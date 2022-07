Recherche contre le cancer : 4 nouveautés qui pourraient révolutionner le traitement de la maladie

Chaque année, des dizaines de milliers de médecins du monde entier se réunissent à Chicago, aux États-Unis, pour découvrir les dernières innovations en matière de diagnostic et de traitement du cancer.

En 2022, les informations présentées lors de la réunion de l'American Society of Clinical Oncology ont rendu les médecins et les patients particulièrement optimistes.

Cancer du sein : le médicament profite à un bien plus grand nombre de patientes

"Après de nombreuses années sans grande nouvelle, nous avons une nouvelle option thérapeutique qui augmente la survie (plus longue vie) des patients."

Le trastuzumab est un anticorps monoclonal, un type de médicament qui peut être utilisé à la fois pour prévenir et traiter la maladie. Dans le cas du cancer du sein, il se lie aux récepteurs situés à la surface des cellules cancéreuses.

Cela a deux effets principaux. La première consiste à "attirer l'attention" du système immunitaire, qui commence à voir le cancer comme une menace et déclenche une série d'actions pour le combattre.

Les anticorps monoclonaux sont fabriqués en laboratoire pour "coller" à la surface des tumeurs et déclencher une contre-attaque.

Cela signifie en pratique que plus de personnes peuvent bénéficier de ce remède. Près de sept patients sur dix, estime Barroso.

Au début, il peut être utilisé comme deuxième ligne de traitement, c'est-à-dire lorsque les premières options ont échoué et que la maladie s'est propagée à d'autres parties du corps (processus appelé métastase).

Cancer du rectum : médicament aux résultats surprenants (même pour les médecins)

Imaginez un médicament qui parvient à faire disparaître une maladie chez tous les patients de l'étude menée pour analyser s'il fonctionne ou non.

L'étude a impliqué 12 patients qui ont été suivis pendant six mois. En fin de compte, tous n'avaient plus aucune preuve d'une tumeur dans le corps.

Cela leur a évité de devoir passer à des traitements plus agressifs, comme la chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie.

Le premier a à voir avec le temps de suivi. "Les six mois d'évaluation sont une courte période. Il se peut que la maladie réapparaisse quelques années plus tard", analyse Riechelmann.

Deuxièmement, le dostarlimab n'agit que sur un groupe limité de patients qui ont des tumeurs présentant une caractéristique décrite comme "l'instabilité des microsatellites". On estime qu'environ 1 % des cas de cancer du rectum répondent à ce critère.

"Mais les premiers résultats étaient si bons qu'il n'est plus logique de comparer cette immunothérapie avec ce qui était utilisé auparavant, comme la chimio et la radiothérapie", explique Riechelmann.

"C'est un traitement qui s'est avéré meilleur et moins toxique", conclut-il.

Cancer colorectal : l'examen évite les chimiothérapies inutiles

Généralement, les congrès internationaux d'oncologie apportent des avancées liées aux nouveaux outils, aux méthodes de diagnostic et, bien sûr, aux médicaments.

Or, cette année, un travail sur le cancer colorectal (qui touche des parties du gros intestin) a été mis en avant justement pour avoir suivi la voie inverse : réduire le nombre d'interventions auxquelles le patient doit se soumettre.

Après la guérison, cependant, le médecin se demande toujours s'il reste une partie de la tumeur, même microscopique, dans le corps du patient. Si elle reste, la maladie peut repousser et même se propager dans tout le corps.

Dans l'étude qui a validé la technique, 455 volontaires ont été répartis en deux groupes. Les 302 premiers ont eu la biopsie liquide juste après la chirurgie. Avec les 153 restants, le médecin a décidé d'aller ou non en chimio.

"C'est-à-dire qu'il a été possible de réduire de moitié l'application de la chimiothérapie et d'obtenir le même résultat de survie des patients", compare-t-il.

Cancer du pancréas : l'espoir d'un traitement réussi

L'adénocarcinome pancréatique est peut-être en tête de liste des tumeurs au plus mauvais pronostic.

Au cours des dix dernières années, l'évolution du traitement de cette maladie s'est limitée à l'arrivée de nouvelles chimiothérapies — les progrès liés à des médicaments plus modernes et moins agressifs, comme les immunothérapies et les anticorps monoclonaux, n'ont pas profité dans ce cas a cette maladie qui affecte le pancréas.