Conjonction céleste : les astronomes observent l'alignement de cinq planètes avec la Lune le 24 juin

Par Saidata Sesay

BBC World Service

il y a 25 minutes

Crédit photo, Getty Images

Le mois de juin offre aux observateurs d'étoiles une occasion rare d'observer un régal céleste : cinq planètes et la Lune s'alignent.

Depuis l'hémisphère nord, Mercure, Vénus, la Lune, Mars, Jupiter et Saturne seront visibles dans un défilé avant l'aube, formant une ligne courbe.

La formation la plus parfaite aura lieu du 23 au 24 juin.

A surtout lire sur BBC Afrique :

Cet alignement s'appelle une conjonction céleste et peut être observé à l'œil nu. La dernière fois que le phénomène s'est produit, c'était en 2004.

Depuis l'hémisphère sud, Mercure et Vénus sont visibles le matin, avec l'étoile d'Adebaran entre elles.

Aldébaran - qui signifie "le suiveur" en arabe - est l'une des 15 étoiles les plus brillantes que nous pouvons voir depuis notre planète. Elle a un diamètre de 44 fois celui du Soleil et projette une teinte rougeâtre.

Crédit photo, Getty Images / Library Picture Légende image, Une conjonction, c'est quand des corps célestes apparaissent dans une ligne

Conjonction céleste

Si vous restez debout toute la nuit pour observer les étoiles, vous verrez Saturne en premier. Elle apparaîtra vers le milieu de la nuit.

Pendant quelques heures avant l'aube, Jupiter et ensuite Mars seront visibles. À l'aube, Vénus fera son apparition, suivie de Mercure au lever du soleil.

Ci-dessous, nous vous expliquons comment reconnaître chaque planète que vous verrez.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'alignement céleste attire les prédictions astrologiques

Astrologie

Les astrologues pensent que cet alignement est significatif.

Certains pensent que les conjonctions planétaires sont liées à un énorme changement d'énergie, faisant passer l'humanité d'un lieu de guerre à un point plus calme de paix et d'harmonie.

Cela signifierait que les maux qui affligent la race humaine pourraient enfin être remplacés par l'amour, l'acceptation et la coopération.

Que pouvez-vous voir ?

Crédit photo, Getty Images / Library Picture Légende image, Jupiter (en bas) et Saturne peuvent être vus dans la conjonction planétaire

Saturne

Cette année, Saturne sera particulièrement visible dans les soirées d'automne.

Mais en ce moment, elle se lève avant minuit, heure locale.

Crédit photo, NASA Légende image, Les anneaux de Saturne sont visibles avec un télescope à grossissement de 30 fois

À l'œil nu, Saturne ressemble à une étoile brillante, de couleur jaune-blanc.

Mais en utilisant un petit télescope, vous pourrez voir les fameux anneaux de la planète, qui semblent maintenant se rétrécir. Ils s'étendent au nord et au sud de la planète.

À l'aube, Saturne est facilement visible dans le ciel du sud-est ou du sud au sud-est.

Mars

Crédit photo, NASA Légende image, Mars a une teinte jaune-orange, même vue de la Terre

Mars est une planète matinale, de plus en plus facile à observer en juin.

Elle se lève dans le ciel de l'Est et du Sud-Est peu avant 2 heures du matin, heure locale, et brille d'un éclat similaire à celui d'Achernar, la neuvième étoile la plus brillante visible depuis la Terre.

Vous verrez la teinte jaune-orange de Mars.

Notre croissant de Lune passera près de Mars les 22 et 23 juin - complétant ainsi l'ensemble des 6 corps célestes en alignement.

Jupiter

Crédit photo, NASA Légende image, Jupiter est l'une des planètes les plus visibles dans le ciel de l'hémisphère nord

Beaucoup d'entre nous reconnaissent déjà Jupiter dans le ciel du petit matin. Elle brille plus de deux fois plus que Sirius, l'étoile la plus brillante que nous pouvons voir depuis la Terre.

À l'aide d'un télescope ou de jumelles, la face occidentale de la planète apparaît légèrement moins lumineuse que sa face orientale en juin.

À partir du 22 juin, elle sera encore plus facile à voir et entrera dans la constellation de Cetus ("la baleine") le 25 juin.

Vénus

Crédit photo, NASA Légende image, Vénus apparaît dans le ciel à l'aube et sera le plus visible à la fin du mois de juin

Vénus se lève à l'aube et est plus brillante que Jupiter. Elle sera plus facile à voir 30 minutes avant le lever du soleil le 30 juin.

Des jumelles ou un télescope permettront de voir l'amas d'étoiles des Pléiades à 9 degrés à gauche de Vénus avant que le crépuscule du matin ne devienne trop lumineux.

Mercure

Crédit photo, NASA Légende image, On peut voir Mercure en bas à gauche de Vénus

Mercure est également plus facile à voir 30 minutes avant le lever du soleil le 30 juin et sera la planète la plus basse à l'horizon.

Au début du mois de juin, elle était trop éloignée et trop faible pour être vue dans le ciel de l'aube.

Depuis le 16 juin, elle est légèrement visible à l'œil nu très bas dans l'est ou le nord-est, environ 30 minutes avant le lever du soleil.

Vous pouvez la voir en bas à gauche de Vénus.

Le 27 juin, Mercure se lève au-dessus de l'horizon nord-est un peu plus d'une heure avant le Soleil.