Cannabis : Le pays qui ne lutte plus contre la drogue et qui fabrique des épices à base de marijuana

il y a une heure

Légende image, La Thaïlande a distribué des plants de marijuana pour encourager la culture

La Thaïlande a légalisé la culture et la consommation de marijuana ce mois-ci, inversant une approche radicale des longues peines de prison et même de la peine de mort pour les délits liés à la drogue. Le correspondant de la BBC en Asie du Sud-Est, Jonathan Head, rend compte de ce qui se cache derrière ce changement radical.

Il y a 21 ans, j'ai vécu l'une des expériences les plus remarquables de ma carrière de journaliste. Nous avons été invités à regarder et à filmer l'exécution de cinq prisonniers, dont quatre ont été condamnés pour trafic de drogue par un peloton d'exécution à la prison de Bangkwan à Bangkok.

Le regard sur les visages de ces hommes alors qu'ils se dirigeaient vers le pavillon d'exécution - avec le cliquetis des chaînes sur leurs jambes - est quelque chose que je n'oublierai jamais.

Cela faisait partie de la "guerre contre la drogue" menée par le Premier ministre Thaksin Shinawatra, qui a entraîné la mort de centaines de trafiquants de drogue présumés.

A lire aussi :

La campagne de Thaksin était populaire. Les Thaïlandais étaient préoccupés par les effets nocifs des drogues comme la méthamphétamine sur leurs communautés - et étaient prêts à ignorer les violations choquantes des droits de l'homme qui accompagnaient la répression violente.

D'autres pays de la région ont suivi la même approche punitive, notamment les Philippines après l'entrée en fonction du président Rodrigo Duterte en 2016. Singapour et la Malaisie appliquent la peine de mort pour trafic de drogue depuis des décennies. Les touristes arrivant en Asie du Sud-Est sont avertis des sanctions sévères auxquelles ils s'exposent s'ils sont pris avec même de petites quantités de marijuana.

Il est difficile de croire, compte tenu de tout cela, que ce que nous avons vu au cours des dernières semaines se passe réellement en Thaïlande.

Les cafés et les stands vendent ouvertement toutes sortes de produits à base de cannabis et affichent des pots de fleurs en pot. Le ministre de la Santé publique Anutin Charnvirakul - architecte de la nouvelle loi - a été vu en train de déguster un plat typique avec une épice à base de marijuana et d'être acclamé par des agriculteurs qui espèrent que cela leur apportera une nouvelle source de revenus.

Lors du même événement, des femmes thaïlandaises âgées se sont amusées à déguster des boissons à base de marijuana et à faire la queue pour obtenir l'une des millions de plantes de marijuana gratuites que le gouvernement offre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un festival a célébré la nouvelle loi en distribuant des glaces à la marijuana.

La nouvelle loi semble donner à la Thaïlande ce qui est peut-être l'approche la plus libérale de la marijuana au monde. Les gens peuvent cultiver et consommer autant de plantes qu'ils le souhaitent, bien qu'il y ait des limites à la commercialisation du produit.

"C'est comme un rêve"

"Une chose est claire. Vous ne pouvez plus être arrêté en Thaïlande simplement pour avoir consommé de la marijuana", déclare Tom Kruesopon, un entrepreneur pionnier qui a aidé à persuader le gouvernement de changer son approche. "Vous pouvez aller en prison pour avoir fait d'autres choses comme fumer en public, pour avoir fait une émeute ou pour avoir cultivé et vendu un produit à base de cannabis sans l'approbation de l'Office des aliments et des drogues. Mais la Thaïlande est le premier pays au monde où vous ne pouvez pas aller en prison pour avoir cultivé ou consommé la plante."

"C'est comme un rêve pour nous. Nous n'aurions jamais pensé que nous arriverions aussi loin en Thaïlande", déclare Rattapon Sanrak, qui a commencé à faire campagne pour la légalisation de la marijuana après avoir découvert ses avantages médicaux pendant ses études aux États-Unis.

Deux grands-parents, son père et sa mère sont morts d'un cancer. De retour des États-Unis pour s'occuper de sa mère, il a tenté en vain de la convaincre d'utiliser des produits à base de cannabis pour soulager sa douleur et n'a pas pu avoir accès à des substances considérées comme illégales à l'époque.

Qu'est-ce qui explique ce revirement spectaculaire de la politique antidrogue dans un pays dirigé par l'armée conservatrice ?

Une partie de la raison est la politique partisane. Anutin a fait de la légalisation de la marijuana la principale politique de son parti lors des élections de 2019. La plus grande circonscription du parti se trouve dans le nord-est rural pauvre de la Thaïlande, et la nouvelle politique en matière de drogue a attiré des agriculteurs qui vivent difficilement de la culture du riz et du sucre, et ils ont besoin d'un nouveau type de recadrer.

Anutin a prononcé un discours plus tôt ce mois-ci à sa base politique dans la région de Buriram dans lequel il a parlé de la nouvelle loi et a déclaré qu'il avait tenu ses promesses. Il croit aux avantages médicaux de la légalisation, permettant aux Thaïlandais les plus pauvres de développer leurs propres traitements plutôt que d'avoir à payer pour des produits chimiques coûteux.

Légende image, Le ministre de la Santé, Anutin Charnvirakul, est l'un des plus grands défenseurs de la loi

L'évolution de la politique antidrogue est également liée au monde des affaires. Kruesopon estime que le commerce du cannabis générera 10 milliards de dollars au cours de ses trois premières années, sans compter le tourisme lié au cannabis, où les gens viennent en Thaïlande spécifiquement pour des thérapies et des traitements utilisant des extraits de cannabis.

Kruesopon a ouvert la première clinique à Bangkok qui se concentre exclusivement sur ce type de traitement. Certaines des plus grandes entreprises thaïlandaises cherchent déjà des moyens de tirer profit de l'économie de la marijuana.

En libéralisant aussi rapidement et complètement la loi, le gouvernement espère prendre de l'avance sur ses pays voisins, dont beaucoup hésitent encore à suivre la voie tracée par la Thaïlande.

Mais il y a un troisième facteur derrière la nouvelle politique sur la marijuana : il y a eu une réflexion sur l'approche radicale de la consommation de drogue, qui a commencé il y a sept ans, à une époque où la Thaïlande était gouvernée par une junte militaire.

Le pays possède certaines des prisons les plus surpeuplées au monde et les trois quarts des détenus sont détenus pour des délits liés à la drogue, dont beaucoup sont considérés comme des délits mineurs. Cela a non seulement suscité des critiques internationales sur les mauvaises conditions dans lesquelles vivent les prisonniers, mais cela a également coûté de l'argent au gouvernement.

En 2016, un ministre de la Justice militaire, le général Paiboon Kumchaya, a annoncé que la guerre contre la drogue avait échoué et qu'une autre méthode moins punitive pour lutter contre l'abus de stupéfiants était nécessaire.

Lorsqu'Anutin a présenté sa politique sur la marijuana, avec tous ses avantages économiques alléchants, il a trouvé qu'il y avait matière à discussion - bien qu'il ait dit qu'il lui fallait encore beaucoup d'efforts pour aller de l'avant. Une autre conséquence de la modification de la loi est que plus de 4 000 personnes accusées de cannabis sont libérées de prison.

Le gouvernement n'était pas préparé au soutien enthousiaste que sa politique en matière de drogue a reçu dans toute la Thaïlande depuis l'adoption de la nouvelle loi.

Poulet à la marijuana

La plante apparaît désormais partout : dans les glaces, ornant les plats thaïlandais classiques et dans les nouvelles recettes de smoothies. Il y a même une vente de viande de poulets qui auraient été nourris au cannabis. La nouvelle loi légalise pratiquement tout ce qui concerne le cannabis.

Le gouvernement est en train de rédiger des réglementations supplémentaires sur son utilisation. Officiellement, leur position est que la loi n'autorise l'usage du cannabis qu'à des fins médicales et non récréatives, mais il est difficile de comprendre comment les autorités feront cette distinction.

Légende image, Chidchanok Chidchob prend soin de ses plants de marijuana à Buriram

"Nous savons tous, en étudiant d'autres marchés, que l'argent réel est utilisé à des fins récréatives", déclare Chidchanok Chitchob, qui se dit passionné de marijuana. Son père, une personnalité politique puissante de Buriram, a été l'un des premiers à sauter dans le train de la marijuana thaïlandaise. "Je pense que c'est un bon pas dans cette direction, si nous y pensons vraiment comme un bon produit pour l'économie."

Elle expérimente différentes variétés de plantes pour aider les agriculteurs locaux à cultiver les bons types pour leur région.

Kruesopon dit qu'il ne voit aucun problème avec plus de réglementation. Il préconise la vente de marijuana uniquement auprès de vendeurs autorisés, avec une ordonnance, et jamais à des personnes de moins de 18 ans.

"Vous n'avez pas à trop réfléchir à ces choses. Ce qui s'applique déjà aux cigarettes peut être utilisé pour le cannabis. Il existe déjà des lois pour aider à contrôler la consommation de cigarettes et d'alcool - utilisez simplement les mêmes lois."

Il s'agit d'une étape inhabituelle et audacieuse du gouvernement thaïlandais vers un nouveau monde courageux. Le reste de la région regarde pour voir si la légalisation porte ses fruits.