C'était il y a environ huit cents ans et demi, lorsque le sultan Moizuddin (Shahabuddin) Ghori décorait des objets de luxe dans la ville d'Afghanistan et sa capitale Ghazni et écoutait la sagesse de ses conseillers.

Un rassemblement traditionnel similaire a été décoré et toutes les personnes présentes ont diverti l'empereur avec leurs performances et leurs réparties pleines d'esprit, leurs vers et leurs ghazals, en retour, ils ont été récompensés et honorés.

Cette nuit-là, le sultan Ghori enrichissait ses courtisans et ses esclaves de cadeaux, de pierres précieuses, d'or et d'argent. L'un d'eux était un courtisan et un esclave qui, après être sorti de la cour, a donné toute sa récompense aux Turcs, gardes, balayeurs, esclaves et autres travailleurs de moindre statut.

Lorsque cette nouvelle s'est répandue, elle a également atteint les oreilles du sultan et un désir est né dans son esprit de connaître cette personne aimable. On a dit au sultan qu'il s'agissait de son esclave (Qutbuddin) Aibak.

L'historien Minhaj-ul-Siraj (Abu Osman Minhaj-ud-din bin Siraj-ud-din) de l'Empire Ghori a également mentionné cet incident dans son livre Tabaqat-i-Nasiri. Il a non seulement vu l'ère d'Aibak, mais a également vu la période du sultan Shamsuddin Iltutmish et de Ghiyas-ud-din Balban après lui.

Il écrit que Mohammad Ghori a été très impressionné par la générosité d'Aibak et il a inclus Aibak parmi ses amis proches, et s'est vu attribuer des fonctions importantes du trône et de la cour. Il devint même le grand chef de l'empire. I

Amir Akhor occupait à cette époque le poste d'inspecteur des écuries royales et il était d'une grande importance. Dans l'Encyclopédie de l'Islam (deuxième édition), il est appelé le Sardar des mille, sous lequel il y avait trois chefs appelés Sardar des 40.

Qutbuddin Aibak est le dirigeant musulman qui a établi un sultanat en Inde qui a été gouverné par des dirigeants musulmans pendant les 600 prochaines années, c'est-à-dire jusqu'au Ghadar de 1857.

On dit qu'il est le fondateur du sultanat Ghulam ou de la dynastie Ghulam, mais le professeur Najaf Haider, historien de l'histoire médiévale à l'Université Jawaharlal Nehru, dit que lui ou les empereurs après lui ne peuvent pas être appelés rois esclaves. Ils peuvent être appelés Turcs ou Mamelouks.

Rahma Javed Rashid, professeur adjoint d'histoire à l'Université Jamia Millia Islamia de Delhi, dit que le concept d'esclaves sous la domination musulmane était très différent du concept d'esclaves byzantins, et c'est pourquoi le statut des esclaves à l'époque musulmane ressemblait parfois à celui de successeurs.

Ainsi, lorsque nous regardons l'histoire, nous voyons Mahmud et Ayaz, que Mahmud Ghaznavi aimait plus que ses propres enfants.

Crédit photo, UNIVERSAL HISTORY ARCHIVE Légende image, Le complexe Qutb situé à Delhi a été créé par Qutbuddin Aibak, le premier empereur du sultanat mamelouk à Delhi. Ici, la mosquée Qutb-ul-Islam (rebaptisée plus tard Quwwat-ul-Islam) est située à côté du Qutub Minar.

Najaf Haider explique : "On dit que lorsque quelqu'un a demandé à Mohammad Ghori 'vous n'avez pas d'enfants mâles, grâce à qui on se souviendra de vous dans les temps à venir ?', Il a répondu 'j'avais beaucoup d'enfants mâles'.

Le professeur Najaf Haider explique qu'il parlait de ses esclaves spéciaux, Yildoz, Aibak et Qabacha.

Rahma Javed dit que Ghori avait également établi une parenté entre eux et l'une des filles de Yildoz était mariée à Aibak, tandis qu'une fille était mariée à Kabacha afin qu'ils puissent avoir une relation profonde et qu'ils soient sous parenté, Au lieu de s'opposer, s'entraider.

Moeen Ahmed Nizami, professeur d'islam sud-asiatique au Centre d'études islamiques d'Oxford, a déclaré à la BBC qu'Aibak devrait être rappelé non pas comme le fondateur du sultanat de Ghulam, mais comme le fondateur du sultanat turc ou mamelouk en Inde.

Début de la vie

Moin Ahmed Nizami a raconté que Qutbuddin Aibak appartenait à la tribu Aibak de Turquie et dans son enfance, il a été séparé de sa famille et il a été amené à Neshapur pour vendre sur le marché aux esclaves.

Un homme instruit, Qazi Fakhruddin Abdul Aziz Kufi, l'a acheté et l'a traité comme son propre fils et a pris soin de son éducation et de sa formation militaire.

Minhaj-ul-Siraj, dans le célèbre livre d'histoire 'Tabaqat Nasiri', a écrit que le nouveau gardien d'Aibak, Qazi, Fakhruddin Abdul Aziz n'était autre que les descendants de l'imam Abu Hanifa et était le dirigeant de Neshapur et de ses environs. .

Il écrit: "Qutbuddin, avec le service de Qazi Fakhruddin, comme ses fils, a étudié le Coran et s'est également entraîné à l'équitation et au tir à l'arc. Ainsi, en quelques jours, il est devenu compétent et a été admiré."

On dit qu'après la mort de Qazi Fakhruddin, ses fils revendirent Aibak à un marchand, qui l'amena au marché de Ghazni d'où le sultan Ghazi Muizuddin Sam (Sultan Mohammad Ghori) l'acheta."

Il est écrit dans Tabaqat Nasiri que 'Bien qu'Aibak ait des qualités admirables et spéciales, mais à cause d'une de ses faiblesses, il s'appelait 'Aibak Shal', c'est-à-dire une personne qui a un doigt faible. Et en fait un de ses doigts était cassé.

Légende image, Qutbuddin Aibak

Tribu turque Aibak et sa signification

On dit de Qutbuddin qu'il appartenait à la tribu Aibak de Turquie, mais on ne sait pas grand-chose de son père et du clan. La date de sa naissance 1150 est enregistrée dans les livres d'histoire mais rien ne peut être affirmé avec certitude.

Cependant, en turc, Aibak signifie "seigneur ou maître de la lune". Et on dit que cette tribu a reçu ce surnom en raison de sa beauté. Autrement dit, les gens de cette tribu étaient très beaux, hommes et femmes. Mais on dit de Qutbuddin qu'il n'était pas si beau.

Mais le célèbre poète ourdou Asadullah Khan Ghalib, dans l'un de ses Ghazals persans, s'est appelé Aibak avec le turc et a en quelque sorte confirmé qu'il était plus beau que la lune.

Légende image, Mention et signification d'Aibak dans le Kalam persan de Ghalib

La campagne indienne de Ghori et la bataille de Tarain

Il est dit qu'Aibak avait déjà été nommé Amir Akhor, mais lorsque Mohammad Ghori a commencé sa campagne vers l'Inde, Aibak a montré ses talents de combattant lors de la deuxième bataille de Tarain, qui a conduit à la victoire du sultan Ghori. Et il a été nommé commandant de deux postes militaires importants 'Kaharam' et 'Samana'.

Muhammad Ghori a été vaincu lors de la première bataille de Tarain, mais la deuxième bataille a été décisive à bien des égards.

On dit que Chahman, c'est-à-dire le roi Rajput Prithvi Raj Chauhan, a été vaincu. Un an après la première défaite, les Ghori, avec une grande armée de plus d'un million d'Afghans, de Tadjiks et de Turcs, ont défilé à travers Multan et Lahore jusqu'à Tarain (maintenant connu sous le nom de zone de Tarori dans le district de Karnal de l'Haryana jouxtant Delhi ), où l'armée de Prithvi Raj composée de trois lakh de cavalerie et de trois mille éléphants lui bloqua le chemin et une bataille acharnée s'ensuivit.

D'anciens professeurs et historiens célèbres de l'Université musulmane d'Aligarh, Mohammad Habib et Khaliq Ahmed Nizami, dans leur livre 'A Comprehensive History of India' (Vol. 5), écrivent que ce nombre est une exagération car le nombre n'est pas donné à l'importance de quelque chose à cette époque, c'était une coutume d'exagérer.

Lors de la deuxième bataille de Tarain (1192), Muhammad Ghori adopta la stratégie de diviser son armée en cinq divisions et de les placer dans différentes positions, tout en amenant au combat une armée de 12 000 hommes, qui selon le plan commença à battre en retraite.

Légende image, Tombe de Qutbuddin Aibak

L'armée de Prithviraj a pensé qu'ils avaient gagné et les a chassés pour tous les tuer.

Mais ensuite, l'armée stationnée à quatre endroits sous la direction de différents commandants a encerclé l'armée de Prithvi Raj de tous les côtés et l'armée en retraite a également fait demi-tour et a commencé à se battre. On dit que Prithvi Raj Chauhan est descendu de son éléphant, est monté sur un cheval et s'est retiré du champ de bataille.

Moin Ahmad Nizami a en outre déclaré que cette guerre marquait le début de la carrière politique d'Aibak dans le sous-continent et qu'il monta finalement sur le trône de Delhi en 1206 après la mort de Muizuddin Ghori.

Couronnement à Lahore

Tous les historiens sont unanimes sur le fait qu'en raison de la mort subite du sultan Muizuddin Mohammad Ghori, il n'a pu nommer personne comme son successeur, de sorte que son esclave dans sa vie est devenu le dirigeant de l'endroit où il était en poste.

Après sa mort, une bataille pour le pouvoir a éclaté entre ses trois successeurs, Qutbuddin Aibak, le dirigeant de Delhi, Nasiruddin Qabacha, le dirigeant de Multan, et Tajuddin Yildoz, le dirigeant de Ghazni. Rahma Javed dit que son quatrième esclave était Bakhtiyar Khilji qui n'a pas participé à ce bras de fer et il est allé vers le Bihar et le Bengale et s'y est déclaré le dirigeant.

Aibak domine les autres et est couronné le 25 juin 1206 au fort de Lahore. Mais il n'a pas adopté le titre de Sultan et n'a émis aucune pièce en son nom et n'a fait réciter aucun Khutba (sermon religieux) en son nom.

Crédit photo, PUNJAB ARCHAELOGY DEPARTMENT Légende image, Selon les historiens, Qutbuddin Aibak est mort après être tombé d'un cheval alors qu'il jouait au polo. Sa tombe est située près du bazar d'Anar Kali à Lahore

À cet égard, Moin Ahmed Nizami dit que c'était parce qu'il était esclave et qu'il n'a pas obtenu la liberté, il était donc difficile de l'accepter comme sultan.

Il a visité Ghazni en 1208, d'où il est revenu après 40 jours et pendant ce temps, un successeur de Mohammad Ghori à Ghazni a déclaré son indépendance, puis il a adopté le titre de sultan en 1208-09. Certains historiens disent que ce n'est qu'après cela qu'il s'est nommé Qutbuddin (l'axe de la religion).

Auparavant, Aibak a suivi la stratégie expansionniste de son maître Mohammad Ghori et pendant cela il a conquis Ajmer en 1193 puis les quatre royaumes hindous Saraswati, Samana, Kahram et Hansi puis a vaincu Raja Jaichand de Kannauj dans la bataille de Chandwar et a conquis Delhi. En un an, le règne de Mohammad Ghori était du Rajasthan au confluent de Ganga-Jamuna.

Concernant les conquêtes ultérieures d'Aibak, Minhaj-ul-Siraj a écrit: "De Kahram, Qutbuddin a marché vers Meerut et l'a conquis en 587 Hijri. Après avoir quitté Meerut, il a capturé Delhi en 588 Hijri. 590 En 591 après JC, il était le plus proche du sultan et se rendit à Raja Jaichand de Bénarès. En 591, il conquit Thankar, alors même que le sultanat islamique atteignait la Chine dans la partie orientale.

Crédit photo, HIMANSHU SHARMA/GETTY IMAGES

Construction de mosquées en deux jours et demi à Ajmer et Qutub Minar à Delhi

Aibak aimait aussi l'architecture comme tout autre dirigeant musulman du Moyen Âge, il a donc commencé la construction d'un minaret à Delhi en 1199, pour commémorer les réalisations du règne de Ghori en Inde. Il existe des minarets similaires à Ghazni et le Jam-e-minar a été construit plus tôt sur les rives de la rivière Hari dans la province de Ghor.

Il a également posé les fondations du Qutub Minar ainsi que de la mosquée Quwwat-ul-Islam, tandis qu'après la conquête d'Ajmer, il a construit une mosquée appelée Dhai Din Ka Jhonpra, la première mosquée construite dans le nord de l'Inde, qui existe encore aujourd'hui. En fait, il a été construit à la hâte en deux jours et demi, mais il a ensuite été conçu par l'architecte Abu Bakr, un résident de Herat dans l'actuel Afghanistan, pour concevoir la mosquée, qui serait le premier spécimen de style architectural islamique construit en Inde.

De même, Qutbuddin a construit Qutub Minar, qui a été achevé après lui à l'époque de Shamsuddin Iltutmish. Construit en briques, c'est le plus haut minaret du monde avec cinq étages et des versets du Coran inscrits dessus. Dans le même temps, Aibak a construit la mosquée Quwwat-ul-Islam, dont les vestiges sont encore visibles près du Qutub Minar.

L'historienne Rahma Javed a déclaré lors d'une conversation avec la BBC que dans toutes les sources persanes, elle s'appelait Jama Masjid. Il est dit que c'était une grande mosquée qui s'appelait Kabat-ul-Islam ou le Dôme de l'Islam, mais Sir Syed Ahmed Khan dans son livre "Ashaar-us-Sanadid" l'a appelée la mosquée Quwwat-ul-Islam. .

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ruines de la mosquée Quwat-ul-Islam

Rahma Javed Rashid a raconté que lorsque les Mongols ont envahi le monde islamique, le sultanat musulman de l'Inde en a été protégé et des érudits et des compétences du monde entier se sont tournés vers ici et c'est la raison pour laquelle Minhaj-ul-Siraj a donné le pouvoir à Delhi.

La mosquée a un style architectural indo-islamique dominant et a été construite par des artisans indiens qui ne connaissaient pas l'écriture arabe mais qui étaient habiles dans la sculpture sur pierre.

Le polo et la mort

Après être devenu le sultan en 1208-09, Aibak a passé la plupart de son temps à Lahore. Après la saison des pluies, quand un hiver doux est arrivé, il jouait au polo avec ses braves guerriers et généraux, lorsque la selle du cheval s'est cassée et il est tombé au sol.

Minhaj-ul-Siraj a écrit à ce sujet de cette façon : "Quand la mort est venue, en 607 Hijri (1210 après JC), alors qu'il jouait au polo, il est tombé du cheval, le cheval est tombé sur lui, devant la selle. La partie surélevée est entrée la poitrine de Qutbuddin et il est mort."

Qutbuddin a été enterré à Lahore même et avec le temps, sa tombe existe toujours à Lahore où Urs est également célébrée chaque année.

Crédit photo, HUTCHINSON & CO Légende image, Selon les historiens, Qutbuddin Aibak est mort lorsqu'il est soudainement tombé de cheval alors qu'il jouait au polo et que le cheval lui est tombé dessus.

Lakh Bakhsh

Moin Ahmed Nizami déclare que "toutes les sources de son époque et plus tard ont loué les qualités d'Aibak comme la loyauté, la générosité, le courage et la justice, en dehors de ses prouesses militaires. Sa générosité lui a valu Lakh Bakhsh (Celui qui donne des Lakhs). Les récits de sa générosité étaient bien connus dans le Deccan à la fin du XVIIe siècle. Le peuple libéral de cette époque s'appelait Aibak.

On dit que personne à Delhi n'a été privé de sa générosité. On dit de lui qu'il était un Hafiz du Coran, c'est-à-dire qu'il mémorisait le Coran et lisait le Coran d'une si bonne voix qu'il était appelé récitateur du Coran.