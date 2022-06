Guerre Ukraine - Russie : où la Russie emmène-t-elle les céréales volées à l'Ukraine ?

il y a une heure

Les forces russes sont accusées à plusieurs reprises de voler les céréales des agriculteurs ukrainiens dans les zones occupées, ainsi que d'autres cultures comme les graines de tournesol, de même que des engrais et des équipements agricoles.

La BBC s'est entretenue avec des agriculteurs, a analysé des images satellites et a suivi des données de suivi pour trouver des preuves de la destination des céréales volées.

La BBC a essayé de contacter plus de 200 agriculteurs dont les terres se trouvent désormais en territoire occupé par la Russie. Dmytro - nous n'utilisons pas son vrai nom pour le protéger des représailles - a été l'un des rares à accepter de nous rencontrer.

Il affirme que les forces russes occupent désormais 80 % des dizaines de milliers d'hectares qu'il exploite et les accuse de voler des céréales à l'échelle industrielle.

Plus tard dans la vidéo, un soldat repère une caméra de sécurité et tire dessus, mais il la rate.

Les camions de céréales ont été volés et Dmytro dit que certains d'entre eux étaient équipés de traceurs GPS.

D'après les données GPS, les deux camions se sont arrêtés près d'une installation de stockage - identifiée comme un site de déchargement et de stockage de céréales - dans la ville d'Oktyabrske, en Crimée.

Sur une image satellite du 14 juin de cette année, on peut voir une file de camions sur la route à côté de l'installation.

Files d'attente à la frontière

Des images satellite prises à deux points d'entrée clés - à Chonhar et à Armiansk - montrent une accumulation de véhicules qui pourraient être utilisés pour transporter des céréales et d'autres produits.

Une image prise le 17 juin au point d'entrée de Chonhar montre une file de camions de plus de 5 km de long.

Ce niveau de trafic routier vers la Crimée est inhabituel car l'Ukraine n'a pas eu accès à la zone depuis son annexion par la Russie en 2014, et a exporté des céréales et d'autres produits d'ailleurs.

Il serait possible d'expliquer une partie du volume de trafic par le fait que des camions vides reviennent des zones occupées après avoir livré des fournitures aux troupes russes.

Les images satellite de la ville de Dzhankoi en Crimée montrent des camions attendant sur une route à côté d'une installation de stockage de céréales et près de la gare ferroviaire correspondante.

Les images montrent des trains de marchandises - avec des wagons du type utilisé pour le transport des céréales et d'autres produits - à la gare située à côté de l'installation de stockage.

Les trains de Dzhankoi sont reliés aux ports de Sébastopol et de Kerch, où les produits peuvent être acheminés en Russie ou à l'étranger.

Où sont prises les céréales ukrainiennes après la Crimée ?

"Ils emmènent d'abord les céréales en Crimée annexée, où ils les transportent jusqu'à Kertch ou Sébastopol [ports], puis ils chargent les céréales ukrainiennes sur des navires russes et se rendent dans le détroit de Kertch", explique Andrii Klymenko, expert à l'Institut d'études stratégiques de la mer Noire à Kiev, qui surveille régulièrement les mouvements de navires autour de la Crimée.

"Là, dans le détroit de Kerch [entre la Crimée et la Russie], ils transfèrent les céréales ukrainiennes des petits navires sur des vraquiers, où elles sont mélangées à des céréales russes - ou dans certains cas, ils naviguent vers cette zone juste pour donner l'impression qu'ils se chargent de céréales russes."

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré qu'ils avaient enquêté sur les allégations selon lesquelles des céréales ukrainiennes auraient été expédiées en Turquie et qu'ils n'avaient jusqu'à présent trouvé aucune preuve.

"Nous avons vu que le port de départ des navires et l'origine des marchandises figurent dans les registres de la Russie", dit-il.

Un volume d'activité inhabituel à Sébastopol

Nous avons examiné les images du même terminal en juin au cours des dernières années, et cette quantité d'activité semble être inhabituellement élevée.

Certains experts avec lesquels nous nous sommes entretenus ont déclaré que cette activité ne pouvait s'expliquer que par le transport de céréales depuis le continent ukrainien. "La Crimée ne cultive pas vraiment de céréales destinées à l'exportation", explique Mariia Bogonos, experte en politique agricole à la Kyiv School of Economics.

Il ne serait pas non plus logique, d'un point de vue géographique, que la Russie utilise Sébastopol pour exporter ses propres céréales.

Toutefois, Mike Lee, expert en agriculture auprès de Green Square Agro, qui a travaillé en Ukraine et en Russie, estime que certaines céréales provenant de Crimée pourraient faire partie d'un arriéré de la récolte de l'année dernière, stocké en raison de la guerre. "La Crimée est sous contrôle russe, mais les chaînes d'approvisionnement ont été affectées là aussi".

Les navires qui éteignent leurs dispositifs de repérage

Depuis la Crimée, les autorités américaines et ukrainiennes et les médias ont désigné neuf navires qui auraient transporté des céréales ukrainiennes volées à l'étranger.

En utilisant les données de Lloyd's List Intelligence, la BBC a suivi ces navires dans leurs trajets entre la Crimée et les ports de Turquie et de Syrie depuis avril.

Lorsque leurs traceurs sont réactivés, les navires naviguent vers le sud et beaucoup signalent une profondeur d'eau plus faible, ce qui laisse penser qu'ils ont embarqué une cargaison pendant la panne.

La BBC a cartographié les trajets de trois navires : le Matros Pozynich et le Sormovskiy 48, appartenant à deux sociétés russes, ainsi que le Finikia, appartenant à l'Autorité maritime générale syrienne.

Les tactiques de la Russie

Une enquête distincte menée par la BBC russe et la BBC ukrainienne a montré que dans certains cas, les Russes forcent les agriculteurs ukrainiens à vendre des céréales à des prix bien inférieurs à ceux du marché et à signer des documents prouvant qu'elles ont été achetées "légalement".

Alors que les premiers rapports faisaient état de vols purs et simples par les forces russes, les agriculteurs suggèrent qu'il y a eu un changement de tactique, les Russes réalisant que s'ils ne paient rien, les futures récoltes pourraient être sabotées. Les agriculteurs disent qu'ils doivent accepter les prix bas car ils n'ont pas d'alternative et doivent acheter du carburant et payer les travailleurs.