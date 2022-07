Guerre Ukraine - Russie : le 331e régiment de paras d'élite russe lutte pour le soutien du public

il y a 46 minutes

L'une des forces de combat d'élite de la Russie, le 331e régiment de parachutistes de la Garde nationale, est de retour en Ukraine après avoir subi de lourdes pertes au début de la guerre. Alors que les médias d'État racontent l'histoire du grand héroïsme de l'unité, dans la ville natale du régiment, le soutien aux combattants semble moins certain.

En mars, le 331e, basé jusqu'à peu avant l'invasion à Kostroma, à 300 km au nord-est de Moscou, a subi de lourdes pertes lors de l'avancée avortée sur Kiev. Au cours des combats du 11 au 14 mars, ils ont été pilonnés à plusieurs reprises par l'artillerie ukrainienne alors qu'ils tentaient de se frayer un chemin dans la ville de Bucha, théâtre d'horribles crimes contre les civils locaux. Parmi les morts des combats de la mi-mars figurent le colonel Sergei Sukharev, commandant du 331e régiment, plusieurs autres officiers et des dizaines d'hommes.

De nombreux soldats ont été portés "disparus", c'est-à-dire qu'ils sont morts dans des circonstances telles que l'explosion de véhicules blindés, où il était impossible de retrouver leurs corps. Mais les murs commémoratifs sur la plateforme russe V'Kontakte, semblable à Facebook, donnent une bonne idée des décès confirmés et de la réaction angoissée du public.

Héros... ou victimes ?

Et comme pour s'adresser à ceux qui sont déconcertés par le but de cette guerre, Mayorov ajoute : "ils savent ce qu'ils font, ils savent pourquoi ils le font".

Grâce aux rapports russes et à d'autres sources ouvertes, il est possible de retracer ce qu'il est advenu des parachutistes après leur attaque malheureuse de Kiev. Le 331e régiment, comme des milliers d'autres troupes russes dans cette partie du nord de l'Ukraine, a été replié au Belarus voisin à la fin du mois de mars.

Début avril, leurs véhicules ont été filmés en train d'être chargés sur des wagons plats à Baranovichi, en Biélorussie, d'où ils ont été transportés sur environ 1 000 km jusqu'à Belgorod, une ville russe située à la frontière orientale de l'Ukraine. Cela faisait partie du transfert vers le Donbas, dans l'est de l'Ukraine.

Après une période de repos là-bas, la 331e a été engagée dans l'action une fois de plus, pendant les combats d'avril près d'Izyum, dans l'est de l'Ukraine. Après des semaines sans nouvelles victimes, nous avons commencé à voir de nouvelles entrées sur les murs commémoratifs des réseaux sociaux.

C'est dans les batailles de ce coin de Louhansk, qui ont fait rage ces dernières semaines, que le 331e a de nouveau été engagé et que les remarquables images de ses hommes, diffusées sur la chaîne de télévision contrôlée par l'État Rossiya, ont été prises.

Le véhicule de combat aéroporté, ou pour utiliser les initiales russes, BMD, qui apparaît dans cette séquence a été barbouillé de tant de symboles et de lettres qu'il est devenu une sorte de tableau du 331e et de sa sinistre expérience collective.

Les troupes de l'avancée principale vers Kiev ont peint un V blanc sur les côtés de leurs véhicules, et le régiment de Kostroma un autre coup de peinture qui ressemble à un point d'exclamation au triangle inversé qui est une marque standard et un numéro de série à trois chiffres. Chargés sur les wagons plats après leur retour en Biélorussie fin mars, c'est ainsi que les BMD étaient marqués.

Mais les soldats ont continué à ajouter de la peinture, et peut-être que leurs officiers l'ont toléré parce qu'ils pensaient que cela pourrait maintenir le moral des troupes. L'un des mêmes véhicules de combat que nous avons repérés sur un wagon plat début avril en Biélorussie avait, ce mois-ci à Louhansk, ajouté un "Z" peint, symbole favori du Kremlin pour la guerre, les mots "Kostroma" et "Ami combattant" sur ses côtés. En plus des autres symboles, le vert d'origine a presque disparu.