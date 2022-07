Développement cognitif : comment les animaux de compagnie stimulent le cerveau des enfants

Kelly Oakes

BBC Future

il y a 39 minutes

Crédit photo, Per-Anders Pettersson

Prenez n'importe quel livre de l'étagère d'un petit enfant. Le plus souvent, le protagoniste sera un animal plutôt qu'un être humain.

De la chenille affamée aux grandes baleines à bosse, les enfants semblent universellement fascinés par les animaux. Mais si les personnages d'un livre d'images sont souvent loin de la réalité, les animaux domestiques que beaucoup d'entre nous ont à la maison offrent aux enfants une vision plus réaliste du monde animal - et une relation significative qui les influence d'innombrables façons.

Comprendre cette relation peut non seulement aider les parents à choisir l'animal de compagnie idéal pour leur enfant, mais aussi leur donner un aperçu plus approfondi des facteurs qui constituent une relation vraiment réussie.

Pour de nombreuses personnes, les animaux de compagnie sont des membres de la famille très appréciés qui apportent leur soutien à de nombreuses étapes de la vie. Ils peuvent aider les couples à cimenter leur relation, servir de compagnons de jeu aux jeunes enfants et tenir compagnie aux parents lorsque les enfants quittent le foyer.

Une étude menée aux États-Unis a révélé que 63 % des ménages ayant des bébés de moins de 12 mois possédaient un animal de compagnie. Une autre étude menée en Australie a révélé une augmentation de 10 % des ménages possédant un animal de compagnie au moment où les enfants entrent en âge scolaire.

De nombreux parents sentent intuitivement que le fait de s'occuper d'un animal peut apporter aux enfants des leçons précieuses en matière de soins, de responsabilité et d'empathie.

"Il est très important, surtout pour les jeunes enfants, d'apprendre que le point de vue de quelqu'un peut être différent du leur", explique Megan Mueller, professeur d'interaction homme-animal à l'université Tufts, aux États-Unis. "Peut-être que c'est une leçon plus facile à apprendre d'un animal que, disons, d'un frère ou d'une sœur ou d'un collègue."

Mais les études sur les effets bénéfiques des animaux de compagnie sur les enfants vont plus loin. Ils indiquent que les animaux de compagnie peuvent influencer les compétences sociales, la santé physique et même le développement cognitif des enfants. Le fait de s'occuper d'animaux est associé à des niveaux d'empathie plus élevés. Et pour les enfants autistes et leurs familles, s'occuper d'animaux de compagnie peut contribuer à réduire le stress et à créer des occasions de nouer des relations de soutien.

D'autres recherches montrent que les animaux apprennent également aux enfants à se concentrer. Des études ont montré que les enfants faisaient moins d'erreurs dans une tâche de classification d'objets et avaient moins besoin de rappels dans une tâche de mémorisation en présence d'un chien dans la même pièce.

Des recherches ont même indiqué que, du moins pour les adultes, le simple fait de considérer nos animaux de compagnie comme des membres de la famille améliore notre bien-être - bien que les titres vantant les vastes avantages de la possession d'un animal de compagnie soient souvent critiqués, car les gens croient souvent que leur animal améliore leur santé et leur bonheur, même lorsque des mesures objectives ne montrent aucune différence.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La thérapie assistée par les chiens est utilisée dans de nombreux pays, comme sur cette photo en France.

Interagir avec les animaux de compagnie - et les autres personnes

Mais les animaux de compagnie sont-ils vraiment responsables de tous ces avantages ou est-ce nous qui le pensons ?

Hayley Christian, chercheuse et professeur à l'école de santé mondiale et de santé des populations de l'université d'Australie occidentale à Perth, a tenté de séparer la cause de l'effet.

À partir des données d'une étude longitudinale portant sur 4 000 enfants âgés de cinq à sept ans, Christian et ses collègues ont constaté qu'il existe un lien entre le fait d'avoir un animal de compagnie et le fait d'avoir moins de problèmes avec ses pairs et un meilleur comportement social. Dans une étude distincte, les chercheurs ont constaté que les enfants âgés de deux à cinq ans qui avaient un chien dans la famille étaient plus actifs, passaient moins de temps sur les écrans et dormaient plus, en moyenne, que les enfants qui n'avaient pas d'animaux de compagnie.

Fondamentalement, c'est l'activité physique permise par le chien - comme sortir pour promener l'animal - qui a fait la différence.

Dans une autre étude publiée en 2021, les deux parties du puzzle sont réunies. En excluant l'effet du statut socio-économique, les chercheurs ont constaté que les enfants qui pratiquaient régulièrement une activité physique liée aux chiens avaient de meilleurs résultats en matière de développement.

"Nous pouvons affirmer que le fait d'avoir des animaux de compagnie et d'interagir avec eux au fil du temps pendant la petite enfance semble être à l'origine de ces avantages supplémentaires, en termes de développement socio-affectif [des enfants]", déclare Christian, qui est également chercheur principal à l'institut Telethon Kids.

Mais cela ne signifie pas que chaque famille devrait avoir un animal de compagnie, ni que chaque enfant qui a un chien a de meilleurs résultats que ceux qui n'en ont pas. Les problèmes de comportement, les besoins médicaux complexes et la charge financière que représente la prise en charge d'un animal peuvent rendre la vie avec un animal moins agréable.

Les familles vivant dans des habitations inadaptées aux animaux sont également confrontées à d'autres obstacles.

"Je ne pense pas que nous arriverons un jour au point où l'on recommandera à toute personne ayant des enfants d'adopter un chien", déclare M. Mueller.

En fait, Mueller a cherché à savoir si la santé mentale des adolescents américains ayant un animal de compagnie était meilleure que celle de leurs amis qui n'en avaient pas pendant la pandémie de covid-19. Elle a conclu que les animaux de compagnie ne faisaient apparemment aucune différence. "Mon hypothèse est que le covid a été un immense facteur de stress et qu'il n'y a probablement pas assez de choses pour le surmonter", dit-elle.

Il est également possible que la pandémie ait éliminé l'un des moyens par lesquels la vie avec un chien peut nous aider. "Nous avons les avantages sociaux de l'interaction avec le chien, mais il y a aussi la façon dont les animaux peuvent faciliter l'interaction sociale avec d'autres personnes", explique M. Mueller. Pendant les confinements, les adolescents ont pu être limités à leurs promenades quotidiennes avec le chien, mais ont évité de parler aux autres propriétaires d'animaux, manquant ainsi ces petits moments d'interaction sociale.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une Ukrainienne câline son animal de compagnie à la gare de Varsovie, en Pologne. Les recherches indiquent que les enfants considèrent leur animal de compagnie comme l'une des créatures les plus importantes de leur vie.

Des relations solides

En ce qui concerne l'influence positive des animaux de compagnie sur les enfants, l'état de votre relation - et pas seulement le fait de vivre sous le même toit - est déterminant.

"La qualité de la relation semble mieux prédire certains de ces effets sur la santé que le fait d'avoir ou non un animal de compagnie à la maison", explique M. Mueller.

L'un des facteurs est le temps que l'enfant passe avec l'animal. Si votre frère ou votre sœur a un hamster qui vit dans votre chambre, vous avez moins de chances de ressentir un lien fort avec lui, par exemple, qu'avec le chien de la famille que vous emmenez promener tous les jours après l'école.

L'âge de l'enfant peut également contribuer à déterminer la solidité de sa relation avec un animal de compagnie. Les enfants âgés de six à dix ans développent des liens plus forts avec des animaux plus proches de l'homme, comme les chiens et les chats, qu'avec des espèces plus éloignées biologiquement, comme les oiseaux et les poissons. Mais les enfants plus âgés, de 11 à 14 ans, déclarent avoir le même type de connexion avec des espèces plus éloignées, notamment les souris, par rapport à leurs chiens ou chats.

La dynamique familiale joue également un rôle. L'étude longitudinale australienne a révélé que les enfants sans frère ni sœur peuvent bénéficier davantage des animaux de compagnie, peut-être parce qu'ils jouent parfois le rôle de frère ou de sœur de substitution.

"Les parents sont plus susceptibles de permettre à leur enfant de quitter la maison de manière indépendante (par exemple, pour faire une course tout seul) s'il sort avec un frère ou une sœur ou un ami", selon Christian, "et devinez qui d'autre ? Avec un chien."

Les animaux domestiques peuvent même favoriser l'interaction sociale dans les foyers. Les recherches montrent que dans les foyers d'accueil, un animal de compagnie peut contribuer à renforcer les relations étroites entre les personnes qui s'occupent de l'enfant et l'enfant, en plus de lui tenir compagnie.

Lorsque les enfants apprennent à connaître leur animal de compagnie, ils s'ouvrent à une compréhension plus profonde des animaux dans le monde entier. "Ils ont tendance à apprendre de leur animal de compagnie, d'une certaine manière, à être plus compréhensifs, empathiques et sensibles aux animaux en général", explique John Bradshaw, ancien maître de conférences sur le comportement des animaux de compagnie à l'université de Bristol, au Royaume-Uni, et auteur de plusieurs ouvrages sur les chiens et les chats.

Une étude britannique a révélé que les enfants qui ont des animaux domestiques à la maison sont enclins à croire davantage à l'esprit des animaux, c'est-à-dire qu'ils pensent que les animaux ont des pensées et des sentiments qui leur sont propres.

"Vous pouvez avoir toutes sortes d'histoires imaginaires dans votre tête à propos d'un lion, mais jusqu'à ce que quelqu'un vous emmène en Afrique, vous ne rencontrerez jamais l'un d'eux dans la nature", dit-il. "Mais un chien ou un chat est là et peut vous apprendre ce que c'est vraiment d'être un animal, que les animaux ne sont pas humains, qu'ils ont des vies très spéciales qui leur appartiennent et pas à nous."

Même les bébés observent et apprennent des animaux de leur foyer. Des recherches menées par Karinna Hurley et Lisa Oakes de l'Université de Californie à Davis, aux États-Unis, ont montré que les bébés vivant dans un foyer avec un animal de compagnie reconnaissent mieux les visages des animaux à l'âge de 10 mois que les enfants sans animaux.

De plus, la relation de l'enfant avec son animal de compagnie peut également lui procurer un lien indispensable avec la nature. "Le fait d'avoir un animal vivant, qui respire, et de mettre un peu de désordre dans la maison est un bon moyen d'établir ce lien", explique Mme Bradshaw.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les animaux de compagnie peuvent apporter différents avantages au développement des enfants

Que pensent les animaux des enfants ?

Se souvenir des origines sauvages de nos animaux de compagnie peut nous donner une idée de la façon dont ils voient nos familles.

Les chiens ont évolué pour vivre aux côtés des humains et peuvent former des liens très forts avec nous. Les chats, en revanche, sont des créatures solitaires par nature. Pourtant, ils semblent considérer leurs compagnons humains comme leur famille.

"Nos chats nous saluent en levant la queue et en se frottant contre nos jambes - exactement ce qu'ils font lorsqu'ils rencontrent un autre chat qu'ils connaissent ou qu'ils considèrent comme un membre de la famille", écrit Mme Bradshaw dans son livre The Animals Among Us.

Mais la transformation de cette affinité pour les enfants dépend des expériences de vie antérieures de l'animal. Les chiens et les chats disposent d'une brève période - pour les chiots, entre 8 et 16 semaines - au cours de laquelle ils apprennent à connaître les types de personnes qu'ils pourraient rencontrer dans leur vie.

"Nous savons que si les chiots ne rencontrent pas d'enfants avant l'âge de six mois environ, selon leur propre tempérament, ils peuvent avoir des réactions assez défavorables", explique M. Bradshaw.

"Cela indique qu'ils ne reconnaissent vraiment pas les enfants comme des êtres humains à moins qu'ils ne leur aient été présentés comme faisant partie du paquet humain".

Selon lui, cela est tout à fait logique si l'on se place du point de vue de l'animal. "Un bébé ne ressemble en rien à un être humain adulte. Il est beaucoup plus petit, il ne peut pas se tenir debout, il fait des bruits très différents de ceux des humains adultes et son odeur est très différente de celle d'un humain adulte."

Pour que tout le monde s'entende bien, il est essentiel de comprendre comment un animal de compagnie voit le monde. Si un chat urine sur un nouveau lit ou un nouveau landau ramené à la maison, par exemple, il est facile d'en tirer des conclusions.

"Si vous ne comprenez pas la façon dont le chat pense, vous pourriez penser que le chat est juste en colère parce que nous allons avoir un bébé, il doit le savoir", dit Bradshaw. "Bien sûr qu'il ne le sait pas. Souvent, c'est l'environnement olfactif [l'odeur de la maison] qui a été modifié et le chat a perdu ses repères familiers. "

Les chiens et les chats se fient beaucoup à leur nez. Avoir beaucoup de nouvelles odeurs dans la maison, c'est comme "rentrer à la maison et découvrir que quelqu'un a peint vos murs dans des couleurs totalement opposées", selon Mme Bradshaw.

D'autre part, les odeurs familières peuvent les rendre heureux. Dans une étude, Bradshaw et ses collègues ont placé sur le lit d'un chien un T-shirt qui avait été porté par le propriétaire de l'animal. "Cette odeur familière semblait faire des merveilles pour le chien, qui était beaucoup plus détendu", dit-il.

Ne pas anthropomorphiser nos animaux de compagnie - c'est-à-dire ne pas attendre d'eux qu'ils pensent et se comportent comme des êtres humains - est particulièrement important lorsqu'il s'agit de la sécurité des enfants.

"Vous ne pouvez jamais être sûr à 100 % de la façon dont un chien va réagir dans une situation donnée", déclare M. Bradshaw. "Il y a toutes sortes de choses possibles qui peuvent déclencher un mode de comportement différent chez un chien - peut-être quelque chose que le propriétaire n'a jamais vu auparavant".

En fin de compte, chaque relation entre un enfant et un animal de compagnie est unique, avec ses particularités, ses avantages et ses difficultés - et, à certains égards, les chercheurs commencent tout juste à comprendre ce qui rend la relation d'un enfant avec son animal de compagnie bénéfique pour les deux.

"Ce domaine progresse vraiment en s'intéressant à ces différences plus individuelles", déclare M. Mueller.

Parallèlement, les enfants eux-mêmes considèrent les animaux de compagnie comme les êtres les plus importants de leur vie, bénéficiant de leurs compagnons animaux pour leur soutien émotionnel et leur confort, ainsi que comme des confidents indéfectibles pour leurs secrets.

"Il est très difficile de quantifier [certains de ces avantages] parce qu'ils sont très individuels et que la science traite de populations et de grands nombres", selon M. Bradshaw. "[Mais] ce n'est pas parce que ce n'est pas très tangible et facile à mesurer que ce n'est pas réel."