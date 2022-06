Guerre Ukraine - Russie : l'Ukraine pourrait-elle rejoindre l'UE, et comment la Russie pourrait-elle réagir ?

il y a 29 minutes

Les dirigeants de l'UE devraient soutenir cette initiative lors d'un sommet qui se tiendra les 23 et 24 juin.

Qu'est-ce que l'UE ?

L'Union européenne est une union économique et politique entre 27 pays européens, créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Les biens, les services et l'argent circulent librement entre les États membres. Les citoyens de l'UE peuvent vivre et travailler partout dans l'Union.Elle gère une monnaie européenne unique, l'euro, qui est utilisée par plus de 340 millions de personnes dans 19 des 27 pays de l'UE.