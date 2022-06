Cartographie de la planète : pourquoi le nord est-il en haut de la plupart des cartes du monde ?

Jerry Brotton

BBC Radio 4, Série "One Direction" *

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Carte de l'astronome et géographe grec Claudio Ptolomeo.

Peu de choses semblent plus naturelles que les quatre points cardinaux.

Où que vous soyez sur la planète, vous pouvez voir le soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest. L'étoile polaire vous dira où se trouve le nord, tandis que, selon la saison ou l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, le sud peut être localisé à travers la constellation de la Croix du Sud ou en vérifiant dans le ciel l'inclinaison maximale du soleil par rapport à l'horizon (zénith).

Sans les points cardinaux, nous serions perdus. Plus que des points sur une carte ou une boussole, ce sont des idées puissantes avec des significations politiques, morales et culturelles.

Mais pourquoi le nord s'est-il retrouvé en haut de la plupart des cartes du monde ?

A lire aussi :

Alors que les quatre directions cardinales d'une boussole sont définies par les réalités physiques du pôle nord magnétique (nord-sud) et du lever et du coucher du soleil (est-ouest), il n'y a aucune raison pour que le nord reçoive automatiquement cette "distinction".

Le sud et l'est pourraient très bien prendre cette place, et l'ont fait par le passé.

L'ouest sur la carte

Bien qu'il ait donné naissance à l'un des concepts les plus puissants et les plus intangibles - l'Occident ou le monde occidental - les sociétés antiques ont refusé de privilégier l'Occident comme lieu où le soleil se couche.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pour de nombreuses cultures, le coucher du soleil et l'Occident symbolisaient la fin de la vie.

Le coucher du soleil personnifiait la fin du voyage de la vie, anticipant les ténèbres et le royaume de la mort, donc presque aucune culture ne l'a choisi comme ligne directrice sacrée pour la prière, et encore moins placé en haut de ses cartes.

Elle était placée dans la partie inférieure des cartes, comme la mappemonde de Hereford, l'une des grandes cartes médiévales, sur laquelle regarder vers le bas vous amène vers l'ouest, là où vous attend le jugement final.

Cette position est associée à un sentiment de fin, de signe avant-coureur, d'obscurité et de décadence. Et sur les bords de la carte se trouvent les lettres MORS, le mot latin pour "mort".

Mais si l'Ouest est en bas des cartes, l'Est est en haut.

L'Est et le lever du soleil

Dans l'histoire des points cardinaux, tout commence à l'est avec le lever du soleil.

L'Orient est depuis des temps immémoriaux un symbole de naissance, du début du voyage de la vie. Orient vient du latin oriens, apparaître, naître. C'est la racine du terme "orientation", la principale façon de se situer dans l'espace.

L'Est était défini à l'opposé de l'ouest le long de l'axe horizontal qui précédait le nord-sud. Au début du christianisme, l'est est l'emplacement du paradis, une raison puissante pour laquelle il est placé en haut de nombreuses cartes du monde.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Carte du monde Hereford, réalisée en 1300

Sur la carte du monde de Hereford, sous le Christ, assis sur un arc-en-ciel, se trouve le jardin d'Eden. En bas, la Tour de Babel et au centre, Jérusalem. En bas, à l'ouest, se trouvent les colonnes d'Hercule, qui peuvent être interprétées comme la fin des temps.

Hors du monde terrestre, aux bords de la carte, le temps terrestre prend fin et est remplacé par l'éternel présent du ciel, où il n'y a plus besoin de points cardinaux. Et dans le coin inférieur de la carte se trouve un personnage sortant du cadre, regardant le monde qu'il quitte. L'inscription ci-dessus se lit comme suit : "continuer".

La figure semble sortir de cette vie, mais regarde anxieusement vers le haut de la carte, vers l'est, ce lieu de renaissance où toute vie commence.

Cette mappemonde a été réalisée en cuir de veau vers 1300.

Recouvert de plus de 1 000 inscriptions, illustrations de labyrinthes et de monstres, c'est une vaste encyclopédie visuelle de la connaissance chrétienne et dépeint la création biblique de l'humanité. Pourquoi il a été créé reste un mystère.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une carte conventionnelle, car au lieu de montrer un chemin physique, elle trace un chemin spirituel, c'est la preuve que les cartes pouvaient avoir l'est comme le nord.

C'est juste que "la demeure est aussi une question d'identité, qui est un énoncé spirituel et théologique, pas un énoncé géographique", souligne l'historien des cartes islamiques Yossef Rappaort.

Le Sud sur les cartes du monde islamique

La direction géographique a été extrêmement importante pour les rituels de la vie quotidienne depuis le début de l'islam.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Carte du monde d'Al-Idrisi, avec le sud en haut

Crédit photo, Getty Images Légende image, Tablette rogérienne, réalisée par Al-Idrisi pour Roger II en 1154

La "qibla" ou "quibla" est la direction sacrée de la prière pour La Mecque.

Alors que de plus en plus de tribus au nord de Médine, la ville où le prophète Mahomet a vécu et enseigné, se sont converties à l'islam, la quibla s'est établie dans le sud.

"Cela a eu un impact sur la façon dont ils voyaient le monde, il était donc logique qu'en choisissant une direction cardinale par rapport aux autres, ils choisissent celle-ci."

C'est pourquoi la plupart des cartes du monde islamiques placent le sud en haut.

L'une des cartes les plus célèbres positionnant le sud au sommet a été réalisée en 1154 par Al-Idrisi, qui vivait à la cour du roi normand chrétien Roger II de Sicile, bien qu'il soit musulman.

"Sur ces cartes, l'Europe est en bas et est souvent beaucoup plus petite que ce à quoi nous sommes habitués", note Rappaort.

Bien qu'il ne soit pas l'objet de ces cartes, le continent européen porte un beau nom : "'Le plaisir de ceux qui aspirent à voyager à travers les horizons'. C'est la traduction littérale", dit l'historien.

Légende image, "L'Amérique inversée", œuvre du peintre uruguayen Joaquín Torres-García, 1943.

Des siècles plus tard, le sud est réapparu au sommet, avec des œuvres comme "América Invertida" du peintre uruguayen Joaquín Torres-García (1874-1949) et l'emblématique Carte corrective universelle de 1979 de l'Australien Stuart McArthur.

MacArthur a écrit dans la légende de la carte: "Le sud ne se vautrera plus dans une fosse d'insignifiance portant le nord sur ses épaules pour peu ou pas de reconnaissance de ses efforts. Enfin, le sud émerge au sommet."

Pourquoi le nord a-t-il commencé à apparaître en haut ?

Le nord est le plus contradictoire des points cardinaux.

C'est un endroit désolé et sombre. Un désert gelé d'exil, de châtiment et même de mort. Des monstres et des démons remplissaient les régions gelées du nord des cartes chrétiennes médiévales.

Mais c'est aussi une région d'une beauté austère, génératrice d'émerveillement, de révélation et, avec l'étoile polaire, de constance, voire de salut.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "S'il y a une chose qui explique pourquoi nous avons tendance à mettre le nord en tête, je pense que c'est Polaris", déclare Felipe Fernández-Armesto, expert en histoire de la navigation et de la cartographie.

Le Nord est également unique parmi les quatre directions cardinales, en raison du pôle physique du champ magnétique terrestre. Les courants de convection combinent l'électricité avec le noyau planétaire de fer et de nickel, créant un champ géomagnétique qui tourne autour de la planète et se propage dans l'espace.

Cependant, puisque nous n'avons pas de boussole neurologique interne, d'un point de vue scientifique, nous n'avons pas de sens inné du nord magnétique.

Alors pourquoi il s'est retrouvé par défaut en haut de la carte du monde est une question qui divise encore les historiens.

Nous savons pourquoi les Chinois l'avaient là, bien que les premières boussoles chinoises pointaient vers le sud, ce qui était considéré comme plus souhaitable que le nord sombre.

L'Empereur vivait dans le nord du pays et devait toujours apparaître en haut de la carte, regardant ses sujets de haut.

Qu'en est-il des autres cartes avec le nord en haut ?

"S'il y a une chose qui explique pourquoi nous avons tendance à mettre le nord en tête, je pense que c'est Polaris", déclare Felipe Fernández-Armesto, expert en histoire de la navigation et de la cartographie.

"Le véritable saut vers le nord est venu avec l'expansion de la navigation en haute mer. Cette étoile du nord était absolument essentielle pour que les navigateurs se localisent dans ces mers déroutantes, où il n'y a aucune caractéristique physique pour dire où vous êtes."Si l'on devait citer un moment décisif pour fixer le nord en haut de la mappemonde, ce serait 1569 et la publication du cartographe flamand Gerardus Mercator.

Sa carte, célèbre pour avoir été la première à prendre en compte la courbure de la Terre (mais pas la première à mettre le nord en tête), a été conçue pour aider les marins à naviguer dans le monde, en utilisant des lignes de latitude et de longitude pour tracer une trajectoire rectiligne. .

Le Nord est au sommet, mais pas parce qu'il comptait plus, bien au contraire. Les pôles Nord et Sud se projettent à l'infini et "ça n'avait pas d'importance", selon Mercator, car il n'y avait aucun intérêt à naviguer vers eux.

La carte Mercator est devenue la cartographie standard à des fins nautiques. Dans les années 1970, il a servi de base pour cartographier la surface de Mars.

Northern Mercator avait triomphé même sur des planètes lointaines. Mais de retour sur Terre, au moins en tant que point cardinal, cette position n'est plus aussi privilégiée.

Cartes virtuelles

Au cours des dernières décennies, la plupart des gens ont téléchargé leur propre atlas virtuel sur leur téléphone.

Le point le plus important est ce petit point bleu dans nos applications cartographiques que nous suivons sans trop de soin avec les directions de la boussole ou le terrain que nous traversons.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La localisation des points cardinaux a perdu de son importance face aux cartes virtuelles que nous utilisons dans les applications mobiles

"Avec la cartographie cartographique traditionnelle, il s'agit d'avoir une vue d'ensemble de la zone d'intérêt. Vous vous y placez mentalement et naviguez en utilisant les compétences que vous avez acquises dans l'enfance", explique Ed Parsons, technologue spatial en chef de Google.

"Dans la cartographie en ligne, les points cardinaux sont moins pertinents."

"Avec Google Maps, votre téléphone sait où vous êtes et la carte que vous voyez est orientée pour vous mettre au centre. Elle est centrée sur vous-même. Vous êtes au centre de la carte et la direction dans laquelle vous vous dirigez est devant vous."

"La génération qui a grandi avec les smartphones ne saura peut-être jamais ce que c'est que d'être perdu."

Certains observateurs craignent, cependant, que nous soyons virtuellement connectés mais séparés du monde physique du point de vue environnemental, habitant un royaume confus d'analphabétisme spatial.

"Les compétences d'orientation ont été essentielles à la survie tout au long de notre histoire évolutive", déclare le journaliste scientifique Michael Bond.

"La relation que vous entretenez avec le paysage que vous traversez ne consiste pas seulement à suivre un ensemble d'instructions. Obtenir des informations de l'endroit qui vous entoure vous aide à construire une carte cognitive."

Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous perdons peut-être bon nombre des compétences et des outils spatiaux qui nous ont soutenus pendant des millénaires.

En d'autres termes, nous perdons peut-être du nord.