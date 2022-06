Géomorphologie : le mystérieux cratère géant dans l'Arctique qui intrigue les scientifiques

Phoebe Smith

BBC Travel

il y a une heure

Crédit photo, Stocktrek Images/Getty Images

L'avion s'est fortement incliné sur la droite. Alors que nous effectuions notre premier survol de la piste - ou plutôt, de la petite parcelle de terre accidentée dans la toundra arctique qui allait servir de piste - une alarme a retenti, les lumières rouges au-dessus des sorties de secours se sont mises à clignoter et le bruit des moteurs de l'avion se remettant en marche a envahi la cabine principale. Mon estomac s'est serré.

Ce fut une introduction passionnante à l'extrême nord du Québec, au Canada, une région connue sous le nom de Nunavik.

Couvrant le tiers supérieur de la province canadienne (plus grande que l'État américain de la Californie et deux fois plus grande que la Grande-Bretagne), dont la péninsule d'Ungava fait partie, cette région est inconnue de la plupart des gens. Mais ça n'a pas toujours été comme ça.

En 1950, cette zone a été imprimée dans les journaux du monde entier et considérée comme la huitième merveille du monde.

Non pas à cause de sa nature sauvage, ni à cause de ses structures artificielles, mais grâce à la caractéristique distinctive du terrain que je survolais maintenant en me dirigeant vers une autre tentative d'atterrissage sur piste : le cratère des Pingualuit.

"Le nom désigne en inuktitut les taches ou les boutons sur la peau causés par le grand froid", explique Isabelle Dubois, coordinatrice de projet pour Nunavik Tourism, qui n'avait auparavant visité le cratère qu'en hiver, lorsque le paysage était couvert de neige.

J'ai regardé par le hublot de l'avion pour me distraire lors de notre deuxième tentative d'atterrissage et j'ai pensé que c'était un surnom approprié.

La toundra est ici marquée par des fissures, des crevasses et des dépressions remplies de petites poches d'eau.

Cependant, parmi les nombreuses indentations, le cratère du même nom se distingue nettement.

Avec un diamètre d'environ 3,5 km et une circonférence de bien plus de 10 km, ce n'est pas seulement sa taille qui le distingue, mais aussi sa symétrie.

Presque parfaitement circulaire et rempli d'eau, le cratère ressemblait à un miroir compact sur le sol, dans lequel se reflétait maintenant notre minuscule avion Twin Otter, qui ne ressemblait plus qu'à une minuscule particule de poussière.

Après quelques cahots, d'autres alarmes et un arrêt soudain et spectaculaire, nous avons finalement atterri, à quelques kilomètres seulement du bord de ce cratère.

Nous avons séjourné au camp Manarsulik, un conglomérat de cinq huttes à énergie solaire qui est le camp de base officiel pour quiconque s'aventure dans le parc national des Pingualuit, l'un des parcs nationaux les plus éloignés du pays.

Pendant que nous déchargeons l'avion (pas de porteurs ni de personnel ici) et que nous nous installons dans les huttes chaudes, je discute avec Pierre Philie, un géographe culturel français qui s'intéresse beaucoup à l'anthropologie et qui habite à Kangiqsujuaq (le village le plus au nord du Nunavik et la porte d'entrée de cette merveille géographique).

Il a été envoyé à contrecœur dans cette région du Québec il y a 40 ans, mais il en est tombé amoureux, ainsi que d'une femme de la région, et n'en est jamais reparti.

Philie m'a montré une copie d'une photographie aérienne en noir et blanc de Pingualuit. Elle a été prise le 20 juin 1943 par l'un des officiers de l'US Army Air Force qui l'a repérée.

Alors que je me demandais ce que l'officier avait dû en faire à ce moment-là, Philie a commencé à m'expliquer un peu plus le cratère.

"Il a été découvert pour la première fois par quelqu'un du monde occidental cette année-là, pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque des pilotes de chasse l'ont repéré et l'ont utilisé comme aide à la navigation. Mais ils ne l'ont partagé avec le reste du monde que lorsque la guerre a pris fin", explique-t-il.

Lorsqu'ils l'ont fait, en 1950, l'une des premières personnes à être fascinée par cette découverte était un prospecteur de l'Ontario nommé Fred W Chubb. Il était convaincu que le cratère avait été causé par un volcan, ce qui signifiait probablement qu'il y avait des diamants à l'intérieur.

Il a demandé l'avis du directeur du Musée de l'Ontario de l'époque, le Dr Meen, qui, tout aussi fasciné par l'idée, s'est rendu sur place avec Chubb pour enquêter (c'est ainsi que pendant une courte période, les Pingualuit ont été connus sous le nom de cratère Chubb) - mais la théorie du volcan a finalement été rejetée.

"Nous savons maintenant sans l'ombre d'un doute qu'il s'agit d'un cratère météorique", explique M. Philie, alors que le soleil commence à se coucher sur le lac Manarsulik, situé à environ 2,5 km des Pingualuit, laissant le bord du cratère aussi peu visible qu'un filigrane sur l'horizon rose magnifique.

"Demain, nous le verrons."

Le jour suivant a commencé au lever du soleil par une promenade parmi de grands fragments rocheux.

Certains, a expliqué Philie, étaient de gros morceaux de granit et de roche fracturée (reliques de la glaciation pendant la dernière période glaciaire) ; d'autres étaient des exemples d'impactites, formés à la suite de la fonte pendant l'impact.

Ces dernières étaient noires et couvertes de petits trous, preuves de la liquéfaction et du bouillonnement des minéraux à l'intérieur sous l'effet de la chaleur et de la pression de la collision.

Crédit photo, Getty Images

"L'impact s'est produit il y a 1,4 million d'années", confirme Philie alors que nous grimpions sur son rebord.

"Si l'on considère la largeur et la profondeur du cratère [environ 400 m], on estime que son impact est 8 500 fois plus fort que la bombe atomique larguée sur Hiroshima".

Ce fait est remarquable.

"Oeil de cristal"

Mais arriver enfin au bord des Pingualuit et regarder dans ce trou béant, où le lac scintillait avec de la glace incrustée aux deux tiers - malgré le mois de juillet - était encore plus surprenant.

"Bien sûr, les Inuits connaissaient (le cratère) avant que les Occidentaux n'arrivent pour chercher des diamants", note Markusie Qisiiq, directeur du parc Pingualuit et guide.

"Ils l'appelaient l'Oeil de Cristal du Nunavik."

De là où je me trouvais, sous un ciel incroyablement bleu parsemé d'autant de nuages que de "taches" sur la toundra, ce nom semblait le plus approprié de tous.

Alors que nous marchions sur le terrain accidenté, en faisant le tour du lac, Philie était de plus en plus excitée.

Il a parlé de la clarté de l'eau qui s'y trouve - alimentée uniquement par la pluie et considérée comme la deuxième eau la plus pure au monde (seul le lac Mashu au Japon est plus transparent) ; du mystère des poissons qui y vivent - que les scientifiques n'ont pas encore réussi à mettre d'accord sur la façon dont ils sont arrivés là, car il n'y a pas de flux d'eau entrant ou sortant, et qu'ils se sont tournés vers le cannibalisme pour assurer leur propre survie ; et des preuves montrant que, comme les Inuits, un autre peuple a également marché ici au moins 1000 ans avant eux.

"Le paysage est un livre vivant", conclut-il. "Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre si nous prenons le temps de le lire."

Ces dernières années, les gens sont venus ici pour faire exactement cela.

En 2007, une équipe de chercheurs de l'Université Laval au Québec, dirigée par le professeur Reinhard Pienitz, s'y est rendue pendant l'hiver pour prélever des échantillons sous l'eau.

À l'époque, M. Pienitz a décrit le cratère comme une "capsule temporelle scientifique" et a déclaré que, si nous continuons à en apprendre davantage à son sujet, il pourrait révéler des indices sur les épisodes passés de changement climatique et sur la manière dont les écosystèmes se sont adaptés sous la pression.

J'ai marché jusqu'au bord de l'eau, où Philie a ramassé une pierre et l'a fait tomber sur la surface gelée.

L'air silencieux fut immédiatement rempli d'un son mélodieux alors que les éclats de glace rebondissaient les uns sur les autres et tombaient dans l'eau.

Après avoir rempli nos bouteilles pour goûter cette eau pure, nous sommes retournés au camp. Nous ne nous sommes arrêtés qu'une seule fois, pour laisser passer un imposant troupeau de rennes - il y en avait tellement qu'on ne pouvait même pas les compter.

En regardant ce spectacle d'animaux sauvages migrant le long d'un cratère aussi grand que celui que l'on trouve sur la lune, mon estomac s'est serré une fois de plus.

Mais cette fois, ce n'était pas à cause d'un atterrissage brutal.