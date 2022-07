Thésaurisation : quand l'accumulation compulsive des objets devient-il un trouble ?

Légende image, Edward Brown est conscient de sa condition et la traite, tout en aidant d'autres personnes dans la même situation.

Tasses à thé, bocaux vides, boîtes de conserve, animaux en peluche, récipients en plastique, CD...

Dans la maison d'Edward Brown, on peut trouver presque tout.

Empilés les uns sur les autres sans logique apparente, les objets accumulés tout au long de sa vie ont fait de la maison de Brown un lieu difficile à vivre.

"Il n'y a pas de place pour que les gens puissent bouger s'ils viennent ici", explique à la BBC ce sexagénaire de Blackburn, une ville du nord de l'Angleterre.

M. Brown reconnaît qu'il a un problème, mais il a du mal à y faire face. Il souffre de ce qu'on appelle un trouble de l'accumulation, un problème de santé mentale qui fait que la personne qui en souffre a beaucoup de mal à se débarrasser d'objets qui, pour d'autres personnes, auraient peu d'importance.

"Cette difficulté conduit souvent à un encombrement considérable, rendant l'espace de vie invivable", explique à la BBC Gregory Chasson, psychologue clinicien et professeur associé à l'Illinois Institute of Technology, basé aux États-Unis.

"Les pièces ne peuvent pas être utilisées pour ce pour quoi elles ont été conçues : vous ne pouvez pas utiliser la cuisine pour cuisiner ou la chambre pour dormir", ajoute-t-il.

Qu'il s'agisse de journaux, de magazines, de récipients alimentaires, de chaussures, de câbles, de parapluies ou de capsules de bouteilles, les objets en bon état ou même endommagés par l'usure deviennent précieux pour le thésauriseur.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Même les objets endommagés deviennent "utiles" aux thésauriseurs.

La thésaurisation ne fait pas de distinction de sexe, de culture ou de statut socio-économique.

Elle touche plus de 2,5 % de la population mondiale, avec des pourcentages plus élevés chez les personnes de plus de 60 ans et celles souffrant d'autres troubles mentaux comme l'anxiété ou la dépression, selon l'American Psychiatric Association.

Selon une étude publiée dans le Journal of Psychiatric Research en décembre 2021, la gravité des symptômes s'est "nettement aggravée" pendant la pandémie de Covid-19.

Connexions émotionnelles

Une autre caractéristique importante de la thésaurisation est la forte impulsion que les personnes atteintes de ce trouble ont d'acquérir et de conserver des objets.

"Ce n'est pas seulement le chaos que l'on peut voir, mais aussi cette envie d'acheter des choses ou de les collectionner gratuitement, ou encore de garder en sécurité des objets qui sont entrés passivement dans votre vie", explique Christiana Bratiotis, professeur associé à l'Université de Colombie-Britannique, au Canada, spécialisée dans les comportements d'accumulation.

"Les gens veulent les préserver en raison des croyances qu'ils ont à l'égard de ces objets et du lien émotionnel fort qu'ils entretiennent avec eux."

Bratiotis explique que certains de ses patients peuvent dire des choses telles que : "cette collection d'objets signifie autant pour moi que pour ma sœur. S'en séparer reviendrait à couper tous les liens avec elle".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les thésauriseurs développent des liens émotionnels avec les objets qu'ils rassemblent.

"Cela représente une partie de leur identité", ajoute-t-elle.

Les thésauriseurs sont également convaincus qu'un jour, ils auront peut-être besoin de ces objets.

Les dangers de la thésaurisation

L'accumulation présente de nombreux dangers pour la santé - et ils sont plus graves qu'il n'y paraît, à commencer par les dangers physiques.

"L'accumulation compulsive peut entraîner toutes sortes de dangers : risques d'incendie, chutes, blessures et un énorme risque d'infestation qui augmente les chances de développer des maladies comme l'asthme", note Gregory Chasson.

Sur le plan de la santé mentale, elle peut entraîner un isolement social des personnes qui en souffrent.

"Elles gardent secrète une condition stigmatisée par la société, qui l'interprète comme un problème de paresse, d'immoralité ou de manque de normes personnelles, et ne la comprend pas comme un problème de santé mentale", soutient M. Bratiotis.

Y a-t-il un thésauriseur en chacun de nous ?

Beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier à la tendance à conserver des objets pour une série de raisons. En fait, du point de vue de l'évolution, nous sommes essentiellement des chasseurs-cueilleurs et nous avons tendance à apporter et à conserver des objets dans notre vie.

Mais cela ne fait pas nécessairement de nous des accumulateurs compulsifs.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La biologie évolutive pourrait jouer un rôle dans l'accumulation de déchets.

M. Bratiotis explique qu'il est important de comprendre que la thésaurisation est un comportement et que, en tant que tel, elle "se produit sur un continuum, allant de léger à grave".

Mais quand sommes-nous face à un cas d'accumulation ou simplement face à une personne ayant une "âme de collectionneur" ?

"Parfois, la frontière est difficile à tracer", dit Chasson,

"Mais cela devient un problème et quelque chose de diagnostiquable lorsque cela entraîne une déficience ou une détresse pour l'individu ou son entourage."

Cela s'applique également aux situations où l'activité quotidienne au sein de la maison est rendue impossible par le désordre et l'accumulation.

Lorsque vous pensez à l'accumulation, vous avez probablement en tête l'image d'une maison remplie d'une montagne d'objets accumulés qui laisse à peine la place à son propriétaire de franchir la porte.

Ce sont les cas les plus extrêmes, et ceux qui, pour des raisons évidentes, font la une des journaux et des émissions de télévision.

Pour vous faire une idée plus précise, vous pouvez vous référer à la photo ci-dessous. Il s'agit de l'une des ressources utilisées pour évaluer si l'accumulation est devenue un problème de santé mentale.

Crédit photo, Frost RO, Steketee G, Tolin DF, Renaud S. Légende image, Des collages comme ceux-ci sont utilisés par les experts pour identifier les cas d'accumulation de déchets

Il fait partie d'une série de collages qui montrent neuf photos d'un salon, neuf d'une cuisine et neuf d'une chambre à coucher, classées de 1 à 9 en fonction de la quantité d'objets accumulés (1 est sans désordre, 9 est le plus grave).

Ils proviennent d'une étude publiée dans le Journal of Psychopathology and Behavioural Assessment en 2008, et indiquent qu'au-delà du niveau trois, nous pourrions être en présence d'un accumulateur compulsif.

Les causes

L'accumulation d'objets, cependant, n'est que la manifestation du problème, la face évidente.

"Sous le désordre, à la fois métaphoriquement et littéralement, se trouvent des parties de ce problème qui sont moins visibles, mais qui n'en sont pas moins des moteurs très importants pour le développement de ce comportement", explique Bratiotis.

Il existe certains traits de personnalité - difficulté à prendre des décisions, perfectionnisme et procrastination - qui, lorsqu'ils sont combinés, peuvent prédisposer un individu à développer un trouble de l'accumulation.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Contrairement aux collectionneurs, les thésauriseurs stockent les objets de manière chaotique

"Nous savons que ces personnes prennent des décisions plus lentement et remettent en question leurs décisions presque immédiatement après les avoir prises", explique-t-elle.

Mais il n'existe pas de cause unique à ce trouble.

"Ce n'est pas seulement la biologie de l'évolution, ce n'est pas seulement la génétique, ou la neurobiologie, mais tous ces éléments jouent un rôle", explique la chercheuse.

"Nous savons que le cerveau d'un accumulateur compulsif fonctionne différemment", ajoute Bratiotis, notant que ces différences ont été observées dans des scanners de personnes à qui l'on a demandé d'effectuer des tâches consistant à ranger et à jeter des possessions.

"Nous comprenons que la combinaison de ces causes avec certaines expériences de vie - en particulier les expériences autour de la perte - est à l'origine de ce problème."

Bien qu'il devienne évident à l'âge moyen, le trouble de l'accumulation commence à se développer dans l'enfance ou l'adolescence.

"Les recherches suggèrent que, dans plus de 50 % des cas, le problème se pose entre 11 et 20 ans", explique Bratiotis.

"Il peut se manifester par des choses comme garder des objets que les autres considèrent comme des déchets, mais surtout par le processus de pensée et les croyances qui les entourent", ajoute Gregory Chasson.

La raison pour laquelle le comportement d'accumulation devient évident plus tard dans la vie, ajoute le psychologue, est que les enfants ont des personnes qui rangent pour eux et qu'ils n'ont pas vraiment la possibilité de collectionner et de stocker des choses avant d'être plus âgés.

Le traitement

À ce jour, il n'existe aucun traitement pour le syndrome d'accumulation. Mais le traitement le plus prometteur est la thérapie cognitivo-comportementale (TCC).

L'objectif de la TCC au sens large est de changer la façon dont les gens pensent afin de modifier leur comportement et d'améliorer ce qu'ils ressentent.

"Les résultats ont été modérés. Ils ne sont pas négligeables, mais ils ne sont pas complètement satisfaisants", déclare M. Bratiotis.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certains thésauriseurs se sentent obligés d'acheter des choses

La TCC vise à faire des "interventions pour réduire la gravité et l'impact des conséquences de l'accumulation, et améliorer la qualité de vie de la personne qui souffre de ce trouble", explique M. Chasson.

"Et il existe d'autres ressources telles que les groupes d'entraide avec animateurs ou différentes approches de groupe", ajoute-t-il.

De même, les parents et les proches peuvent faire beaucoup pour aider.

Tout d'abord, explique Mme Bratiotis, ils doivent aborder le problème "avec empathie et chaleur, au lieu d'adopter une position accusatrice".

Elle donne un exemple : "Vous pouvez dire : "Je m'inquiète de te voir vivre dans cette maison, parce que je sais que tu traverses quelque chose de difficile et que tu ne peux pas utiliser ce couloir parce qu'il est bloqué et je ne veux pas que tu tombes"".

"C'est très différent de dire 'Vous devez dégager ce couloir... parce que vous allez tomber'".

Il est également important de reconnaître que, même s'ils sont bien intentionnés, les amis et la famille ne sont pas toujours les meilleures personnes pour aider, ajoute le chercheur.

Néanmoins, ces personnes peuvent aider l'accumulateur à rechercher et à obtenir une intervention extérieure.

En attendant, Edward Brown, l'accumulateur de Blackburn, s'efforce d'améliorer sa situation et a participé à la création d'un groupe de soutien dans sa ville pour aider d'autres personnes dans la même situation.