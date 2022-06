Les usines de dessalement nucléaires pourraient-elles résoudre les problèmes de pénurie d'eau ?

Malheureusement, bien que notre planète soit entourée d'océans et de mers, seule une infime partie de l'eau de la Terre - environ 2,5 % - est douce, et la demande en eau potable devrait dépasser l'offre de milliers de milliards de mètres cubes d'ici 2030.

Il existe déjà environ 20 000 usines de dessalement dans le monde, presque toutes à terre. La majorité d'entre elles sont situées en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Koweït, tandis que d'autres se trouvent au Royaume-Uni, en Chine, aux États-Unis, au Brésil, en Afrique du Sud et en Australie, pour n'en citer que quelques-unes.

Mais certains ingénieurs affirment qu'il pourrait être plus économique de positionner cette technologie de dessalement en mer, où l'eau de mer peut être plus facilement pompée à bord.

Il existe différentes versions de cette technologie et elle est devenue de plus en plus efficace au fil des ans. Mais les systèmes de dessalement flottants restent relativement rares.

M. Hopkins estime que cette technologie pourrait être, en gros, 30 % plus économe en énergie qu'une installation de dessalement terrestre traditionnelle. L'entreprise construit actuellement une version miniature de l'un de ses modèles et espère établir sa première installation commerciale aux Philippines en 2023.

Des idées comme celle-ci et la conception de Core Power sont "prometteuses", déclare Raya Al-Dadah, responsable du laboratoire de technologie de l'énergie durable à l'université de Birmingham. Cependant, le dessalement flottant présente des avantages et des inconvénients, dit-elle. Il reste des défis à relever en termes de pompage de l'eau dessalée à terre et de recherche d'une main-d'œuvre possédant à la fois une expérience en mer et une expertise en matière de dessalement.