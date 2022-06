Parentalité : comment enseigner un bon comportement aux enfants ?

Votre tout-petit frappe un autre enfant à la récréation, parce qu'il refuse de partager son jouet. Votre enfant d'âge préscolaire vous harcèle au magasin en se plaignant qu'il veut vraiment ce bonbon. Votre enfant de 12 ans refuse de mettre la table, se réfugie dans sa chambre et claque la porte.

Demandez à n'importe quel parent et il vous dira que la gestion de ce genre de situations est l'un des aspects les plus difficiles - et les plus courants - de l'éducation des enfants.

Si la frustration du moment même ne suffisait pas, il faut encore se demander comment réagir. Lui accordez-vous un temps d'arrêt ? Menacer de lui retirer ses privilèges ? Négocier ? Ou bien suivez-vous l'approche promulguée par un nombre croissant de défenseurs, selon laquelle le fait de se rapprocher d'un enfant dans son moment de détresse, sans le punir, permet d'obtenir des enfants plus calmes, mieux élevés et émotionnellement plus en phase avec eux ?

Le mot "discipline" a été interprété à tort comme une "punition", c'est-à-dire le fait d'infliger une douleur comme conséquence d'une action", explique Dan Siegel, professeur de psychiatrie clinique à la faculté de médecine de l'UCLA et auteur de six ouvrages sur l'éducation des enfants, dont No-Drama Discipline. Il souligne que le mot "discipline" vient du mot latin disciplina, qui signifie instruction ou enseignement.

"Les parents disent : 'Les parents devraient être de bons disciplinaires'. Nous répondons : "Oui - et un disciplinaire est un enseignant".

Comme toute décision parentale - de l'apprentissage du sommeil au dilemme du temps d'écran - la façon dont nous disciplinons (ou "enseignons") nos enfants est profondément personnelle. Nos croyances en matière de discipline ont été façonnées par notre culture, les attitudes de notre entourage, la façon dont nous avons été élevés, voire notre niveau de stress actuel. La nécessité de la discipline est également fonction de la situation, voire des règles que nous établissons : un enfant de trois ans à qui l'on dit de ne pas quitter la salle de jeux est plus susceptible de "désobéir", par exemple, qu'un enfant de trois ans autorisé à entrer et sortir à sa guise.

Même les croyances qui vont de soi dans certaines sociétés sont inhabituelles dans d'autres. "L'enfant Anbarra n'entend parler d'aucune règle et ne reçoit aucune punition", a noté un anthropologue à propos de cette tribu aborigène. D'autres approches aborigènes de la discipline incluent l'idée que "l'enfant a le choix ultime d'obéir ou non et les adultes ne sont pas trop contrariés si le commandement n'est pas respecté". Plutôt que d'être récompensés ou punis, les enfants apprennent à se comporter "par essais et erreurs sur une période de plusieurs années". Les Samis, un groupe autochtone répandu dans l'Arctique, adoptent une philosophie parentale similaire, laissant les enfants décider eux-mêmes du moment où ils doivent manger et dormir. Les punitions sont remplacées par des règles complexes et tacites, ainsi que par des activités communes qui incitent les enfants à adopter le comportement souhaité, par exemple en allant chasser ou pêcher ensemble.

Dans d'autres sociétés, les parents adoptent une approche plus sévère. Un rapport de l'Unicef a révélé que plus de 90 % des enfants de pays comme le Ghana et l'Égypte ont subi une agression physique ou psychologique comme forme de discipline au cours du mois précédent.

Ce que nous savons, c'est que toute personne s'occupant d'un enfant se trouve, à un moment ou à un autre, confrontée à un enfant qui ne fait pas ce qu'on lui demande. De 25 % à 65 % des parents déclarent que leurs enfants sont au moins parfois non conformes, et de 1 % à 9 % d'entre eux disent que c'est un problème fréquent ou grave. Ce phénomène atteint son paroxysme chez les tout-petits, après quoi les enfants commencent à utiliser des tactiques comme la négociation pour obtenir ce qu'ils veulent - ce qui souligne l'idée que, chez les plus jeunes, au moins, la désobéissance et le fait de repousser les limites font partie du développement normal.

Mais que dit la science sur la façon de réagir ? Et existe-t-il vraiment un moyen de guider les enfants vers un comportement gentil, réfléchi et coopératif sans recourir à la moindre punition, comme le prétendent certains experts ?

Parent en colère, enfant en colère ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certaines formes de punition aggravent les problèmes de comportement au lieu de les améliorer

La grande majorité des scientifiques, des pédiatres et des psychologues s'accordent aujourd'hui à dire que les tactiques parentales brutales et les châtiments corporels, y compris la fessée ou la "claque", sont inutiles et peuvent nuire à l'enfant, même lorsque les parents pensent que la fessée est légère et justifiée.

L'Académie américaine de pédiatrie a modifié sa déclaration de principe en 2018 pour mettre en garde les parents contre la fessée, et son utilisation à la maison est désormais interdite par 63 pays et territoires, du Pays de Galles à la Colombie. (La fessée à la maison reste légale aux États-Unis, au Canada et en Australie, tandis qu'aux États-Unis, 19 États autorisent également son utilisation dans les écoles, ce qui est interdit dans presque toutes les autres nations).

Mais malgré les signes indiquant que ces interdictions, ainsi que des changements sociaux plus larges, ont contribué à réduire le nombre de fessées, de nombreux parents continuent de le faire. Au Royaume-Uni, 42 % des parents ont déclaré avoir donné une fessée à leur enfant au cours de l'année précédente. Aux États-Unis, près d'un tiers des parents ont déclaré avoir donné une fessée à leur enfant d'un an au cours d'un mois donné, tandis qu'une étude menée en Caroline du Nord a révélé que 70 % des mères d'enfants de deux ans - et 5 % des mères d'enfants de trois mois - ont admis l'avoir fait au cours de l'année précédente. Un sondage réalisé en 2013 a révélé que 78 % des parents américains pensaient que la fessée pouvait être appropriée - alors que seuls 22 % des pédiatres américains sont de cet avis.

Pourtant, les recherches estiment que les punitions physiques ne font qu'aggraver le problème.

"Il s'avère que les enfants qui reçoivent des fessées deviennent plus agressifs avec le temps. Si cela fonctionnait, cela diminuerait. Mais ce n'est pas le cas", explique Elizabeth Gershoff, professeur de développement humain et de sciences familiales à l'université du Texas à Austin, qui étudie les effets des châtiments corporels sur les enfants. "En fait, ils font le contraire de ce que veulent les parents.

"Nous l'avons démontré à maintes reprises à l'heure actuelle."

Un examen approfondi de la recherche de haute qualité co-écrit par Gershoff a révélé que la fessée dans l'enfance était associée à un enfant plus agressif, antisocial et ayant une moins bonne santé mentale, avec une moins bonne relation parent-enfant et une plus grande probabilité de problèmes de santé mentale ou de comportement antisocial à l'âge adulte. L'étude a également révélé que les enfants étaient plus susceptibles d'avoir des capacités cognitives inférieures et une plus faible estime de soi - et que la fessée n'était pas associée à une quelconque amélioration du comportement de l'enfant.

"Aucune étude n'a montré que les châtiments physiques avaient un effet positif à long terme, et la grande majorité d'entre elles ont constaté des effets négatifs", a conclu un autre examen de 25 années de recherche sur les châtiments physiques.

Ce ne sont pas seulement les punitions physiques qui peuvent se retourner contre nous, mais aussi les "agressions psychologiques" telles que les cris et les injures. Une telle dureté verbale à l'égard d'un enfant à l'âge de 13 ans permet de prédire davantage de problèmes de comportement et de symptômes dépressifs chez l'enfant au cours de l'année suivante, par exemple, même si les parents étaient chaleureux le reste du temps. Les tactiques parentales sévères, comme donner une fessée, hausser le ton ou se mettre en colère, peuvent même modifier le cerveau des enfants, en activant un modèle de peur et de vigilance accrues, même en l'absence de menace réelle.

Pourtant, comme pour la fessée, ces tactiques sont courantes. Aux États-Unis, une enquête a révélé que 98 % des parents d'enfants de cinq ans déclarent avoir eu recours à une forme d'agression psychologique au cours de l'année écoulée. L'Unicef a constaté que près de sept enfants sur dix âgés de 2 à 14 ans dans le monde ont été "criés, hurlés ou engueulés" au cours du mois dernier. Quatre sur 10 ont été traités d'"idiots ou de paresseux".

Si attaquer l'enfant physiquement ou verbalement n'améliore pas son comportement et peut avoir des conséquences aussi négatives, pourquoi les parents le font-ils ?

Certains réagissent peut-être à la manière dont ils ont été élevés. D'autres réagissent peut-être par colère ou par impuissance, incapables de contrôler leurs propres émotions. D'autres encore pensent simplement que c'est la seule ou la meilleure façon de traiter un enfant qui se comporte mal.

La science ayant montré que ces tactiques étaient loin d'être idéales, d'autres formes de punition ont été mises en avant, comme le "temps mort" (retirer l'attention de l'enfant pendant un certain temps) ou la "suppression d'un privilège" (par exemple, interdire à l'enfant de regarder son programme télévisé préféré).

La controverse sur le temps mort

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certains parents peuvent réagir durement par colère ou par impuissance.

Selon certains experts, il existe d'autres moyens plus efficaces d'encourager un bon comportement que la moindre punition (nous y reviendrons plus loin). Mais même si l'on dit cela aux parents - et qu'ils le croient - cela ne change pas toujours leur réaction. La punition n'a pas toujours pour but de modifier le comportement de l'enfant, mais découle du désir d'un parent d'exprimer sa désapprobation, de satisfaire son sens de la justice ou même d'exprimer ses sentiments.

Par conséquent, il est peu probable que nous parvenions un jour à ce que la plupart des familles pratiquent une "éducation sans punition", quels que soient les avantages potentiels pour l'enfant, affirme Alan Kazdin, professeur de psychologie et de pédopsychiatrie à l'université de Yale et directeur du Yale Parenting Center à New Haven, dans le Connecticut.

"On pourrait construire les comportements que l'on souhaite sans punition. Mais en même temps, il faut être réaliste. Les parents ne vont pas abandonner les punitions", dit-il.

"En tant que professionnels, nous nous demandons donc quelle est, d'après les recherches, la punition la plus légère qui soit aussi efficace, qui donne un outil aux parents et qui évite tous les effets négatifs des coups, des cris et des hurlements. Un bref temps mort en est une. Et la suppression d'un privilège en est une autre".

Mais les chercheurs définissent le temps mort de manière assez étroite, et pas de la manière dont de nombreux parents le pratiquent.

Dans le cas du temps mort, "on dit simplement à l'enfant que son comportement est inapproprié et que la conséquence est le temps mort", indique une étude. Alors que la plupart des parents pensent que cela se passe sur une "vilaine marche" ou dans la chambre de l'enfant, les chercheurs définissent le temps d'arrêt non pas en fonction du lieu où il a lieu, mais comme un laps de temps pendant lequel l'enfant ne reçoit pas d'attention. Selon les experts, il n'est même pas nécessaire que le temps d'arrêt soit éloigné de la personne qui s'occupe de l'enfant ; il peut s'agir d'un moment de calme dans la même pièce.

Il est important que le parent n'ajoute pas d'autres punitions plus agressives - donc pas de cris, d'appel de l'enfant "méchant", ou même de lui dire d'utiliser ce temps pour réfléchir à ce qu'il a fait.

"Nous voulons que le temps d'arrêt ne soit pas honteux, mais simplement ennuyeux. Nous voulons qu'elle soit beaucoup plus ennuyeuse que tout ce qui se passe dans l'environnement", explique Corey Lieneman, chercheur postdoctoral en psychologie de l'enfant et de l'adolescent au centre médical de l'université du Nebraska et co-auteur, avec Cheryl McNeil, professeur de psychologie de l'enfant à l'université de Virginie occidentale, du livre Time Out for Child Behavior Management, à paraître prochainement.

"Si vous ajoutez des choses, comme crier, ou permettre à votre enfant de s'échapper de la chaise de temps mort à plusieurs reprises, alors cela devient excitant pour l'enfant... Et je pense que c'est une idée fausse de penser que les enfants doivent s'asseoir en temps mort et penser à ce qu'ils ont fait, ou qu'ils doivent se sentir mal à propos de ce qu'ils ont fait. Il s'agit plutôt de voir une différence : c'est amusant quand j'écoute, c'est ennuyeux quand je n'écoute pas."

En termes de durée, un temps d'arrêt doit durer de une à cinq minutes - rien ne prouve qu'un temps d'arrêt plus long ait plus d'effet.

Selon les chercheurs, la mise à l'écart doit également être utilisée avec parcimonie. Elle doit être utilisée pour des situations disciplinaires claires, et non pour des situations "émotionnellement bouleversantes" pour l'enfant, ou lorsque son système d'attachement et son besoin d'être proche de la personne qui s'occupe de lui sont activés. Et il doit être utilisé dans le contexte d'une relation parentale positive.

Si les parents sont formés à utiliser le temps mort de cette manière approuvée par les experts, cela fonctionne-t-il vraiment ?

Il existe relativement peu de recherches sur les temps d'arrêt et les punitions similaires, déclare Gershoff. La question est donc plus complexe que celle de la fessée, par exemple. En particulier, il existe peu d'essais contrôlés randomisés (ECR) solides, qui constituent l'étalon-or de la recherche scientifique. Dans la première étude connue sur l'efficacité du temps mort, publiée en 2020, par exemple, les auteurs n'ont trouvé que six essais contrôlés randomisés pertinents réalisés entre 1978 et 2018. Tous avaient des échantillons de petite taille - un maximum de 43 participants.

À partir des données disponibles, ils ont conclu que le time out améliore le comportement des enfants à court terme. Une méta-analyse des programmes qui aident à enseigner les compétences parentales, par exemple, a révélé que si les parents participaient à un programme qui comprenait du temps mort, il y avait une amélioration moyenne plus importante du comportement des enfants que les programmes qui ne comprenaient pas de temps mort.

Les preuves d'un quelconque avantage à long terme sont toutefois plus minces.

"Ce que fait la punition, au mieux, c'est supprimer immédiatement le comportement. Elle l'arrête - en grande partie par une réaction de sursaut, mais elle l'arrête", déclare Kazdin. "Le problème, c'est que les recherches sont sans équivoque : ce qui se passe, c'est que le comportement revient au même rythme."

L'une des rares études à long terme réalisées sur le temps mort a suivi des enfants âgés de trois à dix ans. Une fois tous les facteurs pris en compte, comme le recours à d'autres formes de punition physique par les parents, aucune différence de comportement n'a été constatée entre les enfants qui avaient bénéficié d'un temps d'arrêt et ceux qui n'en avaient pas bénéficié. Les chercheurs en ont déduit que rien ne prouvait que le temps mort nuisait aux enfants. Mais elle ne semblait pas non plus les aider à long terme.

D'autres études suggèrent que les punitions peuvent être utiles lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre de programmes plus larges qui soutiennent les parents et leur enseignent des méthodes non violentes et douces pour encourager un bon comportement. Mais il n'est pas toujours évident de savoir si les temps d'arrêt eux-mêmes sont bénéfiques, ou si c'est l'approche plus douce dans son ensemble, qui comprend également des techniques telles que féliciter davantage l'enfant et l'écouter.

"Il est vraiment difficile d'isoler une stratégie en particulier", déclare Lieneman. "C'est comme si on isolait une vitamine : est-elle utile ou non ? Nous avons beaucoup de preuves que [le temps d'arrêt] est utile, mais il est mélangé à tous les autres comportements de santé, donc à tous les autres aspects positifs de la relation."

La personnalité de l'enfant peut également jouer un rôle. Robert Larzelere, professeur de développement humain et de sciences de la famille à l'université d'État de l'Oklahoma et l'un des coauteurs de l'étude de 2020 sur l'efficacité du temps mort, a examiné les effets à court et à long terme de diverses mesures disciplinaires, dont le temps mort, le retrait de privilèges et le raisonnement.

Il a constaté que, pour les 12 % de bambins les plus rebelles qu'il a étudiés, les punitions et les avertissements amélioraient le comportement sur une période de deux mois, mais seulement si les mères utilisaient cette tactique relativement rarement - jusqu'à 16 % de l'ensemble de leurs mesures disciplinaires. "Les parents les plus efficaces préfèrent utiliser d'autres tactiques, comme des compromis mutuellement acceptables et un raisonnement adapté à l'âge de l'enfant, mais ils appuient ces méthodes par un seul avertissement suivi d'un temps mort si les tout-petits persistent à être défiants", explique-t-il. "Ces bambins défiants apprennent alors à prêter plus d'attention au raisonnement qu'ils ignorent habituellement et aux avertissements uniques."

Pour les tout-petits moins difficiles, qui représentaient 35 % des enfants qu'il a vus, les punitions et les avertissements se sont retournés contre eux : ils ont fonctionné immédiatement, mais lors du contrôle à deux mois, ils avaient augmenté les problèmes de comportement de l'enfant. Et en moyenne, pour la majorité restante des enfants du milieu - 53 % du total - les temps morts peu fréquents n'avaient aucun effet sur le comportement ultérieur, positif ou négatif.

Pour ajouter à la complexité de la situation, il peut bien sûr être difficile pour un parent de savoir dans quel camp se trouve son enfant.

Certains experts ne recommandent pas du tout d'utiliser les temps morts, à moins qu'il ne s'agisse d'un moyen sans punition, comme séparer deux enfants qui se disputent afin qu'ils puissent faire une pause, se calmer, puis se regrouper.

L'une des critiques est qu'en pratique, les parents n'utilisent pas le temps mort comme il est recommandé. Une étude portant sur les parents de 400 enfants américains a révélé que si plus de 75 % des parents déclaraient utiliser le temps d'arrêt, 85 % d'entre eux le faisaient d'une manière qui allait à l'encontre des preuves.

"Oui, la méthode de recherche consistant à utiliser le temps mort peut enseigner à l'enfant des compétences d'autorégulation - mais l'utilisation courante du temps mort n'est pas, d'après notre expérience en tout cas, effectuée de la manière dont les chercheurs disent qu'elle devrait l'être. Au lieu de cela, le mot est utilisé - "Prends un temps mort !" - avec fureur et exaspération", explique Siegel. "Il est utilisé comme un moyen de punir un enfant, c'est-à-dire de lui infliger une douleur émotionnelle".

Certains s'inquiètent également des risques potentiels de l'utilisation d'une punition comme le time out.

"Bien que nous ayons, dans une large mesure, abandonné les coups - Dieu merci - nous les avons souvent remplacés par d'autres choses qui blessent l'enfant psychologiquement, affectent cette relation parent-enfant, érodent la confiance et contribuent à ce que l'enfant se sente complètement impuissant et désemparé", explique Joan Durrant, psychologue clinicienne pour enfants et professeur de sciences de la santé communautaire à l'université canadienne du Manitoba, ainsi que créatrice du programme "Discipline positive au quotidien".

Si je faisais la grasse matinée et que la réaction de mon mari était de me dire : "Tu ne peux pas conduire ta voiture pendant une semaine", ou "Va t'asseoir dans la salle de bains pendant une heure", c'est ridicule, quand on pense qu'on s'applique cela à soi-même. Mais c'est ce que nous faisons aux enfants tout le temps."

Une préoccupation, dit-elle, est la leçon que nous enseignons aux enfants en les punissant : qu'ils doivent faire ce qu'une figure d'autorité leur dit, "sinon". "Cela prépare les enfants à apprendre à être soumis, ce qui est extrêmement dangereux. Pour faire ce que les adultes leur disent de faire tout de suite - la première fois ('Je ne veux pas de discussion arrière!')", dit-elle. "Alors quand mon entraîneur, ou mon prêtre, ou mon professeur veut me contraindre à faire quelque chose, c'est beaucoup plus facile. J'ai appris que je devais me soumettre."

En effet, la soumission excessive d'un enfant - si elle est inspirée par la peur d'une figure d'autorité, comme la peur d'une punition - est elle-même considérée comme un problème de santé mentale.

Mais pour les punitions non physiques, si elles sont données rarement et dans le contexte d'une parentalité par ailleurs chaleureuse et réceptive (et non autoritaire ou surcontrôlante), ces risques restent théoriques.

L'étude de 2020, qui a suivi des tout-petits jusqu'à l'âge de 10 ans, n'a pas seulement constaté que le fait d'être privé de sortie n'avait aucune incidence sur leur comportement à long terme. Il n'en va pas de même pour les punitions physiques telles que la fessée, qui sont associées à une augmentation du non-respect des règles et de l'agressivité à mesure que les enfants grandissent.

Bien que cette étude ait été largement présentée comme la preuve que le temps d'arrêt ne cause aucun dommage, elle présentait toutefois des lacunes. En particulier, près de la moitié des familles ont abandonné l'essai au fil du temps, ce qui pourrait fausser les résultats : si les familles dont les enfants ont vraiment eu des problèmes de comportement à long terme sont celles qui ont eu le plus de mal à se rendre aux évaluations de suivi de l'étude, par exemple.

En fin de compte, ce n'est pas tant qu'une punition comme le time out est risquée que c'est une occasion manquée, dit Siegel, qui - avec sa co-auteure Tina Payne Bryson - a gagné une telle notoriété en 2014 pour un article sur le time out, qu'il a écrit un suivi pour clarifier sa position.

"Plutôt que de me concentrer sur une inquiétude concernant les effets des temps morts, je dirais : "Qu'est-ce que je veux enseigner ? Quel est l'avantage ?", explique Siegel. "Les enfants apprennent de ce que nous faisons. Ils apprennent de notre façon d'être".

"La question est donc : que voulez-vous que votre enfant apprenne ? Vous voulez que votre enfant apprenne que vous n'avez pas les compétences qui vous permettent de rester calme et clair, et qu'au lieu de cela, vous explosez de frustration et vous vous sentez incompétent ? Ou bien voulez-vous qu'il voie que vous avez des compétences qui, quoi qu'il arrive, vous permettent de rester présent", dit Siegel.

Le coaching émotionnel

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les tactiques parentales dures peuvent causer du tort à l'enfant même si les parents pensent qu'elles sont douces et justifiées.

Même si nous ne voulons pas que les enfants obéissent à tous les ordres, et bien qu'une multitude de recherches indiquent qu'un contrôle parental excessif peut être néfaste pour les enfants, un mauvais comportement constant comporte ses propres risques à long terme, du moins dans les groupes d'âge plus élevés (pas les tout-petits, par exemple). Une étude a révélé que les enfants de 13 ans dont les enseignants et les pairs disaient qu'ils se comportaient mal étaient plus susceptibles de commettre des infractions pénales à l'âge de 27 ans, par exemple.

Mais il existe des moyens sans punition d'encourager les bons comportements, disent certains experts.

L'un des piliers consiste à faire preuve d'un peu plus d'empathie. On dit souvent aux enfants ce qu'ils doivent faire - une petite étude a révélé que les mères donnaient en moyenne 41 instructions par heure à leurs enfants (les chercheurs se sont intéressés à des enfants qui avaient été orientés vers un programme de thérapie familiale parce qu'ils ne respectaient pas les instructions de leurs parents, ce qui ne représente pas forcément toutes les familles). Mais ils ne sont pas aussi développés que les adultes en termes de traitement de l'information (il faut environ 5,5 secondes entre le moment où un parent donne une instruction et celui où l'enfant s'exécute). Ils ne savent pas non plus toujours comment faire ce qu'on leur dit, ce qui explique peut-être pourquoi le fait d'expliquer une tâche à un enfant l'incite davantage à s'exécuter que le fait de lui dire simplement ce qu'il doit faire.

Pensez à ce que nous ressentirions dans des situations similaires à celles dans lesquelles nous punissons souvent les enfants, suggère Durrant.

"Disons que je veux vraiment construire une armoire, alors je vais voir quelqu'un qui sait comment faire", dit Durrant. Il me tend une scie électrique et me dit : "La première chose à faire est de scier ce bois. Voici la ligne - coupez le long de cette ligne'. Je n'avais jamais tenu cette chose auparavant. J'appuie sur l'interrupteur et ça part dans tous les sens. Et j'abîme le bois", dit-elle. "Et puis ils reviennent et disent : 'Je vous ai dit quoi faire. Comment avez-vous pu créer tous ces dégâts ? Regarde ce que tu as fait. Va dans ta chambre pendant une heure". Je vais dans ma chambre. J'en sors. Ils me tendent la scie et me disent : "Coupe le long de cette ligne". Mais je n'ai rien appris. Tout ce que j'ai appris, c'est que je devrais avoir honte. J'aurais dû mieux le savoir. Tout est de ma faute."

Une alternative qui a vu le jour est le coaching émotionnel, qui consiste à aider les enfants à comprendre et à exprimer leurs émotions. Cette approche repose sur l'idée que les pleurnicheries, les crises de colère ou même les coups ne sont pas simplement des mauvais comportements à "corriger", mais un signe que l'enfant est émotionnellement déréglé. Selon ses défenseurs, les enfants (comme les adultes) ne peuvent pas apprendre lorsqu'ils sont en détresse. Il faut donc les ramener à un état de calme avant que l'enseignement d'une leçon n'ait un quelconque effet. (Lire la suite de BBC Future sur le pouvoir de guérison du coaching émotionnel).

"Les enfants ne peuvent pas travailler à la résolution de problèmes ni même vous entendre leur donner des conseils sur ce qui pourrait les aider s'ils sont encore très émotifs. Et pourtant, c'est à ce moment-là que nous essayons souvent de donner des instructions et des conseils sur le comportement. Toute notre approche consiste donc à attendre que l'enfant se calme et s'apaise, et que vous soyez connectés", explique Sophie Havighurst, professeur de psychologie clinique de l'enfant à l'université de Melbourne.

"Les enfants se comportent de manière souhaitable, ou socialement appropriée, lorsqu'ils se sentent connectés. Quand ils se sentent aimés, respectés, soutenus et validés dans leur monde émotionnel."

La recherche montre également que plus les parents sont émotionnellement en phase avec leurs enfants, et moins ils désapprouvent et critiquent les sentiments de leurs enfants, plus ces derniers sont capables de réguler leurs émotions et leur comportement. Les enfants qui bénéficient d'un "coaching émotionnel" sont moins excités physiologiquement (ce qui indique qu'ils sont mieux à même de réguler leur système nerveux), et sont même moins susceptibles de tomber malades que ceux qui n'en bénéficient pas.

Une étude portant sur 94 enfants a montré qu'il peut également y avoir un cycle d'auto-renforcement entre la façon dont les parents perçoivent leurs enfants et la façon dont ils y répondent : si les parents disent qu'ils sont susceptibles de minimiser les réactions émotionnelles de leurs enfants, ces derniers sont plus susceptibles de présenter un comportement problématique plus tard - et si les jeunes enfants sont perçus par leurs parents comme ayant une moins bonne régulation émotionnelle, ils sont plus susceptibles d'être punis par leurs parents en grandissant.

Bien qu'il y ait eu un certain nombre d'ECR sur l'impact du coaching émotionnel, ou de techniques similaires qui remplacent les punitions par une approche plus axée sur la résolution des problèmes, ils ont été basés sur des ensembles de données relativement peu nombreux. Mais les données disponibles montrent que les approches de "parentalité positive" fonctionnent mieux que rien lorsqu'elles sont utilisées avec des enfants qui ont des problèmes de comportement.

Certains signes indiquent également que l'efficacité de ces méthodes dépend de chaque enfant. Pour les enfants souffrant de dépression ou d'anxiété en plus de leur mauvais comportement, par exemple, une étude a montré que la résolution collaborative des problèmes était plus efficace que les méthodes conventionnelles incluant le retrait. Une autre étude, cosignée par Havighurst, a montré que le coaching émotionnel était plus efficace que la formation parentale comportementale pour les enfants de huit à neuf ans et pour les enfants dont les parents ont déclaré avoir un bien-être psychologique moins bon. En revanche, la formation parentale comportementale est plus efficace que le coaching émotionnel pour les enfants plus jeunes et pour les parents dont le bien-être psychologique est meilleur.

En général, cependant, les approches "alternatives" - qui évitent non seulement la fessée mais aussi les mesures disciplinaires comme le retrait - sont tout aussi efficaces que celles qui utilisent le retrait.

Le programme de coaching émotionnel Tuning into Kids, conçu par Havighurst et sa co-auteure Ann Harley, en est un exemple. Il encourage les parents à réagir à l'émotion qui sous-tend un comportement, notamment en établissant un lien avec l'enfant, en lui témoignant de l'empathie, en l'aidant à comprendre ses émotions, en résolvant les problèmes et en fixant des limites ("Je sais que tu es frustré, c'est vraiment difficile quand tu ne veux pas ranger tes affaires. Voyons si tu peux taper du pied très fort pour évacuer cette vapeur." Plus tard, quand l'enfant s'est calmé : "Ce n'est pas facile quand tu ne veux pas arrêter de jouer. Je sais que c'est difficile pour toi. Je me demande ce que tu pourras faire la prochaine fois au lieu de frapper papa").

Si la colère ou le mauvais comportement de l'enfant s'intensifie, on décourage les parents d'utiliser une punition comme le temps mort. On leur conseille plutôt d'utiliser le "time in" : rester avec un enfant en colère ou en détresse et lui offrir une présence calme et tranquille en parlant le moins possible, et en lui frottant le dos, s'il le souhaite.

"Nous devons apprendre aux enfants que leurs besoins émotionnels mènent à la connexion, et non à la déconnexion ou à la punition", explique Mme Havighurst. "L'une des choses que nous soutenons est l'idée que lorsque les enfants sont très en colère, ils ont souvent peur d'être rejetés. Ils ont peur d'être abandonnés. Et l'activation de l'attachement fait qu'ils ont toujours besoin d'être attachés, même s'ils sont très déréglés", explique Havighurst. (Cela ne fonctionne, ajoute-t-elle, que si le parent n'est pas lui-même très en colère ou en détresse - dans ce cas, il peut avoir besoin de sortir de la pièce pour éviter de blesser verbalement ou physiquement son enfant).

Lors d'un suivi 10 mois plus tard, les parents qui avaient appris le coaching émotionnel étaient moins enclins à rejeter les émotions de leur enfant et avaient plus d'empathie pour lui. Ils ont également signalé moins d'"expressivité négative" (comme les bagarres) dans leur famille. Parallèlement, les parents et les enseignants ont signalé des changements "significatifs" dans le comportement des enfants, ainsi que dans leur compréhension des émotions. Parmi les enfants qui présentaient des problèmes de comportement cliniques tels que l'hyperactivité ou le trouble oppositionnel avec provocation au départ, 27 % ne présentaient plus ces problèmes lors du suivi avec un clinicien, contre 18 % des enfants du groupe témoin.

Il y a des mises en garde. Comme c'est souvent le cas dans ce genre d'études, le taux d'abandon était élevé - les données de suivi n'étaient pas disponibles pour 31 % des parents, 22 % des enseignants et 20 % des évaluations directes des enfants - ce qui pourrait, une fois encore, faire paraître les résultats meilleurs ou pires qu'ils ne le sont. (Havighurst souligne que dans d'autres études qu'elle a réalisées sur Tuning into Kids, qui ont donné des résultats similaires, le taux de rétention était beaucoup plus élevé).

Et, comme la formation comportementale des parents, le coaching émotionnel est une suite d'interventions, et non pas simplement "un temps d'arrêt contre pas d'arrêt". Les résultats positifs n'ont peut-être rien à voir avec la suppression du temps mort. Ils auraient pu résulter, par exemple, d'un simple enseignement aux parents sur leurs propres émotions, les aidant à se réguler et à se calmer.

C'est peut-être la raison pour laquelle les résultats de la recherche sont si diversifiés, déclare Larzelere. "Ces programmes mettent l'accent sur différents aspects de la parentalité positive. Ainsi, plus les parents utilisent ce type de compétences, mieux c'est pour l'enfant", explique-t-il. "Mais les preuves ne sont pas contre le temps mort".

Les chercheurs qui plaident en faveur de punitions telles que le temps mort dans le cadre d'une relation parentale positive ajoutent également qu'il ne s'agit pas d'une proposition de type soit/soit. Il n'y a aucune raison pour que les parents ne puissent pas résoudre les problèmes, exprimer de l'empathie ou parler de leurs émotions avec leurs enfants tout en leur infligeant une punition, disent-ils - ce que certaines approches préconisent explicitement.

L'idée, en fin de compte, est de fournir aux parents une façon de réagir qui soit sûre pour l'enfant. Leur dire de ne pas punir du tout l'enfant, selon Mme Kazdin, risque de les laisser à la merci de leurs impulsions.

"Nous voulons que les parents aient des outils dans leur poche. Parce que dès qu'ils sont impulsifs, c'est une claque. C'est un cri, c'est une secousse, c'est un cri, c'est quelque chose", dit Kazdin. "Vous ne voulez pas ce genre de choses".

Durrant, qui pense que les punitions ne sont jamais productives, s'inquiète également de l'escalade, mais de l'autre côté. Prenez un temps d'arrêt. "Les parents tiennent la poignée de la porte, l'enfant tire de l'autre côté, il y a toutes sortes de cris", dit-elle.

"Ce que nous faisons, c'est donner aux parents une recette pour la violence. Ils vont crier, ils vont frapper, ils vont attraper l'enfant et le forcer à s'asseoir sur cette chaise. Pourquoi nous donne-t-on une prescription pour la coercition, alors que nous savons que tout être humain résiste à la coercition ? Et puis, plus ils repoussent, plus ça s'intensifie".

Les défenseurs de l'éducation parentale sans punition soulignent également que lorsque nous parlons de l'"efficacité" d'une intervention comportementale, nous voulons normalement dire : "A-t-elle permis aux enfants de mieux se comporter ?" C'est aussi ce qu'examinent généralement les études de recherche. C'est peut-être logique, mais ce n'est pas tout.

"Vous obtenez des mesures approximatives, comme : "L'enfant se comporte-t-il mieux ?"", dit Havighurst. "Mais que se passe-t-il à l'intérieur d'un enfant si un parent est beaucoup plus sensible à ses émotions ? Qu'est-ce que cela construit intérieurement chez l'enfant ? Et c'est la partie que je pense qu'il est vraiment difficile de mesurer. "

Siegel est d'accord. Vous pouvez changer le comportement d'un enfant en vous concentrant uniquement sur le comportement, dit-il. Mais si vous regardez ce qui le sous-tend, en aidant votre enfant à aiguiser ses capacités de perspicacité et d'empathie, vous pouvez aller plus loin.

"Cela, oui, permet à un enfant de guider son comportement, mais c'est beaucoup, beaucoup plus que cela. Cela leur permet de se connaître et de connaître les autres d'une manière qui leur permet de s'épanouir, et pas seulement de survivre en régulant leur comportement", explique-t-il.

"Je m'intéresse à quelque chose de beaucoup plus profond que les résultats comportementaux. Je m'intéresse à l'esprit de l'enfant."

Un terrain d'entente

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une éducation chaleureuse et positive peut encourager les enfants à exprimer leurs émotions et à les réguler.

Ils peuvent aborder la discipline de différentes manières. Mais les experts des deux côtés de l'équation se rejoignent dans nombre de leurs conclusions sur ce qui fonctionne le mieux pour les enfants.

Ainsi, ils s'accordent à dire que non seulement l'éducation sévère ou autoritaire n'est pas optimale, mais que l'éducation permissive ou "indulgente" ne l'est pas non plus. Le parentage permissif, qui se définit normalement comme un soutien, mais avec un faible niveau de contrôle ou d'attentes, a tendance à être mitigé. Des études ont montré qu'il est associé à un niveau élevé de confiance en soi chez les enfants, mais aussi à une augmentation de la toxicomanie et des problèmes de comportement, par exemple.

Le style de parentalité qui arrive toujours en tête est le style "autoritaire", dans lequel les parents sont très réactifs, mais aussi très exigeants.

En effet, malgré les stéréotypes qui entourent la "parentalité douce", une approche sans punition ne signifie pas qu'il faille supprimer les limites, affirme Havighurst. Elle doit être autoritaire, et non permissive.

"Mais il est possible d'y parvenir sans recourir à la domination, à la retenue ou à la punition", ajoute-t-elle. "Il ne s'agit pas que l'enfant fasse tout à sa manière. Il s'agit de trouver un certain équilibre. Les enfants apprennent mieux quand on leur répond avec empathie avant de les guider dans leur comportement."

D'autre part, les chercheurs qui sont en faveur des conséquences comme le temps mort, comme Larzelere, disent que ces conséquences doivent être utilisées rarement et dans le contexte d'une parentalité autrement chaleureuse et positive.

"L'objectif serait d'être aussi positif que possible", dit-il. "Les parents ne devraient pas faire ces choses-là autant que possible et devraient mettre l'accent sur la relation positive avec leurs enfants." Les conséquences négatives, dit-il, devraient être une "solution de secours" pour apprendre à un enfant à coopérer après que d'autres tentatives ont échoué, plutôt qu'une réponse toute faite à un mauvais comportement.

La plupart des chercheurs s'accordent également à dire que non seulement les punitions ne doivent pas être au cœur de toute stratégie parentale, mais qu'elles ne sont pas non plus le meilleur moyen d'enseigner une leçon à un enfant.

"La fessée et les choses de ce genre sont très attrayantes pour de nombreux parents, car elles suscitent souvent une réaction rapide. On a l'impression d'avoir réglé le problème et de pouvoir passer à autre chose. Au lieu de prendre le temps de vraiment parler avec les enfants et de leur expliquer les choses", dit Gershoff. "Le temps d'arrêt et la fessée sont ces sortes de solutions rapides qui ne traitent pas vraiment le problème sous-jacent, et qui n'aident pas les enfants à apprendre."

Raisonner, plutôt que de simplement commander, est quelque chose que vous pouvez faire avec les enfants dès leur plus jeune âge, dit Gershoff - c'est quelque chose qu'ils commencent vraiment à comprendre à l'âge de deux ou trois ans.

En fait, la comparaison des tactiques disciplinaires effectuée par Larzelere a révélé que pour la majorité des tout-petits, le meilleur moyen de les faire se conformer à court terme est de leur proposer des alternatives - le raisonnement fonctionne mieux pour les enfants qui pleurnichent ou négocient.

Mais là encore, cela dépend de l'enfant. À plus long terme, offrir des solutions de rechange diminue les mauvais comportements des 7 % de bambins les moins défiants. Pour les 20 % de bambins les plus défiants, le fait de proposer des alternatives augmente trop souvent le mauvais comportement - bien que le fait de raisonner fréquemment, deux mois plus tard, les ait aidés à mieux se comporter. Enfin, pour la majorité restante des enfants, le fait de proposer des alternatives n'a pas eu d'effet clair sur le comportement deux mois plus tard.

"Nous utilisons des punitions légères, car les parents vont punir. Et les punitions légères ne sont meilleures que les autres punitions normales, car les effets secondaires sont très limités. Mais cela ne va toujours pas apprendre à l'enfant ce qu'il doit faire", explique M. Kazdin.

Entre autres éléments, son approche comprend une séquence spécifique d'exercices et de félicitations. Supposons qu'un enfant pique des crises de colère en vous frappant. Vous devez lui dire de "s'entraîner" à faire une crise de colère, sans vous frapper. Ensuite, félicitez-le de façon très précise ("C'était une excellente crise de colère, je parie que tu ne pourras plus jamais la refaire") et donnez-lui de l'affection physique. Exercez-vous encore et encore.

Une autre stratégie relativement pratique consiste à examiner quand et comment les parents donnent des ordres. Tout comme les adultes, les enfants n'aiment pas qu'on les détourne de ce qu'ils sont en train de faire. Lorsqu'on demande à des mères d'ordonner à leurs tout-petits de jouer avec certains jouets, par exemple, cela fonctionne mieux si l'enfant se tourne déjà vers ce jouet ou si la mère est capable de l'attirer elle-même vers ce jouet, plutôt que de simplement donner un ordre. "Une demande d'action venant de nulle part a peu de chances d'aboutir", écrivent les chercheurs. Si vous devez donner une instruction, faites en sorte qu'elle soit directe et claire.

Les deux parties soulignent également l'importance de la régulation émotionnelle - chez le parent. Et ils soulignent l'importance de quelque chose qui est souvent complètement négligé : la façon dont les soignants agissent eux-mêmes.