "stagflation", comme on appelle une faible croissance économique combinée à une forte inflation.

"Il sera difficile pour de nombreux pays d'éviter la récession", indique David Malpass, président du Groupe de la Banque mondiale, lors du lancement du rapport le 7 juin.

La BM estime que la croissance économique mondiale en 2022 sera de 2,9 %, soit environ la moitié de ce qu'elle a atteint en 2021 (5,7 %).